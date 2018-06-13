09:05 13 июня

Полная капитуляция товарища Ына

Дважды за относительно короткое время Дональд Трамп принял участие в важных международных переговорах. Совсем недавно он был в Канаде, на саммите «большой семерки», а в минувшие выходные побывал в Сингапуре, где встречался с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Саммит в Канаде был достаточно рутинным – таких было множество до Трампа, будет множество и после него. Тем примечательнее, что он умудрился сделать даже из этого рутинного мероприятия настоящее шоу. Тут тебе и «школьная училка Мэй», и необходимость вернуться к формату G8 вместе с Россией, и досрочный отъезд, и отповедь премьеру Канады Трюдо, когда Трамп сказал, что его комментарии стали для него настоящим «ножом в спину». Согласитесь, немало для мероприятия, где обычно даже цветы в вазочках не смеют нарушить протокол!




Но это, тем не менее, довольно обыденное мероприятие. А вот встреча Трампа с лидером Северной Кореи являлась во многом историческим событием. Значение имело буквально всё: и сам факт встречи лидеров государств, ещё пару месяцев назад грозивших уничтожить друг друга, и повод для встречи, определяемый скучным словом «денуклеаризация», то есть освобождение Корейского полуострова от ядерного оружия.

Всякий, кто следил за развитием событий, помнит, насколько серьезно развивались события вокруг Пхеньяна. И три авианосных группировки, сосредоточенных в регионе, и ошибочное, как оказалось, предупреждение о ядерной атаке КНДР на Гавайские острова, и абсолютная непреклонность товарища Ына, когда на любую провокацию, на любой выпад он отвечал все новыми и новыми испытаниями – как ядерными, так и ракетными.

Когда кризис явно зашел в тупик, и американцы поняли, что их блеф не удался, всем казалось, что Северная Корея одержала пусть и не окончательную, но вполне очевидную победу. Америка отступила, а санкции, введенные против Пхеньяна в отместку за упорство, вряд ли стали для КНДР чем-то неожиданным или непривычным. В конце-то концов, они под санкциями ядерную бомбу и межконтинентальные ракеты разработали, им ли по этому поводу плакать?

Однако то, что по итогам встречи озвучил Дональд Трамп, многих, мягко говоря, очень удивило. В частности, на пресс-конференции в Сингапуре американский президент заявил следующее:

Санкции будут отменяться, когда появится полная уверенность, что они не смогут применить ядерное оружие.


Если это правда, и Трамп не блефует, можно прямо говорить, что Северная Корея капитулировала. Потому что для неё это не просто не имеет смысла, а просто-напросто опасно. Ведь если перевести это с дипломатического на общечеловеческий, получится примерно вот что: вы будете оставаться под санкцями, пока у нас не появится возможность проутюжить вас бомбами.

Подсластить американскую пилюлю смогло только обещание прекратить военные учения вблизи границ Северной Кореи. Трамп в свойственном ему духе счел нужным добавить, что эти учения стоят США «кучу денег», и в результате этого жеста доброй воли Вашингтон сможет изрядно сэкономить.

Правда, и тут он счел необходимым оговориться:

Мы приостановим военные учения… пока мы не увидим, что будущие переговоры идут не так, как должно.


То есть вроде бы и пообещал, но так, чтобы всем стало ясно: шаг влево, шаг вправо… А для полной ясности добавил, что американское военное присутствие в регионе сохранится, и о выводе американского контингента из Южной Кореи не может быть и речи.

Подводя итог, американский лидер заявил, что США не пошли на уступки Северной Корее ни по одному пункту. А если так, то получается, что Вашингтон одержал безоговорочную победу, а Пхеньян просто капитулировал.

Согласитесь, это несколько расходится с тем, что мы видели раньше. Более того, очевидно, что расходится это и со здравым смыслом. Так в чем же тогда дело?

Вероятнее всего, Трамп все ещё чувствует шаткость своего внутриполитического положения. И какие-то внешнеполитические успехи крайне важны для него, чтобы как-то парировать бесконечные атаки демократов.

С другой стороны, разного рода декларации, принятые по итогам саммитов, не являются сколько-нибудь обязывающим документом. Поэтому где-то на риторические уступки пошел Ким Чен Ын, где-то Трамп чуть-чуть приукрасил, а в итоге получилась оглушительная «дипломатическая победа», которая стоит немногим больше бумаги, на которой эта декларация была написана.

На деле же вполне очевидно только одно: товарищ Ын не спешит отправлять в мусорную корзину последний шанс хоть о чем-то договориться с американцами. Нет ни малейшей вероятности, что он согласится юридически закрепить одностороннее разоружение КНДР. Но не унижать Трампа публично, надеясь, что в итоге от этого будет какой-то толк, он, кажется, пока согласен.

И похоже, в лице северокорейского лидера мы обретаем действительно сильного, прагматичного государственного лидера, под руководством которого Пхеньян ещё не раз сможет удивить мир.

А Трамп, двигаясь от «победы к победе», имеет все шансы не вписаться в очередной риторический поворот и оказаться у разбитого дипломатического корыта.

Поживем – увидим…
Автор: Виктор Кузовков


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Комментарии 21

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  1. Vard Сегодня, 04:52
    По понятиям востока Трамп потерял лицо... а что Ким... У Кима все хорошо...
    Vard
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 05:01
      Нам надо видеть конкретный текст договора Трампа с Ыном чтобы делать какие то выводы...
      пока что мы наблюдаем театр актеров...каждый играет свою игру... smile действительно поживем увидим.
      Тот же ЛЕХА
      1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 06:23
        Зато говяжьи рёбрышки покушали и почему-то французским пирогом всё остальное заели. smile
        Неплохой
    2. raw174 (Равиль) Сегодня, 07:47
      Цитата: Vard
      По понятиям востока Трамп потерял лицо.

      в чем? Что за понятия такие? На уступки идет Ким, а облажался Трамп, хорошие такие понятия laughing
      raw174
      1. solzh (Сергей) Сегодня, 08:01
        Цитата: raw174
        На уступки идет Ким

        На какие уступки? Пока договор не опубликован и речи не может быть, что Ким пошёл на уступки Трампу.
        solzh
        1. raw174 (Равиль) Сегодня, 08:48
          Цитата: solzh
          На какие уступки?

          Полигон демонтировал, взорвал какие то шахты... Он пошел на уступки ещё до встречи, чтобы она (встреча) состоялась.
          raw174
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:03
      Неужто Трампу так легко "проехать по ушам"? Тут всё намного сложнее, и кружева диалога только в начале плетения. В любом случае, до полного ядерного разоружения КНДР, все американские санкции останутся в действии. А там случиться обычное кидалово со стороны США. Или кто-то еще остался на нашем шарике, который бы им верил? winked Внешняя политика далеко не "конек" Трампа. И не всякий торгашеский развод вообще тут применим.
      сибиралт
  2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 05:24
    Одно и то же событие можно преподнести по разному. А Трамп преуспел в умении разрисовывать свои "достижения"
    Uncle Lee
  3. Molot1979 Сегодня, 06:05
    По сути стороны договорились договариваться дальше. "Денуклеаризацию" КНДР может растягивать хоть тысячу лет. Так же понятно, что и Штаты своих обязательств выполнять не будут - это их фирменный стиль, который мы видели везде и всюду последние 30 лет. По сути же Трампон круто обделался. После всех этих танцев с саблями, посылки АУГ и просто бытовых угроз вынужден был признать КНДР стороной конфликта, сел за стол переговоров и ничего, по сути, не добился. А Киму нормально. Никаких конкретных обязательств, свобода рук.
    Molot1979
    1. raw174 (Равиль) Сегодня, 07:45
      Цитата: Molot1979
      После всех этих танцев с саблями, посылки АУГ и просто бытовых угроз вынужден был признать КНДР стороной конфликта, сел за стол переговоров и ничего, по сути, не добился.

      Интересно Трамп сел за стол или Ын попросил аудиенцию? Я склоняюсь ко второму... лойер опять же мог не врать про "просил на коленях"... Как это не добился, а закрытие и демонтаж рабочих полигонов, а фактическое сворачивание пусков ракет... А вот Ын действительно не добился ничего, америкосы с полуострова не уйдут и даже не уменьшат контингент.
      Цитата: Molot1979
      Никаких конкретных обязательств, свобода рук.

