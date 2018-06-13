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Украинский генерал: Россия подтянула к нашим границам ядерное оружие
Бывший начальник украинского Генштаба генерал-лейтенант Игорь Романенко в своей колонке издания «Апостроф» пишет о том, что Россия нарастила численность войск и военной техники у границ Украины за несколько последних лет. При этом особого внимания со стороны украинского генерала удостоились оперативно-тактические комплексы «Искандер».
При этом г-н Романенко уверен, что «Искандеры» в Крыму оснащены тактическими ядерными боеголовками.
Из материала генерала Романенко:
Напомним, что ранее другой украинский генерал (его фамилия Гелетей) и вовсе заявлял, что Россия «уже применила ядерное оружие». Речь идёт о нашумевшем заявлении тогдашнего главы Минобороны Украины о «ядерной бомбардировке Луганского аэропорта». Такое заявление говорит об уровне компетентности тех, кто в последнее время стоит у военно-политического руля Украины.
Для справки:
ОТРК «Искандер-М» предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей. К таким целям относятся другие ракетные комплексы, РСЗО, средства артиллерии, аэродромы с военной техникой, командные пункты противника, узлы связи. Заявленная дальность поражения целей комплексом находится в рамках ограничений ДРСМД – до 500 км.
При этом г-н Романенко уверен, что «Искандеры» в Крыму оснащены тактическими ядерными боеголовками.
Из материала генерала Романенко:
Они только на нашей границе сосредоточили 4 ракетные бригады "Искандеров" с ядерными боеголовками. И Путин ведь после аннексии Крыма сказал, что они были готовы применить тактическое ядерное оружие.
Напомним, что ранее другой украинский генерал (его фамилия Гелетей) и вовсе заявлял, что Россия «уже применила ядерное оружие». Речь идёт о нашумевшем заявлении тогдашнего главы Минобороны Украины о «ядерной бомбардировке Луганского аэропорта». Такое заявление говорит об уровне компетентности тех, кто в последнее время стоит у военно-политического руля Украины.
Для справки:
ОТРК «Искандер-М» предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей. К таким целям относятся другие ракетные комплексы, РСЗО, средства артиллерии, аэродромы с военной техникой, командные пункты противника, узлы связи. Заявленная дальность поражения целей комплексом находится в рамках ограничений ДРСМД – до 500 км.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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