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Киев потребовал от России компенсации
Во вторник Киев подал в Международный Суд ООН (МС ООН) свой меморандум, в котором обвинил Москву в нанесении материального ущерба Украине и потребовал от нее материальной компенсации, сообщает пресс-служба МИД республики.
В ведомстве утверждают, что предоставили суду «многочисленные доказательства», свидетельствующие о нарушении Россией Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма, а также подтверждающие ее деятельность, направленную на углубление расовой дискриминации в Крыму.
По словам дипломатов, члены «общеизвестных террористических групп» (ЛНР и ДНР), вооруженные российским оружием, совершили «ужасные акты терроризма против гражданских лиц».
Вспомнили в Киеве и малайзийский «Боинг» (рейсМН17), якобы сбитый российским комплексом «Бук», переброшенным из РФ на Украину через «неконтролируемый участок украинско-российской государственной границы».
Кроме того, в «незаконно оккупированном Крыму» Москва проводит политику «расовой дискриминации и культурного уничтожения», направленную против этнических групп, «осмелившихся противостоять» аннексии полуострова.
Как сообщил глава украинского МИД Павел Климкин, переданные в суд материалы содержат 29 томов и весят 90 кг.
Меморандум представлен Международному суду в рамках процесса, инициированного Киевом в прошлом году.
Ранее Москва неоднократно опровергала подобные обвинения, подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта. В российском МИД заявляли, что выдвинутые правительством Украины обвинения находятся за пределами юрисдикции суда, и если Киев действительно хочет добиться мира, то должен работать над полным выполнением минских договоренностей.
В ведомстве утверждают, что предоставили суду «многочисленные доказательства», свидетельствующие о нарушении Россией Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма, а также подтверждающие ее деятельность, направленную на углубление расовой дискриминации в Крыму.
По словам дипломатов, члены «общеизвестных террористических групп» (ЛНР и ДНР), вооруженные российским оружием, совершили «ужасные акты терроризма против гражданских лиц».
Вспомнили в Киеве и малайзийский «Боинг» (рейсМН17), якобы сбитый российским комплексом «Бук», переброшенным из РФ на Украину через «неконтролируемый участок украинско-российской государственной границы».
Кроме того, в «незаконно оккупированном Крыму» Москва проводит политику «расовой дискриминации и культурного уничтожения», направленную против этнических групп, «осмелившихся противостоять» аннексии полуострова.
Как сообщил глава украинского МИД Павел Климкин, переданные в суд материалы содержат 29 томов и весят 90 кг.
Меморандум представлен Международному суду в рамках процесса, инициированного Киевом в прошлом году.
Ранее Москва неоднократно опровергала подобные обвинения, подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта. В российском МИД заявляли, что выдвинутые правительством Украины обвинения находятся за пределами юрисдикции суда, и если Киев действительно хочет добиться мира, то должен работать над полным выполнением минских договоренностей.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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