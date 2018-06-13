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В РФ опасно пользоваться смартфоном. Глава контрразведки США дал совет американцам на ЧМ

За сутки до начала Чемпионата мира по футболу в России к гражданам США, вылетевшим или собирающимся вылететь в РФ для того, чтобы посетить матчи турнира, обратился исполнительный директор управления американской контрразведки Уильям Эванина (William R. Evanina). По словам Эванины, американские граждане в РФ должны быть особенно бдительными при обращении со своими мобильными устройствами.

Из заявления главы управления национальной контрразведки США:
Данные с гаджетов могут оказаться в распоряжении российского правительства - через хакерские атаки. Наши граждане рискуют. Особенно те, кто являются представителями крупных корпораций.




Далее Уильям Эванина дал американским гражданам, прибывшим или собирающимся прибыть в РФ, совет:
Лучше брать с собой в поездку не основной смартфон, а тот, который у вас запасной. И если вы не используете какое-то время мобильное устройство – вынимайте аккумулятор.


Странно, что г-н Эванина не посоветовал американским гражданам надевать на голову шапочки из фольги, чтобы к информации в мозге не смогли подключиться русские хакеры и слить данные непосредственно в камбин Дмитрия Медведева.

В РФ опасно пользоваться смартфоном. Глава контрразведки США дал совет американцам на ЧМ


Напомним, что сборная США не участвует в ЧМ-2018 – не смогла пробиться на турнир.

Ранее в США объявили о том, что Россию нужно лишить возможности награждения победителей футбольного первенства планеты, вынеся церемонию в «другую страну».

На этом фоне приходят сообщения о том, что ЧМ в России посетит генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

Использованы фотографии: bigfooty.com
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Комментарии 13

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  1. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 08:37
    И как из «огрызка» вынуть аккумулятор? Американка дала американцам, американский же совет. Вы держитесь там laughing
    Gnefredov
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:48
      Кажному полосатому гражданину щипчики для ногтей в придачу!!! Перекусываем проводок питания от батареи, выводим наружу два проводка и по мере необходимости делаем СКРУТКУ, включаемся!
      Интересно, а не НАШ человек поймёт, шо такое я предложил!!!
      Поросёнок №1, №2 ....№4!!!
      rocket757
    2. Неплохой (Виталий) Сегодня, 08:51
      Как в Африку благословляют, ещё осталось сделать прививки от мухи це-це.
      Неплохой
    3. Татьяна Сегодня, 09:03
      Просто исполнительный директор управления американской контрразведки Уильям Эванина - это обычный мелкий пакостник. Вот такие пакостники в контрразведке США и верховодят!



      Кстати, ничего удивительного в этом нет. Это у американцев уже в крови. Ибо согласно закону №402, принятому Конгрессом США в январе 1948 года граждан США обязывают "оказывать планомерное и системное воздействие на общественное мнение других народов" в пользу США. И законопослушные американцы это делали всегда.
      Татьяна
  2. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 08:38
    США по себе судят. А так лучшая защита для опасающихся: кастрюлю на голову и смартфон в кастрюлю, по опыту наших ближайших соседей... laughing
    Alex-a832
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:51
      Привет Алексей soldier
      Я там выше предложение нашим полосатым "друзьям" написал.
      Как идейка?
      Кстати, у нас мошкару-злыдню перед чемпионатом травили-травил!!! Так вот вчера она ПОЛЕТЕЛА!!! Жрёт зараза, опять керосином, соляркой и ещё кое чем мазаться ПОРА!
      Короче, наших иностранных гостей ждёт БОЛЬШОЙ, КУСАЧИЙ СЮРПРИЗ!!!
      rocket757
  3. Masya Masya (Марина) Сегодня, 08:48
    и ведь штатовцы не комплексуют, что гаджеты умнее хозяев... lol
    Masya Masya
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:53
      Мариша , приветик ! hi
      Цитата: Masya Masya
      и ведь штатовцы не комплексуют, что гаджеты умнее хозяев...

      Чтобы комплексовать - надо сначала осознать что смарт умнее . wassat
      bouncyhunter
      1. Masya Masya (Марина) Сегодня, 08:56
        приветик, Паша! love
        Цитата: bouncyhunter
        Чтобы комплексовать - надо сначала осознать что смарт умнее .

        это как, истинный шизофреник абсолютно уверен в том, что здоров... laughing
        Masya Masya
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:01
          Типа того , только матрасные шизофреники стараются убедить окружающих что они (матрасы) - нормальные , а все остальные - больные . wink
          bouncyhunter
    2. cniza (Виктор) Сегодня, 08:56
      Цитата: Masya Masya
      и ведь штатовцы не комплексуют, что гаджеты умнее хозяев... lol


      Это их цель , сделать все народы такими.
      cniza
  4. Redfox3k (Владислав) Сегодня, 08:49
    Вор громче всех кричит: "Держи вора!"
    Redfox3k
  5. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 08:50
    Рекомендации в общем правильные для потенциальных носителей ценной информации . Но чья б корова мычала . да и невынимаемые батареи вами же и внедряются .....
    КВУ-НСвД
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