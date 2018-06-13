14:13 13 июня
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Школьники из Калуги разработали беспилотный танк

Три школьника-шестиклассника под руководством 13-летнего Егора Трофимова придумали беспилотный танк Т-101 «Торнадо» и сообщили о своей разработке руководству «Уралвагонзавода».

Школьники из Калуги разработали беспилотный танк


Письмо юных изобретателей не осталось без внимания – Егор был приглашен в Нижний Тагил.


Три дня провел Егор вместе со своим отцом в столице танкостроения. Танковый конвейер его потряс.

Инженер-конструктор Уральского КБ Дмитрий Колмаков был взволнован встречей не меньше Егора. Письмо паренька его удивило смелостью: на предприятие часто приходят письма с предложениями, но такое – первый раз.

Егор написал, что создан "основной беспилотный танк". То есть машина без экипажа – управляемый дистанционно-роботизированный комплекс на базе танка. За 25 лет работы я впервые получил такое смелое предложение от 13-летнего молодого человека,
цитирует Колмакова ТАСС.



Ранее гораздо более старшие люди, в том числе ученые, предлагали свои идеи по совершенствованию российской техники. И вдруг решение технически сложной и актуальной задачи предложил шестиклассник, рассказал он.

Егор искренне удивился, когда ему задали вопрос: а почему у танка номер 101? По его словам, если был танк Т-100, то должен быть и сто первый…

Он добавил, что «Торнадо» – это вихрь, сметающий всё на своем пути и не замечающий препятствий.

Это мы еще физику не изучали! С седьмого класса начнутся уроки физики, и вот тогда мы еще о-го-го сколько изобретем,
пообещал юный конструктор.

У шестиклассника практически нет свободного времени. Валяться некогда, заявил он, нужно еще программу 3D моделирования изучить. Парень уверен, что к 14-летию сделает себе такой подарок. Программа очень нужна для дальнейшей работы над танком Т-101, заключает Егор.

Использованы фотографии: Пресс-служба Уралвагонзавода
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Комментарии 53

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  1. Muvka (Владимир) Сегодня, 11:32
    Бред какой то. Зачем это тут?
    Muvka
    1. Димка75 (Дмитрий) Сегодня, 11:38
      хотел было запостить зеленый "танк-картонку" на голове у мальчика, но сдержался...
      извините
      Димка75
      1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 13:12
        Проявил парень инициативу. А Главный инженер-конструктор оказался нормальным человеком, решившим поддержать энтузиазм ребёнка.
        Понятно, что ничего нового ПОКА этот ребёнок не придумал. Но ведь Главными Конструкторами не рождаются. Кто знает, куда доведёт Егора его путь, начавшийся с этой экскурсии.
        Но вот зачем про это писать на этом сайте - непонятно. Медные трубы - это испытание пострашнее огня и воды. Тем более в таком возрасте. Не убили ли этой публикацией будущего Конструктора, получив взамен очередного "богема"? negative
        Shurik70
    2. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 11:38
      Дмитрий Колмаков а в чем суть новизны то?

      Заинтриговали ...а теперь сиди и скрипи извилинами вечерами что там этот шустрый паренек придумал...надо же физику еще не изучал а Колмаков уже удивлен? what
      Может товарищ Лопатов в курсе о чем тема то?
      Тот же ЛЕХА
    3. sapporo1959 (Михаил) Сегодня, 11:57
      Ну Шарий помню про украинского изобретателя рассказывал Рустик вроде того звать,ну а тут уже и наши в ход пошли...
      sapporo1959
      1. РУСС (Максим) Сегодня, 12:57
        [quote=sapporo1 laughing 959]Ну Шарий помню про украинского изобретателя рассказывал Рустик вроде того звать,ну а тут уже и наши в ход пошли...[/quote]
        Да было дело laughing , украинский мальчик якобы броню для танка из картона придумал good
        РУСС
        1. sapporo1959 (Михаил) Сегодня, 14:02
          Ну у того только броня, а у нашего уже и крылья с пропеллером.Растёть как говорится смена!
          sapporo1959
    4. arutun (arutyun) Сегодня, 11:58
      Цитата: Muvka
      Бред какой то. Зачем это тут?

