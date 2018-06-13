14:13 13 июня
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Модернизированные БМП-2М с боевым модулем "Бережок" поступили в ЦВО

Артиллеристы Центрального военного округа получили на вооружение новые боевые машины пехоты. В бригаду, расположенную в Кемеровской области, поступила первая партия модернизированных БМП-2М с боевым модулем "Бережок" в количестве восьми штук, сообщили в пресс-службе ЦВО. Вторая партия БМП-2М, в количестве также восьми машин, планируется к поставке до конца года.

Модернизированные БМП-2М с боевым модулем "Бережок" поступили в ЦВО


БМП-2 одна из самых массовых боевых машин пехоты. Предназначенная для транспортировки солдат к переднему краю, повышения их мобильности, вооруженности и защищенности, в том числе и при применении ядерного оружия. БМП-2 принята на вооружение в 1980 году, серийно выпускалась до 1990 года. В настоящее время в только в российской армии насчитывается около 5000 таких машин. Модернизация машины позволила увеличить ее огневую мощь по сравнению с базовой моделью в 3-4 раза.


Обитаемый двухместный боевой модуль Б05Я01 "Бережок" представляет собой классическую башню БМП-2, но с обновленным комплексом вооружения: вместо основного прицела наводчика БПК-2-42 установлен комбинированный прицел с независимой системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях. В нем объединены визирный оптический, тепловизионный и лазерный дальномерный каналы, а также канал наведения управляемой ракеты. Вооружение БМП состоит из противотанковых управляемые ракет «Корнет» с эффективной дальностью стрельбы 5 км. с возможностью применения в дневное и ночное время по сильнобронированным целям, 30-мм пушки для борьбы с легкобронированной техникой и пехотой противника. В кормовой части башни установлен 30-мм автоматический гранатомет АГ-30М с независимым приводом вертикального наведения и магазином питания на 300 гранат. Данный комплекс, оснащенный новой СУО позволяет БМП решать весь спектр задач, который возложен на более тяжелые боевые машины (основные танки) в любое время суток.

Использованы фотографии: http://oruzhie.info/
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Комментарии 29

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  1. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 11:09
    с боевым модулем "Бережок"

    Умеют наши конструкторы называть серьезные системы, прям душу греют такие названия !!! Надеюсь так и будет в бою ..
    DRA-75
  2. Умник (Вася) Сегодня, 11:11
    За название молуля плюсик)
    Умник
  3. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 11:14
    Недавно была статья, про модернизацию БМП-2 для МО РФ. Там вроде 2 ПТУРа было, а сейчас на фото с 4-мя, как для Алжира. Актуально ли фото в этой статье? Если да то это хорошо. Плохо только 8 единиц, это даже не ротный комплект.
    WATCH_OFFICER
    1. Alexandr Romanov (Александр) Сегодня, 11:20
      А сейчас во взводах по 3 или по 4 машины?
      Alexandr Romanov
    2. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 12:22
      На БМД-2 будет 2, на БМП-2 4 ПТУР
      Чича сквад
      1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 12:59
        ещё затеяли такое же обновление и с БМП-1 под этот же модуль
        Romario_Argo
        1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 13:59
          То есть Басурманина не будет?
          Чича сквад
  4. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:14
    Артиллеристы Центрального военного округа получили на вооружение новые боевые машины пехоты.
    Почему артиллеристы ? Скорее уж мотострелки..В артбригадах БМП особо без надобности ..
    КВУ-НСвД
    1. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 11:24
      Цитата: КВУ-НСвД
      Артиллеристы Центрального военного округа получили на вооружение новые боевые машины пехоты.
      Почему артиллеристы ? Скорее уж мотострелки..В артбригадах БМП особо без надобности ..

      Ага, я тоже удивился. И потом, 8 ед. - непонятно, что за подразделение.
      Doliva63
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:26
        И потом, 8 ед. - непонятно, что за подразделение.
        Ну вероятно первая партия по мере готовности , а может в учебку какую ...
        КВУ-НСвД
  5. Вова Кабаев (Вова) Сегодня, 11:17
    Назвали Бережок с намёком на "дерижоп")
    Вова Кабаев
    1. DenZ (Денис) Сегодня, 13:08
      Скорее с другим намеком- "Бережок"- пехоту бережет".
      DenZ
  6. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 11:17
    Вопрос защищенности остается открытым...
    WATCH_OFFICER
  7. Santos (Александр) Сегодня, 11:21
    Я дико извиняюсь,но БМП-2 снята с производства лет 10 назад?Может быть просто ремонтные с заменой узлов,агрегатов и боевого модуля"БАШНИ".
    Santos
  8. Alexandr Romanov (Александр) Сегодня, 11:26
    Цитата: Doliva63
    Цитата: КВУ-НСвД
    Артиллеристы Центрального военного округа получили на вооружение новые боевые машины пехоты.
    Почему артиллеристы ? Скорее уж мотострелки..В артбригадах БМП особо без надобности ..

    Ага, я тоже удивился. И потом, 8 ед. - непонятно, что за подразделение.

    Может в противотанковые взвода передали, там по 4 машины. И артиллеристы тогда в тему.
    Alexandr Romanov
    1. maykl8 (Михаил) Сегодня, 12:06
      В ПТВ должны быть выносные ПТРК. Да и не нужен ПТВ в мотострелковом батальоне на БМП т.к. все БМП оборудуются ПТРК. Это все равно, что иметь ПТВ в танковом батальоне. ПТВ находится в штате МСБ на БТР из-за отсутствия противотанковых средств. И передавать БМП-2 в МСБ на БТР не будут принципиально из за базы.
      maykl8
      1. Alexandr Romanov (Александр) Сегодня, 12:37
        Для батальонов на БМП-2 с "Фаготом" могли ввести птв в качестве временной меры.
        Был же экспериментальный штат с птв в мсб. Правда там 6 корнетов было.
        Alexandr Romanov
        1. maykl8 (Михаил) Сегодня, 14:12
          Это бессмысленно. Средства поддержки не должны быть ниже или равными по боевому потенциалу поддерживаемых средств. Они должны занимать свою нишу.
          maykl8
  9. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 11:33
    Цитата: Alexandr Romanov
    А сейчас во взводах по 3 или по 4 машины?

    В МП по 3 машины во входе. У мотострелков думаю тоже. Пользуемся одним Боевым уставом.
    WATCH_OFFICER
  10. Гуру (Олег) Сегодня, 11:34
    Боковых экранов нет. а жаль. Повышение огневой мощи , это конечно хорошо, но и защищенность надо тоже повышать.
    Гуру
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:40
      Был вариант модернизации БМП-2 от Курганского завода , направленный как раз на повышение защищённости , но с утерей плавучести . Вот ссылка , если интересно :
      https://topwar.ru/21909-bmp-2m-tri-proekta-s-odni
      m-imenem.html
      bouncyhunter
      1. Александр War (Александр) Сегодня, 11:44
        Я кстати за БМП-2М с Бережком но такой защитой как на фото
        Александр War
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:46
          Так это и есть Курганский вариант . hi
          bouncyhunter
          1. Александр War (Александр) Сегодня, 11:47
            Там хорошо доб защита держит 12,7 мм по бортам
            Александр War
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:49
              Я потому выше ссылку и выложил , чтобы все интересующиеся могли почитать про варианты модернизации БМП-2 .
              bouncyhunter
  11. Николай Дягелев (Николай Дягелев) Сегодня, 11:36
    Так а если на старый БМП 2 просто поставить новое СУО и все?Зачем выдумывать новые названия,бережки -и т.д.,если можно сэкономить массу денег и при этом боеспособность будет на уровне?
    Николай Дягелев
    1. Alexandr Romanov (Александр) Сегодня, 11:39
      Ну так это и сделали. СУО составляет значительную долю стоимости модуля.
      Alexandr Romanov
  12. Александр War (Александр) Сегодня, 11:42
    . В бригаду, расположенную в Кемеровской области, поступила первая партия модернизированных БМП-2М с боевым модулем "Бережок" в количестве восьми штук, сообщили в пресс-службе ЦВО. Вторая партия БМП-2М, в количестве также восьми машин, планируется к поставке до конца года.Поступило мень роты Как-то странно для Артиллерии и БМП-2М
    Александр War
  13. МорякЧФ (Сергей) Сегодня, 13:23
    16 машин в год как то мало,Иркут по 16-18 Су-30 выпускает,а это БМП,и не с "нуля".
    МорякЧФ
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