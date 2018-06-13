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При наступлении на порт Ходейда саудиты получили ракетные удары в собственный тыл

Ближневосточная пресса публикует материалы о том, что вооружённая группировка хуситов вновь осуществила ракетную атаку территории Саудовской Аравии. По сообщениям, удар наносился по военной базе Фейсал, расположенной в саудовской провинции Джизан. Именно эта провинция подвергается наиболее частым атаками стороны хуситов, находящихся в Йемене. Несколько раз хуситам удавалось прорываться через границу Саудовской Аравии, нанося ущерб военной технике саудитов.

По информации ливанских СМИ, хуситы применили баллистическую ракету «Бадр-1». Причём заявлено, что это уже третья ракетная атака территории Саудовской Аравии за последнюю неделю. Атаки осуществляются с помощью установок формата РСЗО.

При наступлении на порт Ходейда саудиты получили ракетные удары в собственный тыл



Об ущербе для военной базы Фейсал на данный момент не сообщается.

На этом фоне стало известно о том, что вооружённые силы Йемена при поддержке так называемой саудовской коалиции утром начали наступление в районе портового города Ходейда (на западе Йемена). Ранее командование йеменской армии выдвигало в отношении хуситов ультиматум, в котором основным требованием было «сложить оружие и прекратить сопротивление».

В штурме Ходейды участвует весь спектр сил коалиции: сухопутные силы, авиация, военно-морской корпус. По сообщению телеканала «Аль-Арабия», бои завязались на окраине города. Слышны взрывы. В йеменско-саудовском командовании говорится, что взятие порта Ходейда «отрежет для Ирана возможности по вооружению хуситов».

Нужно отметить, что из города с числом жителей около полумиллиона человек не вышло гражданское население – никаких коридоров для выхода предоставлено не было.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 12

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  1. Чёрный Сегодня, 07:01
    Нужно отметить, что из города с числом жителей около полумиллиона человек не вышло гражданское население – никаких коридоров для выхода предоставлено не было.
    ....а странам "победившей демократии" на это глубоко наплевать. Ведь саудиты их союзнички.....но "ничто не вечно под луной". Рано или поздно саудитам, пересевшим с верблюдов на лимузины, благодаря нефти и покровительству сша, придётся за всё ответить. И тогда золотые унитазы перестанут радовать их глаз....
    Чёрный
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:39
      hi
      Ситуация на БВ давно напоминает паровой котёл под присмотром чеканутого кочегара , которому очень хочется чтобы котёл бахнул . Пока что этого не происходит потому как предохранительный клапан худо-бедно но стравливает избыточное давление . Но пора кочегара менять ...
      bouncyhunter
  2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 07:01
    одна ракета выаущенная по тыловой базе не изменит абсалютное военно-техническое превосходство суннитской коалиции.
    Арон Заави
    1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 07:10
      Цитата: Арон Заави
      одна ракета выаущенная по тыловой базе не изменит абсалютное военно-техническое превосходство суннитской коалиции.

      Техническое превосходство неоспоримо . А результатов уж который год ноль..Не в коня корм . Арабы с хай-теком ничего поделать не могут с арабами-полупартизанами .. Недаром недавно чуть ли не на помощь США звали для взятия этого порта , но видать не дождались и начали сами ... И ощущения , что результат предсказуем , вернее его отсутствие...
      КВУ-НСвД
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:15
      Цитата: Арон Заави
      одна ракета выаущенная по тыловой базе не изменит абсалютное военно-техническое превосходство суннитской коалиции.

      Полное преимущество СССР и США в Афганистане ни хрена не изменило. Сколько Саудиты со сворой там уже воюют,полное преимущество ,а результата на бутерброд не хватит намазать.
      Исламисты мочат исламистов,ну разве это не прекрасно.
      Александр романов
    3. Чёрный Сегодня, 07:16
      Цитата: Арон Заави
      одна ракета выаущенная по тыловой базе не изменит абсалютное военно-техническое превосходство суннитской коалиции.

      согласен.....но это пока.....в Ираке тоже была сунитская власть, и где она?....саудовский режим сам не стоит ровным счётом НИЧЕГО. При желании их главного союзника - -сша, всех этих принцев и падишахов сметут в течении трёх суток.
      Чёрный
  3. рич (дмитрий) Сегодня, 07:07
    руки прочь от Ходейды! stop
    рич
  4. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:21
    Удачи Саудам и минимума жертв среди мирного населения hi
    Tiras
  5. DRA-75 Сегодня, 07:24
    Эти военные конфликты на БВ запрограммированы надолго ..И кому все это выгодно все прекрасно понимают!
    DRA-75
    1. alta (Анатолий) Сегодня, 07:28
      Вы правы, выгодно производителям нефти, она дорожает..
      alta
      1. DRA-75 Сегодня, 08:04
        Цитата: alta
        Вы правы, выгодно производителям нефти, она дорожает..

        И только..? А Израилю разве не выгодно ...
        DRA-75
  6. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 07:26
    Цитата: Арон Заави
    одна ракета выаущенная по тыловой базе не изменит абсалютное военно-техническое превосходство суннитской коалиции.

    "АбсАлютное" превосходство суннитской коалиции в руках криворуких мягкотелых саудитов за все годы войны привело к результату равному КУКИШУ. И кстати опозорило Саудовское руководство, американское оружие, при этом настроив против себя не только некоторых соседей но и оппозицию внутри Королевства. Также это "превосходство" думаю поможет нам в будущих контрактах по С-400 и другим видам оружия с КСА, Катаром, Ираком - а это десятки млрд.$. А хуситы красавчики, ещё этой войнушкой и нефть подогревают.
    Сармат Саныч
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