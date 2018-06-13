В РФ опасно пользоваться смартфоном. Глава контрразведки США дал совет американцам на ЧМ

Данные с гаджетов могут оказаться в распоряжении российского правительства - через хакерские атаки. Наши граждане рискуют. Особенно те, кто являются представителями крупных корпораций.

Лучше брать с собой в поездку не основной смартфон, а тот, который у вас запасной. И если вы не используете какое-то время мобильное устройство – вынимайте аккумулятор.

За сутки до начала Чемпионата мира по футболу в России к гражданам США, вылетевшим или собирающимся вылететь в РФ для того, чтобы посетить матчи турнира, обратился исполнительный директор управления американской контрразведки Уильям Эванина (William R. Evanina). По словам Эванины, американские граждане в РФ должны быть особенно бдительными при обращении со своими мобильными устройствами.Из заявления главы управления национальной контрразведки США:Далее Уильям Эванина дал американским гражданам, прибывшим или собирающимся прибыть в РФ, совет:Странно, что г-н Эванина не посоветовал американским гражданам надевать на голову шапочки из фольги, чтобы к информации в мозге не смогли подключиться русские хакеры и слить данные непосредственно в камбин Дмитрия Медведева.Напомним, что сборная США не участвует в ЧМ-2018 – не смогла пробиться на турнир.Ранее в США объявили о том, что Россию нужно лишить возможности награждения победителей футбольного первенства планеты, вынеся церемонию в «другую страну».На этом фоне приходят сообщения о том, что ЧМ в России посетит генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.