14:10 13 июня
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В Кремле подтвердили серьезность заявления Путина в отношении Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил слова президента РФ Владимира Путина, сказанные во время "прямой линии", о тяжелых последствиях для Украины в случае вооруженной провокации в Донбассе во время начинающегося чемпионата мира по футболу. Он заявил, что предупреждение президента о тяжелых последствиях возможных провокаций Киева в Донбассе было понятным и не требующим пояснений.

В Кремле подтвердили серьезность заявления Путина в отношении Украины


В своем заявлении Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин всегда чрезвычайно понятно излагает свои мысли и говорит то, что имеет в виду и здесь все было сказано однозначно. На вопрос Прилепина президент Путин весьма однозначно ответил, добавил Песков, при этом не поясняя, что понимается под "тяжелыми последствиями".


Напомним, что 7 июня во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным, писатель Захар Прилепин, в настоящее время находящийся на Донбассе и являющийся советников главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, задал президенту вопрос о том, что будет, если Украина, воспользовавшись начавшимся в России чемпионатом мира по футболу, нанесет удар по Донбассу и развяжет новую братоубийственную войну. На что Владимир Путин ответил, что надеется на благоразумие киевских властей, но если это все-таки случится, то будет иметь для украинской государственности тяжелые последствия. Также президент России пообещал проследить за развитием ситуации и не допустить дальнейшей эскалации военного конфликта на территории Донбасса.

Использованы фотографии: kremlin.ru
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Комментарии 39

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  1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 13:22
    Войска уже в полях и ждут приказа.
    Аристарх Людвигович
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 13:28
      После успешного возвращения Крыма, такой сценарий вполне возможен)) И более того, многие очень заждались в такой развязке конфликта.
      maxim947
      1. Logall (Александр) Сегодня, 13:31
        Очень надеюсь, что всё это не просто слова! Чтобы не говорил, я, про Путина, но всё равно надеюсь на него... Надеюсь, что не зря надеюсь.
        Logall
        1. BecmepH (Алексей) Сегодня, 13:42
          Цитата: Logall
          Очень надеюсь, что всё это не просто слова! Чтобы не говорил, я, про Путина, но всё равно надеюсь на него... Надеюсь, что не зря надеюсь.

          Ну да... В 2005 на "прямой линии" ВВП сказал, мол, пока я президент, при мне повышения пенсий не будет...
          А ещё он недавно сказал, что Песков "пургу метёт"...
          Хотелось бы верить "небожителям", но не верится что-то...
          BecmepH
          1. Logall (Александр) Сегодня, 13:48
            Дружище, знаю всё это, сам про это твержу... Но сколько б Грабли не учили, а попа верит в чудеса!
            Logall
          2. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 14:06
            повышения пенсий не будет..

            пенсии повысили, что не так? А про (чётче надо формулировать мысли) пенсионный возраст... Где официальная бумага? Нет её. Вот когда будет, тогда и вопите
            Hammerlock
      2. Старый анекдот (Викентий) Сегодня, 13:34
        Тут главное не укропов предупредить, а их хозяев.
        Старый анекдот
        1. KAV (Александр) Сегодня, 13:42
          Цитата: Старый анекдот
          Тут главное не укропов предупредить, а их хозяев.

          Да их хозяевам плевать на всех. Если ответка прилетит, то ведь не самим же хозяевам. А там уж, -100 или -500 или -5000 кукол - на это хозяевам наплевать от слова совсем. Чем больше кукол пропадет, тем громче можно будет орать про страну ахрессора.
          KAV
        2. тол100в (Игорь) Сегодня, 13:56
          Цитата: Старый анекдот
          не укропов предупредить, а их хозяев.

