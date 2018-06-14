Сочленённый болотоход СВГ-701 «Ямал»



Болотоход СВГ-701 "Ямал" на испытаниях. Фото 5koleso.ru



Болотоход с тяжелым габаритным грузом. Фото Drive2.ru



Серийный трелевочный трактор на фоне "Ямала". Размеры последнего впечатляют. Фото 5koleso.ru



СВГ-701 и вездеход ГАЗ-71. Кадр из кинохроники



Рабочее место водителя. Фото 5koleso.ru



"Ямал" с грузом движется по болотистой местности. Кадр из кинохроники



Испытания на севере. Кадр из кинохроники



Болотоход маневрирует за счет поворота тележек. Кадр из кинохроники

По материалам:

https://drive2.ru/

http://5koleso.ru/

Степанов А. Сочлененные гусеничные и колесные машины сверхвысокой проходимости. // Техника и вооружение, 2003. №8.

В начале восьмидесятых годов стартовало серийное производство многоцелевых болотоходов БТ361А-01 «Тюмень», которым предстояло участвовать в строительстве новых объектов нефтегазовой отрасли в отдаленных районах. При этом развитие имеющихся идей не остановилось, и в скором будущем появился новый проект подобного рода. Для усиления парка транспортной техники предлагалось создать новый транспортер с повышенными характеристиками. Эта машина получила известность под названием СВГ-701 «Ямал».Многоцелевой сочлененный болотоход «Тюмень» имел снаряженную массу на уровне 46 т и мог брать на борт 36 т груза. Для размещения полезной нагрузки у машины имелась платформа большого размера. Шасси с двумя гусеничными тележками не позволяло развивать высокую скорость, но при этом обеспечивало перемещение по самым сложным ландшафтам. В целом, машина БТ361А-01 устраивала эксплуатантов, но ее характеристики могли быть недостаточными для решения некоторых особо сложных задач.Решение этой проблемы было очевидным: следовало запустить новый проект, по результатам которого нефтегазовая отрасль могла получить специальную машину с требуемыми характеристиками. К середине десятилетия такое предложение было оформлено в виде соответствующего запроса от министерства строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности CCCP. Вскоре были выбраны исполнители работ, которым предстояло разработать проект и построить готовую технику.Новый проект имел любопытную особенность. Его предлагалось создавать в сотрудничестве с зарубежными специалистами и с широким использованием их наработок. Советский Союз в этом проекте представляла ассоциация «Нефтегазстроймаш». Непосредственным участником проектирования было Специальное конструкторское бюро «Газстроймашина» (г. Тюмень), чуть ранее создавшее болотоход «Тюмень». Вместе с этой организацией должна была работать канадская компания Foremost Industries. Эта фирма имела существенный опыт в деле создания сочлененных вездеходов, и ее наработки планировалось использовать при создании перспективного образца для советской промышленности.Несмотря на участие организаций из двух стран, проект получил только русскоязычное обозначение. Новый тяжелый болотоход назвали СВГ-701. Также ему присвоили имя «Ямал». Этот полуостров в ближайшем будущем мог стать площадкой для испытаний опытных образцов, а затем и местом работы серийной техники.Причиной запуска совместного проекта стало желание советских специалистов использовать зарубежные наработки. Еще в начале семидесятых годов компания Foremost запустила производство болотоходов Husky 8, построенных по сочлененной схеме. Под общей платформой с кабиной, моторным отсеком и грузовой площадкой шарнирно устанавливалась пара независимых гусеничных тележек. Машины такой компоновки показывали самые высокие характеристики проходимости, и потому не могли не заинтересовать советские организации, работающие в отдаленных районах. Результатом такого интереса стало соглашение о международном сотрудничестве.С точки зрения общей архитектуры перспективный болотоход «Ямал» должен был представлять собой увеличенный вариант машины Foremost Husky 8. За счет увеличения габаритов и массы планировалось довести грузоподъемность до требуемых значений. При этом требовалось разработать с нуля почти все основные агрегаты техники. Заимствование готовых узлов у «Хаски-8» в ряде случаев исключалось.Главным и наиболее крупным агрегатом машины СВГ-701 должен был стать корпус, выполнявший сразу несколько функций. Основой корпуса являлась удлиненная платформа рамной конструкции с местами для установки различных агрегатов. В передней части такой платформы закреплялась кабина экипажа. За ней предусмотрели крупный кожух для силовой установки и ряда агрегатов трансмиссии. За этим кожухом помещалось некоторое оборудование для работы с грузами. Вся центральная и задняя часть платформы отдавалась под обустройство простейшей прямоугольной грузовой площадки. Особая конструкция трансмиссии привела к тому, что внутри корпуса-платформы появились объемы для установки карданных валов.Под основным корпусом помещались две унифицированные гусеничные тележки. В основе такого агрегата имелся корпус небольшой ширины, внутри которого помещались детали трансмиссии. Снаружи на нем предлагалось устанавливать элементы ходовой части. С основным корпусом тележка соединялась при помощи вертикальной опоры и шарнирного соединения. За счет специальных гидравлических приводов опора могла вращаться вокруг вертикальной оси. Тележка, в свою очередь, качалась в продольной вертикальной плоскости. Поворот одной или двух тележек позволял маневрировать, а за счет вертикальных перемещений они «отрабатывали» неровности местности.В моторном отсеке болотохода «Ямал» помещался восьмицилиндровый V-образный дизельный двигатель мощностью 715 л.с. марки Detroit Diesel. Также имелся автономный дизель-генератор, снабжавший системы энергией при выключенном основном двигателе. Силовую установку укомплектовали топливной системой с баком большой мощности. На борту машины присутствовало 2120 л дизельного топлива, что позволяло получить требуемый запас хода.Двигатель соединялся с механической трансмиссией, в состав которой входила автоматическая коробка передач. Схема трансмиссии, обеспечивавшая привод обоих гусеничных движителей, была заимствована у вездехода Husky 8. От коробки передач, размещенной рядом с двигателем, отходил продольный карданный вал, соединявший ее с раздаточной коробкой. Последняя обеспечивала разделение мощности на два потока. Вперед от раздаточной коробки отходила пара валов. Один из них соединялся с дифференциалом передней тележки, второй использовался в приводе лебедки. При помощи третьего вала, уходившего назад, обеспечивался привод задней тележки. В обоих случаях валы привода движителей устанавливались с наклоном и проходили через окна в стойках тележек.Две тележки СВГ-701 имели схожую конструкцию, но немного отличались друг от друга. На бортах корпуса небольшой ширины жестко подвешивалось по четыре опорных катка. Катки были укомплектованы пневматическими покрышками, выполнявшими функции амортизаторов и призванными улучшать плавность хода. Привод тележки осуществлялся при помощи неразрезного моста автомобильного типа, оснащенного ведущими колесами. Ведущие колеса передней тележки располагались впереди, задней – в корме. Такое расположение колес было связано с особенностями трансмиссии. Ведущие и направляющие колеса отличались от катков меньшим диаметром.«Ямал» получил резинометаллические гусеницы шириной 1,85 м. Большая площадь опорной поверхности позволила получить весьма низкое удельное давление на грунт. Для болотохода без нагрузки этот параметр составлял 0,22 кг/кв.см, для машины с максимальным грузом – лишь 0,38 кг/кв.см. Для сравнения, удельное давление на грунт среднего человека достигает0,7 кг/кв.см.В передней части корпуса помещалась закрытая трехместная кабина с рабочим местом водителя. Машина предназначалась для работы в суровых условиях Сибири и Заполярья, вследствие чего кабина получила развитую теплоизоляцию. Также использовались три раздельные системы отопления. Воздух прогревался от двигателя, от автономного дизель-генератора и от жидкостного теплогенератора. Доступ в кабину осуществлялся через бортовые двери. Управлять машиной предлагалось при помощи рулевого колеса, рычагов и педалей. Системы машины преобразовывали перемещение органов управления в команды для исполнительных механизмов.Вся задняя часть корпуса в виде плоской платформы предназначалась для размещения полезной нагрузки. Грузовая площадка имела длину 12,5 м и ширину около 4,5 м, что позволяло брать на борт самые разные объекты. Перед площадкой имелся кожух с лебедкой, развивавшей тяговое усилие до 450 кН. Трос выдавался назад, что позволяло использовать его при погрузочных работах. Одно из главных требований к проекту СВГ-701 «Ямал» заключалось в резком повышении грузоподъемности в сравнении с существующей техникой. Эта задача была успешно решена. Болотоход мог перевозить 70 т груза.Новая машина сверхвысокой проходимости получилась весьма крупной. Максимальная ее длина, обусловленная габаритами корпуса, составляла 20,56 м. Ширина – 4,7 м, высота по крыше – 4,5 м. Дорожный просвет составлял 520 мм, однако корпус и груз помещались на гораздо большей высоте. Снаряженная масса «Ямала» составляла 27,5 т. Полный вес с максимальной полезной нагрузкой – 97,5 т.Как и другие машины своего класса, болотоход СВГ-701 не мог развивать высокие скорости движения. Даже на хорошей дороге он разгонялся лишь до 15 км/ч. Запас хода на трассе определялся в 700 км. При этом имелась возможность свободного передвижения по самым сложным местностям. Обеспечивался подъем на склон крутизной 30° при крене до 15°. Болотоход не мог плавать, но благодаря особой ходовой части был способен преодолевать глубокие броды. Допустимая глубина пересекаемого водоема достигала 2,6 м. При этом машина погружалась в воду почти по корпус-платформу. Повышенная проходимость полностью компенсировала невысокую скорость.Многоцелевой сочлененный болотоход СВГ-701 «Ямал» мог решать самые разные задачи, прежде всего, связанные с перевозкой грузов. Кроме того, в будущем не исключалась возможность создания специальной техники на его базе. В частности, имеются сведения о планах создания самоходного крана с грузоподъемностью до 140 т на базе имеющегося шасси. Прорабатывался вариант самоходного экскаватора с ковшом объемом до 4,2 куб.м. Существовал проект пожарной машины, которая должна была нести бак для 35 куб.