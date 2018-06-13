14:12 13 июня
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Президент FIFA: Россию никто никогда не покорял, но не в этот раз...

Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил СМИ о том, что на открытии Чемпионата мира в Москве будут присутствовать не менее 20 лидеров иностранных государств. Кроме того, как ранее сообщалось, на матч-открытие прибудет генсек ООН Антониу Гуттериш. Напомним, что ранее в МИД России заявили о странных заявлениях отдельных политических деятелей в мире по поводу «необходимости бойкотировать футбольное первенство планеты в России». По словам главы ведомства Сергея Лаврова, это тупиковый путь для таких политиков.

Сегодня по поводу начинающегося в четверг турнира в России высказался и президент FIFA Джанни Инфантино. По его словам, Россию ещё никто не мог покорить, но у футбола это точно получится. Инфантино отметил, что Россия – великолепная страна, и она примет турнир на высочайшем уровне.

Слова Джанни Инфантино, высказанные на конгрессе FIFA в Москве, приводит издание Р-Спорт:
Начиная со стадиона в Лужниках, здесь футбол завоюет весь мир на протяжении длительного времени.



Инфантино выразил благодарность за подготовку к организации турнира в адрес президента России Владимира Путина, 50-ти тысяч волонтёров.

Президент FIFA: Россию никто никогда не покорял, но не в этот раз...


Глава ФИФА:
Также я высказываю слова благодарности 150 млн россиян, которые с радостью встретят этот праздник футбола, это самое красивое событие, которое когда-либо было проведено на планете.


Напомним, что турнир стартует завтра матчем сборных России и Саудовской Аравии. Встреча, как и церемония открытия турнира, пройдёт на стадионе "Лужники", который после длительной реконструкции сможет вместить около 81 тыс. зрителей.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 57

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  1. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 10:27
    Россия прошла медные трубы и теперь у нас праздник ..В силу России все поверили ! (но только не в наших футболистов)))
    Также я высказываю слова благодарности 150 млн россиян, которые с радостью встретят этот праздник футбола,

    Численность Крыма тоже учел !!!
    DRA-75
    1. Logall (Александр) Сегодня, 10:29
      Цитата: DRA-75
      .В силу России все поверили ! (но только не в наших футболистов)))

      Logall
      1. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 10:53
        Саша hi ! Лично я отношусь к нашему участию в ЧМ в теперешнем состоянии спокойно! yes
        Ну вот допустим, мы проводим на нашей территории конкурс красоты "Мисс мира", участвует и наша мисс, но шансов как-то не очень, но зато сколько красивых мисок ходит, говорит, танцует - любо дорого посмотреть, и это главное в этом красивом мероприятии! Как-то так.... feel
        майор Юрик
        1. Logall (Александр) Сегодня, 11:18
          Юра, полностью согласен с тобой! Мне больше нравится то, что дороги на нашем юге теперь, хоть какое-то время, в хорошем состоянии... В чём я недавно убедился.
          Logall
      2. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 10:53
        Чемпион будет только один.... остальные зря приехали в Россию!!!! wassat
        НасРать
      3. SSR (Roman) Сегодня, 11:33
        Цитата: Logall
        Цитата: DRA-75
        .В силу России все поверили ! (но только не в наших футболистов)))


        Я с женой вчера из за этого клипа "ругнулся". Что этот клоун полезного делает? смешит гламурчиков и льёт бальзам нытикам.

        Ещё один "трудяга" высказался.
        Как сказали - эти вливания денег, никогда не отобьются!
        А мне вот интересно, кто и как эти вливания считает?
        Лично я считаю так, - то поколение детей, которое воспользуется этим потенциалом для своего Духа, Здоровья, Долголетия, Таланта для воспитания и привития любви к спорту своим Детям.... и тд., Это самая главная Инвестиция!
        Я наш футбол уже 10 лет не смотрю, но я за!
        SSR
        1. консерватор (Александр) Сегодня, 12:32
          Слепкаков гусских не обманывает! Он такой же гусский, как и весь брайтон бич
          консерватор
          1. консерватор (Александр) Сегодня, 12:58
            и те кто слепакова постят с его "стихами" и рифмами в пику кровавому режЫму - тем тоже нужен билет на родину поэта. на одной волне парни.

