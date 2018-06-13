09:03 13 июня
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Украинский генерал: Россия подтянула к нашим границам ядерное оружие

Бывший начальник украинского Генштаба генерал-лейтенант Игорь Романенко в своей колонке издания «Апостроф» пишет о том, что Россия нарастила численность войск и военной техники у границ Украины за несколько последних лет. При этом особого внимания со стороны украинского генерала удостоились оперативно-тактические комплексы «Искандер».

При этом г-н Романенко уверен, что «Искандеры» в Крыму оснащены тактическими ядерными боеголовками.

Из материала генерала Романенко:
Они только на нашей границе сосредоточили 4 ракетные бригады "Искандеров" с ядерными боеголовками. И Путин ведь после аннексии Крыма сказал, что они были готовы применить тактическое ядерное оружие.



Украинский генерал: Россия подтянула к нашим границам ядерное оружие


Напомним, что ранее другой украинский генерал (его фамилия Гелетей) и вовсе заявлял, что Россия «уже применила ядерное оружие». Речь идёт о нашумевшем заявлении тогдашнего главы Минобороны Украины о «ядерной бомбардировке Луганского аэропорта». Такое заявление говорит об уровне компетентности тех, кто в последнее время стоит у военно-политического руля Украины.

Для справки:
ОТРК «Искандер-М» предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей. К таким целям относятся другие ракетные комплексы, РСЗО, средства артиллерии, аэродромы с военной техникой, командные пункты противника, узлы связи. Заявленная дальность поражения целей комплексом находится в рамках ограничений ДРСМД – до 500 км.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 39

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  1. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 06:34
    Видимо уже первый урожай грибов собрали в этом сезоне...
    ДЕДПИХТО
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:37
      Цитата: ДЕДПИХТО
      Видимо уже первый урожай грибов сняли в этом сезоне...

      Видимо грядёт очередное повышение тарифов на воду ,газ и прочее.Перед каждым повышением,по Украине ползут слухи о скором нападении России.
      Александр романов
      1. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 06:41
        А когда у нас на все повышают цены,приходится ждать скорого нападения Украины.. wassat
        А чего,очень удобный предлог.. winked
        ДЕДПИХТО
        1. Чёрный Сегодня, 07:32
          laughing
          "... ядерное.., к границам украйны!" Какое завышенное самомнение!
          Чёрный
          1. электроОлег (Олежище) Сегодня, 08:18
            Сами сломали аэропорт, а валят на соседей, да ещё в таком наглом ключе! За враньё нужно хохлов кирзачём по морде.
            электроОлег
            1. Татьяна Сегодня, 08:38
              Задумка украинских генералов, на мой взгляд, проста и обращена прежде всего исподтишка к МВФ и в пользу США.
              Суть таких их заявлений такова.
              1. МВФ! Дайте скорее киевскому режиму Украины (для поддержания "штанов") очередной транш! И побольше! И без каких-либо обязательных условий киевской хунте со стороны МВФ! А то ядерная война в Украине вот-вот начнётся! Тогда Европе хуже и дороже будет!
              2. Попрошайничество генералитета Украины о вступлении Украины в НАТО без соблюдения всяких на то уставных НАТОвских условий. И вступление Украины в НАТО как путь протискивания Украины во включения её в ЕС.
              Татьяна
          2. Комментарий был удален.
      2. Неплохой (Виталий) Сегодня, 06:44
        Панические и пораженческие настроения присутствуют и у действующих, и у отставных генералов, даже из этого пытаются выжать выгоду.
        Неплохой
        1. рич (дмитрий) Сегодня, 06:58
          Украинский генерал: Россия подтянула к нашим границам ядерное оружие

          а также цистерны с "новичком" и лазерные пушки. sad fellow belay fool
          рич
          1. 30 вис (Юрий) Сегодня, 07:02
            Цитата: рич
            Украинский генерал: Россия подтянула к нашим границам ядерное оружие

            Оно всегда было на этих самых укрограницах .Раньше Украину это не беспокоило ... А теперь осознали ! Ну , что ж за ,что боролись ,на то и напоролись ! А потому свидо хенералам и их свидомым начальникам стоит не дёргаться !
            30 вис
      3. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 07:24
        Цитата: Александр романов
        Видимо грядёт очередное повышение тарифов на воду ,газ и прочее.Перед каждым повышением,по Украине ползут слухи о скором нападении России.

