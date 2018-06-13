14:11 13 июня
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Грузия снова продвигала в ООН резолюцию по беженцам из Абхазии и Южной Осетии

Генассамблея ООН вновь приняла резолюцию грузинского постпредства, касающуюся положения беженцев из Южной Осетии и Абхазии, передает РИА Новости.



С подобной инициативой грузинская сторона выступает в Генассамблее ежегодно последние 10 лет. Документ был принят большинством голосов, российская делегация выступила против.


Поддержали резолюцию представители 81 страны, проголосовали против – 16 стран, воздержались – 62.

В документе говорится, что ГА ООН выражает озабоченность гуманитарной ситуацией, сложившейся после вооруженного конфликта 2008 года, который привел к «новому вынужденному перемещению гражданского населения».

Также Генассамблея признаёт право всех беженцев и внутренне перемещенных лиц и их потомков на возвращение в свои дома по всей территории Грузии, в том числе Цхинвальском регионе (Южной Осетии) и Абхазии.

Кроме того, резолюция подчеркивает недопустимость «насильственного изменения демографической ситуации».

Ранее постпред Грузии отмечал, что документ носит «исключительно гуманитарный характер» и его принятие подтвердит право всех перемещенных лиц на «добровольное и безопасное возвращение в родные места».

Поддержать резолюцию – не значит перейти на чью-либо сторону, добавил он.

Российская сторона в свою очередь отметила, что данный документ, как и все предыдущие, подготовлен без учета сложившихся в регионе реалий и не учитывает существование в нем независимых государств – Южной Осетии и Абхазии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 09:04
    Это грузинцы хотят вернуться в Осетию и в Абхазию и тихой сапой вернуть ушедшие территории.
    Uncle Lee
    1. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 09:08
      Грузию и Украину мы такими территориями за одно место держим! Чтобы не слишком вякали и в НАТО их не приняли..! А потом разберемся по "братски" .. soldier
      DRA-75
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:12
      Пусть они в ООН продвинут вопрос грузинских "беженцев" в Москве. Там грузин больше, чем в самой Грузии. lol
      сибиралт
    3. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:18
      Володя , привет ! hi
      С подобной инициативой грузинская сторона выступает в Генассамблее ежегодно последние 10 лет.

      Не мытьём - так катанием ... wink
      bouncyhunter
      1. собаковод Сегодня, 09:34
        bouncyhunter (Паша)
        Володя , привет !
        С подобной инициативой грузинская сторона выступает в Генассамблее ежегодно последние 10 лет.
        Не мытьём - так катанием ..
        Нас катать... каталка сломается.
        собаковод
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:41
          Цитата: собаковод
          Нас катать... каталка сломается.

          Нормальные люди это давно поняли и не рыпаются . А остальным не дошло , вот и гадят под дверь .
          bouncyhunter
      2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 09:47
        Паша, привет ! hi А другого ничего придумать не могут !
        Uncle Lee
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:49
          Цитата: Uncle Lee
          А другого ничего придумать не могут !

          Кто ? Грызуны или авторы методичек ? wink
          bouncyhunter
          1. собаковод Сегодня, 10:14
            bouncyhunter (Паша)
            Цитата: Uncle Lee
            А другого ничего придумать не могут !
            Кто ? Грызуны или авторы методичек ?
            Мы ко всем адекватно относимся. У восточных славян добрых гостей всегда привечали. Ну а не добрых потчевали сообразно.
            собаковод
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:22
              Цитата: собаковод
              Ну а не добрых потчевали сообразно.

              bouncyhunter
              1. Strashila (I) Сегодня, 10:42
                Милые гости! Мы вам рады, все равно водка выпита и блины съедены... заходите., посуду помоете.
                Strashila
  2. d1975 Сегодня, 09:07
    [quote][/quote]Кроме того, резолюция подчеркивает недопустимость «насильственного изменения демографической ситуации».
    Ну пусть опросят грузинов , как они вооружались перед 080808 ,кто после это с ними будет жить в мире . Такой сосед - лучше никокого. angry
    d1975
  3. Гуру (Олег) Сегодня, 09:11
    А разве кто то мешает им вернуться. Или у них на столько руки в крови , что бояться что соседи их попросту прибьют ? За то что они творили при Грузинах.
    Гуру
  4. 320423 (родион ) Сегодня, 09:24
    кто нам мешает подготовить свою резолюцию и подавать ее, про геноцид осетин, про нападение на миротворцев ООН (русских миротворцев). у меня плохое складывается мнение о нашем мид последние время, ни какой реальной деятельности не видно.
    320423
  5. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 09:36
    Всё это создание видимости бурной деятельности, не более. Они хотели в начале девяностых завернуть всё под себя, не вышло. А теперь и подавно ничего не получится. Нельзя вернуться этим беженцам обратно в свои дома образца 91 года. Потому что некуда возвращаться. Не в прямом не в переносном смысле.
    Servisinzhener
  6. NKVD (Игорь) Сегодня, 09:53
    При грузинах в Абхазии было больше порядка.Больше двадцати лет прошло а страна до сих пор в руинах. Грузины хоть и стали заложниками политики но народ трудолюбивый не то что грязные и ленивые абхазы.
    NKVD
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 12:07
      Порядка всегда больше, когда всё решается на бандитском сходняке, когда менты подкуплены и государства нет. Свято место пусто не бывает. winked
      сибиралт
  7. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 10:11
    Вопрос потенциальной гуманитарной катастрофы и межнациональной розни решен путем установления независимости республик Абхазии и Ю. Осетии. А ситуацию эту создала сама Грузия. Скоро юбилейные 10 лет, как они с этой "писаной торбой" заявляются в ООН... Можно поздравить Грузию с этим юбилеем их "славных побед" под матрасным руководством. laughing
    Alex-a832
  8. Strashila (I) Сегодня, 10:39
    Офигеть, видать в демократической Грузии дела полный аут... грузины не хотят в ЕС... они хотят на территории контролируемые Россией.... но в начале пусть не забудут компенсировать потери и убытки осетинам и абхазам.
    Strashila
  9. Опер (Игорь) Сегодня, 10:58
    Простите, а я не понял это мы, что меняем демографическую ситуацию в Грузии?!?!?! Ну есть у нас во дворе в Москве пара грузинок! В магазине продуктовом торгуют... Но не симпатичные! Вечером схожу конечно посмотрю еще ... Может не разглядел?
    Опер
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