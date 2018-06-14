Когда размер не имеет значения. Примеры доблести русского флота

Картина Михаила Ткаченко, 1907 год

Картина Айвазовского. Бриг «Меркурий» после победы над двумя турецкими кораблями встречается с русской эскадрой, 1848 год

Подрыв корабля шестовой миной

Боголюбов А. П. Взрыв турецкого монитора «Сейфи» на Дунае. 14 мая 1877 года

Первые георгиевские кавалеры войны 1877-1878 годов лейтенанты Дубасов и Шестаков

Источники:

https://military.wikireading.ru/86008

https://cont.ws/@ratiborjaro/625117

http://wiki.wargaming.net/ru/Navy:Действия_минных_катеров_в_Русско-турецкую_войну_1877-78_гг.

https://rg.ru/2016/09/22/rodina-flot.html

Материалы из открытых источников

Многим знаком библейский сюжет про Давида и Голиафа, в котором победителем выходит вовсе не воин-великан Голиаф, а совсем юный и неопытный в военном деле Давид. Данный сюжет много раз находил воплощение в реальной жизни, история знает немало примеров, когда в поединке двух противников размер и сила сторон не имели решающего значения. Так вышло, что два таких примера из истории российского флота пришлись на один и тот же день – 14 мая. Именно в этот день в 1829 году российский 20-пушечный бриг «Меркурий» вступил в бой с двумя турецкими линейными кораблями и вышел из него победителем. Второй случай произошел 14 мая 1877 года, когда два крошечных катера «Царевич» и «Ксения» потопили шестовыми минами турецкий речной монитор «Сейфи».14 мая 1829 года, во время Русско-турецкой войны 1828-1829 годов три русских военных корабля, фрегат «Штандарт», бриги «Орфей» и «Меркурий», крейсировали на траверзе Пендераклии, когда обнаружили приближающуюся к ним турецкую эскадру, которая во много раз превосходила их по численности. Так как принимать неравный бой не было никакой необходимости, командир «Штандарта» капитан-лейтенант Павел Яковлевич Сахновский приказал отступить, корабли развернулись в сторону Севастополя. Дувший в тот день на море низовой ветер был слаб, поэтому бриг «Меркурий», обладавший худшими ходовыми качествами, начал отставать, несмотря на то, что его команда пустила в ход и весла. Русский бриг смогли нагнать два линейных корабля турецкого флота: 110-пушечный «Селимие» и 74-пушечный «Реал-бей».Бриг «Меркурий» представлял собой двухмачтовый корабль водоизмещением около 450 тонн, экипаж корабля состоял из 115 человек. От других бригов русского флота данный корабль отличался меньшей осадкой, а также оснащением веслами (по 7 на борт), гребли данными веслами стоя. Вооружение брига состояло из 18 24-фунтовых карронад, которые были предназначены для ближнего боя и двух переносных 3-фунтовых длинноствольных пушек, имевших большую дальность стрельбы. В случае необходимости данные пушки можно было использовать и в качестве ретирадных в портах гакборта, и в качестве погонных при размещении в носовых портах. Это позволяло использовать их и при отступлении, и при преследовании кораблей противника. Орудийные порты, установленных на верхней палубе брига карронад, не закрывались, так как через них производился сток воды, попадающей на палубу.Несмотря на неравенство сил, многократное превосходство противника в артиллерийском вооружении и экипаже, «Меркурий» не сдался врагу. Обойдя по очереди всех офицеров, командир брига Александр Иванович Казарский убедился в их единодушном желании принять бой с противником. Было решено, что, если в ходе боя будет сбит рангоут, откроется сильная течь, воды в трюме прибудет до невозможности откачиваться, то бриг должен быть взорван. Для исполнения этого решения Казарский положил на шпиль перед входом в пороховой склад заряженный пистолет, подорвать запасы пороха должен был кто-то из остающихся в живых членов команды. Отметая саму возможность сдачи врагу, кормовой флаг на бриге прибили к гафелю, чтобы он ни при каких обстоятельствах не был спущен.Команда «Меркурия», которая решила предпочесть смерть бесчестию, навсегда вписала свое имя в историю, совершив самый настоящий подвиг. Развернувшийся бой с двумя преследующими бриг турецкими линейными кораблями закончился тем, что оба корабля противника вышли из боя с повреждениями в парусном вооружении, прекратив преследование небольшого, но дерзкого русского корабля.