14:12 13 июня
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Киев потребовал от России компенсации

Во вторник Киев подал в Международный Суд ООН (МС ООН) свой меморандум, в котором обвинил Москву в нанесении материального ущерба Украине и потребовал от нее материальной компенсации, сообщает пресс-служба МИД республики.



В ведомстве утверждают, что предоставили суду «многочисленные доказательства», свидетельствующие о нарушении Россией Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма, а также подтверждающие ее деятельность, направленную на углубление расовой дискриминации в Крыму.


По словам дипломатов, члены «общеизвестных террористических групп» (ЛНР и ДНР), вооруженные российским оружием, совершили «ужасные акты терроризма против гражданских лиц».

Вспомнили в Киеве и малайзийский «Боинг» (рейсМН17), якобы сбитый российским комплексом «Бук», переброшенным из РФ на Украину через «неконтролируемый участок украинско-российской государственной границы».

Кроме того, в «незаконно оккупированном Крыму» Москва проводит политику «расовой дискриминации и культурного уничтожения», направленную против этнических групп, «осмелившихся противостоять» аннексии полуострова.

Как сообщил глава украинского МИД Павел Климкин, переданные в суд материалы содержат 29 томов и весят 90 кг.

Меморандум представлен Международному суду в рамках процесса, инициированного Киевом в прошлом году.

Ранее Москва неоднократно опровергала подобные обвинения, подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта. В российском МИД заявляли, что выдвинутые правительством Украины обвинения находятся за пределами юрисдикции суда, и если Киев действительно хочет добиться мира, то должен работать над полным выполнением минских договоренностей.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 63

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  1. Алексей 2016 (Алексей) Сегодня, 09:57
    Решения этого МС носят рекомендательный характер и необязательны к исполнению.
    Алексей 2016
    1. MPN (Павел) Сегодня, 09:59
      Да не проблема... Только решим, чем и как компенсировать будем...
      MPN
      1. Vard Сегодня, 10:04
        Ну для начала Украина воюет то же российским оружием... Татарам в Крыму узаконили самозахват и они послали Менжелис очень далеко... По поводу самолёта... Они и первый не признали, хотя доказательства железные были... И вообще может они сначала ворованный газ оплатят...
        Vard
        1. Ванёк (Иван) Сегодня, 10:09
          Цитата: Vard
          ворованный газ оплатят...


          Ворованный... Оплатят...

          - Стой постой карман пустой.

          Шапокляк.
          Ванёк
        2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 10:11
          Они очень бедные (духом), у них даже президент, как бродяга выглядит wassat
          хрыч
          1. Alena Frolovna (Алёна) Сегодня, 11:14
            Во вторник Киев подал в Международный Суд ООН (МС ООН) свой меморандум


            Цитата от Александра Роджерса:

            "На оукраине произошло значительное событие (с точки зрения так называемых «патриотов» этого недоразумения). Самозваный «президент» Порошенко объявил через свой аккаунт на Фейсбуке, что запускается новый проект по экспорту макулатуры из оукраины в Европу.

            Первые сто килограмм макулатуры в двадцати девяти пачках ушли в Международный суд ООН по бросовой цене. Лес-кругляк из Карпат уже весь вывезли, теперь будут вторсырьё вывозить. Называется этот гешефт по контрабанде «операция «Меморандум»".
            Alena Frolovna
            1. Антарес (Антарес) Сегодня, 12:58
              Цитата: Alena Frolovna
              Цитата от Александра Роджерса:

              я был уверен что Роджерс со своими "цитатами" давно утратил всякую популярность. Столько предсказать и ни разу не угадать -надо уметь...
              Антарес
              1. cariperpaint Сегодня, 13:12
                Ой ли?))) поговорим о цитатах ваших деятелей может? При чем официальных?)))
                cariperpaint
              2. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 13:41
                Столько предсказать и ни разу не угадать -надо уметь...
                Может Вы кого то другого читали а не Роджерса?
                72jora72
          2. консерватор (Александр) Сегодня, 12:56
            Смотри Хрыч

            робот попрошайка. .украинская инженерия. Раздражает только этот сельский говор. Как они на него реагируют - от половины слов пахнет навозом


            консерватор
      2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 10:51
        Цитата: MPN
        Да не проблема... Только решим, чем и как компенсировать будем...

