18:14 13 июня
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Кто принял решение отказаться от совместной с РФ программы FGFA. В Индии ищут стрелочника

В Индии приступили к разбору полётов в ситуации, связанной с отказом от совместного с Россией участия в проекте истребителя 5-го поколения FGFA. Как известно, несколько месяцев назад в Нью-Дели заявили, что выходят из проекта, так как вложение средств в него себя не оправдывает. Конкретные претензии: на данном этапе российский проект, по мнению индийской стороны, нельзя относить к полноценному 5-му поколению из-за эксплуатации двигателя «1-го этапа» и из-за отсутствия реализованной технологии «стелс». Напомним, что индийская сторона при этом заявила, что финансировать проект не будет, но может вернуться к вопросу участия в программе, как только Россия все недоработки устранит.

Теперь в индийских СМИ всё чаще можно встретить публикации о том, что индийские власти сделали весьма рискованный шаг, так как в конечном итоге ВВС Индии вообще могут остаться без военных самолётов 5-го поколения в тот момент, когда они уже есть у главного геополитического оппонента – Китая.

В издании The Economic Times опубликована статья, в которой рассказывается, что, на первый взгляд Индия, выйдя из проекта, сэкономила миллиарды долларов. Названа общая сумма в проекте FGFA, подразумевавшем кооперацию. Это $9 млрд. Однако тут же говорится, что затратная сделка с Россией поставила бы в конечном итоге Индию на уровень, сопоставимый по наличию новых истребителей с Китаем и даже США. Мало того, Индия, участвуя в проекте, автоматически получала бы доступ к новым технологиям, реализуемым в ходе проекта. Кого объявили ответственным за отказ от кооперации с Россией? Это DRDO – Оборонная научно-исследовательская организации Индии, руководство которой, как заявлено, утверждало, что имеет «все инструменты и способности для разработки новых технологий» (для самолёта проекта 5-го поколения).


Кто принял решение отказаться от совместной с РФ программы FGFA. В Индии ищут стрелочника


В материале говорится, что отказом от кооперации Индия уже потеряла 295 млн долларов, вложенных в разработку проекта, и теперь точно не получит 4 прототипа (было предусмотрено контрактом) к 2020 году.

Отмечено, что всего Индия собиралась законтрактовать на уровне совместной сборки не менее 127 таких самолётов.

Теперь нет контракта, нет чёткого понимания того, какую работу нужно проделать, чтобы получить самолёты 5-го поколения плюс технологию их производства. Остаётся «экономить деньги», и ждать, когда самолёты Су-57 доведёт до ума Россия – и тогда уже снова войти в проект. Но только кто сказал, что Россия в этом случае передаст Индии технологии, особенно учитывая тот факт, что индийская DRDO заявила о наличии собственных возможностей для создания технологий?.. Такое ожидание наносит удар по развитию ВВС Индии. Это и обсуждается наиболее активно в индийской экспертной среде.

Использованы фотографии: ПАО «Компания «Сухой»
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Комментарии 22

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  1. Vard Сегодня, 14:04
    С Индусами всегда всё непонятно... они сами то знают чего хотят...
    Vard
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:08
      Забавный расклад)) и о передаче каких технологий интересно идет речь? рановато передавать. Вот как сделаем первый опытный 6-го поколения, тогда можно.
      maxim947
    2. dorz (Дмитрий) Сегодня, 14:08
      У индийцев закончились деньги, т.к. покупают С-400 на $8 млрд.
      dorz
    3. Orkraider (Я) Сегодня, 14:10
      Как писал один из форумчан: работать с ними сложно, но возможно, а деньги с политической волей у Индии есть. А так, мое мнение, это обычная их переторжка)) Надо сбить цену. Мне почему-то кажется, что будут закупать одноместный су-57. Поживем - увидим))
      Orkraider
    4. Hammer Сегодня, 14:16
      Цитата: Vard
      С Индусами всегда всё непонятно..

      С индусами как раз таки все и понятно, они как обычно по своиму обыкновению, если не много пререфразировать известную поговорку, - "cъесть священного карпа из храмового пруда и сесть на благородный жезл Жуи". Асейчас локти кусают, так как перехитрили сами себя...;)
      Hammer
      1. MPN (Павел) Сегодня, 16:54
        Цитата: Hammer
        так как перехитрили сами себя...;)
        Это точьно...
        но может вернуться к вопросу участия в программе, как только Россия все недоработки устранит.
        И за чем тогда они будут нужны?
        MPN
    5. РУСС (Максим) Сегодня, 14:41
      Цитата: Vard
      С Индусами всегда всё непонятно... они сами то знают чего хотят...

