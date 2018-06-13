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Американские F-15 возобновили полёты в Японии после крушения
Американские истребители F-15, базирующиеся в Японии, возобновили тренировочные полеты после крушения самолета данного типа в понедельник, передает агентство Kyodo.
Издание напоминает, что в минувший понедельник истребитель F-15 ВВС США, базировавшийся в Кадэне на Окинаве, упал в море в 80 километрах от города Наха – административного центра префектуры. Полет был тренировочным, самолет упал вскоре после взлета. Летчик катапультировался и был спасен японскими военными. Он получил перелом ноги, его жизнь вне опасности.
Японское командование потребовало от американских коллег принять исчерпывающие меры, исключающие подобные инциденты в будущем.
В пресс-службе авиабазы Кадэна сообщили, что за последние сутки специалисты осмотрели все имеющиеся в наличии истребители F-15. «Мы уверены в том, что они исправны и безопасны для продолжения тренировок», – говорится в релизе.
Напомним, на Окинаве расположено около 70% военных объектов США, дислоцированных в Японии. Что касается Кадены, то она является крупнейшей американской авиабазой за пределами США.
Это не первый F-15, разбившийся в районе Окинавы – с 2002 года произошло четыре подобных инцидента.
F-15 «Игл» – всепогодный истребитель четвертого поколения, передан в эксплуатацию в 1976 году, имеет более десятка модификаций.
Издание напоминает, что в минувший понедельник истребитель F-15 ВВС США, базировавшийся в Кадэне на Окинаве, упал в море в 80 километрах от города Наха – административного центра префектуры. Полет был тренировочным, самолет упал вскоре после взлета. Летчик катапультировался и был спасен японскими военными. Он получил перелом ноги, его жизнь вне опасности.
Японское командование потребовало от американских коллег принять исчерпывающие меры, исключающие подобные инциденты в будущем.
В пресс-службе авиабазы Кадэна сообщили, что за последние сутки специалисты осмотрели все имеющиеся в наличии истребители F-15. «Мы уверены в том, что они исправны и безопасны для продолжения тренировок», – говорится в релизе.
Напомним, на Окинаве расположено около 70% военных объектов США, дислоцированных в Японии. Что касается Кадены, то она является крупнейшей американской авиабазой за пределами США.
Это не первый F-15, разбившийся в районе Окинавы – с 2002 года произошло четыре подобных инцидента.
F-15 «Игл» – всепогодный истребитель четвертого поколения, передан в эксплуатацию в 1976 году, имеет более десятка модификаций.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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