        Дульный тормоз компенсатор им в одно место, а не компенсацию...
        Ныробский
        1. MPN (Павел) Сегодня, 10:58
          Цитата: Ныробский
          Дульный тормоз компенсатор им в одно место, а не компенсацию...

          Тоже вариант... Я же говорю решим уж как ни будь... yes
          MPN
      3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:20
        Климкин,убыток несуразный...А руководство и ВС Новороссии признаны террористическими организациями?
        Цитата: MPN
        Да не проблема... Только решим, чем и как компенсировать будем...
        210окв
      4. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 11:57
        Цитата: MPN
        Да не проблема... Только решим, чем и как компенсировать будем...

        Так есть у нас один компенсатор. По фамилии Шойгу. Пусть он и решает, чем и как. Надо только лишь принять решение на компенсацию.
        Николай Фёдоров
        1. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 12:51
          Так есть у нас один компенсатор. По фамилии Шойгу.

          при всём уважении к Кужугетовичу, такие решения он не принимает, для этого есть Верховный yes
          Hammerlock
    2. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 10:09
      Решения этого МС носят рекомендательный характер и необязательны к исполнению.

      Вообще-то в России конституционно международное право имеет приоритет перед национальным. Это сделано специально, так как Конституцию РФ писали под диктовку США. Курим часть 4 статьи 15 Конституции РФ:
      4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

      Источник: http://constrf.ru/razdel-1/glava-1/st-15-krf
      То есть российский суд ОБЯЗАН выполнять решения Международного суда, так как по Конституции РФ, приоритет отдается Международному праву, нежели Национальному. В то же время, Британия, США, Китай и прочие небанановые страны, отдают приоритет Национальному суду, а на Международный суд они чихать хотели.
      Кот_Кузя
      1. SSR (Roman) Сегодня, 10:12
        Цитата: Кот_Кузя
        Вообще-то в России конституционно международное право имеет приоритет перед национальным.

        Вообще то, вы пользуетесь устаревшей информацией. В 2015 внесены поправки.

        Суверенная Конституция превыше иностранных судов - РИА Новости, 17.07.2015
        ria.ru/analytics/20150717/…
        Илья Ремесло, юрист, для МИА "Россия сегодня". На этой неделе Конституционный суд РФ вынес постановление, согласно которому Конвенция о защите прав человека и основных свобод, основанные на ней правовые позиции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), содержащие оценки национального законодательства, не отменяют для российской правовой системы приоритет Конституции. В случаях, когда постановление Европейского суда основано на толковании положений Конвенции, приводящем к их противоречию Конституции России, такое постановление не может быть исполнено. ...
        SSR
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:14
          Цитата: SSR
          Вообще то, вы пользуетесь устаревшей информацией.

          Он из Эстонии. Он еще долго будет прибывать в нирване
          Александр романов
        2. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 10:14
          Откройте последнюю редакцию Конституции РФ, найдите Статью 15 и прочитайте ее еще раз. Ничего там не изменилось.
          Кот_Кузя
          1. Fitter65 Сегодня, 10:45
            Цитата: Кот_Кузя
            Откройте последнюю редакцию Конституции РФ, найдите Статью 15 и прочитайте ее еще раз. Ничего там не изменилось.

            Откройте поправки к последней редакции Конституции и прочитайте внимательно...
            Fitter65
            1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 10:46
              Открыл. Прочитал. Статья 15 осталась такой же.
              Кот_Кузя
              1. Fitter65 Сегодня, 10:54
                Вы про поправки читали, посмотрите в поправках там всё сказано...
                Fitter65
                1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 11:15
                  Поправки это поправки. Вы еще комментарии приведите :)))).
                  Кот_Кузя
                2. Алекс2048 (Юсупов Алексей) Сегодня, 11:18
                  Вы про поправки читали, посмотрите в поправках там всё сказано...

