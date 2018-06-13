Французские оружейники показали новую легкую бронемашину Scarabee

Французские оружейники готовят замену стоящим на вооружении армии бронеавтомобилям семейства Panhard VBL. Французская оборонная компания Arquus (бывшая Renault Truck Defense; входит в состав группы Volvo) впервые представила легкую бронированную машину Scarabee с колесной формулой 4х4, пишет блог bmpd. Сообщается, что первый опытный образец уже приступил к испытаниям.Производители не раскрывают характеристики перспективной бронемашины. Однако из релиза, представленного компанией Arquus на проходящей в Париже международной оружейной выставке Eurosatory 2018, стало известно, что бронемашина оснащается гибридной силовой установкой с электроприводом. Также сообщается, что машина может быть оснащена созданным Arquus перспективным легким дистанционно управляемым боевым модулем Hornet 30 с 30-мм автоматической пушкой.Машина создается в рамках второго этапа программы SCORPIO, подразумевающей полную замену существующего парка бронетехники французской армии. Приобретение бронемашины Scarabee Минобороны Франции планирует не ранее 2025 года, в настоящее время производители будут продвигать новинку на экспортные рынки.Напомним, что в мае этого года в рамках программы SCORPIO, компания Nexter Systems официально представила первый прототип бронемашины EBRC Jaguar 6х6, призванный заменить во французской армии колесные боевые машины с пушечным вооружением AMX-10RC и ERC-90S, а также остающиеся на вооружении самоходные ПТРК VCAC Mephisto (на шасси бронетранспортера VAB)».