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National Interest рассказал о недостатках Т-90
Последние конфликты в странах Ближнего Востока раскрыли уязвимость танков нескольких государств, в том числе и российских Т-90, пишет The National Interest.
Журнал напомнил о гибели в Ираке, Сирии и Йемене танков «Абрамс», турецких М-60 «Паттон», модифицированных М60Т «Сабра», а затем и «Леопардов-2А4».
Танк Т-90А российского производства лучше других сохранил свою репутацию, но исключением не стал. Он, в отличие от «Абрамсов» и «Леопардов-2», оснащен рядом защитных систем, эффективных против противотанковых снарядов. Среди них излучатели, способные выводить из строя систему лазерного наведения на ракетах, а также реактивная броня «Контакт-5», взрывающаяся перед ударом снаряда, чтобы сбить его боеголовку и создать ему дополнительное препятствие.
Однако это не гарантирует защиту от дальнобойных противотанковых снарядов, считает эксперт Якуб Яновский, ранее опубликовавший большую подборку видеоматериалов о применении противотанковых снарядов. Он насчитал 5 подбитых Т-90 из тридцати, поставленных Россией в САР за 2016-2017 годы. Судьба еще четырех, попавших под удар, танков осталась невыясненной. Так, на видео, снятом в июне 2016 года в Алеппо, видно как ракета попадает в боковую или тыловую броню Т-90, раздается сильный взрыв, но машина продолжила катиться в укрытие.
По мнению эксперта, одним из недостатков Т-90 является расположение боекомплекта посреди танка, рядом с экипажем, а не в отдельном хранилище.
Он также отмечает, что потери Т-90 отчасти связаны с беспечностью сирийских экипажей и плохой координацией с подразделениями пехоты.
По словам Яновского, сирийской армии повезло, что боевики не получили «дальнобойных противотанковых ракет, наносящих удар сверху». Они могли бы стать «надежным средством» для поражения Т-90. К таким ракетам эксперт отнес «Джавелин» и TOW-2B.
На его взгляд, серьезной проблемой российских Т-90 (как и большинства западных танков) является полное отсутствие системы активной защиты. В идеале такая система должна сбивать вражеские боеприпасы в радиусе 360 градусов (минимум – 270 гр.). Без нее танк уязвим не только для современных противотанковых ракет, но и для дешевых гранатометных снарядов, особенно в условиях городского боя.
Потери в Сирии показали: любой танк уязвим на поле боя, где присутствует множество дальнобойных противотанковых ракет, заключает издание.
Журнал напомнил о гибели в Ираке, Сирии и Йемене танков «Абрамс», турецких М-60 «Паттон», модифицированных М60Т «Сабра», а затем и «Леопардов-2А4».
Танк Т-90А российского производства лучше других сохранил свою репутацию, но исключением не стал. Он, в отличие от «Абрамсов» и «Леопардов-2», оснащен рядом защитных систем, эффективных против противотанковых снарядов. Среди них излучатели, способные выводить из строя систему лазерного наведения на ракетах, а также реактивная броня «Контакт-5», взрывающаяся перед ударом снаряда, чтобы сбить его боеголовку и создать ему дополнительное препятствие.
Однако это не гарантирует защиту от дальнобойных противотанковых снарядов, считает эксперт Якуб Яновский, ранее опубликовавший большую подборку видеоматериалов о применении противотанковых снарядов. Он насчитал 5 подбитых Т-90 из тридцати, поставленных Россией в САР за 2016-2017 годы. Судьба еще четырех, попавших под удар, танков осталась невыясненной. Так, на видео, снятом в июне 2016 года в Алеппо, видно как ракета попадает в боковую или тыловую броню Т-90, раздается сильный взрыв, но машина продолжила катиться в укрытие.
По мнению эксперта, одним из недостатков Т-90 является расположение боекомплекта посреди танка, рядом с экипажем, а не в отдельном хранилище.
Он также отмечает, что потери Т-90 отчасти связаны с беспечностью сирийских экипажей и плохой координацией с подразделениями пехоты.
По словам Яновского, сирийской армии повезло, что боевики не получили «дальнобойных противотанковых ракет, наносящих удар сверху». Они могли бы стать «надежным средством» для поражения Т-90. К таким ракетам эксперт отнес «Джавелин» и TOW-2B.
На его взгляд, серьезной проблемой российских Т-90 (как и большинства западных танков) является полное отсутствие системы активной защиты. В идеале такая система должна сбивать вражеские боеприпасы в радиусе 360 градусов (минимум – 270 гр.). Без нее танк уязвим не только для современных противотанковых ракет, но и для дешевых гранатометных снарядов, особенно в условиях городского боя.
Потери в Сирии показали: любой танк уязвим на поле боя, где присутствует множество дальнобойных противотанковых ракет, заключает издание.
Использованы фотографии: http://wartools.ru
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