      Согласен. Я не против, что ребята, что то фантазируют, и придумывают, и рад, что их пригласили на УВЗ, но, это все напоминает историю про мальчика из Украины, который из картонки "рашен" сделал модель танка, расстрелял из спичек, и "инновационная броня" выдержала, а потом его по СМИ пиарили. И также на харьковский танковый завод приглашали. история почти под копирку.
      Тогда мы смеялись, и говорили, что нельзя детей использовать в пропаганде и прочее.
      Прошло пару лет, история повторяется, только теперь это наш мальчик.
      arutun
      1. _Сергей_ (Сергей) Сегодня, 12:12
        Просто наш пацан предложил, а украинский учил конструкторов как из картона танки делать.
        _Сергей_
        1. Димка75 (Дмитрий) Сегодня, 12:14
          одна школа.............
          Димка75
        2. Ююка (Юрий) Сегодня, 13:12
          Цитата: _Сергей_
          Просто наш пацан предложил, а украинский учил конструкторов как из картона танки делать.


          а ЧТО он предложил-то?? название - Т101?? и это ВЗВОЛНОВАЛО конструктора?belay
          и еще - кто сочиняет такие тексты, которые нужно переводить с русского на русский??

          Три школьника-шестиклассника под руководством 13-летнего Егора Трофимова
          это как понять - шестиклассники не 13-летние или 13-летний не шестиклассник? и сколько их было всего? прям интригал какой-то wassat

          и еще - почему пригласили одного Егора, а как же друзья-единомышленники? им-то праздник почему не сделали или было только два пирожных - ему и папе? интересно - кто там у нас отец? feel

          пыс-пыс. а с чертежами он наверное на "ты" winked нашел, видимо какие-то нестыковки и указал на них - ручком или карандашом... почеркал, небось... вон какой растерянно-задумчивый дядька-конструктор - вся карьера коту под хвост...
          Ююка
    5. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 12:36
      Цитата: Muvka
      Бред какой то. Зачем это тут?

      Школьники наши не ноют, а предлагают ферштейн???
      DRA-75
    6. сибиралт (Олег) Сегодня, 12:44
      Один чувак, собственник своего велосипеда, из Калуги начертил как в космос летать, и что? Ведь, получилось и полетели!winked
      сибиралт
    7. Shuttle (Дмитрий) Сегодня, 13:23
      А вот зачем...

      Типа мы ни чем не хуже. :)
      Shuttle
      1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 13:44
        laughing
        Школьники из Калуги разработали беспилотный танк
        laughing ВО жги.... laughing laughing laughing а то,всё тяжёлые темы...
        Дедкастарый
  2. Сергей уи (Сергей) Сегодня, 11:38
    Молодцы, что пригласили на УВЗ, для пацана впечатлений море. Может будущий конструктор вырастет
    Сергей уи
    1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 13:52
      Цитата: Сергей уи
      Молодцы, что пригласили на УВЗ, для пацана впечатлений море.

      это-да.
      Цитата: Сергей уи
      Может будущий конструктор вырастет

      это вряд ли...пацан мыслит шаблонами старой танковой школы,хорошо конечно,если будет "идея"...но пока -икея...
      Дедкастарый
  3. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:38
    Увлечения пацана можно только приветствовать , но распиаривание этой истории напоминает схожую украинскую историю . Хотя если завод поддержит парня и поможет с путёвкой в жизнь , то при любом исходе получится только польза ..
    КВУ-НСвД
  4. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 11:42
    А-а-а-а-а!

    Ждём репортажей из яслей о проекте ядерного реактора.
    kakvastam
    1. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 12:40
      Цитата: kakvastam
      А-а-а-а-а!

