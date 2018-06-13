14:15 13 июня
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В ЮВО расследуется дело о хищении дизтоплива в особо крупном размере

В южном военном округе завершается расследование дела о хищении дизтоплива из 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (в/ч 63354) в Буйнакске, сообщает Коммерсантъ.

В ЮВО расследуется дело о хищении дизтоплива в особо крупном размере


Обвинение в особо крупном мошенничестве предъявлено начальнику службы ГСМ части майору Вилкову, заведующему складом ГСМ в Ханкале (Чечня) Майляну и их сообщникам.


По версии следователей, Вилков, в 2016 году получивший назначение на должность начальника службы ГСМ, задумал организовать хищение солярки с помощью своих знакомых, ранее служивших по контракту в различных частях ЮВО, Магомедова и Джанбатырова.

Для реализации преступного замысла Магомедов был официально оформлен на должность тракториста полигона войсковой части, хотя фактически исполнял обязанности начальника полевого заправочного пункта. В свою очередь Джанбатыров был принят на должность электромонтера-релейщика, тогда как на самом деле являлся начальником одного из складов ГСМ.

Первый по указанию второго вносил в различные ведомости заведомо ложные сведения о расходовании солярки. Горючее для части поставлялось со склада ГСМ Ханкалы (Чечня) за подписью заведующего базой Майляна. Его сообщником был лаборант склада Крючков, ранее судимый (в Ульяновске) за разбойное нападение.

Всего в уголовном деле упоминаются 42 эпизода хищения. Ущерб составил 20 млн. рублей. Обвиняемые своей вины не признают. Все они (5 человек) находятся под стражей. Адвокаты ходатайствовали об изменении данной меры пресечения на домашний арест, однако судья посчитал их доводы необоснованными.

Использованы фотографии: https://neftegaz.ru
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Комментарии 18

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  1. polpot (Andru) Сегодня, 12:26
    "Любого интенданта после пяти лет службы можно вешать безо всякого суда" великий Суворов сказал в 18 веке ,сейчас век 21, но не чего не изменилось.
    polpot
    1. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 12:39
      Старая старая армейская сказка! negative Тыл- был,тыл- есть, тыл будет есть. Чем иметь большой оклад,лучше маленький,но склад и т.д.- ну хоть режь этих тылопузиков! request
      майор Юрик
      1. MPN (Павел) Сегодня, 12:58
        Цитата: майор Юрик
        Тыл- был,тыл- есть, тыл будет есть

        Без тыла нельзя... А уж в данных республиках такое не удивительно, 20млн аж в 42 х эпизодах, не сильно то и крали.., у нас каждый депутат на пару порядков больше крадет...
        MPN
        1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 13:20
          В ЮВО расследуется дело о хищении дизтоплива в особо крупном размере
          времена идут, а проблемы всё те же,хорошие должности,зампотылу,зампотех,и прочие "замы...". это как "корона",или выигрыш в "спортлото", короче-удача... к прапору полковники бегают с поклоном...армейская коррупция-жесть...
          Дедкастарый
  2. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 12:27
    Где смертная казнь..Ведь выйдут скоро клопы !
    Россия в дерьмократию доиграется ..На вилы будем подымать всяких ! Путин думай!!!
    DRA-75
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 12:47
      .
      Цитата: DRA-75
      ...Где смертная казнь..



      На смертную казнь будут отправлять тех, кто много знает и делов то.. Так было и при СССР, скажем "Елисеевское дело" ...
      НасРать
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:01
      Цитата: DRA-75
      Где смертная казнь..Ведь выйдут скоро клопы !

      Вешали их во времена Петра и что? Боялись,но продолжали воровать. Есть такое выражение-Тыловая крыса
      Александр романов
  3. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 12:41
    Я думаю, что хищения есть в любой части, просто размеры везде разные... Как с этим бороться, тоже не ясно...
    WATCH_OFFICER
    1. spektr9 Сегодня, 12:46
      По законам военного времени бороться и не будет хищений
      spektr9
      1. cariperpaint Сегодня, 12:54
        Будут и не меньше. Люди так устроены,каждый считает что его пронесет и не поймают. Каждый.
        cariperpaint
    2. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 13:35
      Цитата: WATCH_OFFICER
      Я думаю, что хищения есть в любой части, просто размеры везде разные... Как с этим бороться, тоже не ясно...