                  Может я что-то упустил? Но в Консультанте так -
                  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28
                  399/54dd4e1f61e0b8fa47bff695f0c08b192a95f7a3/

                  Кстати в этой же статье

                  "Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора."
                  Но видимо для Вас это не имеет значения.
                  Алекс2048
                  1. cariperpaint Сегодня, 13:26
                    Народ давайте не будем путать конституцию и законы. По факту в 2015 дума приняла решение не считать международное право аыше российского. Поправок в конституцию не вносилось. Все отдали на откуп конституционного суда. Такие же решения принимали и парламенты фрг например и италии. Теперь решения европейских судов носят консультационный характер и не требуют официального исполнения.
                    cariperpaint
              2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:04
                Цитата: Кот_Кузя
                Открыл. Прочитал. Статья 15 осталась такой же.

                Кузя, мне кажется за клавои сидит реальный кот
                Александр романов
      2. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 10:17
        Опять халявы требуют , они не исправимые "братья"...Нет у нас денег , вы там держитесь ))))))
        Ополченцы ДНР вам все привезут и организуют ,прямо в Киев ! Готовьте крещатник ,для раздачи ..

        Уже скоро ...
        DRA-75
        1. Антарес (Антарес) Сегодня, 13:02
          Цитата: DRA-75
          Ополченцы ДНР вам все привезут и организуют ,прямо в Киев ! Готовьте крещатник ,для раздачи .

          то был великий СССР и самая тотальная война в истории... Пособники немцев получили по заслугам.
          ОРДиЛО -не СССР. Крещатик с большой буквы если что.
          Цитата: DRA-75
          Уже скоро .

          частая фраза. Правда в современном мире любой назначает себе "евреев в своих штабах"
          Не хвались идучи на рать, хвались идучи съ рати
          Антарес
      3. Прокат (Виктор) Сегодня, 12:52
        Цитата: Кот_Кузя
        То есть российский суд ОБЯЗАН выполнять решения Международного суда

        Хватит нести пургу и людям мозги пудрить! Разберитесь сначала в вопросе, а потом стучите по клаве.
        Международный суд ООН вправе рассматривать дело лишь в том случае, если соответствующие государства дали согласие на то, чтобы стать стороной разбирательства в Суде (принцип согласия сторон). Государство может выразить своё согласие следующими способами[5][6]:

        Специальное соглашение. Заключается сторонами спора в том случае, когда они достигают согласия совместно представить спор Суду.
        Статья в договоре. В некоторых договорах содержатся статьи (юрисдикционные статьи), в которых государство-участник заранее обязуется признать юрисдикцию Суда в случае возникновения спора с другим государством-участником относительно толкования или применения договора в будущем.
        Одностороннее заявление. Заявление государства-участника Статута Суда о признании юрисдикции Суда обязательной в отношении любого другого государства, взявшего на себя такое же обязательство.


        Так вот, из пяти постоянных членов Совбеза, только Россия и Китай НЕ ПРИЗНАЛИ (и никогда не признавали) юрисдикцию этого суда.
        Так что идите лесом со своими воплями. Учите матчасть!
        Прокат
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 10:33
      Из серии: "Мухи бьются об стекло", или "без слов об Украине после майдана 2014". winked
      сибиралт
    4. astepanov (Алексей) Сегодня, 10:36
      Цитата: Алексей 2016
      Решения этого МС носят рекомендательный характер и необязательны к исполнению

      Никто на Украине и не надеется на какое-то судебное преследование России. Но вот пропагандистская вонь может пойти по всему миру. Так что совершенно необходимы контрдействия. Украина наворотила достаточно - и бомбежки по гражданским, и события в Одессе, и убийства журналистов, и потакание фашистам, и мародерство на Донбассе, и пытки в тюрьмах, и "закон о языке" - а там и до "Боинга" дойдет. Нужно быть активнее.
      astepanov
    5. Венд (Анатолий) Сегодня, 10:40
      Вот как-то так
      Венд
      1. sso-250659 (Сергей) Сегодня, 13:20
        Хто б его цитаты читал.......! И хотя бы понял! А если бы и понял, то принял к исполнению.......
        sso-250659
    6. demo (Ван) Сегодня, 11:18
      Может быть и так.
      Но уже сам факт что с "больной" головы хохломэны перекладывают на "здоровую" и это ни у кого не вызывает отторжение, говорит о многом.
      Так что не стоит легкомысленно относится к казалось бы ид.иотскому шагу кастрюлек.
      В этом мире, где все перевернуто с ног на голову может быть все что угодно.
      demo
  2. Teberii (Андрей) Сегодня, 09:58
    29 том макулатуры общим весом 90 кг.Их если и будут разбирать ,то как обвинения самих жалобщиков.
    Teberii
    1. Pivot (Василий) Сегодня, 10:31
      Пусть на отопление зимой пустят эти бумажки, пользы народу будет больше.
      Pivot
  3. SSR (Roman) Сегодня, 09:58
    Киевская хунта, за деньги что угодно признает и сделает.
    SSR
  4. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  5. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:59
    переданные в суд материалы содержат 29 томов и весят 90 кг.

