Эрдоган: Россия готова пойти на совместное с нами производство С-400

Мы закупим С-400 и не просто оставим их в ангарах. Мы намерены их использовать в случае необходимости, ведь эти ЗРК – оборонительное вооружение. А что нам ещё с ними делать, если не использовать для обороны? Мы в течение нескольких лет запрашивали вооружения подобного типа у США, но всякий раз получали отказ. Турция устала от этого.

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Президент Турции сделал заявление, в котором подтвердил готовность поставить на вооружение частей ПВО российские зенитные ракетные комплексы С-400. Кроме того, по словам Эрдогана, Турция намеревается в случае необходимости российские ЗРК использовать в боевых целях, несмотря на то, что против самого факта закупки возражают «некоторые» партнёры по НАТО.Эрдогана цитирует турецкая пресса:По словам турецкого президента, Россия не просто быстро отреагировала на возможности поставок Турции зенитных ракетных комплексов, но и ведёт с Анкарой переговоры по возможности налаживания совместного производства.Эрдоган:Напомним, что Россия и Турция в конце прошлого года подписали контракт о поставках турецким вооружённым силам ЗРК С-400, против чего выступают США. При этом Россия предоставила Турции кредит под весьма низкий процент.Теперь США рассматривают возможность применения против Турции санкций из своего пакета CAATSA, который распространяется на страны, подписывающие с Россией контракты в военно-технической сфере. Турция в этом случае угрожает закрыть для США авиабазу Инджирлик.