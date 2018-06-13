Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
В Киеве рассказали: Украина вернёт Донбасс через несколько лет
Депутат Верховной рады, лидер партии «Гражданская позиция», бывший министр обороны Анатолий Гриценко рассказал о пакете решений, которые в будущем позволят властям Украины вернуть Донбасс «на достойных условиях», передает Liga.net.
По словам депутата, кроме встреч Курта Волкера с Владимиром Сурковым, минских и нормандских переговоров существует особая рабочая группа представителей России, Украины, Франции, ФРГ и США.
Все наработанные этой группой решения якобы ложатся на стол Путина, Трампа, Меркель, Макрона и Порошнеко.
Гриценко сообщил, что к настоящему времени группа выработала стратегию развертывания миротворцев на востоке Украины. В ней указывается, военнослужащие каких стран войдут в состав миротворческого контингента, и какими полномочиями они будут располагать. Общая численность миссии составит более 30 тыс. военных и около 5 тыс. гражданских лиц.
Основной задачей миротворцев станет подготовка в Донбассе местных выборов. Эта подготовка включает перечень мероприятий, среди которых – перекрытие восточной границы с Россией, введение на «оккупированных» территориях гривны вместо рубля, а также расформирование ополченцами двух армейских корпусов и ликвидация «фейковых государственных структур».
Киеву предлагают, в свою очередь создать условия для возвращения беженцев-переселенцев. От нее ждут конкретных шагов, включая амнистию, добавил Гриценко.
По его словам, «надо будет вычленить тех, кто совершал тяжкие преступления и тех, кто пассивно пошел на поводу». Последние получат прощение, а всякие «моторолы» либо уедут в Россию, либо предстанут перед украинским судом.
Депутат отметил, что на реализацию этого плана отводится около 5 лет. Его воплощение в жизнь начнется после проведения президентских и парламентских выборов.
Ранее спецпредставитель Госдепа Волкер заявлял, что силы ООН должны будут заменить в Донбассе российские войска.
По словам депутата, кроме встреч Курта Волкера с Владимиром Сурковым, минских и нормандских переговоров существует особая рабочая группа представителей России, Украины, Франции, ФРГ и США.
Все наработанные этой группой решения якобы ложатся на стол Путина, Трампа, Меркель, Макрона и Порошнеко.
Гриценко сообщил, что к настоящему времени группа выработала стратегию развертывания миротворцев на востоке Украины. В ней указывается, военнослужащие каких стран войдут в состав миротворческого контингента, и какими полномочиями они будут располагать. Общая численность миссии составит более 30 тыс. военных и около 5 тыс. гражданских лиц.
Основной задачей миротворцев станет подготовка в Донбассе местных выборов. Эта подготовка включает перечень мероприятий, среди которых – перекрытие восточной границы с Россией, введение на «оккупированных» территориях гривны вместо рубля, а также расформирование ополченцами двух армейских корпусов и ликвидация «фейковых государственных структур».
Киеву предлагают, в свою очередь создать условия для возвращения беженцев-переселенцев. От нее ждут конкретных шагов, включая амнистию, добавил Гриценко.
По его словам, «надо будет вычленить тех, кто совершал тяжкие преступления и тех, кто пассивно пошел на поводу». Последние получат прощение, а всякие «моторолы» либо уедут в Россию, либо предстанут перед украинским судом.
Депутат отметил, что на реализацию этого плана отводится около 5 лет. Его воплощение в жизнь начнется после проведения президентских и парламентских выборов.
Ранее спецпредставитель Госдепа Волкер заявлял, что силы ООН должны будут заменить в Донбассе российские войска.
Использованы фотографии: rian.com.ua/Евгений Котенко
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти