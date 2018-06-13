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Уникальный 2D сегнетоэлектрик для слежки за ракетными и ядерными испытаниями

На неделе группа учёных Рутгеровского (Ратгеровского) национального исследовательского университета США опубликовала работу, в которой сообщается о создании уникального сегнетоэлектрического материала в виде тончайших плёнок.

Для справки: сегнетоэлектриками называют кристаллические вещества, в которых в определённом интервале температур возникает «спонтанная» поляризация – в отсутствии внешних электрических полей. Это приводит к возникновению пьезо- и пироэлектрического эффектов. Такие вещества используются при создании конденсаторов высокой электроёмкости, в системах электронной оптики, для точного измерения температур в существенном диапазоне.

Важность создания тонкоплёночных сегнетоэлектрических кристаллов состоит в том, что из них можно изготовить изделия практически любой формы с определёнными параметрами поляризации. Такого рода материалы обладают высокой степенью так называемой сейсмочувствительности, что позволяет их применять для прогнозирования землетрясений и точного отслеживания ракетных и ядерных испытаний. Также материалы подобного класса используются как мощные излучатели (включая ультразвук и ударные волны).


Из заявления физиков упомянутого университета:
Мы создали новый класс двумерных искусственных материалов с сегнетоэлектрическими свойствами при комнатной температуре, которых не существует в таком виде в природе, и они могут проводить электричество. Это важная связь между теорией и экспериментом. Толщина материала - всего в несколько атомов.


Основой 2D-материала (тонкой плёнки с сегнетоэлектрическими свойствами) являются титанат бария, титанат стронция и титанат лантана, атомы которых выстроены так, как это проиллюстрировано на рисунке.

Уникальный 2D сегнетоэлектрик для слежки за ракетными и ядерными испытаниями


Создатели тонкоплёночного сегнетоэлектрика, проявляющего свои свойства при «комнатной» температуре, говорят о том, что этим материал может заинтересовать компании, занимающиеся производством устройств для хранения информации, оборудования для гидролокации, сотовых телефонов и сверхчувствительных антенн.

Из заявления разработчиков:
Когда материал становится сегнетоэлектриком, его атомы постоянно меняются, и мы хотели добавить металлические свойства к искусственно созданному кристаллу, который проводит электричество. Мы взяли два очень тонких слоя для создания двумерного металла на границе раздела и добавили третий слой со специальными свойствами для смещения атомов в этом металлическом слое, создавая вещество, которое можно назвать сегнетоэлектрическим металлом. Новая структура имеет несколько функциональных возможностей, и это беспроигрышно.


В разработке тонкоплёночного слоистого сегнетоэлектрика в США приняли участие Михаил Кареев, Сяоран Лю, Карин Рабе, Джак (Jak) Чахалян, Клод Лавлейс, Сергей Никитин, Янвэй Као, Жэн Ван, Венкатраман Гаполан, Юкун Юан и др. Как видно, китайские и российские фамилии присутствуют.

Использованы фотографии: Brookhaven National Laboratory
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Комментарии 29

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  1. Teberii (Андрей) Сегодня, 09:40
    Телеграмма Путину:"Фамилии ваши .Патент США.Привет Чубайсу.Трамп "
    Teberii
    1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 10:00
      Цитата: Teberii
      "Фамилии ваши .Патент США.Привет Чубайсу.Трамп "

      Пока - это опять ничего не значит. Как с графеном, много шума, толку ноль. Супероткрытие, суперперспективы, а на деле ничего. Наука жрет огромные гранты, но уже десятки лет не выдает ... ничего абсолютно. Вот и начинают всякую ничтожную мелочь пиарить до небес. ЯСУ для КР и Посейдона, да видимо еще и для питания боевого лазера - это да, цивилизационный прорыв, материалы корпуса Авангарда и Кинжала, да, цивилизационный прорыв, позволяющий сделать шаг вперед за предел авиации и пр. Поэтому сильно про пленочки не печальтесь laughing
      хрыч
      1. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 10:27
        Цитата: хрыч
        Цитата: Teberii
        "Фамилии ваши .Патент США.Привет Чубайсу.Трамп "

        Пока - это опять ничего не значит. Как с графеном, много шума, толку ноль. Супероткрытие, суперперспективы, а на деле ничего. Наука жрет огромные гранты, но уже десятки лет не выдает ... ничего абсолютно. Вот и начинают всякую ничтожную мелочь пиарить до небес. ЯСУ для КР и Посейдона, да видимо еще и для питания боевого лазера - это да, цивилизационный прорыв, материалы корпуса Авангарда и Кинжала, да, цивилизационный прорыв, позволяющий сделать шаг вперед за предел авиации и пр. Поэтому сильно про пленочки не печальтесь laughing

