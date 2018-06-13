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Додон: дружить с Западом против России не будем
Молдова не хочет дружить с западными странами против Москвы, у республики нет будущего без хороших отношений с Россией, передает РИА Новости заявление президента страны Игоря Додона.
По словам президента, присутствовавшего во вторник на приеме по случаю Дня России, подавляющее большинство граждан Молдовы считают Российскую Федерацию своим другом, а россиян – братским народом.
У республики без хороших отношений с Москвой не может быть будущего, «думаю, что это понимают даже оппоненты внутри страны», добавил он.
Додон отметил, что за последние 26 лет (после установления дипотношений) бывало всякое, сейчас отношения между двумя странами переживают не лучший период, но это пройдет. Он выразил уверенность в том, что у них «есть общее будущее». А вот каким оно будет – решит сам народ, подчеркнул президент.
По его словам, страны связывают экономика и общая история. Он также указал на важность миротворческой миссии в Приднестровье, благодаря которой был остановлен конфликт, и считает, что эта миссия должна быть продолжена.
Ранее Додон заявил, что очень надеется на восстановление нормальных отношений между Россией и Западом. Если геополитически игроки найдут общий язык, Молдове будет легче договориться о решении тех проблем, с которыми она сталкивается. Это жизненно важно для республики.
Поэтому если будет нормальный диалог между Москвой и Западом, от этого выиграем и мы, сказал президент Молдовы.
По словам президента, присутствовавшего во вторник на приеме по случаю Дня России, подавляющее большинство граждан Молдовы считают Российскую Федерацию своим другом, а россиян – братским народом.
У республики без хороших отношений с Москвой не может быть будущего, «думаю, что это понимают даже оппоненты внутри страны», добавил он.
Додон отметил, что за последние 26 лет (после установления дипотношений) бывало всякое, сейчас отношения между двумя странами переживают не лучший период, но это пройдет. Он выразил уверенность в том, что у них «есть общее будущее». А вот каким оно будет – решит сам народ, подчеркнул президент.
По его словам, страны связывают экономика и общая история. Он также указал на важность миротворческой миссии в Приднестровье, благодаря которой был остановлен конфликт, и считает, что эта миссия должна быть продолжена.
Ранее Додон заявил, что очень надеется на восстановление нормальных отношений между Россией и Западом. Если геополитически игроки найдут общий язык, Молдове будет легче договориться о решении тех проблем, с которыми она сталкивается. Это жизненно важно для республики.
Поэтому если будет нормальный диалог между Москвой и Западом, от этого выиграем и мы, сказал президент Молдовы.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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