            а кто скучает по революции - всех бы кловунов в украину отвезти, чтоб на месте решали как процветать государству, ну а я уже посмотрю на труды кловунов и может решу спроецировать успехи неполживых на Россиюшку, если такие будут.

            Но не знаю, сможет ли сделать кловун что нибудь помимо того, как написать обличительный пост на ВО

            Так и сгинут клованы в районе европейского вала на пути к успеху или пойдут по пути Павленского
            консерватор
    2. Alex_Rarog (Александр) Сегодня, 10:30
      Ну саудитов и египет мы точно долдны сделать... хоть и не фанат но надебсь хоть из группы выйдем....
      Alex_Rarog
      1. игорка357 (Игорь) Сегодня, 10:50
        Аха-ха..вы точно не фанат,я сам хоккеист, два сына в хоккей рубятся...но футбол... laughing мы кореянцам просераем..японцам просераем.. саудиты-Россия 1-1..либо 2-1... Ну типа надежда умирает последней, но её и нет уже давно!
        игорка357
        1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 11:26
          саудиты-Россия 1-1..либо 2-1...


          Песню напомнило... smile

          Какая боль...какая боль...
          Саудиты-Россия...5-0
          Тот же ЛЕХА
      2. q75agent (.......) Сегодня, 10:51
        От силы Саудитов , а остальных wink laughing
        q75agent
      3. AID.S Сегодня, 10:58
        Цитата: Alex_Rarog
        Сегодня, 10:30
        Ну саудитов и египет мы точно долдны сделать...

        30 лет назад- да, а сейчас,если только родные стены помогут или laughing дыры в них laughing ...и то вряд-ли, мой прогноз 3-4 очка и третье место. И как бы я был рад ошибиться!!!!! А так- все нормуль.
        AID.S
    3. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:31
      Цитата: DRA-75
      .В силу России все поверили ! (но только не в наших футболистов))

      Если вместо Кокорина будет играть Овечкин,хуже не будет,но надежда ,что Овечкин забьет у народа будет laughing
      Александр романов
      1. лесовозник (игорь) Сегодня, 11:35
        Да я давно считаю что футбольную сборную надо комплектовать хоккеистами и желательно силового плана, например Свитов,Артюхин,Овечкин и тд. - если и не выиграют, то носов поломают немало laughing
        лесовозник
      2. DarkMatter (Евгений) Сегодня, 13:01
        Кокорин еще хрен знает когда кресты порвал и на чампе его не будет. Каким образом его кто-то сможет заменить?))
        Вот так мы и болеем за сборную))
        DarkMatter
    4. helmi8 (Сергей) Сегодня, 10:37
      Цитата: DRA-75
      .....и теперь у нас праздник

      Только вот мы чужие на этом празднике... sad Футболистов имею в виду...
      helmi8
    5. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 11:13
      Надоело читать ванючее нытьё здешних стартеров.мне плевать.главное турнир.просто посмотреть футбол.а не ваше ванючее нытьё.злеборезку вам нытиков разбить бы.постоянно здесь ноете как бабы дешёвые.как вас нытиков Галимых в армии не убили
      vkl.47
      1. AID.S Сегодня, 13:53
        Цитата: vkl.47
        главное турнир.просто посмотреть футбол

        Просто стартеры знают, что такое гордость за красивую игру своей сборной, а нынешним любителям хорошего футбола это недоступно по определению. laughing Они другого-то и не знают.
        AID.S
  2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:29
    Россия чемпион! Шютка laughing
    Александр романов
  3. Altona (Евгений) Сегодня, 10:30
    Небольшой плюс от этого мероприятия в строительстве инфраструктуры, аэропортов в частности. А так, это путинско-боярская хотелка, на которой они заработали огромные деньги. Мне такой футбол не нужен, тем более в стране безногой команды.
    Altona
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 10:50
      А пацаны счастливы..что увидели своих кумиров ... т. е. чемпионат для молодежи..для стариков - поворчать...


