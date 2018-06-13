18:16 13 июня
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Додон: дружить с Западом против России не будем

Молдова не хочет дружить с западными странами против Москвы, у республики нет будущего без хороших отношений с Россией, передает РИА Новости заявление президента страны Игоря Додона.



По словам президента, присутствовавшего во вторник на приеме по случаю Дня России, подавляющее большинство граждан Молдовы считают Российскую Федерацию своим другом, а россиян – братским народом.


У республики без хороших отношений с Москвой не может быть будущего, «думаю, что это понимают даже оппоненты внутри страны», добавил он.

Додон отметил, что за последние 26 лет (после установления дипотношений) бывало всякое, сейчас отношения между двумя странами переживают не лучший период, но это пройдет. Он выразил уверенность в том, что у них «есть общее будущее». А вот каким оно будет – решит сам народ, подчеркнул президент.

По его словам, страны связывают экономика и общая история. Он также указал на важность миротворческой миссии в Приднестровье, благодаря которой был остановлен конфликт, и считает, что эта миссия должна быть продолжена.

Ранее Додон заявил, что очень надеется на восстановление нормальных отношений между Россией и Западом. Если геополитически игроки найдут общий язык, Молдове будет легче договориться о решении тех проблем, с которыми она сталкивается. Это жизненно важно для республики.

Поэтому если будет нормальный диалог между Москвой и Западом, от этого выиграем и мы, сказал президент Молдовы.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. Vard Сегодня, 14:07
    "подавляющее большинство граждан Молдовы считают Российскую Федерацию своим другом, а россиян – братским народом." ну..ну... посмотрим кого они выбирут ...
    Vard
    1. Sefevi Сегодня, 14:09
      А какие у него полномочия? Сказал так сказал. И что? Всё будет ясно после выборов
      Sefevi
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:50
        Цитата: Sefevi
        А какие у него полномочия?

        Никаких! Типа королевы в Англии.
        Александр романов
    2. Александр78 Сегодня, 14:12
      Простой народ ничего к сожалению не решит , как собственно и сам Додон .
      Александр78
    3. хрыч (Хрыч) Сегодня, 14:13
      Если они выберут западный путь, то Румыния в ЕС глухая, нищая окраина, а Молдавия будет глухой, нищей окраиной Румынии. Перспектива крутая laughing
      хрыч
      1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 14:30
        Цитата: хрыч
        Если они выберут западный путь, то Румыния в ЕС глухая, нищая окраина, а Молдавия будет глухой, нищей окраиной Румынии. Перспектива крутая laughing

        Выборы покажут процент кастрюлеголовых в Молдавии. Уже скоро.
        Alex-a832
    4. тол100в (Игорь) Сегодня, 14:49
      Цитата: Vard
      . посмотрим кого они выбирут ...

      Ну фути капу!
      тол100в
    5. сибиралт (Олег) Сегодня, 15:17
      Додон - мямля. Заручился бы поддержкой ПМР и за пару часов снес "румынский парламент" в Молдове. Пока Европа будет переваривать события, российского производства "сушки" и "миги" у него на аэродромах будут в количестве сколько нужно. Делать надо, а не сопли размазывать! winked
      сибиралт
      1. рич (дмитрий) Сегодня, 17:43
        Додон: дружить с Западом против России не будем

        С его то полномочиями, он зто только про свою собственную семью сказать может. К сожалению
        рич
  2. Комментарий был удален.
    1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 14:09
      Цитата: Sefevi
      А кто такой Додон и какие у него полномочия?

      Президент Молдавии и полномочий у него несколько больше чем у Sefevi laughing
      хрыч
      1. Vard Сегодня, 14:12
        Увы... должность у него в сущности представительская... там парламент рулит...
        Vard
        1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 14:24
          Цитата: Vard
          должность у него в сущности представительская

          Тем не менее он Президент и несмотря на разногласия с парламентом, таки имеет полномочия, включая роспуск парламента и назначение/освобождение от должности членов правительства, также является главнокомандующим. Там конечно гадит Конституционный суд из националпредателей, однако никто не решается узурпировать власть и ближайшие выборы определят дальнейшую судьбу Республики.
          хрыч
          1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 14:45
            Остается надеяться, что Додон выжидает момент, как в том анекдоте, чтобы медленно спуститься с горы и покрыть все это прозападное стадо, не размениваясь на борьбу с его отдельными элементами.
            Alex-a832
        2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 14:43
          По крайней мере он (Царь Додон)своим наличием сдерживает румынскую аннексию и уже благодаря этому ценен в Истории, а дальше будет видно, по крайней мере его правление дало передышку России на Приднестровском направлении, а будь вместо него какая-нибудь прорумынская ... то кровище уже смешалось бы с водами Днестра. Крайне, крайне важен его приход в это время, время Майдана, Крыма и Донбасса. Поэтому не увы, а ах... good
          хрыч
        3. тол100в (Игорь) Сегодня, 14:55
          Цитата: Vard
          там парламент рулит...

          Там Госдеп рулит, и не стесняется!
          тол100в
      2. сибиралт (Олег) Сегодня, 16:21
        Чтобы пойти взалупу, нужен дух, а "полномочия"- от верных от друзей, которые за твоей спиной. Или что-то в мире изменилось? Так было всегда и так будет.winked Кто смел, тот съел.
        сибиралт
  3. solzh (Сергей) Сегодня, 14:14
    А президент Молдавии чего-то решает? Его мнение как и мнение народа Молдавии правительством и депутатами учитывается? Додону, я так думаю, надо не конституционную реформу проводить, а конституционную революцию делать, чтобы президент Молдовы был президентом, а не каким-то представителем страны, чей пост носит номинальный характер.
    solzh
    1. тол100в (Игорь) Сегодня, 15:08
      Цитата: solzh
      чей пост носит номинальный характер.

      В мандовании прошло, а в армении только собирается проходить вариант парламентского (купленного) большинства, выращенного в СГА! Такой ВАРИАНТ рассматривался и для Нашей России! Ведь куда проще купить десяток-другой чинуш, не имеющих совести, произвести ПЕРЕВОРОТ, а потом заявлять, что в стране нет "мерикосной дерьмократии"!
      тол100в
  4. Altona (Евгений) Сегодня, 14:19
    Цитата: Vard
    ну..ну... посмотрим кого они выбирут ...

    ----------------------
    На выборах побеждает правящий класс. Народ там только для массовости аттракциона. В наших выборах Путина мы выбрали только расписавшись за получение бюллетеня, ваши галочки в нем никому уже были не нужны, неважно за кого. Молдова как и Украина-это часть русской земли. Пока мы не объединимся, так и будем пропадать.
    Altona
  5. ополченец2 (Александр) Сегодня, 15:03
    Не только Додон появился, за ним и клубника молдавская на рынках появилась. Все правильно потихоньку идет.
    Жалко, украинской нет.
    ополченец2
  6. Опер (Игорь) Сегодня, 15:54
    Ну это прям чудо какое то!)
    Опер
  7. alex007i (Александр) Сегодня, 16:26
    Додон это уже имя нарицательное.
    alex007i
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