09:08 13 июня

Футбольный чемпионат и удар Запада по России



Целостная картина происходящего показывает, что происходит развал старого мирового порядка,, связанного с господством космополитов-либералов, и переход к новому мировому порядку («перезагрузка матрицы»). Всё это происходит в форме гибридной мировой войны цивилизаций. И чемпионат мира по футболу, происходящий в России, создаёт благоприятный момент, чтобы вызвать новое обострение. Украину могут использовать для удара по не признанным ни Россией, ни мировым сообществом русским республикам Донбасса.

Для отвлечения сил и ресурсов России во время удара украинской армии на западном стратегическом направлении, демонстративно прикрытым силами НАТО и США в Прибалтике, Польше и Западной Европе в целом, возможна активизация различных агрессивных сил на Южном Кавказе, Ближнем и Среднем Востоке, в Центральной Азии. Тем более что созданный усилиями западных и арабских спецслужб «халифат» уже закрепился в Афганистане и готов нанести удар по Туркмении и Казахстану. Далее в планах «международных террористов» — взрыв на Кавказе и Поволжье. Очевидно, что Туркмения неспособна противостоять этой угрозе, её вооруженные силы декоративны. Казахстан без поддержки России не устоит. В целом Средняя Азия (бывшие республики СССР) уже подготовлена к взрыву. Все годы после развала СССР среднеазиатские республики только деградировали – в культурно-образовательном, национальном, социально-экономическом отношениях. Казахстан в сфере экономике внешне благополучен, но и там есть сильное недовольство властями, уклон в сторону национализма и радикального «чёрного» ислама. То есть «халифат» имеет серьёзную социальную базу – массы недовольного населения, попранная социальная справедливость, «ханы» и «баи», захватившие все финансовые потоки. Схожая ситуация и в России, особенно на Кавказе. В других областях России – уклон в неолиберализм, оставляющий после «реформ» и «оптимизаций» выжженную пустыню.


Опасная ситуация складывается в Сирии и Ираке. «Халифат» официально победили. Реально же он просто перешёл на нелегальное положение, но продолжает существовать и ждёт благоприятного момента для нового удара. В регионе окончательно созрел новый разлом: Иран против Израиля. Иран вынужден укреплять свои позиции в Ираке и Сирии как буферную зону безопасности. Как только добьют Дамаск, насядут на Тегеран. Израиль не устраивает усиление враждебного Ирана и подконтрольных ему формирований в западной части Сирии. Израильские вооруженные силы уже не раз бомбили сирийские и иранские силы, когда считали это необходимым, не считаясь с суверенитетом Сирии. А либеральная Россия — партнер Израиля и вынужденный союзник Ирана. Без материальной помощи и поддержки иранских и проиранских формирований (около 100 тыс. бойцов) режим Башара Асада рухнет. Россия потеряет легальную возможность иметь военные базы в Сирии. Кроме того, Россия не имеет возможности содержать и обеспечивать серьёзный военный контингент в Сирии и нуждается в прикрытии иранских подразделений. С другой стороны, Москва не желает ссориться с Иерусалимом. Ещё один региональный игрок — Саудовская Аравия и Лига арабских государств в целом. Саудиты так же, как евреи, раздражены расширением сферы влияния Ирана за счёт Йемена, Ирака и Сирии. Арабские монархии уже долгое время вооружаются, тратя большие средства на средства ПВО-ПРО, самолеты, вертолеты, корабли, бронетехнику и т. д. Всё это направлено против Ирана (не считая выплаты скрытой «дани» американскому глобальному жандарму).