      Как раз то они знают, что хотят. Индийцы ещё те халявщики .
      РУСС
    6. Alex_Rarog (Александр) Сегодня, 16:17
      Да блин пожизни жопой виляют.... будем щакупать не будем закупать будем разрабатывать не будем разрабатывать.... хотим не хотим....
      Alex_Rarog
    7. senima56 (Николай) Сегодня, 16:18
      Индусы всегда брали "измором"! Достаточно вспомнить наш переделанные (по их требованиям) авианосец (бывший "Адмирал Горшков")! Они буду год, два, три долбить и долбить....и ты уже готов даже доплатить, только бы эта "бодяга" закончилась! Кажется, наши это поняли и не перестали идти на поводу!
      senima56
  2. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 14:09
    Спохватились. Вспомнила бабка, как девкой была.
    Главное, чтобы наши не продешевили, когда индусы назад щемиться начнут.
    Rostislav
  3. AID.S Сегодня, 14:12
    Идёт медленное, но верное сокращение сотрудничества с РФ по линии ВТС. И тут не только индусов вина.
    AID.S
  4. Jerk Сегодня, 14:16
    У индусов всегда во власти был бардак. Пример - энергетическая безопасность страны отсутствует как явление. Для нее надо развивать АЭС, причем программа как минимум должна не уступать Китаю - а там сейчас строят 25 блоков разом! В Индии 2 десятка лет строят 1 единственную АЭС, и вновь умудрились подписать недавно договор с США, подтверждающий, что строить должны США.
    Один вопрос - они там в Индии все укуреные? КТО В США МОЖЕТ СТРОИТЬ АЭС СЕЙЧАС? Правильный ответ - никто.
    Jerk
    1. reservist (Алексей) Сегодня, 15:35
      Цитата: Jerk
      В Индии 2 десятка лет строят 1 единственную АЭС, и вновь умудрились подписать недавно договор с США, подтверждающий, что строить должны США.

      а какую станцию американцы в Индии будут строить ?
      reservist
  5. Canecat (Canecat) Сегодня, 14:22
    Цыгане... что с них взять laughing
    Canecat
    1. demo (Ван) Сегодня, 15:15
      Не правильно.
      Цыгане - это племя Ци с реки Ганг.
      Одно из многих.
      При том очень давно мигрировавших в сторону севера и северо-запада Европы.
      demo
  6. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 15:06
    Хитрые индусы, работают с РФ и США и тем и тем стараются диктовать свои условия.....но как бы не остались у разбитого корыта.....
    Alexey-74
  7. Грац (Грац) Сегодня, 15:22
    о индийские пляски с бубнами начались, мдя те ещё цЫганы
    Грац
  8. Комментарий был удален.
  9. MIG00001 (Александр) Сегодня, 15:50
    Странно что речь идет о совместной разработке но при этом обвиняют только нас за то что мы не можем сделать полноценный самолет невидимку, ответ очевиден самим ума не хватает
    MIG00001
  10. Jerk Сегодня, 16:06
    Цитата: reservist
    а какую станцию американцы в Индии будут строить ?

    Никакую. Некому. Однако:
    Индия заключила с США 182-миллиардный контракт на строительство атомных электростанций
    Новости — 28.01.2015
    Jerk
    1. Const (Константин) Сегодня, 17:18
      НЕУЖЕЛИ ОТВЯЗАЛИСЬ, вериться с трудом. И не забывайте, это бывшая английская колония. В руководстве большинство взращены виндзбургским образованием. Им чем хуже России, тем лучше семье.
      Const
    2. Topgun (Вася Пупкин) Сегодня, 17:53
      опять этот миф что США просрали полимеры в атомке...
      конечно не все гуд, но компетенция не утрачена
      да, из-за рисков постройка атомных станций в США стала запредельно дорогой и соответственно не рентабельной, но в военке дела идут не плохо, стабильно со стапелей выходят новые апл + авианосцы...
      Topgun
  11. faterdom (Андрей) Сегодня, 18:04
    Пусть пока копят деньги. Будут покупать в готовом виде, без технологий. Но дороже.
    faterdom
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