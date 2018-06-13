При наступлении на порт Ходейда саудиты получили ракетные удары в собственный тыл

Ближневосточная пресса публикует материалы о том, что вооружённая группировка хуситов вновь осуществила ракетную атаку территории Саудовской Аравии. По сообщениям, удар наносился по военной базе Фейсал, расположенной в саудовской провинции Джизан. Именно эта провинция подвергается наиболее частым атаками стороны хуситов, находящихся в Йемене. Несколько раз хуситам удавалось прорываться через границу Саудовской Аравии, нанося ущерб военной технике саудитов.По информации ливанских СМИ, хуситы применили баллистическую ракету «Бадр-1». Причём заявлено, что это уже третья ракетная атака территории Саудовской Аравии за последнюю неделю. Атаки осуществляются с помощью установок формата РСЗО.Об ущербе для военной базы Фейсал на данный момент не сообщается.На этом фоне стало известно о том, что вооружённые силы Йемена при поддержке так называемой саудовской коалиции утром начали наступление в районе портового города Ходейда (на западе Йемена). Ранее командование йеменской армии выдвигало в отношении хуситов ультиматум, в котором основным требованием было «сложить оружие и прекратить сопротивление».В штурме Ходейды участвует весь спектр сил коалиции: сухопутные силы, авиация, военно-морской корпус. По сообщению телеканала «Аль-Арабия», бои завязались на окраине города. Слышны взрывы. В йеменско-саудовском командовании говорится, что взятие порта Ходейда «отрежет для Ирана возможности по вооружению хуситов».Нужно отметить, что из города с числом жителей около полумиллиона человек не вышло гражданское население – никаких коридоров для выхода предоставлено не было.