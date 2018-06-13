18:13 13 июня
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ЕС решил осчастливить Порошенко 1 миллиардом евро

Пётр Порошенко не мог оставить без комментария голосование Европейского парламента, который сегодня большинством голосов решил всё-таки выделить Украине очередной кредитный транш. Речь идёт о сумме в 1 млрд евро, которую Украина сможет получить не ранее чем через 3 месяца – осенью текущего года. Таким образом, задержка в программе кредитования Украины Евросоюзом составит около 9-10 месяцев, так как этот транш должен был оказаться на Украине ещё к декабрю прошлого года.

За выделение средств Украине проголосовали 527 депутатов Европарламента, а 124 идею не поддержали. 29 решили воздержаться.
Комментируя решение ЕП, Пётр Порошенко на украинском и английском языках в Фейсбуке пишет:

Хорошие новости из Европарламента!


Только что абсолютное большинство депутатов поддержали предложение Еврокомиссии о выделении новой программы макрофинансовой помощи ЕС для Украины в объёме 1 млрд. евро.

Спасибо всем друзьям Украины в Европарламенте и европейских институтах за единство в поддержке Украины! Это ещё одно свидетельство нашего реального прогресса на пути реформ.

Жду одобрения в ближайшее время окончательного решения со стороны Совета ЕС.


ЕС решил осчастливить Порошенко 1 миллиардом евро


При этом Порошенко ничего не пишет о том, что основная доля этого миллиарда евро должна пойти на погашение процентов по ранее полученным от Запада кредитов.

Однако эти игры с кредитами не мешают украинской власти оставаться на своём месте. Ранее глава Нацбанка Украины объявил, что не уйдёт в отпуск, пока не увидит кредит от МВФ, но Международный валютный фонд молчит, а в НБУ никто особенно не расстраивается. Мало того, было заявлено, что если транша не будет летом (от МВФ или ЕС), то придётся менять экономическую политику и затягивать пояса. Но кредита нет, а о смене экономической политики уже никто не говорит. Значит, украинское население (то самое, которое «не рабы») либо вполне платёжеспособно, либо уже успело смириться с настигшими его реалиями.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/petroporoshenko
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Комментарии 43

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  1. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 15:59
    Выпросили-таки. Ух, теперь заживут!
    ALEXXX1983
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 16:07
      Что и требовалось доказать, под другим соусом, а дали. Теперь Пете радужный прапор в руки и отрабатывать на парад.
      Rusland
      1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 17:02
        Цитата: Rusland
        Что и требовалось доказать, под другим соусом, а дали. Теперь Пете радужный прапор в руки и отрабатывать на парад.
        Порошенко лукавит, кредит не может являться помощью winked Так же «помогала» своим клиентам старушка проверщица laughing Тем более, в заметке ясно сказано, что львиная доля кредита пойдёт на погашение предыдущих займов. Так что, радость у Порошенко чистой воды поросячья drinks
        Проксима
        1. MPN (Павел) Сегодня, 17:17
          Цитата: Проксима
          Порошенко лукавит, кредит не может являться помощью Так же «помогала» своим клиентам старушка проверщица Тем более, в заметке ясно сказано, что львиная доля кредита пойдёт на погашение предыдущих займов. Так что, радость у Порошенко чистой воды поросячья
          Да еще и как всегда раньше времени...
          Жду одобрения в ближайшее время окончательного решения со стороны Совета ЕС.
          Но вот ысль гложет, отрабатывать будет доверие на Донбасе?
          MPN
        2. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 17:52
          Цитата: Проксима
          Порошенко лукавит, кредит не может являться помощью

          Лукавит (точнее врёт) анонимный автор ВО. Ибо это не кредит, а действительно помощь. Безвозмездно, то есть даром.
          Нормаль ок
        3. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 17:57
          Цитата: Проксима
          Тем более, в заметке ясно сказано, что львиная доля кредита пойдёт на погашение предыдущих займов. Так что, радость у Порошенко чистой воды поросячья

