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Турция модернизировала самоходную установку Т-155 с учетом "сирийского" опыта

Турецкие оружейники провели модернизацию самоходной артиллерийской установки Т-155 с учетом опыта ведения боевых действий на территории Сирии. Обновленная машина получила обозначение Firtinа-2.

Турция модернизировала самоходную установку Т-155 с учетом "сирийского" опыта


В своей новой модификации САУ не сильно отличается от первоначального образца. На башне самоходки, вместо 12,7-мм пулемета "Браунинг M2", применяемого вручную, установлен дистанционно управляемый боевой модуль, что значительно уменьшает риск поражения случайной пулей или осколком члена экипажа, ведущего огонь из пулемета. Кроме этого на самоходку установили кондиционер для эксплуатации в условиях жаркого климата, но неудачное расположение системы в передней части башни, по мнению экспертов, повышает ее уязвимость. На представленном фото видно расположение кондиционера на фронтальной части башни.


Необходимо напомнить, что данные САУ Т-155 активно использовались турецкой армией во время операций против курдов на территории Сирии. В ходе боевых операций армия потеряла три самоходные установки.

Турецкая 155-мм самоходная гаубица Т-155 «Firtina» («Шторм») создана на базе южнокорейской самоходной гаубицы K9 «Thunder». От базового варианта гаубица отличается модернизированными башней и шасси, а также усовершенствованными системами управления огнем, связи и навигации турецкого производства. В качестве орудия на установке применяется 155-мм гаубица с длиной ствола 52 калибра. Она способна вести огонь по целям как с закрытых огневых позиций, ток и прямой наводкой. Гаубица имеет максимальную скорострельность 6 выстрелов/минуту на протяжении 3 минут, а в режиме «шквал огня» — 3 выстрела в течение 15 секунд. Продолжительная стрельба ограничена 2 выстрелами в минуту в течение 30 минут. Возимый боекомплект 48 выстрелов. Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами составляет 30 км, а активно-реактивными осколочно-фугасными снарядами — 40 км. Время перевода самоходной гаубицы из походного положения в боевое не превышает 60 с. САУ весит более 46 т. Мощность двигателя - 1000 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 65 км/ч. Запас хода - 360 км. Экипаж - 5 человек. В комплект поставки самоходной гаубицы входит также транспортно-заряжающая машина FAARV.

Использованы фотографии: https://twitter.com/SavunmaSanayiST
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Комментарии 10

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  1. Romka47 (Роман) Сегодня, 15:40
    Сильная модификация, только как на мой взгляд, если тебе на САУ пришлось использовать пулемет, значит уже что-то пошло не так.
    Romka47
    1. Sonet (Сергей) Сегодня, 15:46
      Если ты находишься на тобою же оккупированной земле,то я бы и личное оружие экипажу раздал.
      Sonet
    2. Вова Кабаев (Вова) Сегодня, 15:48
      Турки походу обдолбились и не туда заехали на САУ.
      Вова Кабаев
    3. donavi49 Сегодня, 15:55
      Почему? Это вполне актуально в условиях современной войны. Где бабахи могут инфильтрироваться прямо в 400-500 метрах из цивилов.

      Тем более при условиях расположения на стационарных блокпостах в Курдистане, Алеппо, Идлибе.
      donavi49
      1. Romka47 (Роман) Сегодня, 16:19
        Ну наверно Вы правы
        Romka47
        1. рич (дмитрий) Сегодня, 17:39
          Кроме этого на самоходку установили кондиционер для эксплуатации в условиях жаркого климата, но неудачное расположение системы в передней части башни, по мнению экспертов, повышает ее уязвимость. На представленном фото видно расположение кондиционера на фронтальной части башни.

          В условиях боевых действий кондиционер закрывается бронезаслойкой
          рич
  2. DenZ (Денис) Сегодня, 15:47
    На другую сторону башни налепить теплообменник от холодильника и еще одна модификация САУ будет.
    DenZ
  3. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 16:06
    Сильная модернизация, - кондиционер.
    Rostislav
    1. donavi49 Сегодня, 17:27
      Ну если вы словите тепловой удар - то будет не до боевой работы. Плюс опять же - если комфортная температура, у вас лучшая работоспособность. Если как в бане - то и работоспособность так себе.

      Это уже упуская оборудование - хотя там рассчитано на работу в экстремальных условиях.
      donavi49
  4. Olegovi4 (Олег) Сегодня, 17:38
    тогда бы щитки какие поставили для "холодильника". если что то раз и прикрыл. а пулемёт... в современности, если пехота подошла к саушке, то это уже "братская могила".
    Olegovi4
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