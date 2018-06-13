09:07 13 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Страсти по Македонии: как страну по телефону переименовали

Председатели правительств Македонии и Греции достигли договорённостей относительно переименования, которого от македонских властей всё последнее время требовали официальные Афины. Напомним, что греческие власти настаивали на том, что Македония может быть только одна – историческая область в самой Греции, а государство-сосед должно непременно сменить название.

Отдельные греческие радикалы требовали от соседней страны сменить название на такое, в котором бы вообще не было слова «Македония» - например, на «Республика Скопье» (по названию столицы).

В итоге был выбран «компромиссный» вариант. В сообщении местных СМИ говорится о том, что Македония теперь превращается в Республику Северная Македония.


Страсти по Македонии: как страну по телефону переименовали


Обращает на себя внимание тот факт, что македонскому премьеру Зорану Заеву и греческому председателю правительства Алексису Ципрасу для договорённостей о переименовании не пришлось встречаться лично. Они просто обсудили вопрос по телефону, посчитав, что для изменения названия страны этого может быть достаточно.

Напомним, что с момента распада Югославии у соседствующей с Грецией страны официальное название звучало следующим образом: «Бывшая югославская республика Македония». Именно с такой формулировкой государство стало членом ООН.

На самом деле ситуация с переименование Македонии осложнена тем, что многие жители республики идею не поддерживают. Премьер Заев в разговоре с греческим коллегой заявил, что само название «выглядит перспективно», но в итоге необходим референдум. А президент Македонии Георгий Иванов просьбу премьера референдум поддержать и призвать народ прийти на участки для волеизъявления проигнорировал.

Использованы фотографии: Википедия
7

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 10

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:06
    Была страна.....Югославия.А сейчас с осколками ее делают что хотят..
    210окв
    1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 06:16
      Толи ещё будет, пока полностью Югославию не разбавят водой, как акварельные краски, не успокоются.
      Неплохой
      1. рич (дмитрий) Сегодня, 07:22
        греческие власти настаивают на том, что Македония может быть только одна – историческая область в самой Греции, а государство-сосед должно непременно сменить название.

        Это примерно то же самое если биробиджанские депутаты потребуют от Израиля сменить свое название fool
        А почему бы это самим грекам не переименовать свою область. Вот и будет, как они хотят - всего одна Македония. feel
        рич
        1. ДэнСабака (Дэн Собака) Сегодня, 07:38
          а почему бы Грузии не поднять в ООН вопрос о неправомочном наименовании Джорджии в составе США?... Georgia должна быть только одна!.... lol
          ДэнСабака
  2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 06:07
    Македония. Да хоть Закидония.Мечта Вашингтона о мироустройстве.Поделить всех на такие вот мини республики.И править.Башлять руководству.Народ в нищету.У себя элизиум.
    Наблюдатель2014
  3. demo (Ван) Сегодня, 06:37
    Ладно.
    Переименовали, так переименовали.
    Были македонцами. стали северо македонцами.
    Два премьера по телефону договорились и дело сделано.
    Греки неделю пляшут сиртаки, а с.македонцы пьют горькую.
    Но вот вопрос.
    Есть официальный государственный язык - его название македонский.
    Есть три его диалекта - северо македонский, западно македонский и юго-восточный македонский (восточно македонский).
    А как тут быть?
    Для примера.
    Это северо македонец говорил на явно юго-восточным македонским диалекте македонского языка.
    О как дело запутали!
    Чем дальше человечество движется вперед, приобретая знания и навыки, тем меньше оно стремиться принимать адекватные, выверенные решения.
    От того что Македония перестала называться Македонией проблемы у греков исчезнут?
    Крылатое выражение Сергея Лаврова как нельзя кстати подходит к этой ситуации.
    demo
    1. inkass_98 (Юрий) Сегодня, 07:16
      Какой бы диалект не использовал македонский премьер, это был вариант болгарского языка. Дурью они там маются все дружно. С тем же успехом страна мажет называться Западной Болгарией.
      inkass_98
  4. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 06:51
    Страдают фигнёй реально. Македонцы – это болгары, а македонский язык – диалект болгарского языка, пусть объединяются с Болгарией и не будет всей этой канители.
    Сармат Саныч
    1. Ставрос (Ставрос) Сегодня, 08:08
      Самое разумное решение.
      Ставрос
  5. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 08:31
    В США есть штат Georgia. Может Грузии стоит предъявить претензию американцам?
    pvv113
Картина дня