      А я доволен новыми дорогами,эстакадами, аэропортом, вокзалом.....и т.д.
      НасРать
    2. игорка357 (Игорь) Сегодня, 10:52
      Отчасти Вы правы Евгений, только вот от Путинской хотелки, стране лучше!Взгляните на Сочи.. А то что в футболе мы НОЛИ..это в точку!
      игорка357
  4. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 10:46
    Что есть, то есть. Чемпионат в России организован на высочайшем уровне. Наши западные "партнеры" из кожи лезут, чтобы испачкать это мероприятие, ведь оно ломает многие стереотипы о России, кроме одного - уровень нашей команды, к сожалению. Но будем верить в чудо... lol
    Alex-a832
    1. игорка357 (Игорь) Сегодня, 10:53
      Я верю в чудеса, но не в такие расчудесные.. wink
      игорка357
  5. Умник (Вася) Сегодня, 10:54
    А по мне так тупая трата денег в полунищей стране
    Умник
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 11:02
      Цитата: Умник
      А по мне так тупая трата денег в полунищей стране

      Старпёры заныли...
      НасРать
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:13
      Цитата: Умник
      А по мне так тупая трата денег в полунищей стране

      Для тебя всё тупая трата денег.Живешь только своими ощущениями
      Александр романов
    3. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 12:18
      Цитата: Умник
      А по мне так тупая трата денег в полунищей стране

      Ого!.. "В полунищей..." Приезжие х.Рене.ют хотя бы от автомобилей, видя те же "Круизёры" по 157 раз на дню, не говоря уже о прочих Лексусах и Гелендвагенах - и это в российской провинции.
      Плотник 2329
      1. консерватор (Александр) Сегодня, 12:35
        в нашу полунищую страну ездят со всех стран вокруг на заработки. что ж в тех странах

        В России крупных строек больше чем тут скулящих постами
        консерватор
      2. Greenwood Сегодня, 12:58
        Лексусы и Гелендвагены - не показатель богатства страны. Их и в Африках много ездит. lol Гораздо заметнее, когда смотришь на наши убитые дороги, ободранные, обшарпанные дома и полуразрушенные тротуары. Про повсеместную грязь и мусор я молчу. И среди этого особенно нелепо смотрится чей-нить Лексус, запаркованный на тротуаре или остатках газона.
        Greenwood
        1. консерватор (Александр) Сегодня, 13:05
          Про повсеместную грязь и мусор я молчу. И среди этого особенно нелепо смотрится чей-нить Лексус, запаркованный на тротуаре или остатках газона.


          иди уберись с пакетом пройдись вместо того что пост писать, лопаты нет газон перекопать? Клумбу вкопать религия не позволяет? А точняк - Путин же должен. следить за твоей уборной и двором

          У нас один персонаж скулил у подъезда скулил испорченным газоном - пока бабка с лопатой не вышла и не навела порядок перекопав газон. Вкапывали с ней клумбы потом, а то неудобно как то, бабуля копает, пока владельцы автомобилей сокрушаются газонам

          но я уверен что тебе до этой бабке как до луны пешком

          Такую чушь писать про грязь и сокрушаться ей - уберись не сахарный. Времени много, сэкономь если что на форуме. Ты даже представить своей головой не можешь - что может сделать ОДИН человек с мусорными мешками

          наши убитые дороги


          возглавь бригаду и научи страну класть асфальт.
          консерватор
          1. Greenwood Сегодня, 13:09
            Ой ты такой умный, да?
            Цитата: консерватор
            иди уберись с пакетом пройдись вместо того что пост писать, лопаты нет газон перекопать?
            Дворникам мы для чего платим? Чтобы самим потом ходить их работу выполнять? А за меня мою работу кто будет делать, а умник?
            Цитата: консерватор
            Клумбу вкопать религия не позволяет?
            У меня во дворе как-раз клумбы нормальные, и с цветами. Но таких дворов не так много. И дело не в клумбах во дворах, а втотальной неблагоустроенности российских городов в целом.
            Цитата: консерватор
            Такую чушь писать про грязь и сокрушаться ей - уберись не сахарный. Времени много, сэкономь если что на форуме
            Чё ещё умного скажешь?
            Greenwood
            1. консерватор (Александр) Сегодня, 13:10
              Ой ты такой умный, да?


