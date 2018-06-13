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Грузия снова продвигала в ООН резолюцию по беженцам из Абхазии и Южной Осетии
Генассамблея ООН вновь приняла резолюцию грузинского постпредства, касающуюся положения беженцев из Южной Осетии и Абхазии, передает РИА Новости.
С подобной инициативой грузинская сторона выступает в Генассамблее ежегодно последние 10 лет. Документ был принят большинством голосов, российская делегация выступила против.
Поддержали резолюцию представители 81 страны, проголосовали против – 16 стран, воздержались – 62.
В документе говорится, что ГА ООН выражает озабоченность гуманитарной ситуацией, сложившейся после вооруженного конфликта 2008 года, который привел к «новому вынужденному перемещению гражданского населения».
Также Генассамблея признаёт право всех беженцев и внутренне перемещенных лиц и их потомков на возвращение в свои дома по всей территории Грузии, в том числе Цхинвальском регионе (Южной Осетии) и Абхазии.
Кроме того, резолюция подчеркивает недопустимость «насильственного изменения демографической ситуации».
Ранее постпред Грузии отмечал, что документ носит «исключительно гуманитарный характер» и его принятие подтвердит право всех перемещенных лиц на «добровольное и безопасное возвращение в родные места».
Поддержать резолюцию – не значит перейти на чью-либо сторону, добавил он.
Российская сторона в свою очередь отметила, что данный документ, как и все предыдущие, подготовлен без учета сложившихся в регионе реалий и не учитывает существование в нем независимых государств – Южной Осетии и Абхазии.
С подобной инициативой грузинская сторона выступает в Генассамблее ежегодно последние 10 лет. Документ был принят большинством голосов, российская делегация выступила против.
Поддержали резолюцию представители 81 страны, проголосовали против – 16 стран, воздержались – 62.
В документе говорится, что ГА ООН выражает озабоченность гуманитарной ситуацией, сложившейся после вооруженного конфликта 2008 года, который привел к «новому вынужденному перемещению гражданского населения».
Также Генассамблея признаёт право всех беженцев и внутренне перемещенных лиц и их потомков на возвращение в свои дома по всей территории Грузии, в том числе Цхинвальском регионе (Южной Осетии) и Абхазии.
Кроме того, резолюция подчеркивает недопустимость «насильственного изменения демографической ситуации».
Ранее постпред Грузии отмечал, что документ носит «исключительно гуманитарный характер» и его принятие подтвердит право всех перемещенных лиц на «добровольное и безопасное возвращение в родные места».
Поддержать резолюцию – не значит перейти на чью-либо сторону, добавил он.
Российская сторона в свою очередь отметила, что данный документ, как и все предыдущие, подготовлен без учета сложившихся в регионе реалий и не учитывает существование в нем независимых государств – Южной Осетии и Абхазии.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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