        Ну да, не стоит печалиться, ведь РФ в среде научных открытий впереди планеты всей, а учёные наши запросто могут позволить себе купить ягуар. А образование и подготовка нового поколения учёных на таааакой высоте, это на западе экзамен или степень можно купить, у нас с этим всё строго
        Vol4ara
        1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 10:34
          А вот потому и фамилии китайские, да русские, что начальное образование лучше. Ягуар у вас в голове, а не у Опенгеймера, Фукса и Курчатова. Они мыслят иначе, чем такие, как вы. У вас главный ученый - Навальный. Смотрим нашей науки результаты практические, а они в нашем новом оружии, которое недостижимо для хваленого Запада с купленными по всему миру учеными. Правда, как на любом рынке можно нарваться на ничтожный товар laughing Вот и занимаются чем - грифель намажут, скотчем его тыркают и получают Нобеля wassat
          хрыч
  2. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 09:41
    Русские и китайцы двигают науку Матрасии - как это знакомо
    Сармат Саныч
    1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 09:50
      Еще индус там мелькнул и армянин
      хрыч
    2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:39
      Весь мир продвигает Америку вперед. Так построена
      эта страна: создать отличные, идеальные условия для гениев и профессионалов со всего мира.
      И у России - тоже видный вклад в укреплении США в статусе сверхдержавы.
      voyaka uh
      1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 11:04
        Цитата: voyaka uh
        идеальные условия для гениев и профессионалов

        Да, правда гении в мире перевелись. Вот и нет результатов. А третья волна эмиграции, оказалась ээээ ... не очень гениальная, хоть были индивидуумы с дипломами и степенями (по блату) laughing А таких, как Никола Тесла в США сгнобили, не дали работать, подорвали лабораторию и пр. Да, выдал результат Манхэттенский проект, так собрали со всего мира ученых, включая немцев типа Фукса. Затем забрали немецких ученых типа Брауна, смогли в ракетах кое, чего достичь и вдруг деградация. Эмигранты с СССР не оправдали доверия, толковые китайцы и индусы, хорошие лаборанты, но изобретать не способны. Вот и имеем присуждение Нобиля за всякую дрянь типа графена, а в медицине за 30-40 лет назад сделанные открытия типа геликобактерий, как причину гастрита и язвы желудка да ДПК, да вызывающий попиломовирусами рак. Выдала западная наука за последние десятилетия только Стелс, да опять скрали идеи Уфимцева. Так вот, что и имеем, да ни одного прорывного открытия ... на Западе.
        хрыч
        1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 12:15
          " Вот и имеем присуждение Нобиля за всякую дрянь типа графена, "////

          Потрясающе! Как будто Маугли из леса вышел к людям... sad
          voyaka uh
          1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 12:20
            Цитата: voyaka uh
            Как будто Маугли из леса вышел к людям...

            Ты о себе? wassat
            хрыч
  3. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 09:41
    [quot] российские фамилии присутствуют. [/quote]Начал читать, подумал о русских ученых....Дочитал - точно есть !
    Uncle Lee
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 09:51
    Видимо как мозги утекли на Запад и в США и с концом , а в Россию возвращаться не собираются.Зато Чубайс со своим Нано-центром в шоколаде. ВВП заявлял, надо вскочить на подножку уходящего поезда новых технологий и возглавить, ага Чубайс , подсадит....
    parusnik
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:44
      На Чубайса с его Сколово нано - вся надежда России, между прочим.
      Гораздо важнее, чем военка и все "большое железо".
      voyaka uh
      1. Ierarh (Alex) Сегодня, 11:12
        Цитата: voyaka uh
        На Чубайса с его Сколово нано - вся надежда России, между прочим.

