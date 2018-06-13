Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Школьники из Калуги разработали беспилотный танк
Три школьника-шестиклассника под руководством 13-летнего Егора Трофимова придумали беспилотный танк Т-101 «Торнадо» и сообщили о своей разработке руководству «Уралвагонзавода».
Письмо юных изобретателей не осталось без внимания – Егор был приглашен в Нижний Тагил.
Три дня провел Егор вместе со своим отцом в столице танкостроения. Танковый конвейер его потряс.
Инженер-конструктор Уральского КБ Дмитрий Колмаков был взволнован встречей не меньше Егора. Письмо паренька его удивило смелостью: на предприятие часто приходят письма с предложениями, но такое – первый раз.
Ранее гораздо более старшие люди, в том числе ученые, предлагали свои идеи по совершенствованию российской техники. И вдруг решение технически сложной и актуальной задачи предложил шестиклассник, рассказал он.
Егор искренне удивился, когда ему задали вопрос: а почему у танка номер 101? По его словам, если был танк Т-100, то должен быть и сто первый…
Он добавил, что «Торнадо» – это вихрь, сметающий всё на своем пути и не замечающий препятствий.
У шестиклассника практически нет свободного времени. Валяться некогда, заявил он, нужно еще программу 3D моделирования изучить. Парень уверен, что к 14-летию сделает себе такой подарок. Программа очень нужна для дальнейшей работы над танком Т-101, заключает Егор.
Письмо юных изобретателей не осталось без внимания – Егор был приглашен в Нижний Тагил.
Три дня провел Егор вместе со своим отцом в столице танкостроения. Танковый конвейер его потряс.
Инженер-конструктор Уральского КБ Дмитрий Колмаков был взволнован встречей не меньше Егора. Письмо паренька его удивило смелостью: на предприятие часто приходят письма с предложениями, но такое – первый раз.
Егор написал, что создан "основной беспилотный танк". То есть машина без экипажа – управляемый дистанционно-роботизированный комплекс на базе танка. За 25 лет работы я впервые получил такое смелое предложение от 13-летнего молодого человека,цитирует Колмакова ТАСС.
Ранее гораздо более старшие люди, в том числе ученые, предлагали свои идеи по совершенствованию российской техники. И вдруг решение технически сложной и актуальной задачи предложил шестиклассник, рассказал он.
Егор искренне удивился, когда ему задали вопрос: а почему у танка номер 101? По его словам, если был танк Т-100, то должен быть и сто первый…
Он добавил, что «Торнадо» – это вихрь, сметающий всё на своем пути и не замечающий препятствий.
Это мы еще физику не изучали! С седьмого класса начнутся уроки физики, и вот тогда мы еще о-го-го сколько изобретем,пообещал юный конструктор.
У шестиклассника практически нет свободного времени. Валяться некогда, заявил он, нужно еще программу 3D моделирования изучить. Парень уверен, что к 14-летию сделает себе такой подарок. Программа очень нужна для дальнейшей работы над танком Т-101, заключает Егор.
Использованы фотографии: Пресс-служба Уралвагонзавода
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти