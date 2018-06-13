14:14 13 июня
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Американский одноразовый гранатомет М72 снова модернизировали

Норвежская компания Nammo (Nordic Ammunition Company) в очередной раз усовершенствовала американский гранатомёт M72. Новая модель под названием M72 FFE уже поступила на тестирование в Корпус морской пехоты, дислоцированный в Норвегии, передает "Warspot" со ссылкой на портал defensenews.com.

Американский одноразовый гранатомет М72 снова модернизировали


Американский одноразовый гранатомет был создан для замены винтовочной гранаты M31 и гранатомёта M20A1 «Супер-Базука». Принят на вооружение американской армии в 1962 году и используется по настоящее время, претерпев некоторые модернизации. Производился по лицензии в Норвегии и Турции. В Советском Союзе конструкция М72 стала основой для создания РПГ-18 (Муха).


Новая модификация, разработанная норвежскими оружейниками в рамках контракта от 2016 года, заключенного с Корпусом морской пехоты США, отличается от предыдущих отсутствием реактивной струи при выстреле. Вместо этого из обратной стороны гранатомёта выбрасывается облако специальной жидкости, абсолютно безопасной как для окружающей среды, так и для находящихся рядом людей. Благодаря этому, а также сравнительно тихому звуку выстрела (сравним со стрельбой из 9-мм пистолета), имеется возможность стрельбы в замкнутом пространстве.

Испытания нового гранатомета M72 FFE продлятся до конца года, после чего будет принято решение о дальнейших закупках.

Использованы фотографии: mynewsdesk.com
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Комментарии 3

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  1. Прокат (Виктор) Сегодня, 13:51
    из обратной стороны гранатомёта выбрасывается облако специальной жидкости

    В смысле - "облако"? Аэрозольное? Струя? Пузырь?
    Прокат
    1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 13:56
      Американский одноразовый гранатомет М72 снова модернизировали
      опять....! Анекдоты про базуку



      Когда мужчина несет ковер, он обязан выстрелить из него по гаражам, как будто из базуки.
      Дедкастарый
      1. тол100в (Игорь) Сегодня, 14:07
        Цитата: Дедкастарый
        Анекдоты про базуку

        Цитата: Дедкастарый
        после чего будет принято решение о дальнейших закупках.

        И тут же принялись копировать по "пиратски" РПГ-7!
        тол100в
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