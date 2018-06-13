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В ЮВО расследуется дело о хищении дизтоплива в особо крупном размере
В южном военном округе завершается расследование дела о хищении дизтоплива из 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (в/ч 63354) в Буйнакске, сообщает Коммерсантъ.
Обвинение в особо крупном мошенничестве предъявлено начальнику службы ГСМ части майору Вилкову, заведующему складом ГСМ в Ханкале (Чечня) Майляну и их сообщникам.
По версии следователей, Вилков, в 2016 году получивший назначение на должность начальника службы ГСМ, задумал организовать хищение солярки с помощью своих знакомых, ранее служивших по контракту в различных частях ЮВО, Магомедова и Джанбатырова.
Для реализации преступного замысла Магомедов был официально оформлен на должность тракториста полигона войсковой части, хотя фактически исполнял обязанности начальника полевого заправочного пункта. В свою очередь Джанбатыров был принят на должность электромонтера-релейщика, тогда как на самом деле являлся начальником одного из складов ГСМ.
Первый по указанию второго вносил в различные ведомости заведомо ложные сведения о расходовании солярки. Горючее для части поставлялось со склада ГСМ Ханкалы (Чечня) за подписью заведующего базой Майляна. Его сообщником был лаборант склада Крючков, ранее судимый (в Ульяновске) за разбойное нападение.
Всего в уголовном деле упоминаются 42 эпизода хищения. Ущерб составил 20 млн. рублей. Обвиняемые своей вины не признают. Все они (5 человек) находятся под стражей. Адвокаты ходатайствовали об изменении данной меры пресечения на домашний арест, однако судья посчитал их доводы необоснованными.
Обвинение в особо крупном мошенничестве предъявлено начальнику службы ГСМ части майору Вилкову, заведующему складом ГСМ в Ханкале (Чечня) Майляну и их сообщникам.
По версии следователей, Вилков, в 2016 году получивший назначение на должность начальника службы ГСМ, задумал организовать хищение солярки с помощью своих знакомых, ранее служивших по контракту в различных частях ЮВО, Магомедова и Джанбатырова.
Для реализации преступного замысла Магомедов был официально оформлен на должность тракториста полигона войсковой части, хотя фактически исполнял обязанности начальника полевого заправочного пункта. В свою очередь Джанбатыров был принят на должность электромонтера-релейщика, тогда как на самом деле являлся начальником одного из складов ГСМ.
Первый по указанию второго вносил в различные ведомости заведомо ложные сведения о расходовании солярки. Горючее для части поставлялось со склада ГСМ Ханкалы (Чечня) за подписью заведующего базой Майляна. Его сообщником был лаборант склада Крючков, ранее судимый (в Ульяновске) за разбойное нападение.
Всего в уголовном деле упоминаются 42 эпизода хищения. Ущерб составил 20 млн. рублей. Обвиняемые своей вины не признают. Все они (5 человек) находятся под стражей. Адвокаты ходатайствовали об изменении данной меры пресечения на домашний арест, однако судья посчитал их доводы необоснованными.
Использованы фотографии: https://neftegaz.ru
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