Такой исход, казалось бы, заведомо провального предприятия, стал стечением многих обстоятельств, причем исследователи до сих пор спорят обо всей картине и ходе боя небольшого русского брига с двумя линейными кораблями турецкого флота. В успехе «Меркурия», который избежал гибели и плена, помимо, безусловной храбрости, самоотверженности и отличной выучки команды во главе с командиром корабля, сыграло свою роль и то, что за полтора года до этого в Наваринском сражении была уничтожена лучшая часть турецкого флота, погибло и было ранено огромное количество моряков, что значительно ослабило все морские силы Турции. Команда «Меркурия» столкнулась в бою с недостаточно подготовленными командирами и матросами, вчерашними рекрутами, которые не смогли быстро справиться с нанесенными им бригом повреждениями. Безусловно, помогло Казарскому и его команде и с погодой. Слабый ветер, который временами совсем затихал, в какой-то момент почти обездвижил корабли противника, тогда как «Меркурий», имеющий весла, мог не просто маневрировать, но и медленно, но верно отрываться от противника, увеличивая дистанцию.Немаловажным фактором, который не позволил туркам пустить «Меркурий» на дно и превратить его в гору щепок, стало и то, что на протяжении большей части боя, за исключением нескольких эпизодов, турецкие моряки не могли использовать более 8-10 носовых орудий своих кораблей, так как в бортовых портах их пушки могли поворачиваться не более чем на 15 градусов, в то время как короткие карронады «Меркурия» для ближнего боя имели куда больше возможностей для прицеливания и могли вести огонь по такелажу и рангоуту турецких кораблей. За время всего боя вследствие грамотного и активного маневрирования «Меркурия» турецкие корабли так и не смогли занять выгодного траверзного положения относительно противника. Таким образом, кажущееся разгромным преимущество турецких кораблей в артиллерии сводилось на нет, большую часть сражения соотношение действующих турецких и русских пушек было практически одинаковым.За время боя, который продолжался более трех часов, экипаж «Меркурия» потерял 10 человек: 4 убитыми и 6 ранеными, что уже было равносильно чуду. Капитан корабля был контужен, но не прекращал управления судном. Всего бриг получил 22 пробоины в корпусе, 133 пробоины в парусах, 148 повреждений в такелаже и 16 повреждений в рангоуте, на борту были разбиты все небольшие гребные суда, также была повреждена одна карронада. Но корабль сохранил плавучесть и способность двигаться и уже на следующий день с гордо поднятым флагом соединился с основными силами русского флота, который вышел из Сизополя.За свой подвиг бриг «Меркурий» вторым после линейного корабля «Азов», отличившегося в Наваринском сражении, был награжден кормовым Георгиевским флагом и вымпелом. Торжественная церемония поднятия флага и вымпела прошла 3 мая 1830 года, на ней присутствовал капитан брига Александр Иванович Казарский. Командир, офицеры и матросы брига были представлены к различным наградам. А в 1839 году в Севастополе был открыт памятник Казарскому и подвигу брига «Меркурий», инициатором его создания был командующий Черноморской эскадрой адмирал Михаил Петрович Лазарев.Русско-турецкая война 1877-1878 годов, вызванная заступничеством России за угнетаемых Турцией южных славян, пользовалась поддержкой всего российского общества, к войне император Александр II начал готовится уже в октябре 1876 года, а 12 апреля 1877 года война была официально объявлена. Русский план кампании предусматривал проведение решительного наступления через территорию Болгарии на турецкую столицу – Стамбул (Константинополь). Однако для этого войскам нужно было преодолеть 800-метровую водную преграду – реку Дунай. Нейтрализовать достаточно сильную турецкую военную флотилию на Дунае мог бы русский флот, но его, по сути, на тот момент не существовало.Поражение в Крымской войне 1853-1856 годов и подписанный затем Парижский мирный договор, который действовал вплоть до 1871 года, запрещали России иметь на Черном море военный флот. Именно поэтому к середине 1870-х годов в составе российского Черноморского флота имелось лишь два броненосца береговой обороны и всего несколько вооруженных пароходов. Выход из сложившегося положения дел предложил лейтенант, а впоследствии прославленный российский адмирал Степан Осипович Макаров. Молодой офицер был инициатором оснащения небольших паровых катеров шестовыми и буксируемыми минами. Благодаря своему таланту и настойчивости он смог убедить руководство российского морского ведомства в том, что при практически полном отсутствии крупных боевых кораблей, крошечные минные катера будут представлять реальную силу, которая сможет справиться с броненосной эскадрой любого противника. Во многом именно благодаря Степану Макарову Русско-турецкая война 1877-1878 годов стала первым примером массового применения небольших по размерам миноносных кораблей против превосходящих сил неприятельского флота.