    И называется сей шедевр эпистолярного жанра "Записки сумасшедшего" .
    bouncyhunter
  6. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 10:02
    Короче эти тома можно перевести на человеческий язык двумя словами: "Подайте гроши!". Украинцы в своем репертуаре: "Дай пожрать, а то мне тебе под дверью нагадить нечем!".
    Кот_Кузя
  7. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 10:03
    Очередной пук в воздух, для себя любимых. Но вот вонючий результат этого действия только укрошумерам и достанется.
    Egorovich
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:09
      Саш , привет ! hi
      Цитата: Egorovich
      Очередной пук в воздух, для себя любимых.

      Анекдот в тему :
      В ванной мужик застирывает труселя и приговаривает :
      - Никому нельзя верить , даже себе - ведь только пукнуть хотел ...
      lol
      bouncyhunter
      1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 10:30
        Паша, салют hi ! Супер!!! good Минут пять смеялся. Вот и укропии тоже самое предстоит, только отстираются вряд lol ли.
        Egorovich
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:36
          Цитата: Egorovich
          только отстираются вряд

          Если сидишь по уши в дерьме , то все попытки казаться белым и пушистым вызывают недоумение и смех . yes
          bouncyhunter
          1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 10:41
            Зато у них свой путь - укрошумерский. wassat
            Egorovich
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:45
              И самый лучший способ им помочь идти по этому пути - просто не мешать . wink
              bouncyhunter
        2. Леший1975 Сегодня, 11:09
          Я понимаю всеобщее веселье. Над недотепами чего же не посмеяться. Весело. Только я наверное из немногих, кто помнит примерно такое же бурное веселье по поводу иска к Газпрому (это который в Стокгольм). И комментарии похожие: недотепы, скаклы, шумеры, обезьяны, не стоит бумаги, на которой написан и т.д.. В общем, на славу оттоптались. Напоминаю: В Европе начался арест активов «Газпрома» — во исполнение решения Стокгольмского арбитража, обязавшего концерн выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд. Опись имущества прошла в Nord Stream AG, доля «Газпрома» в ней оценивается в €6 млрд. Швейцарские судебные приставы 30 мая провели опись имущества в офисе компании Nord Stream AG — операторе морского газопровода «Северный поток», по которому в Германию доставляется российский газ, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. По их данным, визит приставов в офис Nord Stream AG в Цуге состоялся в рамках исполнения решения, вынесенного Стокгольмским арбитражем, разбиравшим спор между «Газпромом», которому принадлежит 51% в Nord Stream AG, и «Нафтогазом Украины».
          Подробнее на РБК:
          https://www.rbc.ru/business/30/05/2018/5b0e90399a
          79470ac4626b8d
          Я вот думаю, что газпромовским уже не смешно, хотя так же думаю, что не сильно и "сердце болит".
          Или все уверены, что в этот раз такого не может быть? Тогда уж поделитесь источником такой уверенности.
          Леший1975
          1. Dietmar (Дитмар) Сегодня, 12:33
            Наложение обеспечительных мер швейцарскими и голландскими судебными приставами означает лишь то, что запрещена продажа данных активов. А продавать свои швейцарские, голландские или британские компании "Газпром" и не собирался.

            Обратить взыскание на имущество, то есть отобрать активы у "Газпрома", можно только на основании дополнительных судебных решений. Разбирательства на этот счет неизбежно затянутся на многие годы, причем у российской компании имеются сильные аргументы, с которыми будет вынужден считаться любой суд.


