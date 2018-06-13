Президент FIFA: Россию никто никогда не покорял, но не в этот раз...

Начиная со стадиона в Лужниках, здесь футбол завоюет весь мир на протяжении длительного времени.

Также я высказываю слова благодарности 150 млн россиян, которые с радостью встретят этот праздник футбола, это самое красивое событие, которое когда-либо было проведено на планете.