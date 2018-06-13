Я ее предотвратил. Трамп заявил об отсутствии ядерной угрозы со стороны КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что после его встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном ядерной угрозы со стороны этой страны больше не существует. Такую запись Трамп сделал на своей странице в Twitter после возвращения с саммита в Сингапуре.Дональд Трамп заявил, что ему удалось предотвратить угрозу ядерной войны между США и КНДР, которая существовала со времени президентства его предшественника Барака Обамы и теперь вся Америка может спать спокойно.Ранее Трамп заявил, что что процесс ядерного разоружения КНДР начнется «практически немедленно», так как он верит в то, что Ким Чен Ын после возвращения в Пхеньян приступит к разоружению сразу же. Он добавил, что северокорейцы уже подорвали один свой главный полигон и "уже избавляются от ракет".В тоже время лидер Северной Кореи в своем выступлении по окончании саммита заявил, что для достижения мира, стабильности и денуклеаризации на Корейском полуострове обе страны для гарантии сначала должны принять юридические и системные меры, т.е. соблюдать принцип последовательности в выполнении своих обещаний.Напомним, что встреча лидеров США и Северной Кореи состоялась 12 июня в Сингапуре. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому Северная Корея выразила готовность к полной денуклеаризации Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязуются предоставить гарантии безопасности Пхеньяну в ответ на отказ от ядерного оружия.