            РИА Новости https://ria.ru/economy/20180606/1522113284.html
            Dietmar
            1. Леший1975 Сегодня, 13:00
              С этим и не спорю. Но из этого совсем и не следует, что мы, как многие пишут, по смыслу: плевали на всякие иски и решения, потому что они (украинцы) недотепы, а нам пофиг и дулю им. Из этого следует, что арест в качестве обеспечения решения суда УЖЕ наложен. И при дальнейших решениях суда, так же не в пользу Газпрома (вероятность чего совсем не мала, т.к. политикой здесь явно не то что попахивает, а прямо смердит) да, после многолетних разбирательств и обжалований , есть что отбирать у газпрома. Такие меры, это первые шаги приставов по исполнению решения суда. Конечно, подождем итога. Но никакого позитива, как у многих, помня этот пример, все-же не вижу. hi
              Леший1975
  8. Altona (Евгений) Сегодня, 10:08
    Если бы они нас победили и оккупировали, то я бы ещё понял. А так пока что это слюна бешеной собаки, которую надо немедленно усыпить.
    Altona
  9. viktor_ui (Виктор) Сегодня, 10:11
    Маловато 90 кг будет...даешь 100 тоннн, али слабо будет ?
    viktor_ui
    1. Masya Masya (Марина) Сегодня, 10:17
      не дотянули и до 100 кг. так, что эти "шедевры" не котируются... wink
      переданные в суд материалы содержат 29 томов и весят 90 кг.
      Masya Masya
  10. Гуру (Олег) Сегодня, 10:14
    а также подтверждающие ее деятельность, направленную на углубление расовой дискриминации в Крыму.
    А-Бал-Деть негров в Крыму притесняют. Интересно а кого они неграми считают ?
    «расовой дискриминации и культурного уничтожения», направленную против этнических групп, «осмелившихся противостоять» аннексии полуострова.
    О каком Этносе говорят то ? Русских, Армян? Татар ? Украинцев ? Всё в кучу слепили.
    Гуру
  11. Алексий Сегодня, 10:32
    Что и требовалось доказать.
    Киеву просто нужны деньги и для их получения все средства хороши.
    Алексий
  12. Strashila (I) Сегодня, 10:34
    Мечта о халяве... вечна.
    Strashila
  13. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 10:36
    Аксиома: все должны Украине. Пора бы ее закрепить в конституции нэзалэжной и внести на утверждение ГА ООН.
    Кстати, мерить доказательства (информацию) в килограммах, как навоз - это показательно: соответствующая мера для соответствующей ценности липового дела.
    Alex-a832
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 11:37
      " Мне все должны" - это не украинская аксиома, а общая для всех попрошаек. lol
      сибиралт
  14. Опер (Игорь) Сегодня, 10:53
    О как! И воюют с Россией и денег хотят! Торгаши! А как же парад на Красной площади запланированный аваковыми и прочими?! Отложили чтоль?
    Опер
  15. Теренин (Геннадий) Сегодня, 11:24
    Как сообщил глава украинского МИД Павел Климкин, переданные в суд материалы содержат 29 томов и весят 90 кг.. Скоро объявят чемпионат стран прибалтов и К по истерическому сбору письменных кляуз, злобы и прочего гоvна против России. Победителю медаль: "Главный гоvнокляузник цивилизованной Европы".
    Теренин
  16. нафанаил (алексей алексеев) Сегодня, 11:48
    Какая расовая дискриминация? Там что негры живут?
    нафанаил
  17. Романенко (Сергей) Сегодня, 12:23
    Для вас пан президент руины у России "подарков" не так много - всего-то веревка и кусок мыла, зато от всего народа и ЛНР с ДНР впридачу.
    Романенко
  18. Dietmar (Дитмар) Сегодня, 12:28
    ООН НЕ признавал ЛДНР террористическими организациями.
    Dietmar
  19. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 12:51
    Всю жизнь, - с протянутой рукой, что б не протянуть ноги.
    Лена Петрова
  20. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 14:03
    Хохлы должны России выплатить за все созданные в хохляндии предприятия, НИИ, ВУЗы. Мы столько средств вложили в нее зря. Я могу представить стоимость основных фондов 19 предприятий Минрадиопрома СССР, которые хохлами разрушены.
    мичман
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