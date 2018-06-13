14:12 13 июня
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Французские оружейники показали новую легкую бронемашину Scarabee

Французские оружейники готовят замену стоящим на вооружении армии бронеавтомобилям семейства Panhard VBL. Французская оборонная компания Arquus (бывшая Renault Truck Defense; входит в состав группы Volvo) впервые представила легкую бронированную машину Scarabee с колесной формулой 4х4, пишет блог bmpd. Сообщается, что первый опытный образец уже приступил к испытаниям.

Французские оружейники показали новую легкую бронемашину Scarabee


Производители не раскрывают характеристики перспективной бронемашины. Однако из релиза, представленного компанией Arquus на проходящей в Париже международной оружейной выставке Eurosatory 2018, стало известно, что бронемашина оснащается гибридной силовой установкой с электроприводом. Также сообщается, что машина может быть оснащена созданным Arquus перспективным легким дистанционно управляемым боевым модулем Hornet 30 с 30-мм автоматической пушкой.


Машина создается в рамках второго этапа программы SCORPIO, подразумевающей полную замену существующего парка бронетехники французской армии. Приобретение бронемашины Scarabee Минобороны Франции планирует не ранее 2025 года, в настоящее время производители будут продвигать новинку на экспортные рынки.

Напомним, что в мае этого года в рамках программы SCORPIO, компания Nexter Systems официально представила первый прототип бронемашины EBRC Jaguar 6х6, призванный заменить во французской армии колесные боевые машины с пушечным вооружением AMX-10RC и ERC-90S, а также остающиеся на вооружении самоходные ПТРК VCAC Mephisto (на шасси бронетранспортера VAB)».

Использованы фотографии: Arquus
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Комментарии 7

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  1. Altona (Евгений) Сегодня, 12:22
    Скарабей как я понимаю в честь одноименного жука. Скарабей, который катит шарик из какашки, считался священным насекомым в Древнем Египте.
    Altona
    1. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 12:39
      Симпатичный броневичек.сложно его судить не зная его характеристики.но выглядит красиво
      vkl.47
      1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 13:05
        бронемашина оснащается гибридной силовой установкой с электроприводом


        Французский танк Сен-Шамон. Первая бронемашина в мире, оснащённая гибридной силовой установкой с электроприводом ...
        Поздравляю с внуком, дедушка ... good
        Shurik70
  2. Инжeнeр (Александр Владимирович) Сегодня, 12:28
    Как-то режет глаз сдвижная дверь. Раз вместо боковых зеркал камеры, то смею предположить, что двери с электроприводом. Во-первых, сложнее, а значит менее надежно, и создаст трудности открывания в случае повреждения. Такую ногами не выбьешь. Ну, и во-вторых, в случае экстренного покидания ею не прикрыться. Ну, может это и не надо, если вокруг авто будет создаваться электромагнитное поле, отклоняющие пули и осколки laughing
    Инжeнeр
  3. Керенский (Кирилл) Сегодня, 12:32
    Ну меня колёсики расстроили, - уж больно много болтиков. Хотя есть сотовые пуленепробиваемые колёса. Ну и лобовуха незаменяемая. На УАЗе можно стёклышки местами менять.
    Керенский
  4. Altona (Евгений) Сегодня, 12:40
    Цитата: Инжeнeр
    Как-то режет глаз сдвижная дверь. Раз вместо боковых зеркал камеры, то смею предположить, что двери с электроприводом. Во-первых, сложнее, а значит менее надежно, и создаст трудности открывания в случае повреждения.

    --------------------------
    Ну там все инновационно. Рубленые формы со сложными сочленениями(видимо авто stealth), большой привет ремонтникам. Дверь деформирует и кирдык экипажу, если кто то снаружи с болгарией не вмешается. Сложная подвеска, непонятно как в случае повреждения с линии огня отъезжать. Ну и вообще. Не удивлюсь, если что-то подогревать или охлаждать надо перед использованием.
    Altona
  5. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 13:39
    Явно проектировалось в Пининфариа! Стильно, но немного похоже на Ладу X-рэй, только колесики побольше
    Дилетант
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