09:03 13 июня
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В обход России: в Турции открыли газопровод TANAP

В турецкой провинции Эскишехир состоялась церемония открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP), построенного для транспортировки природного топлива из Азербайджана, передает РИА Новости.



В торжественном мероприятии приняли участие президенты Турции, Азербайджана, Украины, Сербии, а также глава непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Мустафа Акынджы.


Сегодня исторический день. Проект TANAP – это результат многостороннего сотрудничества, сказал Эрдоган.

По его словам, газопровод введен в строй раньше намеченных сроков. Через год планируется осуществить по нему первую поставку в Грецию. Реализация проекта даст работу тысячам человек, добавил президент, назвав газопровод «энергетическим Шелковым путем».

В свою очередь президент Азербайджана отметил, что «TANAP объединяет семь стран и многие компании». Он заявил, что данный проект так бы и остался на бумаге, «не будь турецко-азербайджанского единства и братства».

Напомним, TANAP является частью «Южного газового коридора». Другая его составляющая – газопровод TAP должен быть достроен в течение ближайших двух лет (в настоящее время его готовность составляет 72%).

TANAP построен на территории Турции и присоединится Трансадриатическому трубопроводу (TAP). Пропускная способность TANAP составит 16 млрд. кубов в год. Около 6 млрд. планирует забирать Анкара, остальное пойдет на рынки Европы.

Использованы фотографии: ttp://www.globallookpress.com
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Комментарии 35

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  1. Teberii (Андрей) Сегодня, 08:07
    Турки молодцы.Позаботились об своих интересах.Да и наш газопровод будут открывать с не меньшей помпой.И мощность его будет куда больше.
    Teberii
    1. Leeds (Alexander) Сегодня, 08:29
      Цитата: Teberii
      Турки молодцы.Позаботились об своих интересах.Да и наш газопровод будут открывать с не меньшей помпой.И мощность его будет куда больше.

      Всегда можно достроить нитку и несколько компрессорных станций дабы расширить пропускную способность. Кстати, ножки у строительства этого гп ведут в GB и US
      Leeds
      1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 08:35
        Цитата: Leeds
        ... Кстати, ножки у строительства этого гп ведут в GB и US


        поконкретней "разжуйте"....как мы можем видеть ножки которые ведут ..?
        НасРать
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:07
    В обход России: в Турции открыли газопровод TANAP

    .... полагаю, что это "не есть" неожиданностью для России....
    a.s.zzz888
    1. DRA-75 Сегодня, 08:13
      Цитата: a.s.zzz888
      В обход России: в Турции открыли газопровод TANAP

      .... полагаю, что это "не есть" неожиданностью для России....

      Конечно в курсе были ,но это все не критично ! У нас Северный поток строят ..Да на Китай еще строим ..
      DRA-75
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:51
        Цитата: DRA-75
        Конечно в курсе были ,но это все не критично !

        ;Какая критичность,если половина газа в эту трубу покупают у Газпрома. Опасались проблем с покупателями,но нашелся один лох из Киева,говорит хочет купить
        Александр романов
    2. Чёрный Сегодня, 08:23
      Пропускная способность TANAP составит 16 млрд. кубов в год.
      ....это капля...а учитывая, стоимость транзита - газ будет дороже российского.
      Чёрный
  3. сергей32 (Сергей) Сегодня, 08:08
    Стоит посмотреть на карту- где Россия и где этот газопровод, и причем здесь "в обход"?
    сергей32
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:52
      Цитата: сергей32
      Стоит посмотреть на карту- где Россия и где этот газопровод, и причем здесь "в обход"?

