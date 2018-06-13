18:11 13 июня
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National Interest рассказал о недостатках Т-90

Последние конфликты в странах Ближнего Востока раскрыли уязвимость танков нескольких государств, в том числе и российских Т-90, пишет The National Interest.

National Interest рассказал о недостатках Т-90


Журнал напомнил о гибели в Ираке, Сирии и Йемене танков «Абрамс», турецких М-60 «Паттон», модифицированных М60Т «Сабра», а затем и «Леопардов-2А4».


Танк Т-90А российского производства лучше других сохранил свою репутацию, но исключением не стал. Он, в отличие от «Абрамсов» и «Леопардов-2», оснащен рядом защитных систем, эффективных против противотанковых снарядов. Среди них излучатели, способные выводить из строя систему лазерного наведения на ракетах, а также реактивная броня «Контакт-5», взрывающаяся перед ударом снаряда, чтобы сбить его боеголовку и создать ему дополнительное препятствие.

Однако это не гарантирует защиту от дальнобойных противотанковых снарядов, считает эксперт Якуб Яновский, ранее опубликовавший большую подборку видеоматериалов о применении противотанковых снарядов. Он насчитал 5 подбитых Т-90 из тридцати, поставленных Россией в САР за 2016-2017 годы. Судьба еще четырех, попавших под удар, танков осталась невыясненной. Так, на видео, снятом в июне 2016 года в Алеппо, видно как ракета попадает в боковую или тыловую броню Т-90, раздается сильный взрыв, но машина продолжила катиться в укрытие.

По мнению эксперта, одним из недостатков Т-90 является расположение боекомплекта посреди танка, рядом с экипажем, а не в отдельном хранилище.

Он также отмечает, что потери Т-90 отчасти связаны с беспечностью сирийских экипажей и плохой координацией с подразделениями пехоты.

По словам Яновского, сирийской армии повезло, что боевики не получили «дальнобойных противотанковых ракет, наносящих удар сверху». Они могли бы стать «надежным средством» для поражения Т-90. К таким ракетам эксперт отнес «Джавелин» и TOW-2B.

На его взгляд, серьезной проблемой российских Т-90 (как и большинства западных танков) является полное отсутствие системы активной защиты. В идеале такая система должна сбивать вражеские боеприпасы в радиусе 360 градусов (минимум – 270 гр.). Без нее танк уязвим не только для современных противотанковых ракет, но и для дешевых гранатометных снарядов, особенно в условиях городского боя.

Потери в Сирии показали: любой танк уязвим на поле боя, где присутствует множество дальнобойных противотанковых ракет, заключает издание.

Использованы фотографии: http://wartools.ru
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Комментарии 21

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  1. Romka47 (Роман) Сегодня, 15:37
    Дилетант, даже обсуждать его выводы не хочу!
    Romka47
    1. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 15:46
      Цитата: Romka47
      Дилетант, даже обсуждать его выводы не хочу!

      По крайней мере получше того бреда, который обычно встречается в статьях этого издания.
      ALEXXX1983
    2. Rusland (Rusland) Сегодня, 15:46
      Если в мозгах у "аналитика" Меркава ездит, то остальное отстой.
      Rusland
      1. Prapor-527 (Дмитрий) Сегодня, 17:44
        Шести выстрелов в боевом отделении "Абрамс" достаточно для дискредитации танка по мнению The National Interest.
        Prapor-527
    3. Totah155 (Alex) Сегодня, 17:47
      Цитата: Romka47
      Дилетант, даже обсуждать его выводы не хочу!

      Зато первый ответил ! wassat
      Totah155
  2. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 15:38
    Ещё стоит заметить что ни разу НИ РАЗУ не сработала Штора и не поставила дымовую завесу.Ведь в идеале должно быть именно так.То есть танк возит бесполезное оборудование.А по поводу КАЗ автор прав(удивлён что это не придурковатый Маджумбар)
    Magic Archer
    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 15:47
      Я может что-то не знаю, но разве штора должна ставить дымовую завесу?
      Muvka
    2. maykl8 (Михаил) Сегодня, 15:48
      ИМХО.Проблематично сработать если ее не включили. А может быть танк прежде всего предназначен для прорыва обороны противника, когда собственно и должна сработать эта самая "Штора" поставив завесу перед танком, а не справа и не слева, ?
      maykl8
    3. Безликий (Безликий) Сегодня, 15:54
      "Штора" не работает при открытых люках. А как заставить сирийские экипажи воевать с закрытыми люками, объясняя, что со времен Т35-85 Второй мировой войны танкостроение прошло несколько вперед - вопрос риторический.
      Безликий
    4. cariperpaint Сегодня, 16:02
      А вы как определяете работала она или нет? Если что то отстрел гранат не всегда нужен. Прожекторы ее могут сами подавлять сигнал. Они как бы двухрежимные
      cariperpaint
      1. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 16:10
        Видел полигонные испытания Шторы.Там при облучении танка они должны были автоматически помехи ставить.Про поднятые люки не в курсе,врать не буду.И ещё,если с открытыми люками то значит не работает(или нет)кондиционер.А по такой жаре в танке как в духовке
        Magic Archer
        1. cariperpaint Сегодня, 16:14
          Видно только отстрел аэрозольных гранат. А это не всегда требуется.
          cariperpaint
  3. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 15:47
    Как заходит тема про боекомплект в корпусе танка, то сразу вспоминаю анекдот про каску:
    В классе идет урок техники безопасности. Учительница рассказывает:
    — Дети, на стройке нужно ходить только в каске. Вот я знала одного мальчика, он шел около строящегося дома без шапки, ему на голову упал кирпич и убил его. И видела девочку, она уже шла по строительной площадке в каске, ей кирпич упал на голову, она засмеялась и пошла дальше…
    Тут одна ученица поднимает руку и говорит:
    — А я ее знаю, она в нашем дворе живет, до сих пор — в каске и смеется.
    Иной раз лучше, чтобы одним моментом и на тот свет, не растягивая "удовольствие".
    Alex-a832
  4. Altona (Евгений) Сегодня, 15:49
    Вообще-то подобные статьи должны сопровождаться хотя бы схемой, а лучше картинкой, где указано место попадания противотанкового средства и что там не сработало. А так, не журнал, а "Военная Мурзилка", пара спорных тезисов и куча оглушительных выводов.
    Altona
  5. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 15:54
    Потери в Сирии показали: любой танк уязвим на поле боя, где присутствует множество дальнобойных противотанковых ракет, заключает издание.
    Весьма справедливое заключение . Про необходимость КАЗ тоже истинная правда . Нам надо иметь хотя бы полтысячи комплектов для установки на танки первой линии и для локальных конфликтов . Комплекты должны быть быстро монтируемыми и защищать танк всеракурсно и, в том числе сверху . Но пока это лишь хотелки .
    КВУ-НСвД
  6. dgonni (Dgon) Сегодня, 15:55
    Тепейшей статьи ещё не видывал no
    dgonni
  7. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 16:15
    Были уже Джавелины и ТОУ, поменьше бы раздолбайства сирийцев....а супертанков вообще в природе не существует
    Alexey-74
  8. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 16:47
    Я категорически согласен, когда дождь идет, всегда мокро. laughing
    Ros 56
  9. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 17:14
    И это ещё с учетом сирийского "профессионализма" в использовании техники.
    Servisinzhener
  10. Olegovi4 (Олег) Сегодня, 17:42
    кэп очевидность? правда иллюстрации могли бы и привести.
    Olegovi4
  11. костя1 (константин) Сегодня, 17:55
    Ну плохие у нас танки-живите и радуйтесь. laughing
    костя1
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