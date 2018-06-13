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Сирийская армия развернула конвой со спецназом США на севере провинции Алеппо

Сирийская авиация нанесла удар по инфраструктуре террористических группировок на севере провинции Хама. Одной из основных целей для самолётов сирийских ВВС стал командный пункт боевиков в районе населённого пункта Аль-Латамина. В ближневосточных источниках заявлено, что координаты целей ВВС САР получили после мониторинга местности российскими беспилотниками, а также несколькими разведгруппами на земле. Командный пункт террористов, состоявший из нескольких сооружений на территории у важной автомобильной дороги на Хаму, полностью уничтожен.

Сирийская армия развернула конвой со спецназом США на севере провинции Алеппо


На этом фоне с севера Сирии приходят новости о том, что сирийские войска фактически заблокировали продвижение американского военного конвоя в северной части провинции Алеппо. Американская колонна попыталась направиться в объезд контрольно-пропускного пункта южнее Манбиджа, однако сирийские вооружённые силы не позволили ей осуществить маневр, преградив путь по выходу обратно на автодорогу. Продвижение американского военного конвоя было остановлено без применения оружия.


Американские военные были вынуждены повернуть обратно к Манбиджу. Заявлено, что в составе конвоя находились несколько десятков бойцов спецназа армии США.

Напомним, что ранее Анкара и Вашингтон объявили, что из Манбиджа вышли курдские отряды YPG, и город переходит под совместный турецко-американский контроль.

Стало известно о действиях американской коалиции в провинции Хасака. По сообщениям корреспондента ФАН, в Хасаке под авиаударами коалиции во главе с США погибли не менее 12 гражданских лиц.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. рич (дмитрий) Сегодня, 07:29
    сирийские войска фактически заблокировали продвижение американского военного конвоя в северной части провинции Алеппо.

    А на что американцы надеялись, после того как пускали томагавки по Сирии?
    рич
    1. Комментарий был удален.
      1. Logall (Александр) Сегодня, 07:39
        Цитата: maxim947
        Матрасы испугались? Не думаю...

        А что думаете? В чём причина разворота конвоя? Если это не страх перед САА... Тактическое отступление одного конвоя?
        Logall
        1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 08:23
          Цитата: Logall
          А что думаете? В чём причина разворота конвоя? Если это не страх перед САА... Тактическое отступление одного конвоя?

          Такие категории как "страх" в той ситуации вообще не корректны. Ни САА, ни ВС США не посчитали приемлемым доводить ситуацию до прямого боеконтакта. В этом случае США потеряли бы больше в геополитическом смысле. В САР это прекрасно понимают, поэтому без провокации просто заблокировали проезд - они в своем праве и на своей земле, а США - незаконные интервенты.
          Alex-a832
      2. Totah155 (Alex) Сегодня, 08:00
        Цитата: maxim947
        Матрасы испугались? Не думаю...
        Если бы испугались, то вызвали бы поддержку ВВС.
        Что случалось уже не раз.
        И тогда "боялись" оппоненты.
        Totah155
    2. Чёрный Сегодня, 07:34
      На этом фоне с севера Сирии приходят новости о том, что сирийские войска фактически заблокировали продвижение американского военного конвоя в северной части провинции Алеппо.
      ...Очень хотелось бы верить, да что то не верится. Будь это правдой - сирйцам бы было намного выгодней задержать эту колонну - а потом предъявить пленных американских военнослужащих , как доказательства вторжения в свою страну. Да и сша , наверняка, посговорчивее стали бы.
      Чёрный
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 07:45
      Нормальные новости для местных, но нам бы лучше на карту посмотреть. winked
      сибиралт
  2. maxim947 (Максим) Сегодня, 07:30
    Матрасы испугались? Не думаю...
    maxim947
  3. Неплохой (Виталий) Сегодня, 07:31
    Будут, мстить, за запачканные штанишки. smile
    Неплохой
  4. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 07:34
    Сирийская армия развернула конвой со спецназом США
    и изгнала со свой территории !
    (Очень хочется это прочитать)....
    Uncle Lee
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:23
      Рано или поздно , но такой день настанет.
      cniza
  5. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 07:42
    Спустя 7 долгих лет безвластия сирийцы всё чаще начинают напоминать чужакам что они тут чужаки. Думаю, обломится здесь у матрасов и им придется делать ноги из Сирии, тем более последнее время их потихоньку местные партизаны начали отстреливать.
    Сармат Саныч
  6. лысова (владимир) Сегодня, 07:42
    Дмитрии привет. А разве они хоть могут ёщё надеться о ни в пролёте - эли я не прав?
    лысова
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 07:54
      Привет, Владимир. hi Я подозреваю, что для самих американцев это было не ожидонастью
      рич
  7. DRA-75 Сегодня, 07:51
    Американские военные были вынуждены повернуть обратно к Манбиджу.

    Жаль что не накрыли их..Разъезжают по Сирии как у себя дома наглецы!
    DRA-75
    1. Totah155 (Alex) Сегодня, 08:01
      Цитата: DRA-75
      Американские военные были вынуждены повернуть обратно к Манбиджу.

      Жаль что не накрыли их..Разъезжают по Сирии как у себя дома наглецы!

      Ну есть такие, кто и летает как у себя дома ... tongue
      Totah155
      1. DRA-75 Сегодня, 08:09
        Цитата: Totah155
        Ну есть такие, кто и летает как у себя дома ..

        Ничего,скоро долетаются ..(как то посбивали уже )))
        DRA-75
        1. Totah155 (Alex) Сегодня, 08:53
          Цитата: DRA-75
          Цитата: Totah155
          Ну есть такие, кто и летает как у себя дома ..

          Ничего,скоро долетаются ..(как то посбивали уже )))

          Бывает recourse
          Но дома тоже падают во всех странах
          Totah155
  8. Xscorpion (Евгений) Сегодня, 07:53
    Цитата: Logall
    Цитата: maxim947
    Матрасы испугались? Не думаю...

    А что думаете? В чём причина разворота конвоя? Если это не страх перед САА... Тактическое отступление одного конвоя?


    Ну может матрасы просто хотят посильнее разбежаться и перепрыгнуть.Вот и отступили winked
    Xscorpion
  9. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:10
    На этом фоне с севера Сирии приходят новости о том, что сирийские войска фактически заблокировали продвижение американского военного конвоя в северной части провинции Алеппо.

    ... сюда можно ещё добавить. что мерикатосы снова гонят авиа группировку в Средиземку... по ходу, будут снова ракетами обстреливать сирийцев...
    a.s.zzz888
  10. gukoyan (Igor) Сегодня, 08:47
    Развернули бы эту колону обратно на Вашингтон, вот это было бы новостью.
    gukoyan
  11. d1975 Сегодня, 09:00
    Мужественный поступок , нечего сказать ! Молодцы , рад за сирийцев! hi
    d1975
  12. Wolf47525 (Wolf47525 .) Сегодня, 09:01
    На этом фоне с севера Сирии приходят новости о том, что сирийские войска фактически заблокировали продвижение американского военного конвоя в северной части провинции Алеппо. Американская колонна попыталась направиться в объезд контрольно-пропускного пункта южнее Манбиджа, однако сирийские вооружённые силы не позволили ей осуществить маневр, преградив путь по выходу обратно на автодорогу. Продвижение американского военного конвоя было остановлено без применения оружия.

    Пусть пока повыделываются. Это я про "сирийскую армию"
    Wolf47525
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