        Хорошо что у нас все повышения цен происходят без угроз ядерного оружия! Тихо так, чинно,благородно. Цивилизованно, короче...
        Jovanni
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 07:27
      Кто же тогда после такой пугалки уговорит "миротворцев", помогать ВСУ зачищать ЛДНР? belay
      сибиралт
  2. maykl8 (Михаил) Сегодня, 06:36
    Украинский генерал: Россия подтянула к нашим границам ядерное оружие

    Почему то говоря о тактическом ядерном оружии забывают о 152 мм самоходных гаубицах 2С3 "Акация" и 2С19 "Мста-С" , буксированной "Мста-Б" . Уничтожают одним выстрелом, специальным боеприпасом, батальонный район обороны 5 на 5 км. А так же "Точка-У". Этих изделий гораздо больше чем "Искандеров" и они есть у Украины".
    maykl8
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 06:40
      Уничтожают одним выстрелом, специальным боеприпасом, батальонный район обороны 5 на 5 км.


      Во во а я то думаю чего это американцы стали вдруг вести разработки дальнобойной артиллерии...
      разместят ее потом вблизи наших границ и пропахают ею наши районы обороны вплоть до САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
      Тот же ЛЕХА
      1. maykl8 (Михаил) Сегодня, 07:03
        Во во а я то думаю чего это американцы стали вдруг вести разработки дальнобойной артиллерии...
        разместят ее потом вблизи наших границ и пропахают ею наши районы обороны вплоть до САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

        В такой артиллерии нет смысла при наличии тактических ракет с дальностью до 500 км и специальной БЧ 5-15 килотон(ну если от границы с Эстонией до С.П.). И управляемые ядерные авиабомбы B61.
        maykl8
      2. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 07:54
        разместят ее потом вблизи наших границ и пропахают ею наши районы обороны вплоть до САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

        Точно, а мы будем сидеть и тихо наблюдать. Ну хватит уже бредятину писать, мозгами то пользуйтесь, или ..... request
        Ros 56
    2. raw174 (Равиль) Сегодня, 07:54
      Цитата: maykl8
      Почему то говоря о тактическом ядерном оружии забывают о 152 мм самоходных гаубицах

      Не так распиарено... Гаубицы для обывателя - старинная пушка стреляющая ядрами (тоже ядерное wassat ), а Искандера даже в великой Европе опасаются, это на психику лучше давит... Де для нас же высказывание, для внутреннего потребления, там пострашнее нужна бабайка...
      raw174
  3. viktor. (Knyt) Сегодня, 06:40
    Заявленная дальность поражения целей комплексом находится в рамках ограничений ДРСМД – до 500 км. recourse wassat
    viktor.
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:41
    Может хватить обращать внимание на неадекватов? Это же пациенты шестой палаты, а не генералы "самой сильной армии Европы"...
    Горный стрелок
    1. DRA-75 Сегодня, 07:27
      Цитата: Горный стрелок
      Может хватить обращать внимание на неадекватов?

      Согласен с вами , они уже не знают что еще ляпнуть лишь бы привлечь к себе внимание..Балаболы!!!
      DRA-75
  5. demo (Ван) Сегодня, 06:44
    Ну все! Приехали!
    Теперь украинским воякам ни наступать, ни отступать нельзя.
    А куда?
    Ядрен-батон прямо на границе стоит.
    Точнее подтянулся.
    Где, скажите на милость, тот специфический роддом от куда такие одаренные на всю голову дауны выскакивают?
    Или это инкубатор, где собирают из некачественных запчастей таких генералов?
    demo
    1. Ванёк (Иван) Сегодня, 08:09
      Цитата: demo
      Где, скажите на милость, тот специфический роддом от куда такие одаренные на всю голову дауны выскакивают?


      Выскакивают они далеко не из роддома. Как-бы, да, из роддома, но не из роддома.

      На вопрос "Где" - могу срифмовать.

      hi
      Ванёк
      1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 08:40
        Цитата: Ванёк
        Цитата: demo
        Где, скажите на милость, тот специфический роддом от куда такие одаренные на всю голову дауны выскакивают?


