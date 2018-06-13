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Президент FIFA: Россию никто никогда не покорял, но не в этот раз...
Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил СМИ о том, что на открытии Чемпионата мира в Москве будут присутствовать не менее 20 лидеров иностранных государств. Кроме того, как ранее сообщалось, на матч-открытие прибудет генсек ООН Антониу Гуттериш. Напомним, что ранее в МИД России заявили о странных заявлениях отдельных политических деятелей в мире по поводу «необходимости бойкотировать футбольное первенство планеты в России». По словам главы ведомства Сергея Лаврова, это тупиковый путь для таких политиков.
Сегодня по поводу начинающегося в четверг турнира в России высказался и президент FIFA Джанни Инфантино. По его словам, Россию ещё никто не мог покорить, но у футбола это точно получится. Инфантино отметил, что Россия – великолепная страна, и она примет турнир на высочайшем уровне.
Слова Джанни Инфантино, высказанные на конгрессе FIFA в Москве, приводит издание Р-Спорт:
Инфантино выразил благодарность за подготовку к организации турнира в адрес президента России Владимира Путина, 50-ти тысяч волонтёров.
Глава ФИФА:
Напомним, что турнир стартует завтра матчем сборных России и Саудовской Аравии. Встреча, как и церемония открытия турнира, пройдёт на стадионе "Лужники", который после длительной реконструкции сможет вместить около 81 тыс. зрителей.
Сегодня по поводу начинающегося в четверг турнира в России высказался и президент FIFA Джанни Инфантино. По его словам, Россию ещё никто не мог покорить, но у футбола это точно получится. Инфантино отметил, что Россия – великолепная страна, и она примет турнир на высочайшем уровне.
Слова Джанни Инфантино, высказанные на конгрессе FIFA в Москве, приводит издание Р-Спорт:
Начиная со стадиона в Лужниках, здесь футбол завоюет весь мир на протяжении длительного времени.
Инфантино выразил благодарность за подготовку к организации турнира в адрес президента России Владимира Путина, 50-ти тысяч волонтёров.
Глава ФИФА:
Также я высказываю слова благодарности 150 млн россиян, которые с радостью встретят этот праздник футбола, это самое красивое событие, которое когда-либо было проведено на планете.
Напомним, что турнир стартует завтра матчем сборных России и Саудовской Аравии. Встреча, как и церемония открытия турнира, пройдёт на стадионе "Лужники", который после длительной реконструкции сможет вместить около 81 тыс. зрителей.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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