Украинский генерал: Россия подтянула к нашим границам ядерное оружие

Они только на нашей границе сосредоточили 4 ракетные бригады "Искандеров" с ядерными боеголовками. И Путин ведь после аннексии Крыма сказал, что они были готовы применить тактическое ядерное оружие.

Бывший начальник украинского Генштаба генерал-лейтенант Игорь Романенко в своей колонке издания «Апостроф» пишет о том, что Россия нарастила численность войск и военной техники у границ Украины за несколько последних лет. При этом особого внимания со стороны украинского генерала удостоились оперативно-тактические комплексы «Искандер».При этом г-н Романенко уверен, что «Искандеры» в Крыму оснащены тактическими ядерными боеголовками.Из материала генерала Романенко:Напомним, что ранее другой украинский генерал (его фамилия Гелетей) и вовсе заявлял, что Россия «уже применила ядерное оружие». Речь идёт о нашумевшем заявлении тогдашнего главы Минобороны Украины о «ядерной бомбардировке Луганского аэропорта». Такое заявление говорит об уровне компетентности тех, кто в последнее время стоит у военно-политического руля Украины.Для справки:ОТРК «Искандер-М» предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей. К таким целям относятся другие ракетные комплексы, РСЗО, средства артиллерии, аэродромы с военной техникой, командные пункты противника, узлы связи. Заявленная дальность поражения целей комплексом находится в рамках ограничений ДРСМД – до 500 км.