        Выскакивают они далеко не из роддома. Как-бы, да, из роддома, но не из роддома.

        Из дурдома?
        Avis-bis
  6. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 06:50
    Они только на нашей границе сосредоточили 4 ракетные бригады "Искандеров" с ядерными боеголовками. И Путин ведь после аннексии Крыма сказал, что они были готовы применить тактическое ядерное оружие.
    Очередной "бывший" ляпнул громкую фигню , шоб не забывали...Это ведь так просто - вставь во фразу пару громких выперлов из текущего мэйнстрима и , вуаля , тебя уже цитируют и на полном серьёзе обсуждают твой мозговой понос ..
    КВУ-НСвД
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:19
      Витя , привет ! hi Такие заявления таких вояк должен обсуждать консилиум квалифицированных психиатров . yes
      bouncyhunter
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 07:27
        Привет Паш . Да нормальные они .. просто говорят то , что от них требуется в данный момент - это говорящие головы . Если завтра всё изменится , то и они свою риторику поменяют , а прежнюю будут или отрицать , или говорить о том , что их не так поняли .
        КВУ-НСвД
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:35
          Женщины с пониженной социальной ответственностью они , а не "нормальные" .
          bouncyhunter
        2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:41
          Виктор, Паша привет soldier
          Некоторые уходя со службы возвращаются к здравому смыслу ... те у которых он в принципе был, но был заблокирован на время службы! Этот другой тип, отсутствие ЗС как такового ... и старость похоже одна, без мудрости, его настигает!
          rocket757
  7. afrikanez (KONGO) Сегодня, 06:50
    С пьяну и не то покажется, отставному "генералу". Закусывать надо!!! lol
    afrikanez
  8. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 06:51
    Есть день без курения, есть день без электричества. Давайте объявим один день в неделю без новостей с/из Украины от ее шизоидов. Мне лично надоело
    Дилетант
  9. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 07:02
    Однозначно, что Укроп@м пенальти пробьют, если попытаются провокацию устроить, в дни проведения чемпионата Мира по футболу!
    Ретвизан 8
  10. Fil743 (Игорь) Сегодня, 07:06
    Они только на нашей границе сосредоточили 4 ракетные бригады "Искандеров" с ядерными боеголовками. И Путин ведь после аннексии Крыма сказал, что они были готовы применить тактическое ядерное оружие.

    "Огласите весь список, пжалста...
    ... - Ликеро-водочный завод на сегодня заявок не прислал!" (с)
    Будете у Вестингауза ТВС и дальше покупать, даже Искандеры не понадобятся
    Fil743
  11. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 07:09
    Этот "плач генерала" - звено одной цепи. Мечта украинских политиков, чтобы Европа содержала и кормила Украину. Вот и пугают ЯО РФ.
    samarin1969
  12. Vard Сегодня, 07:13
    Интересно что они курят. ...так и торкает и плющит...
    Vard
  13. Старый военрук Сегодня, 07:27
    Ну что это ВО уделяет так много внимания бандеростратегам? Мало того, что это человек, очень много лука евший и поэтому совсем о...приболевший, так его ещё и аист несколько раз ронял при доставке.
    Старый военрук
  14. Сергей Новожилов (Сергей Новожилов) Сегодня, 07:31
    Загадка: Двое из ларца -одинаковы с лица? ( Искандер)
    Сергей Новожилов
  15. DRA-75 Сегодня, 07:33
    "Братья " становятся все неадекватнея ..Так что концетрация войск возле их границ вполне правильное решение ! Там все же АЭС имеются, мало ли что. Когда хунта побежит , могут на зло что угодно сделать ..
    DRA-75
  16. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 07:36
    Интересно, что они пьют на ночь, что им такие сновидения приходят.
    sgr291158
    1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 08:42
      Цитата: sgr291158
      Интересно, что они пьют на ночь, что им такие сновидения приходят.

      Тут явно не питьё, тут что то гораздо более забористое. Явно нечто сухое или тлеющее.
      Avis-bis
  17. Canecat (Canecat) Сегодня, 08:45
    Было бы глупо отрицать очевидное. Ну да, нарастили и что? Кто то хороводы водит с НАТО, так мы молчим. Просто наращиваем то, что положено наращивать в таких случаях и все...
    Canecat
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