      Ждём репортажей из яслей о проекте ядерного реактора.

      Да запросто ..Смотрю вы тут все конкрнетно зашевелились !!!
      Молодежь наше будущее России, молодцы пацаны !!!!
      DRA-75
    2. Ююка (Юрий) Сегодня, 13:18
      Цитата: kakvastam
      А-а-а-а-а!

      Ждём репортажей из яслей о проекте ядерного реактора.


      боюсь предположить... топливом будет... belay да ладно!.. там же период полураспада зависит от консистенции! wassat
      Ююка
  5. Теренин (Геннадий) Сегодня, 11:49
    Против парнишки, из Калуги ничего не имею. Дай Бог ему здоровья и развития увлечения. Но кроме шутки про украинских "новаторов" ничего в голову не пришло. lol
    Теренин
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 13:27
      Не будем судить молодёжь. Моему внуку с двух лет болше нравилось играть с настоящими ключами, гайками и болтами, нежели с пластиковыми лего и кубиками. Сейчас ему нет и четырех, но он любит настоящее железо (самокаты, велики, авто, тракторы и самосвалы), а не игрушечные. Женская половина семьи в панике! Никто в семье не дальнобойщик или тракторист (одни педагоги). Попробуйте убедить в обратном! request
      сибиралт
  6. Гардамир Сегодня, 11:50


    радиоуправляемые игрушки не новинка. Единственно согласен с комментарием, чт ели Уралвагнзавд пддержит начинание и вырастит будущего генерального конструктора.
    Гардамир
  7. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 11:51
    Пусть лучше такие мальчишки из Калуги растут,чем Коли,или как там его из Нового Уренгоя
    Андрей ВОВ
  8. Runoway (Runoway) Сегодня, 11:57
    Новость была бы новостью, если б паренёк реально придумал что то гениальное,в связи с чем его позвали на завод,но по факту об этом не слово, только смелость написать письмо
    Runoway
    1. demo (Ван) Сегодня, 13:14
      Когда-то, в далекие 70-80 годы был такой журнал "Моделист-конструктор" и еще один "Радио дело" (если перепутал то не важно). А важно то, что ежемесячно более 1000 экземпляров отправлялось дипломатической почтой Японии в Токио.
      Что же там такого было интересного?
      Спустя десятилетия прочитал статью нашего собственного корреспондента в Токио. Он присутствовал на собрании промышленников Японии и слушал выступления президентов Сони и Тойота.
      С их слов около 30% новаторских решений внедренных в производство взяты именно из этих журналов.

      А почему в статье нет ни слова о сути предложения паренька?
      Неужто не понятно?
      И еще.
      Один великий американский конструктор занимающийся проектированием подъемных кранов безуспешно бился на проблемой ограничений грузоподъемности кранов из-за того, что с увеличением веса груза и плеча (удаленность от вертикальной части крана) масса противовеса растет по обратно пропорциональной экспоненте.
      Т.е. если надо поднять пять тон, то противовес должен быть 50.
      Придя как-то домой он увидел что его 6-ти летний сын разместил противовес на обратной стороне от стрелы на своем игрушечном кране.
      И поднял груз в пять раз больше противовеса.
      Решение было найдено.
      Не все так просто в этой жизни.
      Со временем начинаешь понимать.
      demo
  9. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 11:59
    Что-то мне это напоминает... Не картонный макет случаем привёз парниша. И вообще, этож сколько надо было забашлять, чтобы так попиариться.И куртка кожаная крутая. Явно школьная форма.
    Представить, что 13 летний недоросль смог изучить, робототехнику, радиоэлектронику, сопромат, и вообще досконально всю историю танкостроения, чтобы предложить, что-то действительно революционное. Да вы издеваетесь.
    Azazelo
  10. Mestny (Сергей) Сегодня, 12:00
    Понятно, что в силу возраста ничего этот мальчик предложить не сможет. Но сказать ему сейчас об этом было бы страшной ошибкой. Если так интересуется темой, надо поддержать интерес.
    Mestny
    1. Ююка (Юрий) Сегодня, 13:20
      Цитата: Mestny
      Понятно, что в силу возраста ничего этот мальчик предложить не сможет. Но сказать ему сейчас об этом было бы страшной ошибкой. Если так интересуется темой, надо поддержать интерес.


