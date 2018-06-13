Страсти по Македонии: как страну по телефону переименовали

Председатели правительств Македонии и Греции достигли договорённостей относительно переименования, которого от македонских властей всё последнее время требовали официальные Афины. Напомним, что греческие власти настаивали на том, что Македония может быть только одна – историческая область в самой Греции, а государство-сосед должно непременно сменить название.Отдельные греческие радикалы требовали от соседней страны сменить название на такое, в котором бы вообще не было слова «Македония» - например, на «Республика Скопье» (по названию столицы).В итоге был выбран «компромиссный» вариант. В сообщении местных СМИ говорится о том, что Македония теперь превращается в Республику Северная Македония.Обращает на себя внимание тот факт, что македонскому премьеру Зорану Заеву и греческому председателю правительства Алексису Ципрасу для договорённостей о переименовании не пришлось встречаться лично. Они просто обсудили вопрос по телефону, посчитав, что для изменения названия страны этого может быть достаточно.Напомним, что с момента распада Югославии у соседствующей с Грецией страны официальное название звучало следующим образом: «Бывшая югославская республика Македония». Именно с такой формулировкой государство стало членом ООН.На самом деле ситуация с переименование Македонии осложнена тем, что многие жители республики идею не поддерживают. Премьер Заев в разговоре с греческим коллегой заявил, что само название «выглядит перспективно», но в итоге необходим референдум. А президент Македонии Георгий Иванов просьбу премьера референдум поддержать и призвать народ прийти на участки для волеизъявления проигнорировал.