      Тихо,а то прочитай это украинский патриот и задумается .......
      Александр романов
  4. Altona (Евгений) Сегодня, 08:09
    Пропускная способность TANAP составит 16 млрд. кубов в год. Около 6 млрд. планирует забирать Анкара, остальное пойдет на рынки Европы.
    ---------------------------
    В сравнении с Турецким и СП-2 весьма жиденько. Там строятся нитки на 25 и 50. А вообще можно что угодно строить, не факт, что газ там появится. Весь объем газа давно законтрактован.
    Altona
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:11
    10 млр кубов на рынке Европы - это совсем мало. По сравнению с 200 млр кубов российских поставок в Европу. Так что "дергаться" пока не стоит. А вот что на этом "празднике жизни" делали представители Украины? Смотрели, как ей "газовый гроб" сооружают? До них не доходит, что такие транзитные пути оставляют её безо всяких перспектив?
    Горный стрелок
  6. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 08:11
    В торжественном мероприятии приняли участие президенты Турции, Азербайджана, Украины, Сербии, а также глава непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Мустафа Акынджы.
    А Порошенку то туда чего занесло ? Он то там каким боком ? В каждой дырке затычка ... небось опять в своей речи окромя "российской ахрессии" пополам с её же "ахрессивным газом" ничего не сказал ..
    КВУ-НСвД
    1. avt Сегодня, 08:34
      Цитата: КВУ-НСвД
      А Порошенку то туда чего занесло ? Он то там каким боком ?

      Чтобы понять , надо также как он нажраться .
      avt
    2. Pivot (Василий) Сегодня, 08:53
      Так Порошенко везде, где наливают.
      Pivot
  7. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 08:11
    Можно поздравить наших конкурентов, но это ни как не сказывается на строительстве и перспективах "Турецкого потока", так как учитывалось в инвестиционной программе. Риски тоже ясны. В названии статьи "В обход России" явная подначка для всепропальщиков.
    Alex-a832
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:24
      Полностью солидарен с Вами . hi Любую новость можно подать в нужном виде , расставив акценты . wink
      bouncyhunter
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:27
        Доброго времени Паша ! hi , там будет длительная борьба , да и цена проекта кусается.
        cniza
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:41
          Салют , Витя ! hi Цена проекта это их забота , а насчёт борьбы - посмотрим .
          bouncyhunter
          1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:47
            Эрдоган своими амбициями , может эту стройку или уже законченный проект заморозить.
            cniza
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:58
              Не думаю что Эрдоган в угоду своим амбициям станет стрелять себе в ногу по примеру Педро . wink
              bouncyhunter
          2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:56
            Как я люблю повторять - Вот такой он друг, Сэм Брук!!! -
            Бизнес, ничего ....??? А почему эт ничего личного? Очень даж личное от этого турецкого "друга" прилетает раз, еще раз и далее по счёту!
            Привет soldier
            Нас утро встречает .... не прохладой, МОШКАРОЙ! Соотв и всех наших забугорных гостей!!!
            rocket757
  8. Михаил177 (Михаил) Сегодня, 08:13
    а также глава непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Мустафа Акынджы.
    Раз турки такие правильные и наезжают на наш Крым, то пускай Греции Сев. Кипр отдают.
    Михаил177
    1. donavi49 Сегодня, 08:27
      Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку.
      donavi49
  9. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 08:20
    Там объём поставок в Европу меньше 5% от поставок в ЕС Газпромом. Плюс прикол в том что часть этого проекта принадлежит Лукойлу и Роснефти, да и часть газа там будет российского, т.к.ресурсов Шах-Дениз не хватит. Шумеры вчера аж прыгали на форумах, а как им начали объяснять то поняли что опять зрада laughing
    Сармат Саныч
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 08:26
    Цитата: Сармат Саныч
    Шумеры вчера аж прыгали на форумах, а как им начали объяснять то поняли что опять зрада

    ------------------------
    Зачем их постоянно расстраивать. Они же как обезьяны. Обезьяна от человека отличается тем, что не может выстраивать большие логические цепочки. Максимум 2. Взять палку-сбить фрукт с дерева. Слова по отдельности понимают, а в цепочке уже нет. laughing laughing
    Построили газопровод в обход России-это уже перемога перемог. А тут вы так обламываете. laughing laughing
    Altona
  11. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 08:28
    Причем тут Украина? Наличие президентов Азербайджана, Турции и Сербии понятно, так как газопровод проходит по их странам. А Парашка-то тут каким боком затесался? Опять граф Дякула будет по пять раз в минуту дяковать и верещать о "российской угрозе"?
    Кот_Кузя
    1. Антарес (Антарес) Сегодня, 08:43
      Цитата: Кот_Кузя
      Причем тут Украина?

