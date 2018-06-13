В Кремле подтвердили серьезность заявления Путина в отношении Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил слова президента РФ Владимира Путина, сказанные во время "прямой линии", о тяжелых последствиях для Украины в случае вооруженной провокации в Донбассе во время начинающегося чемпионата мира по футболу. Он заявил, что предупреждение президента о тяжелых последствиях возможных провокаций Киева в Донбассе было понятным и не требующим пояснений.В своем заявлении Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин всегда чрезвычайно понятно излагает свои мысли и говорит то, что имеет в виду и здесь все было сказано однозначно. На вопрос Прилепина президент Путин весьма однозначно ответил, добавил Песков, при этом не поясняя, что понимается под "тяжелыми последствиями".Напомним, что 7 июня во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным, писатель Захар Прилепин, в настоящее время находящийся на Донбассе и являющийся советников главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, задал президенту вопрос о том, что будет, если Украина, воспользовавшись начавшимся в России чемпионатом мира по футболу, нанесет удар по Донбассу и развяжет новую братоубийственную войну. На что Владимир Путин ответил, что надеется на благоразумие киевских властей, но если это все-таки случится, то будет иметь для украинской государственности тяжелые последствия. Также президент России пообещал проследить за развитием ситуации и не допустить дальнейшей эскалации военного конфликта на территории Донбасса.