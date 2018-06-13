Футбольный чемпионат и удар Запада по России

И чемпионат мира по футболу, происходящий в России, создаёт благоприятный момент, чтобы вызвать новое обострение. Украину могут использовать для удара по не признанным ни Россией, ни мировым сообществом русским республикам Донбасса.Для отвлечения сил и ресурсов России во время удара украинской армии на западном стратегическом направлении, демонстративно прикрытым силами НАТО и США в Прибалтике, Польше и Западной Европе в целом, возможна активизация различных агрессивных сил на Южном Кавказе, Ближнем и Среднем Востоке, в Центральной Азии. Тем более что созданный усилиями западных и арабских спецслужб «халифат» уже закрепился в Афганистане и готов нанести удар по Туркмении и Казахстану. Далее в планах «международных террористов» — взрыв на Кавказе и Поволжье. Очевидно, что Туркмения неспособна противостоять этой угрозе, её вооруженные силы декоративны. Казахстан без поддержки России не устоит. В целом Средняя Азия (бывшие республики СССР) уже подготовлена к взрыву. Все годы после развала СССР среднеазиатские республики только деградировали – в культурно-образовательном, национальном, социально-экономическом отношениях. Казахстан в сфере экономике внешне благополучен, но и там есть сильное недовольство властями, уклон в сторону национализма и радикального «чёрного» ислама. То есть «халифат» имеет серьёзную социальную базу – массы недовольного населения, попранная социальная справедливость, «ханы» и «баи», захватившие все финансовые потоки. Схожая ситуация и в России, особенно на Кавказе. В других областях России – уклон в неолиберализм, оставляющий после «реформ» и «оптимизаций» выжженную пустыню.Опасная ситуация складывается в Сирии и Ираке. «Халифат» официально победили. Реально же он просто перешёл на нелегальное положение, но продолжает существовать и ждёт благоприятного момента для нового удара. В регионе окончательно созрел новый разлом: Иран против Израиля. Иран вынужден укреплять свои позиции в Ираке и Сирии как буферную зону безопасности. Как только добьют Дамаск, насядут на Тегеран. Израиль не устраивает усиление враждебного Ирана и подконтрольных ему формирований в западной части Сирии. Израильские вооруженные силы уже не раз бомбили сирийские и иранские силы, когда считали это необходимым, не считаясь с суверенитетом Сирии. А либеральная Россия — партнер Израиля и вынужденный союзник Ирана. Без материальной помощи и поддержки иранских и проиранских формирований (около 100 тыс. бойцов) режим Башара Асада рухнет. Россия потеряет легальную возможность иметь военные базы в Сирии. Кроме того, Россия не имеет возможности содержать и обеспечивать серьёзный военный контингент в Сирии и нуждается в прикрытии иранских подразделений. С другой стороны, Москва не желает ссориться с Иерусалимом. Ещё один региональный игрок — Саудовская Аравия и Лига арабских государств в целом. Саудиты так же, как евреи, раздражены расширением сферы влияния Ирана за счёт Йемена, Ирака и Сирии. Арабские монархии уже долгое время вооружаются, тратя большие средства на средства ПВО-ПРО, самолеты, вертолеты, корабли, бронетехнику и т. д. Всё это направлено против Ирана (не считая выплаты скрытой «дани» американскому глобальному жандарму).Израиль, арабские монархии и США готовятся закрыть сухопутный коридор по снабжению иранских сил в Сирии. Иран, потеряв пути снабжения, не сможет содержать и поддерживать свои силы в Сирии. То есть вынужден будет уйти из Сирии или резко сократить присутствие. Другой сценарий – военное поражение иранцев в Сирии. После этого Тегерану выдвинут ультиматум о добровольной ликвидации ядерной программы. В случае отказа – ещё более жесткие санкции, возможно, и военные удары (Израиль уже выражал такое желание), поддержка разнородной «пятой колонны» в самом Иране. Иран, ведя боевые действия в Йемене, Ираке и Сирии, затратил серьёзные ресурсы при довольно шатком положении хозяйства страны (из-за длительного периода санкций) и втянулся в воронку хаоса на Ближнем Востоке, в ближневосточной фронт мировой войны. При этом значительная часть общества недовольна своим положение и тем, что исламская революция не смогла решить проблем страны. Поэтому военное поражение с одновременным внешним давлением неизбежно вызовет внутренний взрыв, и ещё одна страна в регионе рухнет в хаос и инферно. Очевидно, что Иран вряд ли выдержит такой сконцентрированный политико-дипломатический, информационный, экономический и военный удар со стороны ключевых мировых (США) и региональных игроков: Израиля, союза арабских монархий. При нейтралитете Европы и России.