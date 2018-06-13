09:05 13 июня
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Эрдоган: Россия готова пойти на совместное с нами производство С-400

Президент Турции сделал заявление, в котором подтвердил готовность поставить на вооружение частей ПВО российские зенитные ракетные комплексы С-400. Кроме того, по словам Эрдогана, Турция намеревается в случае необходимости российские ЗРК использовать в боевых целях, несмотря на то, что против самого факта закупки возражают «некоторые» партнёры по НАТО.

Эрдогана цитирует турецкая пресса:
Мы закупим С-400 и не просто оставим их в ангарах. Мы намерены их использовать в случае необходимости, ведь эти ЗРК – оборонительное вооружение. А что нам ещё с ними делать, если не использовать для обороны? Мы в течение нескольких лет запрашивали вооружения подобного типа у США, но всякий раз получали отказ. Турция устала от этого.


По словам турецкого президента, Россия не просто быстро отреагировала на возможности поставок Турции зенитных ракетных комплексов, но и ведёт с Анкарой переговоры по возможности налаживания совместного производства.


Эрдоган:
Русские предложили на ещё и очень хорошие условия займа.


Эрдоган: Россия готова пойти на совместное с нами производство С-400


Напомним, что Россия и Турция в конце прошлого года подписали контракт о поставках турецким вооружённым силам ЗРК С-400, против чего выступают США. При этом Россия предоставила Турции кредит под весьма низкий процент.

Теперь США рассматривают возможность применения против Турции санкций из своего пакета CAATSA, который распространяется на страны, подписывающие с Россией контракты в военно-технической сфере. Турция в этом случае угрожает закрыть для США авиабазу Инджирлик.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 25

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  1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 05:46
    Хитрозадый этот турецкий султан...вертится как на сковородке между Европой,США и Россией...каждого хочет поиметь и остаться при своем.
    Тот же ЛЕХА
    1. Чёрный Сегодня, 05:57
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Хитрозадый этот турецкий султан...вертится как на сковородке между Европой,США и Россией...каждого хочет поиметь и остаться при своем.

      ...восточные султаны - они все такие laughing....уста говорят "халва", а рука тянется к кинжалу...такой продаст, предаст и глазом не моргнёт.
      Чёрный
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 07:27
        Как бы после этого "заявления" не начался обратный отсчёт по непокупке комплексов, в виду возникших разногласиях...
        maxim947
    2. Nelepost (Сергей) Сегодня, 06:01
      А может это просто национальный менталитет Турков, они ж не возмущаются поведению Эндрагона а наоборот поддерживают, а Вы сразу обвиняете. Люди разные в разных странах.
      Nelepost
      1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 06:09
        это просто национальный менталитет Турков


        Согласен...сбить исподтишка наш самолет и расстрелять нашего беззащитного пилота в воздухе для них это нормально...

        и вообще воткнуть кинжал в спину слишком доверившемуся дружбе соседу это в их стиле...
        вы как хотите а я не собираюсь верить всему тому что говорит ЭРДОГАН.
        Тот же ЛЕХА
        1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 06:20
          Как бы он не укоротил себе не только президентский, но и жизненный срок.
          Неплохой
          1. рич (дмитрий) Сегодня, 07:59
            Эрдоган: Россия готова пойти на совместное с нами производство С-400

            Не надо было Эрдогану читать на ночь книжку Н.Носова "Бобик в гостях у Барбоса"yes
            рич
  2. burigaz2010 (Михаил) Сегодня, 05:51
    Не понял а где в статье упоминание о совместном производстве С400???
    burigaz2010
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 05:56
      Не понял а где в статье упоминание о совместном производстве С400???


      smile
      Россия не просто быстро отреагировала на возможности поставок Турции зенитных ракетных комплексов, но и ведёт с Анкарой переговоры по возможности налаживания совместного производства.

      Непонятно о чем речь ...о передаче технологий что-ли what или строительстве завода или еще какой то хрени...что за игры.
      Тот же ЛЕХА
      1. Tusv (Владимир) Сегодня, 06:59
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Непонятно о чем речь ...о передаче технологий что-ли what или строительстве завода или еще какой то хрени...что за игры.