Еще в декабре 1876 года Макаров принял под свое командование пароход «Великий князь Константин», намереваясь использовать корабль в качестве транспорта для четырех небольших минных катеров. Быстроходный корабль-база для катеров, который мог доставлять их к месту проведения операций, стал главным проектом Макарова. Предложенный им способ доставки торпедных катеров решал большое количество проблем, которые были связаны с крайне ограниченной дальностью плавания и плохой мореходностью крошечных катеров.На тот момент русские минные катера были не в состоянии конкурировать с иностранными аналогами специальной постройки, к примеру, катерами проекта «Рапп». До начала войны все российские минные катера были обыкновенными деревянными паровыми шлюпками, скорость хода которых не превышала 5-6 узлов, так как мощность их паровых машин не превышала 5 л.с. Паровую машину, котел и членов экипажа катеров защищали листы стали толщиной 1,6 мм, а также мешки с углем, которые подвешивались к штангам вдоль бортов катеров. Для защиты от волн некоторые минные катера получили металлические козырьки, расположенные в носовой части. При этом экипаж каждого катера включал в себя 5 человек: командира и его помощника, механика, рулевого и минера.Чтобы обезопасить частые подъемы и спуски катеров на борт корабля-носителя, а также увеличить их мореходные свойства, Макаров предложил укладывать 6-12-метровые минные шесты в специальные уключины вдоль бортов подобно веслам. Для минной атаки шесты с помощью специальной системы рычагов выдвигались наклонно вперед, для того чтобы мина находилась ниже поверхности воды. Чтобы привести шест в боевое положение, необходимо было усилие двух-трех членов команды катера. К шестам крепились специальные металлические контейнеры, содержащие пороховые заряды. Могли быть использованы заряды трех типов: 8-фунтовые (3,2 кг), 15-фунтовые (примерно 6 кг) и самые мощные 60-фунтовые (24,6 кг). Взрыв такого заряда происходил либо от контакта шестовой мины с корпусом вражеского судна (происходило срабатывание взрывателя нажимного действия конструкции штабс-капитана Трумберга), либо от электрического импульса от гальванической батареи. Для того чтобы подвести шестовую мину под ватерлинию неприятельского корабля, минный катер должен был подойти к нему почти вплотную.Первый крупный успех ждал российские минные катера в ночь на 14 мая 1877 года, когда из базы в Браилове в Мачинский рукав Дуная прорвалась четверка минных катеров – «Ксения», «Царевич», «Царевна» и «Джигит», катера, оснащенные шестовыми минами, должны были обеспечить переправу русских войск. Целью их атаки стал турецкий бронированный монитор «Сейфи» водоизмещением 410 тонн, который стоял на якоре под охраной вооруженного парохода и броненосной канонерки. «Сейфи» был вооружен двумя 178-мм орудиями Армстронга, двумя 120-мм орудиями Круппа и двумя митральезами Гатлинга. Бронирование бортов достигало 51 мм, боевой рубки – 105 мм, палубы – 38 мм, экипаж турецкого монитора состоял из 51 человека.Русские катера обнаружили турецкие корабли в 2:30 ночи. Уменьшив ход для снижения уровня шума, они пошли на сближение с противником, перестроившись для этого в две колонны во главе с «Царевичем» и «Ксенией». Атаку противника начал катер «Царевич», которым управлял лейтенант Дубасов. Турки заметили минный катер, когда до него оставалось всего 60 метров. Они попытались открыть по нему орудийный огонь, однако все попытки произвести выстрелы из пушек дали осечку. Подойдя к «Сейфи» на 4-узловой скорости, «Царевич» ударил монитор шестовой миной в левый борт, возле ахтерштевня. Мина взорвалась, монитор сразу же дал крен, однако не тонул. При этом турецкая команда вела по катерам интенсивный ружейный огонь, пушки также смогли произвести два выстрела, однако атаку поддержал катер «Ксения», которым командовал лейтенант Шестаков. Удар им был отлично продуман: взрыв мины произошел под днищем «Сейфи» в центральной части корабля, после этого взрыва турецкий монитор ушел под воду.В это время «Джигит» получил пробоину в корпусе от осколка снаряда, а взрыв еще одного снаряда практически полностью залил небольшой катер водой. Его экипажу пришлось приткнуться к берегу для того, чтобы заделать дыру и вычерпать из катера воду. Четвертый участник данного рейда, минный катер «Царевна», не смог приблизиться к противнику на расстояние шеста из-за ожесточенного огня двух оставшихся турецких судов. После потопления «Сейфи» катера легли на обратный курс. Удивительно, но среди их экипажей не было не только убитых, но и раненых. Возвращение катеров на базу было успешным, а турки были настолько деморализованы потерей своего корабля, что были вынуждены отвести суда с нижнего Дуная, облегчив переправу русских войск.