У либеральной России нет союзников, только торгово-экономические партнеры. Западное и большая часть мирового общественного мнения формируется ведущими западными СМИ. А там Россия уже давно – Мордор, обитель зла, мафиозное государство. Практически все позиции, которые имелись у СССР, утрачены. Большая часть постсоветских республик легла под Запад или ищет альтернативу: Китай, тюркский, исламский мир. Даже Казахстан, Армения и Белоруссия, которые без России обречены на поглощение и растворение, не стали полноценными союзниками.Путинская ключевая задача и конечная цель – торгашеское «повышение благосостояния». Эта цель не может вновь дать русской цивилизации новый духовный импульс к развитию, преображению и восстановлению, а также вдохновить наши бывшие братские республики, заинтересовать Китай, Вьетнам, Кубу и т. д.Не зря Пекин по-прежнему черпает вдохновение в сталинском СССР, а не либеральной торговой Российской Федерации, которая может предложить только ресурсы и ещё имеющиеся военные технологии. А идеи, концепции справедливого общества нет. Россия по-прежнему остается в мороке и болоте постиндустриального капиталистического либерального общества, то есть является ныне концептуальной, идеологической, культурно-исторической и экономической периферией Запада. Китай – это отдельная цивилизация, которая имеет другое мировоззрение, нежели люди библейской цивилизации (наследующей культурам Вавилона, Египта, Иерусалима, Рима и Древней Греции). Китай ждёт от Руси-России (русской цивилизации) идеи, как во времена Ленина и Сталина, а её нет. Россия Путина и Медведева может предложить только очередную «трубу» — нефть, газ, лес и т. д. Ещё остатки советского научно-технического и военного потенциала. Либералы и каста торговцев не может прыгнуть выше головы, решать задачи уровня кшатрия и брахмана (воина и жреца).Понятно, что Пекин не будет отказываться от торговли, от ресурсов. Будет строить Новый шелковый путь через нашу бывшую Среднюю Азию (при серьёзной опасности китайцы, очевидно, могут взять на себя и безопасность региона), Закавказье, возможно, его ветки будут и в России. Но китайцам нужна мечта для всех. В своё время у нас была такая мечта – общество золотого века, общество знания, созидания и служения. Общество будущего, которое строили в сталинском СССР. Справедливое общество, которое у нас украли перестройщики и реформаторы.Таким образом, нас ждёт новый виток четвертой мировой войны. Крах нефтедоллара, новая американская империя Трампа, западная удавка на либеральной России, которая загоняет нынешнюю российскую элиту в тупик, за которым последует капитуляция или катастрофа. Идеология либерализма в России исчерпана, попытки вернуться в прошлое (пропаганда монархизма, белогвардейщины, наступление разного рода архаики, включая религии и т. д.) обречены на провал, а на прорыв в будущее, в общество золотого века нынешняя элита торговцев ни концептуально, ни морально не способна. Верхушка пытается удержать нажитое, грозит «мировым террористам», показывает военные мускулы, но всё напрасно (в частности, СССР не спасли ни лучшая в мире армия, ни могущественный КГБ). Одновременно пытается договориться с Западом и надеется на помощь Китая. Однако всё тщетно. На уровне экономики и военной силы не перебить концепцию и стратегию, которые основываются на мировых началах зла и добра и позволяют составлять планы идущие на десятки и даже сотни лет вперёд.Кроме того, либеральная Москва не может полноценно противостоять врагу в военном отношении. Значительная часть «элиты» поражена западничеством, их капиталы, собственность, дети, внуки, жены – за границей.Такая Россия будет иметь союзников и братьев по всему миру. И Поднебесная станет нашим братом в создании гармоничного общества.