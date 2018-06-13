18:11 13 июня
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Я ее предотвратил. Трамп заявил об отсутствии ядерной угрозы со стороны КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что после его встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном ядерной угрозы со стороны этой страны больше не существует. Такую запись Трамп сделал на своей странице в Twitter после возвращения с саммита в Сингапуре.

Я ее предотвратил. Трамп заявил об отсутствии ядерной угрозы со стороны КНДР


Дональд Трамп заявил, что ему удалось предотвратить угрозу ядерной войны между США и КНДР, которая существовала со времени президентства его предшественника Барака Обамы и теперь вся Америка может спать спокойно.


Ранее Трамп заявил, что что процесс ядерного разоружения КНДР начнется «практически немедленно», так как он верит в то, что Ким Чен Ын после возвращения в Пхеньян приступит к разоружению сразу же. Он добавил, что северокорейцы уже подорвали один свой главный полигон и "уже избавляются от ракет".

В тоже время лидер Северной Кореи в своем выступлении по окончании саммита заявил, что для достижения мира, стабильности и денуклеаризации на Корейском полуострове обе страны для гарантии сначала должны принять юридические и системные меры, т.е. соблюдать принцип последовательности в выполнении своих обещаний.

Напомним, что встреча лидеров США и Северной Кореи состоялась 12 июня в Сингапуре. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому Северная Корея выразила готовность к полной денуклеаризации Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязуются предоставить гарантии безопасности Пхеньяну в ответ на отказ от ядерного оружия.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 37

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  1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 14:26
    До этого предшественник Трампа тоже лично "предотвратил" ядерную угрозу Ирана. Трамп аннулировал это "предотвращение" . История повторяется? Ну просто "голуби мира"...
    Alex-a832
    1. тол100в (Игорь) Сегодня, 14:32
      Цитата: Alex-a832
      Ну просто "голуби мира"..

      Теперь очередь за "Премией Мира" и последующими бомбардировками ... !
      тол100в
      1. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 14:49
        Норвегия, Норвегия,
        Прекрасная страна.
        Есть нефть, селедка, скумбрия,
        И фьордов глубина.

        Чиновники норвежские
        Боятся воровать.
        И генералы смелые
        Не любят воевать.

        В Норвегии, в Норвегии
        Несчастным быть грешно.
        Но есть одна проблема:
        Норвегам не смешно.

        Там холодно, там пасмурно,
        И в море не нырнешь.
        Гнетет тоска ужасная
        И стар, и молодежь.

        На всю страну Норвегию
        Один певец Рыбак.
        И тот из Белоруссии,
        Обидно, братцы, как.

        Нет цирков изобилия,
        Не знают КВН;
        Но комитет есть Нобеля
        Хазанова взамен.

        За труд на пользу мира,
        Для блага всей Земли,
        Там премии престижные
        Давно учреждены.

        И дядя, Дональд Трампушка
        Их так заговорил,
        Что приз за краснобайство
        От них он получил.

        И Трамп его достоин,
        Мы все должны понять:
        Кто делать не умеет -
        Тот должен обещать.

        "Евреев и арабов
        Научим мирно жить!
        И Маугли с Шер-ханом
        Заставим мы дружить"!

        "Биг-маки для голодных,
        Страховки для больных.
        Через четыре года
        Не будет больше их".

        "С Кореей Ким-Чен-Ира
        Мы будем говорить.
        Иран не быть упрямым
        Мы сможем убедить."

        "Перекуем в орала
        Ракетный арсенал.
        О да, мы это можем!"
        Он громко прокричал.

        Он "умный " и веселый
        Из Штатов президент.
        С улыбкой белозубой.
        Пришел его момент!

        Трамп Дональд - есть Мессия
        Не правда ли - звучит?!
        Он все народы мира
        В любви объединит!

        Весь свет уже смеется
        Над Осло от души.
        Теперь за красноречие
        Подарки хороши.