        По таким пожеланиям можно вычислять вражин. Сколково полностью провалено и превратилось в часть насоса по выкачиванию мозгов из России. Хотя может оно так и было задумано...
        Ierarh
        1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 12:24
          Вражины, на самом деле те, кто тормозят нано-технологии,
          тем самым тормозя развитие электроники в России. Но это
          станет понятно потом, а пока плохо информированным людям, типа Хрыч
          или Вам кажется, что огро-о-о-мная железная ракета, летящая в огне и пламени, важнее.
          (как трехлетний ребенок впечтляется большой яркой игрушкой, а крошечная флешка ему неинтересна smile )
          voyaka uh
  5. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:42
    Про нанотехнологии как-то забыли (словечко вышло из моды),
    но они бурно развиваются. И можно сказать: нет ничего важнее
    сейчас, чем эта отрасль технологии материалов.
    voyaka uh
    1. Ierarh (Alex) Сегодня, 11:03
      Почитаешь и понятно почему сынов давидовых все прибить мечтают на востоке...
      Ierarh
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 11:20
        Из-за развитых у нас нано-технологий? belay smile
        voyaka uh
        1. Ierarh (Alex) Сегодня, 11:35
          А нано-шо у вас есть? laughing
          Ierarh
          1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 12:14
            У нас нано-материалами занимаются очень активно.
            На них будет основана электроника будущего.
            А электроника - ключ ко всему.
            voyaka uh
            1. Ierarh (Alex) Сегодня, 12:17
              А поподробнише? bully
              Ierarh
    2. МИМО ПРОХОДИЛ (Сергей) Сегодня, 11:20
      Наноматериалами занимался еще 30 назад. Только у этих материалов тогда погоняйло было другое - русское между прочим - ультрадисперсные материалы. Сейчас название другое - а размерность частиц и методы исследований - те же самые, тока аппаратная часть для исследований чуток получше будет.
      МИМО ПРОХОДИЛ
      1. Володин (Алексей) Сегодня, 13:23
        Цитата: МИМО ПРОХОДИЛ
        Только у этих материалов тогда погоняйло было другое - русское между прочим - ультрадисперсные материалы

        Ультрадисперсионные. Я бы даже сказал: исконно русское)))
        Володин
  6. 123456789 Сегодня, 11:00
    На неделе группа учёных Рутгеровского (Ратгеровского) национального исследовательского университета США опубликовала работу,

    Американский университет - это место где русские профессора учат китайцев laughing
    123456789
  7. Ierarh (Alex) Сегодня, 11:07
    А насчёт плёнок то если чувствительность сейсмодатчиков увеличится раз в сто то это революция в геологоразведке...
    Ierarh
  8. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 11:35
    Цитата: voyaka uh
    Весь мир продвигает Америку вперед. Так построена
    эта страна: создать отличные, идеальные условия для гениев и профессионалов со всего мира.
    И у России - тоже видный вклад в укреплении США в статусе сверхдержавы.

    Самое главное вы понимаете что в противостоянии с Россией Матрасию это не спасёт laughing . Да и даже то что дают гениальные эмигранты - полосатоухие реализовать в прорывное не способны. И это при бесконечном печатном станке и всех богатствах мира)). Потому что правды за ними нет, как сказал Данала Багров.
    Сармат Саныч
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 12:31
      "что дают гениальные эмигранты - полосатоухие реализовать в прорывное не способны."///

      Ровно наоборот - именно в Штатах и преобразуются изобретения и открытия в инновации. То есть в широко используемые высоко-технологичные изделия.
      А в России открытия и изобретения остаются в университетских статьях и единичных лабораторных прототипах,
      которыми потом 100 лет ужасно гордятся ("мы были первыми!")
      voyaka uh
  9. Mestny (Сергей) Сегодня, 11:39
    Из прочитанных выше комментариев понятно, что никто ничего не понял.
    Но это разумеется не помешало выдать традиционный набор мантр про "нищую российскую науку, ограбленную олигархами".
    Никого разумеется не смутило, что новость про американских учёных. все традиционно пляшут хороводы вокруг всёпропало жуликииворы.
    Надо полагать, это и есть свобода слова - вкручивать один и тот же шуруп в мозги читателей?
    Mestny
  10. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 12:44
    Цитата: voyaka uh
    "что дают гениальные эмигранты - полосатоухие реализовать в прорывное не способны."///

    Ровно наоборот - именно в Штатах и преобразуются изобретения и открытия в инновации. То есть в широко используемые высоко-технологичные изделия.
    А в России открытия и изобретения остаются в университетских статьях и единичных лабораторных прототипах,
    которыми потом 100 лет ужасно гордятся ("мы были первыми!")

    Вояка, ну каждый раз, учишь учишь - а то же самое. Вы опять на первой стадии - отрицание laughing Скоро будет стадия "гнев", ну а дальше и до принятия недалеко)
    Сармат Саныч
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