              я не плакса Мирпул

              Дворникам мы для чего платим?


              кому ты платишь? Сколько ты заплатил дворнику? Поменяй дворника - ты же работодатель

              Но таких дворов не так много.


              помоги соседям. У них же нет рук и ног - вот и твои сгодятся.

              Чё ещё умного скажешь?


              я лишь отвечаю на твои умные изречения - подожду очередной плак плак - и среагирую. Не сомневайся

              Как меня радуют такие великовозрастные с логикой что мы платим дворнику поэтому я убирать ничего никому не должен.

              Какой же ты ... Еще и житель СССР.. Ну жди Путина, он тебе и бордюр подравняет
              консерватор
              1. Greenwood Сегодня, 13:19
                Цитата: консерватор
                я не плакса Мирпул
                А кто? lol
                Цитата: консерватор
                кому ты платишь?
                Про управляющие компании слышал?
                Цитата: консерватор
                помоги соседям
                Ок, а ты за меня поработаешь?
                Цитата: консерватор
                и среагирую. Не сомневайся
                Та пожалуйста, реагируй.
                Цитата: консерватор
                Как меня радуют такие великовозрастные с логикой что мы платим дворнику поэтому я убирать ничего никому не должен.
                А ты не знал? Капитализм батенька. И кто на что учился. Каждый делает ту работу, за которую ему платят. Вот тебе за что например платят?
                Цитата: консерватор
                Ну жди Путина, он тебе и бордюр подравняет
                Расскажи мне, для чего нужен Путин? Ну кроме того, чтобы языком трепать в телевизоре.
                Greenwood
                1. консерватор (Александр) Сегодня, 13:24
                  Вот тебе за что например платят?


                  за то что я вокруг дома с пакетом мусорным хожу? Я меценат. Я могу себе позволить помочь дворнику и государству не утонуть в говне и даже не хожу потом по соседям и не собираю деньги за это.

                  Расскажи мне, для чего нужен Путин?


                  я бы тебя отправил в институт повторно пройти курс по логике. Но вот сколько тебе лет? Тебе же не поможет уже
                  консерватор
                  1. Greenwood Сегодня, 13:42
                    Цитата: консерватор
                    Я меценат.
                    Здорово. Но на мой вопрос, "за что тебе платят?", ты не ответил. laughing
                    Цитата: консерватор
                    Я могу себе позволить помочь дворнику и государству не утонуть в говне и даже не хожу потом по соседям и не собираю деньги за это.
                    Замечательно. А на работу и личную жизнь время есть? А то знаете ли, можно весь день проходить по окрестным дворам, собирая мусор.
                    Цитата: консерватор
                    я бы тебя отправил в институт повторно пройти курс по логике.
                    Ой, да не нужно, мы и так учёные. И на вопрос про Путина ты тоже не ответил.
                    Greenwood
                    1. консерватор (Александр) Сегодня, 14:00
                      Здорово. Но на мой вопрос, "за что тебе платят?", ты не ответил.


                      какая тебе разница за что мне платят? Мне платят за работу мозгом. В офисе.

                      Замечательно. А на работу и личную жизнь время есть?


                      Ты мне хочешь сказать, что если я 2 часа потрачу на прогулку вокруг дома с мусорными мешками в субботнее утро - у меня где то убудет?

                      Ты с такой логикой и будешь жить в окружении того - о чем ты писал выше. Мне вот не нравится Г - и я не жду дворника. А если мне не нравится бордюр - то я лучше буду писать в соответствующие организации - а не в форум ВО


                      Ой, да не нужно, мы и так учёные.


