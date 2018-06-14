ТОЗ-106: ружьё грибника

В Северной Америке есть целый класс оружия: «медвежьи» пистолеты и револьверы. Это короткоствольное оружие, выполненное под мощные патроны большого калибра. Оно предназначено для самообороны от опасных животных (в частности, медведей). Им пользуются люди, которые вынуждены часто бывать в местах, где опасность встречи с ними более чем вероятна, но, которым в силу их рода занятий было бы обременительно иметь при себе ружье или винтовку.Эти пистолеты весьма востребованы у спасателей, ремонтников, различных инспекторов Канады и северных штатов США, где встреча с гризли более чем вероятна.У нас таких пистолетов и револьверов не делают и не продают. Зато полным полно мест, где встреча с косолапым, с волками, да и с просто лихими людьми более чем вероятна. И где без оружия чувствуешь себя несколько неуютно.Если ты не охотник и не егерь, а скажем, турист или грибник, то носить с собой полноценное ружье будет обременительно, а обрез – незаконно.Но в 1993 году Тульский оружейный завод начал выпуск гражданского оружия, которое, конечно, хоть и не являлось «медвежьим» пистолетом, но концептуально к нему близко. Ну или к хауде — короткоствольному крупнокалиберному оружию под патрон охотничьего типа, которые использовались в колониальной Индии охотниками для защиты от нападения раненого тигра в качестве «оружия последнего шанса».Речь идет о ружье ТОЗ-106, прозванном в народе за внешнее сходство с кулацким обрезом «Смерть председателя» и созданном на базе ружья МЦ 20 -01. Последнее, выполненное под 20 калибр, имеющее продольно-скользящий болтовой затвор винтовочного типа и отъемный магазин емкостью два патрона, было некогда весьма популярно у охотников-промысловиков.В отличие от МЦ 20-01, ТОЗ-106 получил укороченный до 280 мм ствол, пистолетную рукоятку и складной металлический плечевой упор по типу АКМС, складываемый вниз и вперед.Согласно паспорту, это ружьё предназначено для ведения любительской охоты на птиц и мелких животных на коротких дистанциях, а также для охраны домашних животных, посевов, стационарных хозяйственных объектов и перевозимых грузов. То есть его создатели руководствовались модной в 90-е годы концепцией «фермерского» ружья – недорогого компактного оружия для самообороны и отстрела вредителей.Ружье получилось действительно очень компактным — 53 см при сложенном прикладе. Согласно требованию закона, оружие было оснащено принудительным предохранителем: со сложенным прикладом оно не стреляет. Габариты этого оружия, самые маленькие на российском рынке, и его небольшой вес (2,5 кг) обеспечили успех этого девайса.Данное ружье я купил как оружие-компаньон для блуждания по дремучим лесам Тверской области, где встреча с медведем более чем вероятна.В комплекте с ружьем шли два двухзарядных магазина. Я сразу же приобрел дополнительно два четырехзарядных. Забегая вперед, скажу, что «нештатные» магазины вываливались при стрельбе и требовали серьезной и тщательной подгонки. Впрочем, как и многое другое.Ружье, что называется, легло в руку, оказалось очень удобным и разворотистым, его вскидка здорово напоминала привычную автоматную. Баланс оружия тоже очень неплохой, стрельба с одной руки, «по-пистолетному», не составляет особой проблемы.Предохранитель стандартного для охотничьих ружей типа в виде ползунка расположен за затвором, на хвостовике ствольной коробки. Нельзя сказать, что для ружья с пистолетной рукояткой он очень удобен. В принципе, можно обходиться и без него, снимая ружье с боевого взвода при патроне в патроннике. Делается это так: рукоять затвора поднимаете вверх, нажимаете на спусковой крючок и удерживаете его в заднем положении, одновременно опуская рукоять затвора вниз. Всё: ружье снято с боевого взвода, и случайный выстрел вам не грозит. Чтобы его взвести вновь, достаточно поднять рукоять затвора вверх и затем опустить ее вниз – оружие готово к стрельбе.Индикатором состояния ружья является хвостовик ударника. Если он выглядывает из отверстия в задней части затвора – оружие на боевом взводе, если нет – значит, с взвода снято. Даже в полной темноте можно определить состояние оружия.Ружье показало неожиданно точный бой пулей. Вместе с ним я купил патроны с пулей «Тандем» (роликовой) и «Бреннеке» Rottweil.И теми, и другими я уверенно поражал на дистанции 40 метров полуторалитровую пластиковую бутылку. Картечь предсказуемо давала широкую осыпь – в грудную мишень на 30 метрах прилетало 4-6 картечин.Отдача была приемлемой, зато звук выстрела и дульное пламя впечатляли.Ствол и патронник ружья хромированные, затвор выполнен из нержавеющей стали, что значительно облегчает уход за оружием.Что разочаровало, так это исполнение оружия – на многих деталях видны следы машинной обработки, не сняты фаски и даже присутствуют заусенцы.Чтобы обеспечить плавный ход затвора, пришлось основательно поработать надфилем. Ложа ружья выполнена из березы, и тоже не очень качественно. После первых же стрельб на ложе появилась трещина.Впрочем, все эти недостатки не являются фатальными и легко устранимы. В настоящий момент даже имеется мастерская, изготавливающая для ТОЗ-106 ложи из полиамида.Достоинства же «тозика» неоспоримы: компактность, надежность, неприхотливость и достаточный для большинства задач калибр. Следует также отметить, что при известной сноровке из этого ружья можно стрелять достаточно быстро.В силу своих плюсов оно плотно заняло свою нишу и продолжает быть весьма популярным у велотуристов, байдарочников и пеших путешественников. Есть у меня знакомые, которые вполне успешно охотятся на пернатую дичь с ТОЗ-106 на маршруте.Что же касается моего ружья, то до его «боевого применения» у меня, к счастью, ни разу не дошло. Если не считать единственного эпизода, когда я выстрелом в воздух пугнул стаю бродячих собак, было атаковавшую меня.Но как бы то ни было, грибы и малину я собирал гораздо увереннее, даже в самых «медведеопасных» местах, памятуя о бессмертных словах Абдуллы: «Кинжал хорош для того, у кого он есть, и плохо тому, у кого он не окажется в нужное время».Через несколько лет я заменил это служившее мне верой и правдой ружье на более универсальную, хотя и не такую компактную «Сайгу 12 К». А ТОЗ-106 я продал своему знакомому, который уже 16 лет, в полном соответствии с рекомендациями в паспорте, защищает с ним свои посевы от налетов галок и дроздов.В заключение хочу отметить, что, по моему мнению, ТОЗ-106 в качестве «оружия выживания», ружья-компаньона путешественника и средства самообороны на всякий случай, наверное, самое оптимальное оружие на российском рынке. Об этом свидетельствует и тот факт, что несмотря на то, что его производство, к сожалению, прекращено, спрос на него не падает. Более того, цена на «тозик» на вторичном рынке только растет, и уже приблизилась к 20 тысячам рублей.