      У него деловая встреча с Эрдоганом+приглашение на открытие. Поскольку Украина и Турция наращивают темпы сотрудничества-то частенько ездит в эту страну.
      В нашей прессе двоякое мнение насчет газопровода.
      украинский политолог Виктор Уколов к примеру призывает радоваться открытию, мол "ущерб" Газпрому.
      а директор Дипломатической академии им. Геннадия Удовенко при МИД Украины Сергей Корсуновский в своем материале для «Зеркала недели» утверждает, что Турция становится транзитным хабом природного газа — в том числе за счет Украины.
      Антарес
      1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 08:59
        Типичный менталитет украинцев:
        украинский политолог Виктор Уколов к примеру призывает радоваться открытию, мол "ущерб" Газпрому

        "Хрен с ним, что своя хата сгорела, главное у соседа корова сдохла". Ну и пусть скачут дальше. А ведь этот газ мог пройти по ГТС Украины, если бы не идиотское поведение украинцев.
        Кот_Кузя
  12. Товарищ Берия (Берестов И. Я.) Сегодня, 08:32
    Вопрос первый . А с какого боку тут Украина?


    Или ключевые слова "в обход России"? Так, если смотреть по карте, пойдя газопровод по территории России, то он обязательно уперся бы в Украину, а это денежки за транзит. А теперь их не будет. Опять перемога плавно перешла в зраду. laughing
    Вопрос второй. А зачем Азербайджан увеличил закупку газа у Газпрома?

    Своего не хватает для заполнения газопровода?
    Так вроде мощности месторождения "Шах Дениз" позволяют это делать. Только вот себестоимость добычи больше газпромовской в два раза.
    Товарищ Берия
  13. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 08:42
    ну открыли и открыли, так же громко открывали НАБУККО, кроме труб еще нужен газ в достаточном объеме
    Василенко Владимир
  14. Rainman_1 (St12) Сегодня, 08:48
    Граф Дякула денюжку просить приехал.
    Rainman_1
  15. XXXIII (Владимир) Сегодня, 08:49
    В Турции открыли газопровод "TANAP"

    Странно зачем там Ураина, как то не в тему или ошибка какая то вышла.... laughing
    Кстати это турецкий участок трубы, тут по всей видимости чистая торговля каспийских стран ресурсами, все в доле.... yes hi
    XXXIII
  16. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 08:55
    В обход России: в Турции открыли газопровод TANAP

    Так для Азербайджана, это кратчайший путь транспортировки. Было бы странно если бы этот газопровод тянули через Россию. Просто авторы ВО любое событие в мире истолковывают как вызов для России.
    В торжественном мероприятии приняли участие президенты Турции, Азербайджана, Украины, Сербии, а также глава непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Мустафа Акынджы.
    Интересный подбор друзей. Тут и Сербия и Украина.
    Нормаль ок
    1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 09:01
      Сербы те еще хохлы. Когда им тяжело, то как хохлы любят орать:
      "Россия, помоги! Мы же братья!". А как им не нужно, тут же предают. Достаточно вспомнить Тито.
      Кот_Кузя
  17. TUFAN (Elnur) Сегодня, 09:01
    Цитата: Leeds
    Цитата: Teberii
    Турки молодцы.Позаботились об своих интересах.Да и наш газопровод будут открывать с не меньшей помпой.И мощность его будет куда больше.

    Всегда можно достроить нитку и несколько компрессорных станций дабы расширить пропускную способность. Кстати, ножки у строительства этого гп ведут в GB и US

    Это что по вашему, сепаратный газопровод строят? Ни одного представителя GB и US там не было. А если даже и так, что вас так беспокоит?
    TUFAN
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