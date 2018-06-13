Ситуация на Ближнем Востоке в одном фото: смотрим и анализируем

Завтра истекает срок ультиматума, выдвинутого сирийскими войсками боевикам, оккупирующим южные провинции САР – Дараа и Кунейтру. Напомним, что боевики сумели перегруппироваться и создать новую группировку - так называемый «южный фронт», в который влились и недобитые в районе Ярмука террористы ИГИЛ (*запрещено в РФ).В командовании САР обратились и к властями Иордании с той целью, чтобы официальный Амман посодействовал освобождению от боевиков территорий, которые примыкают к границе Иордании. Среди основных просьб – обеспечить действенный контроль границы, чтобы боевики не смогли получать снабжение из-за пределов САР. Иорданские власти молчат. А пока молчат, за это время у террористов появились дополнительные вооружения и военная техника, вплоть до ракетной. Откуда появились – «загадка»...На таком фоне американское военное командование публикует репортаж, в котором рассказывается о тесном взаимодействии США и Иордании «в сфере безопасности». В репортаже говорится о том, как погоны полковника на плечах иорданского офицера Кайеда Калифы Ибрагима аль-Дехейсата меняет на погоны бригадного генерала глава американского военного командования на Ближнем Востоке генерал Джозеф Вотел. Редкий случай в мировой практике, когда в церемонии повышения в звании и назначении на новую должность в одной армии непосредственное участие принимает представитель другой армии. Не просто принимает участие, а сам и меняет одни погоны на другие.По погонам на плечах Кайеда аль-Дехейсата. На одном из плеч – погон иорданского полковника (акыда). На погоне две вертикально расположенные звезды и корона. Джозеф Вотел надевает другой погон – бригадного генерала (бригадира или амида). Как видно, на погоне – три звезды в нашем «полковничьем» расположении - под короной. В иорданской армии амид – промежуточное звание между нашими вариантами полковника и генерал-майора.Если американские генералы повышают в звании иорданских офицеров, есть соображение, что вряд ли Иордания всерьёз собирается закрыть границу, чтобы посодействовать САА уничтожить боевиков на юге Сирии.