          Госдеп наверное понял ВВП правильно. А если нет, то пускай пеняют на себя!
          тол100в
        3. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 14:07
          а хозяин дал однозначный ответ. Прессу читайте...
          Hammerlock
      3. cariperpaint Сегодня, 13:42
        Вы заждались войны?! Это такая форма мазохизма что ли?! Молитесь что бы в Украине куку не сорвало и не пришлось в это влезать. Там не Грузия,малой кровью не выйдет. Взламывать то что всу там нагородило у границ ДНР или ЛНР придется с огромными потерями.
        cariperpaint
        1. Опер (Игорь) Сегодня, 13:58
          Молятся пусть своим идолам провокаторы и убийцы женщин, детей и стариков и регулярно обстреливающие жилые каарталы населенных пунктов ЛДНР! Нас не надо пугать. Пуганые и не привыкать! Что такое тяжелые последствия надо пояснять?! Это такие последствия после которых для подонков наступает возмездие за все издевательства над людьми, все горе им причиненное! Последствия неотвратимые пусть не сомневаются! Президент очень четко сказал об этом сейчас потому, что есть очень серьезные основания полагать, что именно это время будет использовано фашистами в Киеве. Штаты штатами заница то своя... Не сегодня так завтра-конец один!
          Опер
          1. cariperpaint Сегодня, 14:05
            К сожалению наказание этой нечисти без полноценных боевых действий на данный момент не возможно.
            cariperpaint
        2. lopvlad (rr) Сегодня, 14:10
          Цитата: cariperpaint
          Молитесь что бы в Украине куку не сорвало


          эту самую "куку" сорвало в далеком 2014 году и вернуть эту "куку" на место без военного поражения бандеровских войск и уничтожения военной инфраструктуры и военных предприятий невозможно.
          Запад вкачивает бабло,предоставляет оружие не для того чтобы защитить суверенитет Украины от "нападения" России а для наступления на Россию.
          Поэтому воевать придется в любом случае,разница только в том придется нам воевать на территории Украины или на территории России(Крым,Белгородская,Курская область или Ростов на Дону.
          Мы в свое время ушили из Чечни наивно надеясь что дальше боевики не пойдут а потом было вторжение боевиков в Дагестан и четкое понятие у российской власти что боевиков в Чечне придется зачищать иначе Россия распадется вмиг.
          lopvlad
      4. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 14:06
        Цитата: maxim947
        После успешного возвращения Крыма, такой сценарий вполне возможен)) И более того, многие очень заждались в такой развязке конфликта.

        Надоели каклы,хуже горькой редьки! Пора уже, невзирая на "цивилизованный мир", удалить этот гнойник у наших границ! Не дай им Бог подумать,что ЧМ это их шанс нагадить России побольше! Ну а дальше, как в фильме "Человек с бульвара Капуцинов" - Билли,можно тебя на два слова....! am
        майор Юрик
    2. cariperpaint Сегодня, 13:37
      Летом вмегда все в полях и не приказа ждут а учатся)
      cariperpaint
    3. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 13:44
      вы бы еще какую новогоднюю съемку выложили
      к чему это видео двух месячной давности?!!
      Василенко Владимир
    4. badens1111 (влад) Сегодня, 13:49
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Войска уже в полях и ждут приказа.

      Стоило бы приводить расшифровку того,что показано.

      "Опубликовано: 9 апр. 2018 г.
      На кадрах - колонна военной техники проезжает мимо деревни Петровка Мясниковского района. Пункт назначения этих боевых машин - военная база в Ростовской области, которая расположена неподалеку. Однако, в аннотации к видео ясно написано, что это колонна танков, якобы, пересекла границу Украины. А другое подразделение уже катит по украинской земле, но его почему-то не успели запечатлеть. То, что на видео - БМП, а не танки и автор даже не видит разницы - полбеды. Провокатор, использующий это видео, пытается манипулировать сознанием. Некоторые поддержали автора ролика на украинском языке. Но разумные люди вывели "на чистую воду" и автора видео и фейковых комментаторов, которые призывали сражаться.

      - Писал явно не украинец, а человек, не знающий языка. Никакой границы никто не переходил, это в 40 км от границы снято. И это даже не танки, а БМП, а само видео украдено со страницы местного жителя. И вы реально думаете, что современная война ведется на БМП? На захват пошлют роту пехотинцев? - разоблачающе комментируют пользователи интернета.

      Такие "фейковыми" видео некоторые зарубежные блогеры и политтехнологи используют для активной манипуляции массовым сознанием. Нагнетают страх и ненависть и пытаются спровоцировать конфликты. Однако, или техника страдает, или выдумки не хватает и получается у них все из вон рук плохо. Пользователи интернета не так наивны, чтобы провести их на такой подделке." А нахождение техники на полигоне или перегон ее к полигону,никак не подтвержадет ваш громкий крик-" все готово!!!"
      badens1111
    5. Леший1975 Сегодня, 14:06
      судя по отсутствию зелени, видео не очень свежее. Так что вряд ли имеет отношение к дате чемпионата по футболу.
      Леший1975
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:22
    Надо полагать, ВВП не шутил по данному вопросу. Да и не шутят такими вещами в принципе, так что укронацистам на "заметку".
    a.s.zzz888
    1. Гардамир Сегодня, 13:34
      Надо полагать, ВВП не шутил по данному вопросу
      А так?