Израиль, арабские монархии и США готовятся закрыть сухопутный коридор по снабжению иранских сил в Сирии. Иран, потеряв пути снабжения, не сможет содержать и поддерживать свои силы в Сирии. То есть вынужден будет уйти из Сирии или резко сократить присутствие. Другой сценарий – военное поражение иранцев в Сирии. После этого Тегерану выдвинут ультиматум о добровольной ликвидации ядерной программы. В случае отказа – ещё более жесткие санкции, возможно, и военные удары (Израиль уже выражал такое желание), поддержка разнородной «пятой колонны» в самом Иране. Иран, ведя боевые действия в Йемене, Ираке и Сирии, затратил серьёзные ресурсы при довольно шатком положении хозяйства страны (из-за длительного периода санкций) и втянулся в воронку хаоса на Ближнем Востоке, в ближневосточной фронт мировой войны. При этом значительная часть общества недовольна своим положение и тем, что исламская революция не смогла решить проблем страны. Поэтому военное поражение с одновременным внешним давлением неизбежно вызовет внутренний взрыв, и ещё одна страна в регионе рухнет в хаос и инферно. Очевидно, что Иран вряд ли выдержит такой сконцентрированный политико-дипломатический, информационный, экономический и военный удар со стороны ключевых мировых (США) и региональных игроков: Израиля, союза арабских монархий. При нейтралитете Европы и России.

У либеральной России нет союзников, только торгово-экономические партнеры. Западное и большая часть мирового общественного мнения формируется ведущими западными СМИ. А там Россия уже давно – Мордор, обитель зла, мафиозное государство. Практически все позиции, которые имелись у СССР, утрачены. Большая часть постсоветских республик легла под Запад или ищет альтернативу: Китай, тюркский, исламский мир. Даже Казахстан, Армения и Белоруссия, которые без России обречены на поглощение и растворение, не стали полноценными союзниками. Москва так и не смогла выработать и предъявить новый общий проект развития, показать его преимущества. Путинская ключевая задача и конечная цель – торгашеское «повышение благосостояния». Эта цель не может вновь дать русской цивилизации новый духовный импульс к развитию, преображению и восстановлению, а также вдохновить наши бывшие братские республики, заинтересовать Китай, Вьетнам, Кубу и т. д.

Не зря Пекин по-прежнему черпает вдохновение в сталинском СССР, а не либеральной торговой Российской Федерации, которая может предложить только ресурсы и ещё имеющиеся военные технологии. А идеи, концепции справедливого общества нет. Россия по-прежнему остается в мороке и болоте постиндустриального капиталистического либерального общества, то есть является ныне концептуальной, идеологической, культурно-исторической и экономической периферией Запада. Китай – это отдельная цивилизация, которая имеет другое мировоззрение, нежели люди библейской цивилизации (наследующей культурам Вавилона, Египта, Иерусалима, Рима и Древней Греции). Китай ждёт от Руси-России (русской цивилизации) идеи, как во времена Ленина и Сталина, а её нет. Россия Путина и Медведева может предложить только очередную «трубу» — нефть, газ, лес и т. д. Ещё остатки советского научно-технического и военного потенциала. Либералы и каста торговцев не может прыгнуть выше головы, решать задачи уровня кшатрия и брахмана (воина и жреца).

Понятно, что Пекин не будет отказываться от торговли, от ресурсов. Будет строить Новый шелковый путь через нашу бывшую Среднюю Азию (при серьёзной опасности китайцы, очевидно, могут взять на себя и безопасность региона), Закавказье, возможно, его ветки будут и в России. Но китайцам нужна мечта для всех. В своё время у нас была такая мечта – общество золотого века, общество знания, созидания и служения. Общество будущего, которое строили в сталинском СССР. Справедливое общество, которое у нас украли перестройщики и реформаторы.

Таким образом, нас ждёт новый виток четвертой мировой войны. Крах нефтедоллара, новая американская империя Трампа, западная удавка на либеральной России, которая загоняет нынешнюю российскую элиту в тупик, за которым последует капитуляция или катастрофа. Идеология либерализма в России исчерпана, попытки вернуться в прошлое (пропаганда монархизма, белогвардейщины, наступление разного рода архаики, включая религии и т. д.) обречены на провал, а на прорыв в будущее, в общество золотого века нынешняя элита торговцев ни концептуально, ни морально не способна. Верхушка пытается удержать нажитое, грозит «мировым террористам», показывает военные мускулы, но всё напрасно (в частности, СССР не спасли ни лучшая в мире армия, ни могущественный КГБ). Одновременно пытается договориться с Западом и надеется на помощь Китая. Однако всё тщетно. На уровне экономики и военной силы не перебить концепцию и стратегию, которые основываются на мировых началах зла и добра и позволяют составлять планы идущие на десятки и даже сотни лет вперёд.

