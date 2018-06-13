18:16 13 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Ситуация на Ближнем Востоке в одном фото: смотрим и анализируем

Завтра истекает срок ультиматума, выдвинутого сирийскими войсками боевикам, оккупирующим южные провинции САР – Дараа и Кунейтру. Напомним, что боевики сумели перегруппироваться и создать новую группировку - так называемый «южный фронт», в который влились и недобитые в районе Ярмука террористы ИГИЛ (*запрещено в РФ).

В командовании САР обратились и к властями Иордании с той целью, чтобы официальный Амман посодействовал освобождению от боевиков территорий, которые примыкают к границе Иордании. Среди основных просьб – обеспечить действенный контроль границы, чтобы боевики не смогли получать снабжение из-за пределов САР. Иорданские власти молчат. А пока молчат, за это время у террористов появились дополнительные вооружения и военная техника, вплоть до ракетной. Откуда появились – «загадка»...

На таком фоне американское военное командование публикует репортаж, в котором рассказывается о тесном взаимодействии США и Иордании «в сфере безопасности». В репортаже говорится о том, как погоны полковника на плечах иорданского офицера Кайеда Калифы Ибрагима аль-Дехейсата меняет на погоны бригадного генерала глава американского военного командования на Ближнем Востоке генерал Джозеф Вотел. Редкий случай в мировой практике, когда в церемонии повышения в звании и назначении на новую должность в одной армии непосредственное участие принимает представитель другой армии. Не просто принимает участие, а сам и меняет одни погоны на другие.


Ситуация на Ближнем Востоке в одном фото: смотрим и анализируем


По погонам на плечах Кайеда аль-Дехейсата. На одном из плеч – погон иорданского полковника (акыда). На погоне две вертикально расположенные звезды и корона. Джозеф Вотел надевает другой погон – бригадного генерала (бригадира или амида). Как видно, на погоне – три звезды в нашем «полковничьем» расположении - под короной. В иорданской армии амид – промежуточное звание между нашими вариантами полковника и генерал-майора.

Если американские генералы повышают в звании иорданских офицеров, есть соображение, что вряд ли Иордания всерьёз собирается закрыть границу, чтобы посодействовать САА уничтожить боевиков на юге Сирии.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/CENTCOM
18

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 16

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Rusland (Rusland) Сегодня, 15:37
    Карманная армия, которую кормят с руки.
    Львиная доля военного бюджета это американские деньги, соответственно и доктрина направлена на исполнение прихотей хозяина.
    Rusland
    1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 16:04
      Цитата: Rusland
      Карманная армия, которую кормят с руки.

      А почему Король Абдалла II всех не использует? Ему надо королевство сохранить от кучи хищников типа сирийцев, иракцев, саудов, игилоидов и израильтян. Даже Арафат и палестинцы, которых приютил Король, пытались захватить королевство. Короче. Так он, лукавый, презлым заплатил за предобрейшее? Сам захотел царствовати и всем владети? Повинен смерти!!! Поэтому Король делает все правильно. Мало того, нам он совершенно рукопожатный и договоропригодный wassat
      хрыч
      1. Vard Сегодня, 16:08
        В принципе он ни кому ни чего не должен... И преследует только свои интересы... Вот такой здоровый эгоизм...
        Vard
        1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 18:11
          Цитата: Vard
          В принципе он ни кому ни чего не должен... И преследует только свои интересы... Вот такой здоровый эгоизм...

          Эгоизм то здоровый, но вот как сосед для Сирии, он хреновый. no
          Ныробский
      2. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 16:45
        Цитата: хрыч
        нам он совершенно рукопожатный и договоропригодный wassat

        Осталось выяснить, насколько он "неполживый" wassat .
        Paranoid50
        1. собаковод Сегодня, 17:02
          Paranoid50 (Александр)
          Цитата: хрыч
          нам он совершенно рукопожатный и договоропригодный wassat
          Осталось выяснить, насколько он "неполживый"
          Разве по лицу Кайеды не видно, что он получает удовольствие от этого.
          собаковод
    2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 16:43
      Тоже самое в Английской, французской и немецкой армии. Без разрешения американцев не могут получить генеральские погоны. Все эти списки утверждает представитель Пентагона.
      Владыка Ситх
  2. Sonet (Сергей) Сегодня, 15:38
    Во всей этой заварушке напрягает даже не ,,латентно-зеленая,, Иордания,а США.Ибо в Дараа снова ,,компот,, из черных и зеленых.И если на черных всем откровенно плевать,то за зеленых США уже угрожали вписаться.И это будет понятно,ведь Дараа-это последний крупный оплот ,,отщепенцев,,(черно-зеленых),которых Асад спокойно может ,,завалить,,.После этого у него будут две,практически не решаемые проблемы-турецкий Идлиб и американский Восток Сирии.
    Sonet
  3. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:54
    Иорданский полковник доволен,хозяин его вознаградил .Шестёрка ,она в Иордании шестёрка
    Александр романов
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 16:18
      Он ещё не осознал, что ему также и лампасы положены.
      Rusland
  4. ополченец2 (Александр) Сегодня, 16:18
    Ничего удивительного не вижу. Иордания, сначала подмандатная территория Великобритании, была создана Черчилем где-то в 20-х годах прошлого века. Если не ошибаюсь, и папа нынешнего короля (Хусейн), и он сам (Абдала) учились в США, и дети (наследный принц Хусейн) учились там же.
    Но время течет, хотя и медленно. Кстати, в Грозном есть улица, названная в честь Абдалы.
    ополченец2
  5. danan (p783232) Сегодня, 16:38
    Цитата: ополченец2
    Иордания, подмандатная территория Великобритании, была создана Черчилем где-то в 20-х годах прошлого века.

    ...на 77% территории исторической Палестины.
    Мандат Лиги Наций Великобритании был выдан на... "создание национального очага еврейского народа."
    danan
  6. DesToeR (Анатолий) Сегодня, 16:52
    А кто-нибудь может разъяснить почему американский офицер в неуставной форме? Ведь мультикам на вооружение армии и флота США не принят?
    DesToeR
    1. Володин (Алексей) Сегодня, 18:05
      Цитата: DesToeR
      А кто-нибудь может разъяснить почему американский офицер в неуставной форме? Ведь мультикам на вооружение армии и флота США не принят?


      Это подменка, уставную постирал.
      Или поляки из "ГРОМа" прислали - потестить)))
      Володин
  7. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 17:59
    В репортаже говорится о том, как погоны полковника на плечах иорданского офицера Кайеда Калифы Ибрагима аль-Дехейсата меняет на погоны бригадного генерала глава американского военного командования на Ближнем Востоке генерал Джозеф Вотел

    Интересно, что там в оригинале написано. Будет время, - загуглю.
    Нормаль ок
  8. akims (Андрей) Сегодня, 18:14
    Вообще-то Иордания прежде всего под Израилем. Границу с Израилем охраняют иорданские погранцы. В основном от наркотрафика.
    akims
Картина дня