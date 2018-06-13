Школьники из Калуги разработали беспилотный танк

Егор написал, что создан "основной беспилотный танк". То есть машина без экипажа – управляемый дистанционно-роботизированный комплекс на базе танка. За 25 лет работы я впервые получил такое смелое предложение от 13-летнего молодого человека,

Это мы еще физику не изучали! С седьмого класса начнутся уроки физики, и вот тогда мы еще о-го-го сколько изобретем,