Кроме того, либеральная Москва не может полноценно противостоять врагу в военном отношении. Значительная часть «элиты» поражена западничеством, их капиталы, собственность, дети, внуки, жены – за границей. Единственная возможность противостоять Западу – удивительное мгновенное преображение в «царство правды» («град Китеж»). Новый евразийский союз, наследующий традиции древнейшей северной цивилизации, Гипербореи – Арии — Великой Скифии – Руси — Русско-Ордынской империи – Русского царства и империи – Советского Союза. Курс на общество будущего – общество социальной справедливости и знания, служения и созидания. Такая Россия будет иметь союзников и братьев по всему миру. И Поднебесная станет нашим братом в создании гармоничного общества.

Автор: Самсонов Александр


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Комментарии 14

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  1. Vard Сегодня, 04:45
    Чемпионат мира по футболу... Двадцать два бугая два часа мячик гоняют... Не понимаю... А на Донбассе и в Прибалтике постоянно что нибудь происходит... Может у кого то мания величия? Или мания преследования?
    Vard
    1. nadezhiva (Надежда) Сегодня, 08:23
      Таким образом, нас ждёт новый виток четвертой мировой войны.
      Я одна проспала с утра третью мировую и первые витки четвёртой?
      Про возможность провокаций не написал на сегодня только ленивый, вот и автор решил свои пять копеек вставить. Правда, несколько сумбурно. Все аналитики в течение последних 1.5 месяцев дружно вангуют про последний шанс пропойцы. Но с очередными витками четвёртой мировой, это уже как-то перебор.
      nadezhiva
  2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 05:17
    общество социальной справедливости и знания, служения и созидания
    это единственный путь! А остальное от лукавого.
    Uncle Lee
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 08:29
      Либералы и каста торговцев не может прыгнуть выше головы, решать задачи уровня кшатрия и брахмана (воина и жреца)

      Хорошо говорит. Видимо здорово вчера отпраздновали! yes
      Таким образом, нас ждёт новый виток четвертой мировой войны

      лучше всего записывать мировые войны на листочке и приклеиватьть на холодильник,а то считая на пальцах можно ошибиться laughing
      рич
  3. Бер (Яр) Сегодня, 05:47
    Тем более что созданный усилиями западных и арабских спецслужб «халифат» уже закрепился в Афганистане и готов нанести удар по Туркмении и Казахстану. Далее в планах «международных террористов» — взрыв на Кавказе и Поволжье.


    Чушь, переехавшие боевики ИГИЛ готовятся для Пакистана, для сведения единственной исламской страны имеющей ядерное оружие.
    Бер
    1. Комментарий был удален.
  4. sagitch (Ильдар) Сегодня, 06:08
    Кажется что то в мозгах разладилось, праздник мирового масштаба, тут радоваться надо!
    sagitch
  5. 1536 (Евгений) Сегодня, 06:25
    По-моему, кое-кто у нас в стране очень высокого мнения о себе. В этом вся проблема.
    И если уж говорить о разных теориях, то именно на Западе и в Китае очень хорошо овладели той самой великой идеологической теорией марксизма, которую так бездарно не могли понять и применить на практике ни один из руководителей СССР. А то, что в России совсем плохо с образованием в России согласен, отсюда и многие проблемы. Что же касается Китая, то СССР там называли не иначе, как гегемонистским государством, помогали американцам в Афганистане в 80-е годы воевать против нашего Ограниченного контингента войск, вооружая и пестуя душманов, и браконъерствовали на нашем Дальнем Востоке (что, кстати, продолжается и теперь, но уже в особо крупных масштабах). Об инциденте на острове Даманский в 1969 году, умолчу, т.к. Даманский теперь уже остров Чжэньбао, и без всякой войны с "Гипербореей", заметьте). Не пора ли очнуться?
    1536
    1. Atilla Сегодня, 06:55
      Чтобы очнуться нужно быть вменяемым. А кто у нас вменяемый? Балаболы одни особенно во власти.
      Atilla
    2. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:54
      Цитата: 1536
      именно на Западе и в Китае очень хорошо овладели той самой великой идеологической теорией марксизма, которую так бездарно не могли понять и применить на практике ни один из руководителей СССР.

