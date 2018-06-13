14:12 13 июня
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В Киеве рассказали: Украина вернёт Донбасс через несколько лет

Депутат Верховной рады, лидер партии «Гражданская позиция», бывший министр обороны Анатолий Гриценко рассказал о пакете решений, которые в будущем позволят властям Украины вернуть Донбасс «на достойных условиях», передает Liga.net.

В Киеве рассказали: Украина вернёт Донбасс через несколько лет


По словам депутата, кроме встреч Курта Волкера с Владимиром Сурковым, минских и нормандских переговоров существует особая рабочая группа представителей России, Украины, Франции, ФРГ и США.


Все наработанные этой группой решения якобы ложатся на стол Путина, Трампа, Меркель, Макрона и Порошнеко.

Гриценко сообщил, что к настоящему времени группа выработала стратегию развертывания миротворцев на востоке Украины. В ней указывается, военнослужащие каких стран войдут в состав миротворческого контингента, и какими полномочиями они будут располагать. Общая численность миссии составит более 30 тыс. военных и около 5 тыс. гражданских лиц.

Основной задачей миротворцев станет подготовка в Донбассе местных выборов. Эта подготовка включает перечень мероприятий, среди которых – перекрытие восточной границы с Россией, введение на «оккупированных» территориях гривны вместо рубля, а также расформирование ополченцами двух армейских корпусов и ликвидация «фейковых государственных структур».

Киеву предлагают, в свою очередь создать условия для возвращения беженцев-переселенцев. От нее ждут конкретных шагов, включая амнистию, добавил Гриценко.

По его словам, «надо будет вычленить тех, кто совершал тяжкие преступления и тех, кто пассивно пошел на поводу». Последние получат прощение, а всякие «моторолы» либо уедут в Россию, либо предстанут перед украинским судом.

Депутат отметил, что на реализацию этого плана отводится около 5 лет. Его воплощение в жизнь начнется после проведения президентских и парламентских выборов.

Ранее спецпредставитель Госдепа Волкер заявлял, что силы ООН должны будут заменить в Донбассе российские войска.

Использованы фотографии: rian.com.ua/Евгений Котенко
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Комментарии 15

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:21
    Основной задачей миротворцев станет подготовка в Донбассе местных выборов.

    ... ещё один укроненужный сказочник.... laughing
    a.s.zzz888
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 13:21
      Основной задачей миротворцев станет подготовка в Донбассе местных выборов. Эта подготовка включает перечень мероприятий, среди которых – перекрытие восточной границы с Россией, введение на «оккупированных» территориях гривны вместо рубля, а также расформирование ополченцами двух армейских корпусов и ликвидация «фейковых государственных структур».

      Такие "заявления" еще дальше удаляют Донбасс от украины, несмотря на то, что вроде дальше уже и некуда. Задолбали "эти" клоуны-популисты, которые "думают" о важности своего никчемного мнения.
      maxim947
    2. Старый анекдот (Викентий) Сегодня, 13:28
      smile
      существует особая рабочая группа представителей России, Украины, Франции, ФРГ и США.

      А "представители России" это, как я понимаю кто-то типа Бабченко, Манюни Гайдар или этого актёра-мурзилки (как его фамилия не помню). А столы, на которые ложатся их решения, находятся в ближайшем пивняке. smile
      Старый анекдот
  2. собаковод Сегодня, 13:22
    Ну, вообще то, выборы на означенных территориях, это дело самих территорий. Курт Волкер Донбассу, как корове стоп-сигнал. Может, я что-то упустил, но "особая рабочая группа представителей России, Украины, Франции, ФРГ и США." -это где?
    собаковод
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:24
      собаковод Сегодня, 13:22 Новый Может, я что-то упустил, но "особая рабочая группа представителей России, Украины, Франции, ФРГ и США." -это где?

      ... об этом знает только, бывший министр обороны Анатолий Гриценко...
      a.s.zzz888
    2. Чёрный Сегодня, 13:36
      Бред отставного укробанднровского генерала...
      Чёрный
  3. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 13:24
    А Порошенко зачем...Он всё равно читать и писать не умеет..
    Злой 55
  4. bankirchik34 (А) Сегодня, 13:27
    Легко говорить, что будет через 5 лет. Наговорил сказок и ага))
    bankirchik34
  5. Masya Masya (Марина) Сегодня, 13:28
    Всё ты выдумал сам,
    Потому что был слеп непроглядный туман...
    Фантазёр...
    Masya Masya
  6. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 13:37
    Вот почему политический хохлизм настолько пропитан инфантилизмом? Причём не на уровне школы а скорее детсадовским. Процесс оскотинивания укрополитиков продолжается.
    Сармат Саныч
  7. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:41
    Похоже он свои влажные сны пересказывал , только место попутал ..
    КВУ-НСвД
  8. olimpiada15 (Евгения) Сегодня, 13:41
    Украина никогда не вернет Донбасс. Это Донбасс вернет Украину.
    olimpiada15
  9. Altona (Евгений) Сегодня, 13:44
    Общая численность миссии составит более 30 тыс. военных и около 5 тыс. гражданских лиц.
    ---------------------------------
    Ничего себе, три современных дивизии или ударная армия. Они там совсем офигели чтоли? Миротворцы служат только на линии разграничения противоборствующих сторон. Вмешиваться в конфликт с "разоружениями и выборами" вообще не входит в их мандат. С тем же успехом можно киевскую хунту разоружить и провести новые выборы. Этот Гриценко сказочный идиот, к тому же малограмотный. Видимо мечтает о формате ООН "единство ради мира" под которым бомбили Корею. Я много раз пытался найти разницу в развитии шумерских политиков и голозадых обезьян. Честное слово, обезьяны почему-то всегда выигрывают за явным преимуществом. Они могут действовать коллективно, сплоченно и не делают ничего во вред себе, не терпят чужаков.
    Altona
  10. тезей (владимир) Сегодня, 13:46
    Эти Украинские как бы политики устроили соревнование кто из них выскажется нелепей. Создается впечатление ,что они из параллельного мира. Мне всегда интересно они сами верят о чем говорят или и в правду с головой не дружат. В любом случае неверное понимание ситуации приводит к неверным решениям и как следствие поражению. Чего я им искренне желаю.
    тезей
  11. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 14:10
    Очередная сказка про добрых дядей. Да после того, что вы наделали на Донбасе, он ни за какие пряники не вернутся.
    sgr291158
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