        От зависти несчастен
        В аиде Цицерон.
        В раю сам Дизраэлли
        Сей вестью удручен.

        Щедрее, чем в Элладе
        За ритора урок.
        Парламентские дяди
        Дают деньжат мешок.

        В душе их нет пристрастия,
        Как ангелы чисты.
        Но головы их светлые,
        К прискорбию, пусты.

        И хочется смеяться,
        Хоть плакать в самый раз.
        Дают авансом премию
        За две войны зараз.
        ....Алексей С. Железнов
        ....в доработке Соломона Кейна
        Соломон Кейн
      2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 14:49
        Цитата: тол100в
        "Премией Мира"

        Великий шоумен вырвался на просторы Планеты. Таких грандиозных шоу мы еще не видели. Но поверьте, он очень нам помогает. Такое впечатление, что он бьет Мировой порядок с тыла.
        хрыч
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 15:04
          Чисто американская схема:
          1. Создать проблему
          2. Предложить ее решить
          3. Снять все сливки как бенефициар.
          Матрасы, в частности Трамп, поняли, что объединение Корей - неизбежно и решили с этого что нибудь поиметь, в частности матрасы будут первыми кто туда войдет с инвестициями, а это практически 100% прибыльный шаг. Останется только один вопрос, как это Ын все это объяснит Китаю
          maxim947
          1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 15:26
            Тут нужно было, чтоб южные корейцы, японцы и китайцы раскошелились, спокойно расстались с рабочими местами и пр., поэтому до ядерной войны подняты ставки, а потом мир и все довольны. Мировой порядок на войну не решился, поэтому сдал позиции в АТР. Мы в огроменном плюсе, получим транскорейские трубу, железную дорогу и автомагистраль. Новый Великий Шелковый путь минуя китайцев.
            хрыч
          2. Weyland (Константин) Сегодня, 16:37
            Цитата: maxim947
            Чисто американская схема:
            1. Создать проблему
            2. Предложить ее решить
            3. Снять все сливки как бенефициар.

            О. Генри, "Короли и капуста": проблема сбыта обуви в Анчурии, где все ходят босиком laughing
            Weyland
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 14:37
      Ну, ну. Приручить Кимов вообще не реально. lol Ын может так блызнуть из любого положения, что мало никому не покажется! belay А когда по шерстке и кошке приятно. hi
      сибиралт
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:10
        Цитата: сибиралт
        у. Приручить Кимов вообще не реально

        Да ладно
        Цитата: сибиралт
        Ын может так блызнуть из любого положения

        Уже не чем,зубы то на полке лежат laughing За ненадобностью
        Александр романов
    3. Юра (Юрий) Сегодня, 16:45
      Легко предотвратить ядерную войну, для этого надо просто её не начинать, Трампушка предотврати ядерную войну с Россией ну или с Китаем хотя бы, сдайся уж поскорее что-ли. laughing
      Юра
      1. рич (дмитрий) Сегодня, 17:41
        Я ее предотвратил. Трамп заявил об отсутствии ядерной угрозы со стороны КНДР

        нобелевскую премию мира в студию.! fellow
        рич
  2. Altona (Евгений) Сегодня, 14:31
    Трамп что то сильно отжигает в последнее время. Он как фокусник. Трах-тибидох, и сделку с Ираном аннулировал. Как бы с КНДР он такой трюк не произвел, в смысле, отменил договренности.
    Altona
    1. Юра (Юрий) Сегодня, 16:07
      Цитата: Altona
      Как бы с КНДР он такой трюк не произвел