      Если бы, как вы говорите, Запад овладел марксизмом, то социалистическая революция была бы на Западе, а так она произошла в России. Именно в России на практике была применена теория Маркса. Но ни где и ни кем не написана теория построения социализма. Троцкисты, пришедшие к власти 53-м, в полной мере опирались на теорию марксизма описывающий капиталистические взаимоотношения, что в результате в 93-м и привело к возврату в капитализм. Какой фундамент, такое и здание.
      Цитата: 1536
      Что же касается Китая, то СССР там называли не иначе, как гегемонистским государством, помогали американцам

      Разлад с Китаем, как в прочем со всем коммунистическим движением в Мире, со странами из социалистического лагеря, произошёл по вине Хрущёва. Именно он виновен в разрыве добрососедских отношений между нами. Одна из причин - это желание Хрущёва собирать все доходы в одну кучу и потом распределять их. Внутри страны у него получилось. Троцкисты кроме как всё отобрать и поделить, ни чего другого делать не умеют.
      Цитата: 1536
      Даманский в 1969 году, умолчу, т.к. Даманский теперь уже остров Чжэньбао,

      У нас с Китаем не было проведена демаркация границ. С ухудшением взаимоотношений, по причинам которые я изложил выше, этот вопрос обострился. На сегодня таких проблем нет - граница проходит, как это и принято во всём Мире, по середине фарватера реки.
      Цитата: 1536
      Не пора ли очнуться?

      Начните с себя. Изучайте мат.часть.
      Boris55
  6. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:02
    А идеи, концепции справедливого общества нет.
    ....Похоронили идею окончательно в октябре 1993 г, громкие похороны были...Актуален, старый советский анекдот: Покупатель, у газетного киоска.Девушка, мне Советскую Россию и Правду.Киоскер: Россия продана, Правды нет и не будет, остался Труд за две копейки, будете брать?
    parusnik
    1. проходящий (Андрей) Сегодня, 08:22
      Россия продана, Правды нет и не будет, остался Труд за две копейки

      Это главная, опорная мысль действующей власти!
      проходящий
    2. Boris55 (Борис) Сегодня, 08:48
      Цитата: parusnik
      А идеи, концепции справедливого общества нет.

      Есть. Концепция общественной безопасности. Сегодня мы живём при устройстве общества как пирамида, где все доходы концентрируются в руках маленькой кучки, называемых себя элитой.

      В России есть концепция противостоящей ныне существующей. Есть теория построения справедливого, без кризисного общества.

      Как только массы овладеют ей, смена общесвтвенного строя будет неизбежна.
      Boris55
  7. Alex66 (Александр) Сегодня, 08:17
    на прорыв в будущее, в общество золотого века нынешняя элита торговцев ни концептуально, ни морально не способна. Верхушка пытается удержать нажитое Одновременно пытается договориться с Западом и надеется на помощь Китая
    Не зря ведь идеология сейчас запрещена, им просто не чего предложить, сказать куда мы идем. Для чего вор копит, прогулять где нибудь на стороне добычу, часть спрятать и все. А посмотрите на пенсионную реформу - это же пример форменного жлобства, пенсий лишат низкооплачиваемых работников с окраин, вынужденных работать в серую, у которых нет выбора, как нам не трещат по ТВ.
    Alex66
  8. turbris (Борис) Сегодня, 09:04
    Очень много в статье страху нагнал автор, но забыл одно - Россия уже не империя и озабочена сугубо своими национальными интересами, а не интересами союзников. Поэтому надо заботится не о приобретении союзников и братьев по всему миру, а о сугубо своих национальных интересах, которые существующие союзники и должны помогать выполнять.
    turbris
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