м воды или смеси и насос производительностью 7600 л в минуту.Базовая машина и ее модификации должны были эксплуатироваться в удаленных районах Заполярья и Сибири, где в то время шло строительство различных объектов. Благодаря своим характеристикам «Ямал» мог найти применение не только в нефтегазовой отрасли.Согласно некоторым источникам, в будущем «Ямал» в той или иной конфигурации, в том числе со специальным оснащением, мог поступить на службу в армию. В первую очередь, самоходная платформа с высокой проходимостью могла стать очередным носителем ракет того или иного класса. За счет особой конструкции шасси такой мобильный комплекс мог иметь значительные преимущества перед аналогичными системами существующих типов.Строительство опытных образцов новой специальной машины началось в середине восьмидесятых годов. Вскоре были построены два прототипа, которые планировалось задействовать в испытаниях. Поскольку испытания должны были проходить не только на полигонах, но и в реальных условиях, опытные болотоходы получили ярко красную расцветку, позволяющую быстро замечать их на фоне снега, земли или травы. По некоторым данным, позже из сборочного цеха вышли еще две опытные машины, но достойные подтверждения этой информации отсутствуют.После проверки на заводском полигоне СВГ-701 отправили на испытания в условиях удаленных районов Советского Союза. Проходя испытания, техника должна была решать реальные задачи и помогать продолжающимся работам. По результатам таких испытаний, способных показать весь потенциал болотоходов, Миннефтегазстрой могло принять решение о заказе серийного производства с последующим массовым освоением техники.В течение нескольких лет советские и канадские специалисты проверяли опытные «Ямалы» на разных площадках; при этом техника решала разнообразные задачи. С ее помощью к местам строительства доставлялись те или иные крупногабаритные тяжелые изделия, различные машины с недостаточной проходимостью, а также иные грузы. Загрузка и разгрузка выполнялась как при помощи другой техники, так и с использованием собственной лебедки. Неоднократно болотоходы выполняли функции буксировщиков и вытаскивали застрявшую технику. Высокая мощность и проходимость позволяли спасать даже некоторые серийные вездеходы, оказавшиеся в сложном положении.Испытания на полигонах, на таежных трассах и на стройках наглядно показали весь потенциал перспективной техники. Болотоход с высокими характеристиками проходимости и уникальной грузоподъемностью мог найти применение в разных сферах и фактически представлял интерес не только для предприятий нефтегазовой отрасли. В самое ближайшее время советская промышленность могла разместить первый заказ на серийные СВГ-701, и вскоре начать освоение такой техники.Тем не менее, этого не произошло. Уникальная машина так и осталась всего в двух экземплярах. Отечественные структуры не смогли заказать серийные «Ямалы». Главной причиной этого стали экономические и административные проблемы, имевшие место на рубеже восьмидесятых и девяностых годов. Ситуацию также могли усложнять высокая стоимость техники и отсутствие полноценной международной кооперации. Тем не менее, в условиях недостаточного финансирования и невозможности заказа техники это уже не было решающим фактором.По известным данным, два опытных «Ямала», несмотря на отказ от серийного производства новых машин, все же продолжили работу. Они возили различные материалы и оборудование, технику и т.д. Имеющиеся проблемы не мешали дальнейшей эксплуатации уже полученной техники, и российские строители старались получить от нее максимальную выгоду. Вместе с другими вездеходами СВГ-701 обеспечивал строительство новых объектов, он брал на себя самые тяжелые грузы.Тем не менее, эксплуатация всего двух опытных образцов не могла продолжаться вечно. За несколько лет самой активной работы «Ямалы» выработали свой ресурс и потому более не могли оставаться в строю. Дальнейшая судьба двух машин достоверно неизвестна. Согласно одним источникам, их утилизировали. По другим данным, они так и остались на одной из удаленных площадок. Их вывоз для разделки или отправки в музей в таком случае не представляется возможным.Проект многоцелевого болотохода СВГ-701 «Ямал» можно назвать уникальным по целому ряду причин. Во-первых, он стал результатом необычного сотрудничества предприятий СССР и Канадой. Вторая причина – высочайшие технические и эксплуатационные характеристики. Наконец, нельзя не отметить, что машины, даже не поступив в серию, все же смогли внести заметный вклад в развитие отечественной инфраструктуры.Строительным организациям, задействованным в освоении нефтяных и газовых месторождений, требовалась различная техника, в том числе с высокими характеристиками. Для решения некоторых задач транспортного и иного характера создавались специальные образцы техники, такие как сочлененные болотоходы. В восьмидесятых годах в нашей стране было создано несколько подобных проектов, и некоторые из них даже смогли дать реальный результат. Несмотря на отказ от серийного производства и эксплуатацию всего двух единиц, уникальную машину СВГ-701 «Ямал» можно отнести именно к этой категории.