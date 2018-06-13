Уникальный 2D сегнетоэлектрик для слежки за ракетными и ядерными испытаниями

Мы создали новый класс двумерных искусственных материалов с сегнетоэлектрическими свойствами при комнатной температуре, которых не существует в таком виде в природе, и они могут проводить электричество. Это важная связь между теорией и экспериментом. Толщина материала - всего в несколько атомов.

Когда материал становится сегнетоэлектриком, его атомы постоянно меняются, и мы хотели добавить металлические свойства к искусственно созданному кристаллу, который проводит электричество. Мы взяли два очень тонких слоя для создания двумерного металла на границе раздела и добавили третий слой со специальными свойствами для смещения атомов в этом металлическом слое, создавая вещество, которое можно назвать сегнетоэлектрическим металлом. Новая структура имеет несколько функциональных возможностей, и это беспроигрышно.