      а почему только ему одному поддержали интерес? request
      Ююка
  11. Дмитрий В. (Дмитрий) Сегодня, 12:06
    Талантливый мальчик подрастет, поучится, разберется и обязательно станет конструктором танков. Только еще непременное условие - это надо уехать из РФ
    Дмитрий В.
  12. Wedmak (Денис) Сегодня, 12:08
    А мы тут спорим, как экипаж до двоих человек сократить.... Во.. пошел в школу, спросил у шестиклассника и все - задача решена. А маститые конструкторы сидят голову ломают.... Вот зачем пиарить такое? Что пригласили на УВЗ - молодцы, только сдается мне, там таких предложений приходит - вагонами. Всех будем приглашать?
    Валяться некогда, заявил он, нужно еще программу 3D моделирования изучить.

    Ага. Для начала пусть изучит геометрию и немножко математику и физикой. А то сварганит танк в 3д, распечатает на 3д-принетере, и будет разочарование у ребенка - почему-то танк не едет... даже после того как пнешь.

    ЗЫ.
    На УВЗ надо бы сделать традицией делать экскурсии по заводу хотя бы раз в месяц. Больше пользы будет. Или уже есть такие?
    Wedmak
  13. Ефген (Евгений) Сегодня, 12:16
    Желательно, что мальчик не стал считать, что все взрослые дяди-инженеры слабаки, а вот он, даже не зная физики, всех за пояс заткнул. Он-то всерьёз воспримет все эти восхваления
    Ефген
  14. kunstkammer Сегодня, 12:20
    Цитата: Гардамир
    вырастит будущего генерального конструктора.

    а чего так низко? Что стесняться? Надо прямо писать: будущего великого менеджера... эх, чего там - будущего премьер-министра... а то и генерального президента России!
    Пойду заранее продумаю мальчугану вопрос: когда мне пенсию повысит?... Пусть ответит на первом же своём телевизионном общении с подданным народом.
    kunstkammer
  15. sir_obs (Борис) Сегодня, 12:30
    Еще у Соболева читал в детстве про то, как мальчик изобрёл самонаводящуюся тореду, как у японцев (кайтен) только без смертника. В прследний момент чловек отцеплял торпеду и уходил. Как- то так. Его похвалили и подарили модель торпедного катера. Парень не расстроился и сказал, что обязательно изобретет что-то еще.
    Безусловно, стремление что-то изолретать и быть полезным своей стране, дорого стоит, но освещать сие надо бы не так топорно.
    sir_obs
    1. Ванёк (Иван) Сегодня, 12:41
      Цитата: sir_obs
      но освещать сие надо бы не так топорно.


      Что верно то верно.
      Ванёк
  16. Altona (Евгений) Сегодня, 12:32
    Цитата: Wedmak
    Ага. Для начала пусть изучит геометрию и немножко математику и физикой. А то сварганит танк в 3д, распечатает на 3д-принетере, и будет разочарование у ребенка - почему-то танк не едет... даже после того как пнешь.

    --------------------------------
    Может парень в программировании поднаторел? В статье почему-то интрига не раскрыта. Я понимаю, что каждый может предложить джойстик от своего квадрокоптера или машинки и объявить себя конструктором беспилотного танка. Но задача эта явно нетривиальная, если только школьник не предложил какое-то нетрадиционное решение.
    Altona
    1. Wedmak (Денис) Сегодня, 12:42
      Может парень в программировании поднаторел?