                      понятно тогда почему вокруг одно Г в твоей жизни судя по постам

                      И на вопрос про Путина ты тоже не ответил.


                      ты не школьник. ученый вон говоришь. значит институт закончил. значит имеешь способность к самообразованию и к поиску материалов, благо тебя даже в библиотеку не надо отправлять - сейчас у тебя под рукой интернет. Или ты в бане?

                      Ну зайди на сайт Кремля или Президента - там его рабочие часы расписаны и встречи с видеоотчетами о проделанной работе.

                      А потом покажи чем ты занимался этот, допустим год. И я поиронирую над твоей иронией в отношении президента
                      консерватор
  6. Теренин (Геннадий) Сегодня, 11:14
    В любом матче нашей футбольной сборной, как всегда услышим комментарий: - Ну, ничего страшного, есть ещё 15 минут, чтобы отыграться... yes
    Теренин
  7. demo (Ван) Сегодня, 11:15
    Ну ладно.
    Пора начинать.
    Пусть ВВП погреется в лучах славы. И пусть те, кто пророчит ему беды и невзгоды подохнут от зависти.
    Хоть и не толерантно, зато от чистого сердца.
    demo
  8. Jerk Сегодня, 11:25
    Цитата: Умник
    А по мне так тупая трата денег в полунищей стране

    За все время НИ ОДИН ЧМ по футболу не был убыточным.
    Негатив только в том, что мы на нем будем в пролете - команды у нас нет, и вообще в стране футбол развален, особенно система подготовки юниоров. Но финансово и репутационно - ЧМ - огромный плюс для РФ
    Jerk
  9. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 11:25
    Сегодня по поводу начинающегося в четверг турнира в России высказался и президент FIFA Джанни Инфантино. По его словам, Россию ещё никто не мог покорить, но у футбола это точно получится.

    Да нифига! в россии столько десятилетий пытаются научится играть в футбол, а по результатам на табло никак не получается. Я, конечно, болею за нашу сборную, но, кажется, и на этот раз мы докажем, что футбол нас не захватил.
    Berkut24
  10. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 11:39
    Интересное дело!

    Сколько ни спрашивал знакомых, причём самых разных возрастов - от тинов до глубоких пенсионеров, ни одного восторга по поводу этого футбольного мероприятия не услышал, а здесь чуть не каждый первый - фанат, причём довольно агрессивный. Я, конечно, верю в существование футбольных болельщиков, даже слышал о таких от знающих людей, но различие между наблюдаемой реальностью и медийной картинкой обескураживает.

    А вот совпадение словаря особенно настойчивых поклонников ЧМ (например, неожиданно частое использование ими слова "старпёр") наводит на грустные мысли...
    kakvastam
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 12:32
      Цитата: kakvastam


      Сколько ни спрашивал знакомых, причём самых разных возрастов...

      Ещё одна дочь офицера... у которой не всё однозначно... wassat
      НасРать
      1. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 12:45
        Вот-вот, именно эту методичку и имею в виду.
        kakvastam
        1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 12:53
          Приходите на стадион, на любой матч из числа ЧМ-2018... и не нужно будет спрашивать знакомых и друзей, что бы составить своё собственное мнение.. Станьте свободным в своих мыслях, не полагайтесь на чужие! Я верю, что Вы почувствуете себя свободным, когда перестанете спрашивать, тогда и начнете ЖИТЬ !
          НасРать
          1. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 13:03
            Давайте посчитаем.
            Игр предполагается провести, если не ошибаюсь, тридцать две.
            Примем вместимость каждого стадиона за сто тысяч, получим немногим больше трём миллионов зрителей, присутствующих на стадионе лично, включая иностранных болельщиков, президентов и членов правительства. Не больно-то много получается, к сожалению. Остальные бы и рады, наверное, но смотреть будут по телевизору, а ему всё равно, откуда картинка будет. Потому-то мне и кажется, что реальная значимость события несколько меньше, чем настаивают заинтересованные лица.
            А против футбола ничего не имею, хотя сам другим спортом занимаюсь.
            kakvastam
            1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 13:09
              Цитата: kakvastam
              Давайте посчитаем.
              Игр предполагается провести, если не ошибаюсь, тридцать две.
              Примем вместимость каждого стадиона за сто тысяч, получим немногим больше трём миллионов зрителей, присутствующих на стадионе лично, включая иностранных болельщиков, президентов и членов правительства. Не больно-то много получается, к сожалению. Остальные бы и рады, наверное, но смотреть будут по телевизору, а ему всё равно, откуда картинка будет. Потому-то мне и кажется, что реальная значимость события несколько меньше, чем настаивают заинтересованные лица.
              А против футбола ничего не имею, хотя сам другим спортом занимаюсь.