      масштабы разные,это точно, наш Старшина, после гибели жены(срочник случайно задавил ЗиЛом) не озлобился на солдат, а напротив,перешёл жить в казарму, и не было наверное лучшего времени в моей жизни,когда после "отбоя",он подходил к каждому из 46 человек, и по имени,спрашивал о проблемах и самочувствии ,по отечески,без устава.пожилой, армейский Старшина. какие тут хищения, когда он ел в столовой, с солдатами, и жил в "общаге прапорской".....человек,просто служил,честно,и до конца.,мы боялись обидеть словом или действием Старшину ,знали,что он всегда за нас перед начальством,неважен ранг,потому и был прапорщиком по жизни... смотрю сейчас фото,знаю,что нет его уже. а так бы и выпил с ним....Человечище... soldier
      Дедкастарый
  4. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:42
    Представить нашу армию без махинаций с топливом сложно.. А эти видать брали сразу помногу
    42 эпизода хищения. Ущерб составил 20 млн. рублей.
    , т.е. навскидку по 10 - 15 кубов за раз..Так что безнаказанность поначалу и жадность сыграли свою злую шутку . А може и не поделились или не смогли поделить .. Впаяют теперь образцово показательно .. А жадность она такая ..
    КВУ-НСвД
    1. MPN (Павел) Сегодня, 13:05
      Цитата: КВУ-НСвД
      Представить нашу армию без махинаций с топливом сложно..

      Когда сможем представить не ворующих депутатов, тогда может и армию представить сможем. request
      Армянин тут при смене власти хвастался, что у них сразу топливо появилось... feel
      MPN
  5. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 12:45
    Цитата: DRA-75
    Где смертная казнь..Ведь выйдут скоро клопы !

    Если не дай Бог будет война, то и смертную казнь сразу вернут, по законам военного времени...
    А этих, я думаю, надолго посадят, показательно!
    WATCH_OFFICER
  6. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 12:58
    Был пиратом жадный Билли,
    Правда, Билли не любили,
    Ни матросы, ни пираты,
    Ни детишки, ни родня, да.
    И не мог умерить Билли
    Аппетиты крокодильи,
    И, чтоб Билли не побили,
    Просто не было ни дня.
    Раз, два, три, четыре, пять,
    Знаете наверно,
    Раз, два, три, четыре, пять,
    Жадность - это скверно,
    Раз, два, три, четыре, пять,
    Скажем без подвоха,
    Раз, два, три, четыре, пять,
    Жадность - это плохо,
    Жадность - это плохо,
    Жадность - это плохо.
    Женщин Билли сторонился,
    Не встречался, не женился,
    Из-за жадности ни разу
    Не влюблялся, не страдал.
    За конфеты и за астры
    Не желал платить пиастры,
    Заработал язву, астму,
    А затем концы отдал.
    Раз, два, три, четыре, пять,
    Жадный век от века,
    Раз, два, три, четыре, пять,
    Нравственный калека,
    Раз, два, три, четыре, пять,
    Если жадным будешь,
    Раз, два, три, четыре, пять,
    Сам себя погубишь,
    Сам себя погубишь,
    Сам себя погубишь.
    Вот и все, и нету Билла,
    Жадность Билла погубила,
    Он лежит на дне из ила,
    В жизни мало, что успев.
    Жадность хуже, чем холера,
    Жадность губит флибустьера,
    Повторяйте с нами, сэры,
    Этой песенки припев.
    Раз, два, три, четыре, пять,
    Знаете наверно,
    Раз, два, три, четыре, пять,
    Жадность - это скверно,
    Раз, два, три, четыре, пять,
    Скажем без подвоха,
    Раз, два, три, четыре, пять,
    Жадность - это плохо,
    Жадность - это плохо,
    Жадность, я бы сказал, очень плохо.
    parusnik
  7. Теренин (Геннадий) Сегодня, 13:07
    В ЮВО расследуется дело о хищении дизтоплива в особо крупном размере. Так можно сказать это хорошая новость. Ничего не скрываем даже в период чемпионата мира по футболу. Жуликов и воров много, но меры против них государство принимает. Про расстрелы, ничего сказать не могу request
    Теренин
  8. ver_ (вера) Сегодня, 13:11
    Цитата: майор Юрик
    Старая старая армейская сказка! negative Тыл- был,тыл- есть, тыл будет есть. Чем иметь большой оклад,лучше маленький,но склад и т.д.- ну хоть режь этих тылопузиков! request

    ..можно просто кастрировать - голос тоненький станет..
    ver_
  9. gukoyan (Igor) Сегодня, 13:34
    С такими людьми нам и врагов не надо, вредители блин... А с нынешними ценами на топливо мог бы неплохо подняться)
    gukoyan
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