      Да легко. Тем более пока мы слышим только его слова. Нигде я ещё не встретил, чтобы они подписали с Ыном какой-либо договорообязующий документ.
      Юра
  3. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 14:33
    Сейчас лопнет, от самодовольства и собственной важности laughing
    vladimirvn
  4. mari.inet (Марина) Сегодня, 14:38
    Торопыга Трамп. Ещё ничего не предотвратил, а уверенное заявление уже сделал. Продумал ли он пути к отступлению от собственных слов, если КНДР проявит упорство и будет спокойно дожидаться обещанных гарантий, не расслабляясь и ничего не уничтожая?
    Раньше я думала, что торопливостью слов отмечается только наш Дмитрий Анатольевич. Теперь надо признать, что у него неплохая компания в виде мистера Дональда.
    mari.inet
    1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 14:49
      Цитата: mari.inet
      Ещё ничего не предотвратил, а уверенное заявление уже сделал. Продумал ли он пути к отступлению от собственных слов, если КНДР проявит упорство и будет спокойно дожидаться обещанных гарантий, не расслабляясь и ничего не уничтожая?

      Ну как же не предотвратил? Он сам лично и создавал "проблему" с самого начала своего президентства, для её успешного предотвращения, но уже с присутствием элементов торга и уступок. Их излюбленная тактика - "создать" проблему, а потом её "решить" продав свои "уступки" типа отмены санкций, но уже за конкретные уступки типа - уничтожения полигонов, сворачивания ядерных программ, денуклеаризации и т.д. Трампу просто нужны положительные результаты т.к. в этом году у него выборы в Конгресс и любые посиделки он готов выдать за прорыв, не смотря на то, что как говорят аналитики процесс разоружения С.Кореи может занять десятилетия.
      Ныробский
      1. mari.inet (Марина) Сегодня, 15:10
        Насколько я поняла, санкции против Сев.Кореи Трамп не отменил. Он только приостановил ввод очередной порции санкций.
        А в целом, да, я с вами согласна. Тактика США разнообразием не радует. Шаг вперёд, шаг назад, шаг в сторону.. вальс танцуют. Создали проблему, затем типа её решили. Все при своих остались, а Трампу зачётная запись в президентскую книгу отзывов.
        mari.inet
  5. Masya Masya (Марина) Сегодня, 14:43
    Дональд Трамп заявил, что ему удалось предотвратить угрозу ядерной войны между США и КНДР, которая существовала со времени президентства его предшественника Барака Обамы

    Прямо "гигантище"!!! И себя восхвалил, и обаму принизил... wink
    Masya Masya
  6. demo (Ван) Сегодня, 14:56
    Все. Ура!
    Нобелевскую премию мира Трампу!
    Срочно.
    Вне графика.
    demo
  7. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 14:59
    Клоуны да и только...Трамп сам со своей администрацией раздули скандал и потом как по сценарию Ким дал заднюю...теперь Нобелевская премия мира для Трампа, а про Иран быстро все забудут - проблема пока не остра....сдвинут на потом.....сплошное шоу........
    Alexey-74
  8. Puler (AMA) Сегодня, 15:02
    Ын не такой простак верить янкам...
    Puler
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:10
      Цитата: Puler
      Ын не такой простак верить янкам.

      У него нет выхода.Он сам себя загнал в ловушку
      Александр романов
      1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 15:23
        Обладание ЯО это теперь загнание самого себя в ловушку? Хе-хе laughing
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:51
          Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
          Обладание ЯО это теперь загнание самого себя в ловушку?

          Когда маленькая страна,которая граничит с Россией и Китаем,думает,что она может делать всё,что хочет. Ким ошибся.
          И ЯО у него больше не будет. А попытается вякнуть,Китаи ему мозги быстро вправит
          Александр романов
          1. Weyland (Константин) Сегодня, 16:39
            Цитата: Александр романов
            И ЯО у него больше не будет. А попытается вякнуть,Китаи ему мозги быстро вправит

            А Вам не кажется, что Китаю как раз куда выгоднее иметь "ядерного Ына" - как средство давления на матрасников?
            Weyland
            1. Shahno (Павел) Сегодня, 16:42
              Не нужно этого Китаю.. КНДР просто разменная монета в отношениях Китай-США. Если бы речь была о Кубе с ЯО, тогда может китайцы бы поимели плюсов....
              Shahno
            2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:47
              Цитата: Weyland
              А Вам не кажется, что Китаю как раз куда выгоднее иметь "ядерного Ына" - как средство давления на матрасников?