              Бред рассуждений начался со слов про 100 тыс. стадионы...
              У Вас есть друзья? Сходите в фан.зону, что ли.. "оторвитесь", почувствуйте жизнь! good
              НасРать
              1. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 13:20
                Так фан-зон можно в любом месте понастроить, даже чемпионатов принимать не обязательно. Не совсем корректно их посетителей учитывать наравне с теми, кто "болеет" на стадионе.
                kakvastam
                1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 13:59
                  Прежде всего, Вы решите против чего вы выступаете то... wassat
                  НасРать
    2. DarkMatter (Евгений) Сегодня, 13:09
      НУ вот для статистики на днях выложили 120 тысяч билетов оставшихся, их все раскупили за 2 часа, все раскупили. Зайдите на сайт спортс.ру, там люди радостно и живо обсуждают что удалось урвать билеты на матчи типа панама-тунис, люди рады.
      Сколько ни спрашивал знакомых

      А не пробовали поменять круг общения или разобраться в вопросе сами?
      У меня вот среди знакомых никто никогда на русский балет не ходил, он получается никому не интересен или его вообще не существует?
      различие между наблюдаемой реальностью и медийной картинкой обескураживает

      А меня обескураживает что люди свое мнение и свои ощущения выдают за истину в последней инстанции. Суслика не вижу, значит его нет?
      DarkMatter
  11. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 12:10
    Цитата: НасРать
    А пацаны счастливы..что увидели своих кумиров ... т. е. чемпионат для молодежи..для стариков - поворчать...


    А я доволен новыми дорогами,эстакадами, аэропортом, вокзалом.....и т.д.

    Проснёшься эдак в автобусе междугороднем: где это я еду, блин? А всё в той же Самаре, по "Москве"... Совсем другой город - ну, хотя бы на " парадных" улицах...
    Плотник 2329
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 12:28
      Лет эдак 25 не ездил на междугороднем автобусе... wassat Меня водитель возит, если самому лень колесо крутить... tongue
      НасРать
  12. Altona (Евгений) Сегодня, 12:28
    Цитата: Александр романов
    Для тебя всё тупая трата денег.Живешь только своими ощущениями

    ------------------
    На безногих футболистов вдвойне обидная трата. Портреты наших футболистов надо вывешивать в кальянной как завсегдатаев и в магазинах Луи Виттон, Прада, Диор, Гуччи и Шанель, где они затовариваются шмотьем для себя и своей семьи.
    Altona
    1. консерватор (Александр) Сегодня, 13:21
      Евгений а сколько вам лет?

      Всех этих футболистов в футболе не будет уже через 10 лет (кому травму, кому пенсию) - а инфраструктура достанется даже твоим внукам и правнукам

      Или голова вообще на такое не настроена?

      где они затовариваются шмотьем для себя и своей семьи.


      кто тебе помешал заработать денег для закупки в этих магазинах для семьи? Путин? Миллер? Медведев?
      консерватор
  13. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 13:58
    Где-то в конце 70-начале 80 была песенка:"Хоккеисты знают дело. Раз атака-значит гол. Если б так играть умела наша сборная в футбол". Но за эти годы не футбол приблизился к хоккею, а хоккей к футболу.
    Дилетант
    1. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 14:12
      P.S https://youtu.be/eIjm25-u-sc
      Дилетант
Картина дня