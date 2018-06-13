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Эрдоган: Россия готова пойти на совместное с нами производство С-400
Президент Турции сделал заявление, в котором подтвердил готовность поставить на вооружение частей ПВО российские зенитные ракетные комплексы С-400. Кроме того, по словам Эрдогана, Турция намеревается в случае необходимости российские ЗРК использовать в боевых целях, несмотря на то, что против самого факта закупки возражают «некоторые» партнёры по НАТО.
Эрдогана цитирует турецкая пресса:
По словам турецкого президента, Россия не просто быстро отреагировала на возможности поставок Турции зенитных ракетных комплексов, но и ведёт с Анкарой переговоры по возможности налаживания совместного производства.
Эрдоган:
Напомним, что Россия и Турция в конце прошлого года подписали контракт о поставках турецким вооружённым силам ЗРК С-400, против чего выступают США. При этом Россия предоставила Турции кредит под весьма низкий процент.
Теперь США рассматривают возможность применения против Турции санкций из своего пакета CAATSA, который распространяется на страны, подписывающие с Россией контракты в военно-технической сфере. Турция в этом случае угрожает закрыть для США авиабазу Инджирлик.
Эрдогана цитирует турецкая пресса:
Мы закупим С-400 и не просто оставим их в ангарах. Мы намерены их использовать в случае необходимости, ведь эти ЗРК – оборонительное вооружение. А что нам ещё с ними делать, если не использовать для обороны? Мы в течение нескольких лет запрашивали вооружения подобного типа у США, но всякий раз получали отказ. Турция устала от этого.
По словам турецкого президента, Россия не просто быстро отреагировала на возможности поставок Турции зенитных ракетных комплексов, но и ведёт с Анкарой переговоры по возможности налаживания совместного производства.
Эрдоган:
Русские предложили на ещё и очень хорошие условия займа.
Напомним, что Россия и Турция в конце прошлого года подписали контракт о поставках турецким вооружённым силам ЗРК С-400, против чего выступают США. При этом Россия предоставила Турции кредит под весьма низкий процент.
Теперь США рассматривают возможность применения против Турции санкций из своего пакета CAATSA, который распространяется на страны, подписывающие с Россией контракты в военно-технической сфере. Турция в этом случае угрожает закрыть для США авиабазу Инджирлик.
Использованы фотографии: Фейсбук
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