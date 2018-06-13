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Сирийская армия развернула конвой со спецназом США на севере провинции Алеппо
Сирийская авиация нанесла удар по инфраструктуре террористических группировок на севере провинции Хама. Одной из основных целей для самолётов сирийских ВВС стал командный пункт боевиков в районе населённого пункта Аль-Латамина. В ближневосточных источниках заявлено, что координаты целей ВВС САР получили после мониторинга местности российскими беспилотниками, а также несколькими разведгруппами на земле. Командный пункт террористов, состоявший из нескольких сооружений на территории у важной автомобильной дороги на Хаму, полностью уничтожен.
На этом фоне с севера Сирии приходят новости о том, что сирийские войска фактически заблокировали продвижение американского военного конвоя в северной части провинции Алеппо. Американская колонна попыталась направиться в объезд контрольно-пропускного пункта южнее Манбиджа, однако сирийские вооружённые силы не позволили ей осуществить маневр, преградив путь по выходу обратно на автодорогу. Продвижение американского военного конвоя было остановлено без применения оружия.
Американские военные были вынуждены повернуть обратно к Манбиджу. Заявлено, что в составе конвоя находились несколько десятков бойцов спецназа армии США.
Напомним, что ранее Анкара и Вашингтон объявили, что из Манбиджа вышли курдские отряды YPG, и город переходит под совместный турецко-американский контроль.
Стало известно о действиях американской коалиции в провинции Хасака. По сообщениям корреспондента ФАН, в Хасаке под авиаударами коалиции во главе с США погибли не менее 12 гражданских лиц.
На этом фоне с севера Сирии приходят новости о том, что сирийские войска фактически заблокировали продвижение американского военного конвоя в северной части провинции Алеппо. Американская колонна попыталась направиться в объезд контрольно-пропускного пункта южнее Манбиджа, однако сирийские вооружённые силы не позволили ей осуществить маневр, преградив путь по выходу обратно на автодорогу. Продвижение американского военного конвоя было остановлено без применения оружия.
Американские военные были вынуждены повернуть обратно к Манбиджу. Заявлено, что в составе конвоя находились несколько десятков бойцов спецназа армии США.
Напомним, что ранее Анкара и Вашингтон объявили, что из Манбиджа вышли курдские отряды YPG, и город переходит под совместный турецко-американский контроль.
Стало известно о действиях американской коалиции в провинции Хасака. По сообщениям корреспондента ФАН, в Хасаке под авиаударами коалиции во главе с США погибли не менее 12 гражданских лиц.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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