14:15 13 июня
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Американские F-15 возобновили полёты в Японии после крушения

Американские истребители F-15, базирующиеся в Японии, возобновили тренировочные полеты после крушения самолета данного типа в понедельник, передает агентство Kyodo.



Издание напоминает, что в минувший понедельник истребитель F-15 ВВС США, базировавшийся в Кадэне на Окинаве, упал в море в 80 километрах от города Наха – административного центра префектуры. Полет был тренировочным, самолет упал вскоре после взлета. Летчик катапультировался и был спасен японскими военными. Он получил перелом ноги, его жизнь вне опасности.

Японское командование потребовало от американских коллег принять исчерпывающие меры, исключающие подобные инциденты в будущем.

В пресс-службе авиабазы Кадэна сообщили, что за последние сутки специалисты осмотрели все имеющиеся в наличии истребители F-15. «Мы уверены в том, что они исправны и безопасны для продолжения тренировок», – говорится в релизе.

Напомним, на Окинаве расположено около 70% военных объектов США, дислоцированных в Японии. Что касается Кадены, то она является крупнейшей американской авиабазой за пределами США.

Это не первый F-15, разбившийся в районе Окинавы – с 2002 года произошло четыре подобных инцидента.

F-15 «Игл» – всепогодный истребитель четвертого поколения, передан в эксплуатацию в 1976 году, имеет более десятка модификаций.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 10

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  1. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 10:46
    Эх японцы ,как вас самураев гордых осадили англосаксы ! Берите пример с Ына ..
    DRA-75
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 11:06
      Это новость для нас или для японцев? belay У США более 700 баз по всему миру, таки и давай на сайте по 700 таких новостей в день. Зачитаемся до тоски зеленой. crying
      сибиралт
  2. игорка357 (Игорь) Сегодня, 10:47
    Гы-гы..японское командование потребовало.. laughing !Японское командование попросило..с поклоном головы, так как опущенные япы не могут требовать, как их американцы нагнули Хиросимой и Нагасаки, да еще и тихим океаном..так япы в присидочку и сидят!!!А ведь когда-то империей были!
    игорка357
    1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 10:55
      Цитата: игорка357
      Японское командование попросило..с поклоном головы, так как опущенные япы не могут требовать

      Ага, скромненько так попросило не падать на сушу, типа, в воду мы не возражаем, воля ваша, а на острова не надо... laughing
      helmi8
  3. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:50
    Американские истребители F-15, базирующиеся в Японии, возобновили тренировочные полеты после крушения самолета данного типа в понедельник.
    Японское командование потребовало от американских коллег принять исчерпывающие меры, исключающие подобные инциденты в будущем.

    У половика не спрашивают разрешения лупить по нему выбивалкой .
    bouncyhunter
  4. taiga2018 (Макар) Сегодня, 10:59
    конечно возобновили,почему крушение одного самолёта должно было их остановить,не для того они атомные бомбы сбросили на японские города...
    taiga2018
  5. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:11
    Осмотрели все самолёты , признали гожими и возобновили полёты , а как же разобраться с причинами падения ? комиссия специальная , расследование там , обломки достать при возможности .. Странные у них правила - сегодня упал , а послезавтра уже зелёный свет полётам...
    КВУ-НСвД
    1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 12:06
      Да вот и я не пойму их методику...
      Неужели американцы за меньше недели успели поднять самолет и всё выяснить? Должны были приостановить все полеты на данном типе, до выяснения....
      Если только не стая птичек влетела в движки, на влетном режиме, тогда все понятно...
      Но борт всё равно должны были поднять....
      NN52
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:16
        Ну могли конечно от пилота получить описание "симптомов" , данные наземных служб , свидетелей там..но без обломков понять истинную причину (а она возможно критичная для эксплуатации остальных ) за столь короткий срок нереально . Хотя Вы правы - возможно причина внешняя или предельно понятная сразу спецам...
        КВУ-НСвД
  6. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:26
    Японское командование потребовало от американских коллег принять исчерпывающие меры, исключающие подобные инциденты в будущем.

    ...по ходу "потребовало" шепотом и под одеялом... laughing
    a.s.zzz888
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