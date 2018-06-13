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В обход России: в Турции открыли газопровод TANAP
В турецкой провинции Эскишехир состоялась церемония открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP), построенного для транспортировки природного топлива из Азербайджана, передает РИА Новости.
В торжественном мероприятии приняли участие президенты Турции, Азербайджана, Украины, Сербии, а также глава непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Мустафа Акынджы.
Сегодня исторический день. Проект TANAP – это результат многостороннего сотрудничества, сказал Эрдоган.
По его словам, газопровод введен в строй раньше намеченных сроков. Через год планируется осуществить по нему первую поставку в Грецию. Реализация проекта даст работу тысячам человек, добавил президент, назвав газопровод «энергетическим Шелковым путем».
В свою очередь президент Азербайджана отметил, что «TANAP объединяет семь стран и многие компании». Он заявил, что данный проект так бы и остался на бумаге, «не будь турецко-азербайджанского единства и братства».
Напомним, TANAP является частью «Южного газового коридора». Другая его составляющая – газопровод TAP должен быть достроен в течение ближайших двух лет (в настоящее время его готовность составляет 72%).
TANAP построен на территории Турции и присоединится Трансадриатическому трубопроводу (TAP). Пропускная способность TANAP составит 16 млрд. кубов в год. Около 6 млрд. планирует забирать Анкара, остальное пойдет на рынки Европы.
В торжественном мероприятии приняли участие президенты Турции, Азербайджана, Украины, Сербии, а также глава непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Мустафа Акынджы.
Сегодня исторический день. Проект TANAP – это результат многостороннего сотрудничества, сказал Эрдоган.
По его словам, газопровод введен в строй раньше намеченных сроков. Через год планируется осуществить по нему первую поставку в Грецию. Реализация проекта даст работу тысячам человек, добавил президент, назвав газопровод «энергетическим Шелковым путем».
В свою очередь президент Азербайджана отметил, что «TANAP объединяет семь стран и многие компании». Он заявил, что данный проект так бы и остался на бумаге, «не будь турецко-азербайджанского единства и братства».
Напомним, TANAP является частью «Южного газового коридора». Другая его составляющая – газопровод TAP должен быть достроен в течение ближайших двух лет (в настоящее время его готовность составляет 72%).
TANAP построен на территории Турции и присоединится Трансадриатическому трубопроводу (TAP). Пропускная способность TANAP составит 16 млрд. кубов в год. Около 6 млрд. планирует забирать Анкара, остальное пойдет на рынки Европы.
Использованы фотографии: ttp://www.globallookpress.com
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