Американский одноразовый гранатомет М72 снова модернизировали

Норвежская компания Nammo (Nordic Ammunition Company) в очередной раз усовершенствовала американский гранатомёт M72. Новая модель под названием M72 FFE уже поступила на тестирование в Корпус морской пехоты, дислоцированный в Норвегии, передает "Warspot" со ссылкой на портал defensenews.com.Американский одноразовый гранатомет был создан для замены винтовочной гранаты M31 и гранатомёта M20A1 «Супер-Базука». Принят на вооружение американской армии в 1962 году и используется по настоящее время, претерпев некоторые модернизации. Производился по лицензии в Норвегии и Турции. В Советском Союзе конструкция М72 стала основой для создания РПГ-18 (Муха).Новая модификация, разработанная норвежскими оружейниками в рамках контракта от 2016 года, заключенного с Корпусом морской пехоты США, отличается от предыдущих отсутствием реактивной струи при выстреле. Вместо этого из обратной стороны гранатомёта выбрасывается облако специальной жидкости, абсолютно безопасной как для окружающей среды, так и для находящихся рядом людей. Благодаря этому, а также сравнительно тихому звуку выстрела (сравним со стрельбой из 9-мм пистолета), имеется возможность стрельбы в замкнутом пространстве.Испытания нового гранатомета M72 FFE продлятся до конца года, после чего будет принято решение о дальнейших закупках.