Модернизированные БМП-2М с боевым модулем "Бережок" поступили в ЦВО

Артиллеристы Центрального военного округа получили на вооружение новые боевые машины пехоты. В бригаду, расположенную в Кемеровской области, поступила первая партия модернизированных БМП-2М с боевым модулем "Бережок" в количестве восьми штук, сообщили в пресс-службе ЦВО. Вторая партия БМП-2М, в количестве также восьми машин, планируется к поставке до конца года.БМП-2 одна из самых массовых боевых машин пехоты. Предназначенная для транспортировки солдат к переднему краю, повышения их мобильности, вооруженности и защищенности, в том числе и при применении ядерного оружия. БМП-2 принята на вооружение в 1980 году, серийно выпускалась до 1990 года. В настоящее время в только в российской армии насчитывается около 5000 таких машин. Модернизация машины позволила увеличить ее огневую мощь по сравнению с базовой моделью в 3-4 раза.Обитаемый двухместный боевой модуль Б05Я01 "Бережок" представляет собой классическую башню БМП-2, но с обновленным комплексом вооружения: вместо основного прицела наводчика БПК-2-42 установлен комбинированный прицел с независимой системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях. В нем объединены визирный оптический, тепловизионный и лазерный дальномерный каналы, а также канал наведения управляемой ракеты. Вооружение БМП состоит из противотанковых управляемые ракет «Корнет» с эффективной дальностью стрельбы 5 км. с возможностью применения в дневное и ночное время по сильнобронированным целям, 30-мм пушки для борьбы с легкобронированной техникой и пехотой противника. В кормовой части башни установлен 30-мм автоматический гранатомет АГ-30М с независимым приводом вертикального наведения и магазином питания на 300 гранат. Данный комплекс, оснащенный новой СУО позволяет БМП решать весь спектр задач, который возложен на более тяжелые боевые машины (основные танки) в любое время суток.