      Вы уж извините, но шестиклассник и программирование... разве что робота из журнала собрать может и запрограммировать его на какой либо маршрут.
      Я понимаю ,что современные дети с компом на ТЫ. Но в большинстве случаев это ТЫ заканчивается на фразе "А чего игруха не запускается?"
      Wedmak
      1. Таврик (Евгений) Сегодня, 13:13
        Вожу сынишку на курсы робототехники для школьников. Мальчишки 4 класс делают 3D модели деталей (колёса и т.д.) во Фрикаде, распечатывают на 3D принтере. Из набора для Ардуино собирают электрические схемы. Тут же в Ардуино программируют. На выходе должен получиться рабочий робот. К шестому классу, думаю, сделают )
        Таврик
        1. Wedmak (Денис) Сегодня, 13:45
          Повезло вашему сынишке, хорошее дело. Но суть-то одна и та же. Собрать-то соберут, под руководством старших. Но вот что бы изобретать, это более сложный процесс. Случайно может получиться один раз на миллион.
          Wedmak
  17. Altona (Евгений) Сегодня, 12:36
    Цитата: Wedmak
    На УВЗ надо бы сделать традицией делать экскурсии по заводу хотя бы раз в месяц. Больше пользы будет. Или уже есть такие?

    ----------------------
    При советской власти с 7 лет по заводам шастали, то ключи от дома у мамки забрать, то на демонстрацию с отцом в красный уголок, то на практику. А сейчас одного шкета на завод пропустили и целое всероссийское событие. А у меня полвелика с завода было, рулевой болт был из 40Х сделан, оси тоже переточены из нормальной стали, а не из пластилина и алюминия, как их в магазине продавали.
    Altona
    1. Wedmak (Денис) Сегодня, 13:49
      Аналогично, сам шкетом был с мамой на заводе по выращиванию монокремния. Кристаллы таскал, в кислоте плавиковой их травил. Бракованные пластины кремния килограммами таскались туда сюда. Впечатлений на месяцы!! Правда пошел по пути ИТ.
      Wedmak
  18. Altona (Евгений) Сегодня, 12:44
    Цитата: Wedmak
    Вы уж извините

    ------------------------
    Я же сам вопрос задаю, что за киндер ундервуд такой...Что он там такого предложить смог?
    Altona
  19. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 12:46
    Егор написал, что создан "основной беспилотный танк". То есть машина без экипажа – управляемый дистанционно-роботизированный комплекс на базе танка. За 25 лет работы я впервые получил такое смелое предложение от 13-летнего молодого человека,