      Только в этих руках скоро ничего не будет...
      raw174
    2. LeftPers (Антон) Сегодня, 07:56
      Но полигон, то свой он уничтожил таки.
      LeftPers
  4. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 07:03
    "Полная капитуляция товарища Ына" А в чем капитуляция то?
    Дилетант
  5. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 07:05
    Когда кризис явно зашел в тупик, и американцы поняли, что их блеф не удался, всем казалось, что Северная Корея одержала пусть и не окончательную, но вполне очевидную победу. Америка отступила,

    Нет сегодня настроения читать новости из альтернативной реальности. Оказывается это Америка отступила... fool Дальше статью не читал. negative

    Администрация, верните минусы к статьям.
    профессор
    1. BigBraza (Виктор Кузовков) Сегодня, 07:20
      Цитата: профессор
      Когда кризис явно зашел в тупик, и американцы поняли, что их блеф не удался, всем казалось, что Северная Корея одержала пусть и не окончательную, но вполне очевидную победу. Америка отступила,

      Нет сегодня настроения читать новости из альтернативной реальности. Оказывается это Америка отступила... fool Дальше статью не читал. negative

      Администрация, верните минусы к статьям.

      После того, что было ещё совсем недавно, мы можем смело говорить, что Америка не просто отступила, а сбежала, поджав хвост. Поэтому мы, конечно, в параллельных реальностях, но вы ошибаетесь насчет того, чья же реальность настоящая.
      BigBraza
  6. Гардамир Сегодня, 07:30
    Поживем – увидим
    Вот именно. Не стоит торопиться делать выводы. А то как гения внешней политики ткнут,в ... так сразу находятся оправдатели,типа мы всего не знаем. Думаю Ын помнит о судьбе Каддафи.
    Гардамир
  7. Nix1986 (Никита) Сегодня, 07:46
    Поживем увидим, главное чтобы простому народу жилось лучше.
    Nix1986
  8. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:47
    Две страны наелись мыла, и остались при своих...Между странами была напряженность.Встреча Трампа и Ына сняли ее..Не более.Каждый из участников встречи может сказать: Матч закончился вничью. В нашу пользу...А как далее будет, посмотрим...
    parusnik
    1. donavi49 Сегодня, 08:23
      КНДР убивают санкции - вернее блокада со стороны Китая, которого Трамп уговорил на сей раз соблюдать санкции.

      Любые санкции - которые игнорировал Китай, для КНДР не страшны. Но если Китай вписывается - то это смерть. Ибо нет топлива. Нет дефицитных товаров в экономику. Вообще нет притока валюты и экспорта.

      Ким - выиграет, если Китай сейчас скажет - раз договорились, то мы с братушками торгуем вновь. Если Китай займет позицию Трампа - сначала распилить бомбы и ядерную инфраструктуру, а потом бензинчик, дефицитные товары в экономику и выкуп товаров из КНДР за валюту, то КНДР фактически конец.

      США устраивает любой сценарий. Если Ким будет делать многоходовки и тянуть переговоры - то при условии сохранения текущей ситуации (фактическая реальная победа Трампа - это уговор с Си) - очень быстро ситуация 95 года, будет казаться сытым годом. И тогда можно будет ловить рыбку в кризисной КНДР. Если Ким разоружается - то полная свобода дальнейших действий у США опять же.
      donavi49
  9. alta (Анатолий) Сегодня, 08:20
    Экономисты не согласны с автором статьи: соглашение уже привело к резкому повышению курса доллара и взлету биржевой стоимости акций азиатских компаний.
    alta
  10. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:22
    Рыжий клоун опять сочинил себе "оглушительную победу"... К его риторике уже начинают привыкать, и понимать, что именно произошло... Одержал оглушительную победу - на общечеловеческом означает - меня не послали сразу и далеко... Откажемся от учений - Ын поставил условие, от которого я не мог отказаться... Ну и так далее.
    Горный стрелок
  11. Лесс Сегодня, 08:41
    под руководством которого Пхеньян ещё не раз сможет удивить мир
    Ага... Союз под руководством Горбачёва тоже весь мир удивлял...
    Лесс
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