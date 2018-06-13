14:12 13 июня
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Турция выбрала "Корнет-Э" для установки на новые бронемашины

Турецкие разработчики военной техники сообщили, что российские противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) «Корнет-Э» будут установлены на новых боевых машинах, выпущенных для турецкой армии. Такое заявление в ходе проходящей в Париже выставки Eurosatory 2018 сделал представитель турецкого производителя бронетехники FNSS Сем Алтинишик.

Турция выбрала "Корнет-Э" для установки на новые бронемашины


Он заявил, что российский «ПТУР «Корнет-Э» давно состоит на вооружении турецкой армии и было бы логичным интегрировать его в состав вооружения новых боевых машин. В настоящее время оборонная промышленность Турции уже выпускает боевую машину Pars 4х4 с установленным ПТУР "Корнет-Э". Также он добавил, что планируется и дальше выпускать различные модификации боевых машин с российским комплексом, в том числе и на экспорт, так как российский комплекс является одним из наиболее популярных ракетных вооружений турецкой бронетехники. Из последних турецких новинок можно назвать новую бронемашину Tulpar-S счетверенной пусковой установкой «Корнет-Э» от крупнейшего турецкого производителя автомобильной и бронетанковой техники компания Otokar, а также самоходный противотанковый ракетный комплекс Kaplan на гусеничном шасси от FNSS.


Минобороны Турции планирует к 2020 году получить от производителей бронетехники 260 боевых машин, оснащенных ПТУР «Корнет- Э».

Противотанковый комплекс «Корнет Э» предназначен для поражения танков и бронированных боевых машин, оснащенных динамической защитой, разрушения фортификационных сооружений, уничтожения низколетящих воздушных целей. Оснащен лазернолучевой системой управления, что обеспечивает высокий уровень помехозащищенности, повышенную дальность и всепогодность применения. Дальность стрельбы – 100–5500 метров. Заявленная бронепробиваемость – 1,2 метра за динамической защитой.

Использованы фотографии: https://newshay.com/
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Комментарии 11

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  1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:47
    Минобороны Турции планирует к 2020 году получить от производителей бронетехники 260 боевых машин, оснащенных ПТУР «Корнет- Э».

    Туркам следует ждать от матрасов санкций . wink
    bouncyhunter
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 11:52
      Интереснее другое...против кого турки собираются использовать эти КОРНЕТЫ-Э...кто потенциальный противник то?...у курдов вертолетов нет...танков в большом количестве тоже нет...кто тогда?...армия Асада что ли?
      Тот же ЛЕХА
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:01
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        против кого турки собираются использовать эти КОРНЕТЫ-Э..

        Если страна закупает для своей армии оружие то это вовсе не значит что она готовится с кем-то воевать . Корнеты-Э будут стоять на новых ББМ (в том числе и для экспорта) . Хотя , учитывая амбиции турецкого султана , вполне можно предположить и оккупационные действия в отношении Сирии , но вряд ли : последствия не сопоставимы с амбициями будут , ИМХО .
        bouncyhunter
      2. maykl8 (Михаил) Сегодня, 12:35
        Есть еще армия Израиля. А вообще КОРНЕТ универсальное средство от шахид- мобиля. Да и фугасная и термобарическая боевые части на Корнет имеются. Высокоточное оружие.
        maykl8
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 12:00
      Турция готовится защищать альтернативную газовую трубу из Азербайджана для торга с Европой в случае ссоры с Россией. А остальную политику выстраивают наши гозонефтесосы из "приватезированой" народной собственности, согласно Конституции РФ. Вот и попробуйте возразить Гаранту "борискиного закона". belay
      сибиралт
      1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 12:12
        Цитата: сибиралт
        .. альтернативную газовую трубу из Азербайджана для торга с Европой в случае ссоры с Россией.



        Назовите мощность трубы из Азербайджана...(10 млрд. м3)
        И затем мощность труб Турецкого потока, северного потока, северного потока-2... (31,5 млрд. + 62 млрд. + 55 млрд. м3 )


        И Ваш коммент превращается в пук.... laughing
        НасРать
    3. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 12:10
      Цитата: bouncyhunter

      Туркам следует ждать от матрасов санкций . wink


      На данном этапе идет процесс по налаживанию отношений Турции и США.
      НасРать
  2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:50
    Ну критерии выбора понятны - знакомо , эффективно , недорого , надёжно ... Странно , что лицензию на пр-во купить не хотят . А може и хотят , да не продают...
    КВУ-НСвД
  3. Jerk Сегодня, 11:51
    Около пары недель назад была новость. что они украинский ПТУР Стугна собирались ставить...
    https://topwar.ru/142117-tureckie-inzhenery-ustan
    ovili-ukrainskiy-ptrk-na-boevoy-modul.html
    Что-то шатает турков из стороны в сторону
    Jerk
  4. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 12:10
    Турция выбрала "Корнет-Э" для установки на новые бронемашины

    Дайте одгадаю. В списке на выбор были:
    Корнет
    Корнет
    Корнет
    Корнет
    профессор
    1. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 12:21
      да, ваш хваленый спайк не выбрали почемуто, может не так он и хорош как заявляется?
      _Ugene_
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