      тоже надеялись, что не шутит
      Гардамир
      1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 13:42
        Цитата: Гардамир
        тоже надеялись, что не шутит

        дак никто и не шутит.. Песковы тем более..
        Дедкастарый
      2. Леший1975 Сегодня, 14:01
        Нуу, так вспоминать же нужно. Уу, да еще четыре года назад. Да и повода для оптимизьму может резко поубавиться, если вспоминать, что заявлялось и что по факту делалось. Так что не качайте лодку и не лишайте многих хорошего настроения. laughing
        Леший1975
      3. cariperpaint Сегодня, 14:07
        И что он не так сказал то?
        cariperpaint
  3. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 13:23
    И Черноморскую эскадру вывести поближе к Азовскому морю..на всякий случай...
    Злой 55
    1. тол100в (Игорь) Сегодня, 14:01
      Цитата: Злой 55
      И Черноморскую эскадру вывести поближе к Азовскому морю..на всякий случай...

      А зачем? Там сил и средств хватает. Уж лучше к Одессе ,Херсону и Николаеву!!
      тол100в
  4. 16112014nk (Николай) Сегодня, 13:29
    Упоротые "бандеры" всё ж таки что то "организуют"какую-нибудь провокацию. У них же руки так и чешутся. Можно посоветовать словами Черномырдина: "Чешите в другом месте".
    16112014nk
  5. Maximys (Максим) Сегодня, 13:31
    Долго готовились к чемпионату, усилий много приложено, особой надежды на наших футболистов нет, хоть удовольствие от праздника футбола получим, так что любая провокация со стороны Киева, может закончится "мочиловом в сортире"
    Maximys
    1. Чёрный Сегодня, 13:39
      Цитата: Maximys
      собой надежды на наших футболистов нет,

      правильно....есть такая профессия - Родину позорить laughing ( футболист называется)
      Чёрный
  6. Masya Masya (Марина) Сегодня, 13:34
    короче...

    как- то так...
    Masya Masya
  7. unignm (Василий) Сегодня, 13:35
    хм прямым текстом говорят.
    значит что то будет
    unignm
    1. freddyk (Александр) Сегодня, 14:05
      Цитата: unignm
      хм прямым текстом говорят.
      значит что то будет

      Думаю, прямым текстом говорят как раз, что бы не было.
      freddyk
  8. yuliatreb (Василиса Юльевна) Сегодня, 13:37
    Дожились, теперь сказанное Путиным заявление обязательно подтверждать нужно Кремлю, наверное, чтоб еще страшнее стало,во как.
    yuliatreb
    1. Леший1975 Сегодня, 14:09
      Все правильно, попусту трепаться на камеры перед журналистами ВВП нужно было меньше. А теперь, если даже и будет кричать : волки, волки, а веры то словам уже и нет.
      Леший1975
  9. OSTup bender (роман) Сегодня, 13:40
    Когда пошёл трёп,дела не будет.все делается всегда молча,а это называется высказать беспокойство.
    OSTup bender
  10. Грица (Александр) Сегодня, 13:43
    Да ничего не будет - наш президент громко заявляет только. Но струсит снова, как это было в 2014 году. Когда можно было сделать весь юго-восток пророссийским. Либо во время боевых действий на Донбассе, когда Мариуполь уже почти окружен был.
    Грица
  11. Я русский (Евгений Валерьевич) Сегодня, 13:46
    очередная пурга от Пескова о пустом трёпе Путина yes
    Я русский
  12. Altona (Евгений) Сегодня, 13:49
    Шумерский мозг полагает, что великая Омерига и сильное НАТО впрягутся за спасение шумерского режима. А вообще, Украина-это часть России.
    Altona
  13. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 14:05
    Не полезут они. Будут гадить по мелкому из за укрытий, а открыто не полезут.
    sgr291158
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