    Вот они НАШЕ будущее !!! Так что господа ваш проект "Даллеса " ,пролетает в трубу на счет Росии и русских !!
    Теперь Русский проект на счет вас начинается!!
    DRA-75
  20. AndreyS (Андрей) Сегодня, 12:52
    Уважаемые форумчане читая Ваши комментарии прямо начинаешь удивляться озлобленности к успехам других.
    "...хотел было запостить зеленый "танк-картонку" на голове у мальчика, но сдержался...", "...Бред какой то. Зачем это тут?...", "...Я не против, что ребята, что то фантазируют, и придумывают, и рад, что их пригласили на УВЗ, но, это все напоминает историю про мальчика из Украины, который из картонки "рашен" сделал модель танка, расстрелял из спичек, и "инновационная броня" выдержала, а потом его по СМИ пиарили. И также на харьковский танковый завод приглашали. история почти под копирку..."
    И так самое главное, что уважаемые комментаторы "не заметили" в новости "...Инженер-конструктор Уральского КБ Дмитрий Колмаков был взволнован встречей не меньше Егора. Письмо паренька его удивило смелостью: на предприятие часто приходят письма с предложениями, но такое – первый раз.."
    Побольше таких юных изобретателей нужно нашей стране, что бы развивалась конструкторская мысль! Я целиком и полностью согласен вот с этим комментарием -
    Заинтриговали ...а теперь сиди и скрипи извилинами вечерами что там этот шустрый паренек придумал...надо же физику еще не изучал а Колмаков уже удивлен?
    AndreyS
    1. Димка75 (Дмитрий) Сегодня, 13:00
      "И так самое главное, что уважаемые комментаторы "не заметили" в новости "...Инженер-конструктор Уральского КБ Дмитрий Колмаков был взволнован встречей не меньше Егора. Письмо паренька его удивило смелостью: на предприятие часто приходят письма с предложениями, но такое – первый раз.."
      судя по всему этот "взволнованный и удивленный" инженер находится не на своем месте
      Димка75
    2. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 13:24
      Полностью с вами согласен, AndreyS (Андрей) . Удивил он инженера-конструктора новыми идеями, или нет, это не важно. То, что ещё не перевелись такие ребятки, вызывает удивление. Все уже думают, что тяжелее мышки никто из них в руки ничего не берёт. Канули в Лету дворцы пионеров с их авио-танко-авто и прочими кружками. Сегодня, для таких детишек отсутствует база для развития их творческих возможностей. Школьники не умеют дощечку рубанком привести в порядок, шуруп закрутить, жесть разметить, порезать кровельными ножницами, починить что-то в доме! Я уже не говорю -- табуретку сколотить. Без таких вот активных, фонтанирующих идеями изобретательных мальчишек некому завтра будет двигать промышленность.
      А. Привалов
    3. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 13:26
      Слишком много за прошедшие годы мы видели подобных историй - то перелицованный линукс за свою разработку выдадут, то ещё чем порадуют, а журналисты всё подхватывают да разносят...
      Вот иммунитет и выработался, уж не обессудьте.
      kakvastam
  21. Romka47 (Роман) Сегодня, 13:33
    По моему хохлы это уже проходили
    Romka47
  22. пиф-пяв (Игорь Трабкин) Сегодня, 13:34
    Хорошо, когда молодежь проявляет интерес к технике, но зачем это стремление портить, превращая это в сомнительный пиар?

    Родители 13-летнего мальчика походу слышали о школьнике-изобретателе - надежде украинского танкостроения. Теперь хотят из своего сделать.
    Родители! Пусть мальчик учит физику, играется в конструктор, получает высшее оброзование и становится спецом. Но только не морочьте ему мозги таким пиаром!

    PS: Теперь у Шария будет повод ещё раз посмеятся.
    пиф-пяв
  23. Инжнер-сапер (KGV) Сегодня, 13:36
    Вот "чертёж" танка, опубликованный к калужской прессе.
    Инжнер-сапер
  24. gukoyan (Igor) Сегодня, 13:49
    А вы говорите молодёж тупеет)))
    Так Армату можно делать беспилотной... Да и всякие дроны и пушечным вооружёнием тоже беспилотны... Даже больше скажу в ВОВ была техника беспилотная... Телетанк ТТ-18, вроде был первым в своём классе... Фрицы вроде тоже баловались такими игрушками. Ну а новость ни о чём.
    Я тоже могу сказать что Атлантида находилась на месте Бермутского треугольника, поэтому там техника и пропадает, пусть кто-нибудь поволнуется)))
    gukoyan
  25. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 13:56
    Какой умница. Вижу наших ребят студентов из ГУАП, как они хотят работать. Мы их сразу приглашаем в аспирантуру, подключаем к НИР, изобретениям. Только зарплата низкая пока. Вспоминаю свою молодость, зарплата была выше, меня сразу после окончания ЛИАПа в НИИ-33 приняли в аспирантуру, еще работал на пол ставки инженером в лаборатории и через два года защитил кандидатскую диссертацию.
    Удачи тебе малец и успехов. Пусть будет у тебя хороший наставник.
    Я своего наставника Драбкина А.Л часто вспоминаю . Он доверял мне.
    мичман
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