        С низ Шасси да Запрощик. Вот Вам и совместное производство. Мне так каца
        Tusv
  3. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 05:59
    По словам турецкого президента, Россия не просто быстро отреагировала на возможности поставок Турции зенитных ракетных комплексов, но и ведёт с Анкарой переговоры по возможности налаживания совместного производства.
    Да что там С400.Тьфу.Будем совместно "Ярс" производить и помидоры выращивать.
    Наблюдатель2014
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 06:05
      Да что там С400.Тьфу.Будем совместно "Ярс" производить и помидоры выращивать.

      smile Мечтать не вредно...вредно не мечтать...
      сдается мне что это очередная хотелка турецкого султана.
      Тот же ЛЕХА
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 06:10
        Тот же ЛЕХА (Алексей )
        сдается мне что это очередная хотелка турецкого султана.
        Или начинает дополнительно доить Россию за газопровод.
        Наблюдатель2014
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:33
          Цитата: Наблюдатель2014
          Или начинает дополнительно доить Россию за газопровод.

          Пока все доят Украину,выстраившись в очередь.Азербаиджан покупает газ у Газпрома и гонит его в Турцию. Турция гонит его в Болгарию и Румынию,а те в свою очередь ,будут продавать его Украине. Довольны все,особенно президент Украины laughing
          Александр романов
      2. лесовозник (игорь) Сегодня, 06:36
        Болтовня и шантаж своих союзничков по НАТО и в первую очередь сша, ничего более.
        лесовозник
  4. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 06:17
    Цитата: Наблюдатель2014
    Тот же ЛЕХА (Алексей )
    сдается мне что это очередная хотелка турецкого султана.
    Или начинает дополнительно доить Россию за газопровод.

    Его газопровод - это 5% от того что поставляет Газпром в страны Европы(более 200 млрд кубов из них в ЕС 194 млрд), так что не хочет - не надо но доить не получиться. Да и аванс за С-400 оплачен турками живыми деньгами ещё в начале года.
    Сармат Саныч
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:35
      Цитата: Сармат Саныч
      Да и аванс за С-400 оплачен турками живыми деньгами ещё в начале года.

      А это как?
      Напомним, что Россия и Турция в конце прошлого года подписали контракт о поставках турецким вооружённым силам ЗРК С-400, против чего выступают США. При этом Россия предоставила Турции кредит под весьма низкий процент.
      Александр романов
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:36
    Во фантазёр! Совместное производство... Не верю! А вот то, что удалось серьезно поколебать "единство" НАТО, это факт. Султан конечно - хитрец и интриган... Но ... А где взять белых и пушистых?
    Горный стрелок
  6. Nix1986 (Никита) Сегодня, 07:03
    А я думал времена "ракеты на мешки с сахаром прошли", ладно продажа, но помидоры в обмен на производство с передачей части технологий?! request
    Nix1986
  7. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 07:18
    И кредит и совместное производство... Кто-то у нас старательно прогибается под турок.
    Стройбат запаса
  8. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 07:29
    Эрдоган: Россия готова пойти на совместное с нами производство С-400

    О, какой добрый дядя, - разрешил России поучаствовать в производстве С-400! Ждем, что он нам назначит производить, только колеса, или ещё чё-нить...
    Jovanni
  9. DRA-75 Сегодня, 07:36
    Турцию нужно оторвать от НАТО, любыми способами ...Дальше будет проще !
    DRA-75
  10. TUFAN (Elnur) Сегодня, 07:42
    Цитата: Александр романов
    Цитата: Наблюдатель2014
    Или начинает дополнительно доить Россию за газопровод.

    Азербаиджан покупает газ у Газпрома и гонит его в Турцию... laughing

    Всего 2 млрд кубометров в год)) Этим даже трубу до половины не заполнить. Газпромовским газом обеспечивается наш внутренний потребитель. Кстати, Газпром сам до 12-го года закупал наш газ. Такие локальные сделки между партнёрами бывают очень часто и это не в коммерческих интересах. Не надо всё политизировать.
    TUFAN
  11. Xscorpion (Евгений) Сегодня, 07:42
    Цитата: maxim947
    Как бы после этого "заявления" не начался обратный отсчёт по непокупке комплексов, в виду возникших разногласиях...


    Половину суммы они дают наличкой,так что потом пусть хоть чё делают.
    Xscorpion
  12. МИМО ПРОХОДИЛ (Сергей) Сегодня, 08:42
    Учитывая то количество пряников, которое Россия подарила Турции за последнее время бесплатно - АЭС, трубопровод, часть Сирии, помидоры с туристами, С-400, таки может замените союзника Беларусь на союзника Турцию
    МИМО ПРОХОДИЛ
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