              Уже смешно.Какое давление КНДР может оказать на США? Экономически это ноль,политически КНДР тоже ноль. В военном плане,это не давление на США,а геморой для всех соседей,в том числе и Китая и России.

              И второе,если бы Китаю это было выгодно,Китаи не стал бы закрывать границу ,поддерживать в ООН санкции. Китай фактически поставил КНДР на грань голода.
              И всё это потому, что ядерный Ким не в интересах Китая
              Александр романов
          2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 16:43
            Кто сказал, что ядерного оружия у КНДР больше не будет, на данный момент наверняка зарядов 30 - 40 уже изготовлено, просто боеголовки отправят на склады и подпишут договор о нераспространении ядерного оружия.
            Вадим237
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:59
              Цитата: Вадим237
              на данный момент наверняка зарядов 30 - 40 уже изготовлено,

              Вот откуда вы это берете,цифры,утверждения??? Откуда из собственной головы? Сколько бы у него их не было,отдаст все ,а не отдаст Китаи границу не откроет
              Цитата: Вадим237
              просто боеголовки отправят на склады и подпишут договор о нераспространении ядерного оружия.

              Мне уже надоело читать фантазии
              Александр романов
  9. частное лицо Сегодня, 15:10
    Трамп красавчик, главное вовремя пока ни кто не успел заявить на весь мир , а там пусть потом разбираются кто прав кто виноват.(сарказм)
    частное лицо
  10. Гуру (Олег) Сегодня, 15:19
    Я ее предотвратил. Трамп заявил об отсутствии ядерной угрозы со стороны КНДР
    Ну вылитый Нобелевский лауреат. laughing
    Гуру
  11. тагил (сергей) Сегодня, 15:26
    Оказывается посиделки продолжаются и даже есть планы на встречу в Вашингтоне. В Цитадели демократии! А ведь еще вчера "человек ракета" был изгоем и Владимира Путина пугали, что он останется в изоляции в компании президента Ирана, Сирии и лидера КНДР. Так простите, это теперь у Путина изоляция еще злее стала или официально на Западе Ким Чен Ын признан своим парнем что ли?
    тагил
  12. ополченец2 (Александр) Сегодня, 15:36
    Ну а Ким III съездил перед этим в Пекин, потом Путин туда же заехал, ну а потом и Трампу решили разрешить приехать, правда не в Пекин, а рядом. Видимо, решено погодить пока. Но такая последовательность событий внушает определенный оптимизм.
    До американских выборов в Конгресс еще время есть, поэтому вряд ли Дональд то наш Трамп на этом остановится и успокоится. Публика то потребует еще зрелищ. А без тт. Си и Путина, как показывает практика, яркого финала представления по победным замирениям может не получиться. Остается подождать.
    ополченец2
  13. Weyland (Константин) Сегодня, 16:34
    Северная Корея выразила готовность к полной денуклеаризации Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязуются предоставить гарантии безопасности
    "выразила готовность" и "обязуются предоставить" друг друга стОят: обещать - не значит жениться! laughing
    Weyland
  14. Чёрная вода (Александр) Сегодня, 17:00
    господин президент, а слабо "заслуженную" , вне всякого сомнения ))), уже перечисляемую вам премию мира, передать КНДР, на разоружение так сказать.....или Сирии, на восстановление Ракки...хотя о чём это я .....
    Чёрная вода
  15. Грица (Александр) Сегодня, 17:14
    Какой наивный дяденька. Кимушка, скорее всего с памятью о Каддафи спать ложится, а этот клоун уже в своих мечтах его замочил в сортире.
    Грица
  16. костя1 (константин) Сегодня, 17:58
    Предотвратил он-как ребенок в твиттере хвастается-а она была угроза-то? а ракеты Ким все переломал?
    костя1
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