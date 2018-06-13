Полная капитуляция товарища Ына

Санкции будут отменяться, когда появится полная уверенность, что они не смогут применить ядерное оружие.

Мы приостановим военные учения… пока мы не увидим, что будущие переговоры идут не так, как должно.

Дважды за относительно короткое время Дональд Трамп принял участие в важных международных переговорах. Совсем недавно он был в Канаде, на саммите «большой семерки», а в минувшие выходные побывал в Сингапуре, где встречался с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.Саммит в Канаде был достаточно рутинным – таких было множество до Трампа, будет множество и после него. Тем примечательнее, что он умудрился сделать даже из этого рутинного мероприятия настоящее шоу. Тут тебе и «школьная училка Мэй», и необходимость вернуться к формату G8 вместе с Россией, и досрочный отъезд, и отповедь премьеру Канады Трюдо, когда Трамп сказал, что его комментарии стали для него настоящим «ножом в спину». Согласитесь, немало для мероприятия, где обычно даже цветы в вазочках не смеют нарушить протокол!Но это, тем не менее, довольно обыденное мероприятие. А вот встреча Трампа с лидером Северной Кореи являлась во многом историческим событием. Значение имело буквально всё: и сам факт встречи лидеров государств, ещё пару месяцев назад грозивших уничтожить друг друга, и повод для встречи, определяемый скучным словом «денуклеаризация», то есть освобождение Корейского полуострова от ядерного оружия.Всякий, кто следил за развитием событий, помнит, насколько серьезно развивались события вокруг Пхеньяна. И три авианосных группировки, сосредоточенных в регионе, и ошибочное, как оказалось, предупреждение о ядерной атаке КНДР на Гавайские острова, и абсолютная непреклонность товарища Ына, когда на любую провокацию, на любой выпад он отвечал все новыми и новыми испытаниями – как ядерными, так и ракетными.Когда кризис явно зашел в тупик, и американцы поняли, что их блеф не удался, всем казалось, что Северная Корея одержала пусть и не окончательную, но вполне очевидную победу. Америка отступила, а санкции, введенные против Пхеньяна в отместку за упорство, вряд ли стали для КНДР чем-то неожиданным или непривычным. В конце-то концов, они под санкциями ядерную бомбу и межконтинентальные ракеты разработали, им ли по этому поводу плакать?Однако то, что по итогам встречи озвучил Дональд Трамп, многих, мягко говоря, очень удивило. В частности, на пресс-конференции в Сингапуре американский президент заявил следующее:Если это правда, и Трамп не блефует, можно прямо говорить, что Северная Корея капитулировала. Потому что для неё это не просто не имеет смысла, а просто-напросто опасно. Ведь если перевести это с дипломатического на общечеловеческий, получится примерно вот что: вы будете оставаться под санкцями, пока у нас не появится возможность проутюжить вас бомбами.Подсластить американскую пилюлю смогло только обещание прекратить военные учения вблизи границ Северной Кореи. Трамп в свойственном ему духе счел нужным добавить, что эти учения стоят США «кучу денег», и в результате этого жеста доброй воли Вашингтон сможет изрядно сэкономить.Правда, и тут он счел необходимым оговориться:То есть вроде бы и пообещал, но так, чтобы всем стало ясно: шаг влево, шаг вправо… А для полной ясности добавил, что американское военное присутствие в регионе сохранится, и о выводе американского контингента из Южной Кореи не может быть и речи.Подводя итог, американский лидер заявил, что США не пошли на уступки Северной Корее ни по одному пункту. А если так, то получается, что Вашингтон одержал безоговорочную победу, а Пхеньян просто капитулировал.Согласитесь, это несколько расходится с тем, что мы видели раньше. Более того, очевидно, что расходится это и со здравым смыслом. Так в чем же тогда дело?Вероятнее всего, Трамп все ещё чувствует шаткость своего внутриполитического положения. И какие-то внешнеполитические успехи крайне важны для него, чтобы как-то парировать бесконечные атаки демократов.С другой стороны, разного рода декларации, принятые по итогам саммитов, не являются сколько-нибудь обязывающим документом. Поэтому где-то на риторические уступки пошел Ким Чен Ын, где-то Трамп чуть-чуть приукрасил, а в итоге получилась оглушительная «дипломатическая победа», которая стоит немногим больше бумаги, на которой эта декларация была написана.На деле же вполне очевидно только одно: товарищ Ын не спешит отправлять в мусорную корзину последний шанс хоть о чем-то договориться с американцами. Нет ни малейшей вероятности, что он согласится юридически закрепить одностороннее разоружение КНДР. Но не унижать Трампа публично, надеясь, что в итоге от этого будет какой-то толк, он, кажется, пока согласен.И похоже, в лице северокорейского лидера мы обретаем действительно сильного, прагматичного государственного лидера, под руководством которого Пхеньян ещё не раз сможет удивить мир.А Трамп, двигаясь от «победы к победе», имеет все шансы не вписаться в очередной риторический поворот и оказаться у разбитого дипломатического корыта.Поживем – увидим…