          Но ведь ему по любому надо было где то денег нарыть на погашение ранее выданных кредитов - вот и радуется т.к. "головняка" меньше стало. Только радость эта, для рядовых уркаинцев безрадостная т.к. увеличивает сумму долга и усиливает финансовую кабалу, которую решают путём повышения тарифов и сокращения соц.программ, по сути вытаскивая деньги у населения.
          Ныробский
      2. Николай Грек (Николай) Сегодня, 17:20
        Цитата: Rusland
        Что и требовалось доказать, под другим соусом, а дали. Теперь Пете радужный прапор в руки и отрабатывать на парад.

        так теперь вместо нас хохляндия сидит на шеи у евроамерикоссов!! good good good wassat wassat wassat
        Николай Грек
        1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 18:00
          Цитата: Николай Грек
          так теперь вместо нас хохляндия сидит на шеи у евроамерикоссов!

          Нет. Теперь евроамерикосы плотно сидят на шее Уркаины - как удавка. yes
          Ныробский
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:11
      Цитата: ALEXXX1983
      Выпросили-таки. Ух, теперь заживут!

      На украинском коре,новость звучит немного по другому. Что то вроде,дадут,если всё будет хорошо. Но свинарник ( форум) уже похрюкивает от удовольствия.
      Александр романов
      1. консерватор (Александр) Сегодня, 16:16
        Спасибо всем друзьям Украины в Европарламенте и европейских институтах за единство в поддержке Украины!


        этот актёр решил, что "Спасибо" это то что надо кредиторам

        Как я не люблю денег занимать вы бы знали, прямо тошно. Прямо чувствую свою никчемность если жизнь меня толкает к таким делам - и я занимаю не у банка и не под проценты

        а чему рады клоуны из 404 - я вообще понять не могу. И за шо спасибо? Это же они заработают на украинцах, потому что копатели отдадут больше, чем взяли. А банкиры нашли того, кому впарить миллиард под проценты и определенные условия (я конкретно этот договор не читал, но не думаю что там про благотворительность от ЕС)

        И с каждым траншом их история становится печальнее - а проценты больше. Ибо увеличиваются риски не возврата. Хотя эти могут и законы экономики пусть по известному органу

        Украинцы, разделяете радости макрофинансовой помощи от ЕС, которые испытывает ваш вождь?

        P.S. А вот у нас Путин, газ и профицит бюджета с мостом в Крымнаш и с ЧМ2018. Я порадовался в очередной раз за Россиюшку на фоне новостей из вашей державы
        консерватор
        1. консерватор (Александр) Сегодня, 16:27
          наверное мы на стадионы потратили больше - чем украина с потрохами всеми стоит.

          А в Крым влили столько денег, сколько украина назанимала за 4 года активного кредитования

          P.S. и миллиард этот пойдет не на развитие - а на затыкание дыр и бюджетов. Т.е его тупо проедят и даже эффекта никто не заметит. (я уже думаю там даже до воровства не дойдет, потому что там уже вилы) и проедят его не то что народ хлебнет щей с этого миллиарда - а миллиард очень технический. Не заметит его ни экономика, ни народ.

          И уж точно даже 1 миллиона $ в инфраструктуру с него не вложат.

          P.S. воистину майдан одарил украинцев. Рад за вас братья. Вот и привела вас эволюция от царей посланных самим Богом - до Порошенко - избранным самим Народом. В - волеизъявление

          Кастрюли на головах сделали свое дело. Зажили. Красавчики.

          Европейский вал головного мозга я считаю все это вот.
          консерватор
          1. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 17:03
            консерватор.Меньше текст,дешевлее телеграмма...Путин-Царь посланный самим Богом belay Урряяя!!!! wassat
            А Господь точно голосовал,или за него галочку поставили? winked
            п.с. С кастрюлеголовыми и у нас дефицита не наблюдается,утечка триллионов за бугор не деньги для таких... fool
            ДЕДПИХТО
            1. консерватор (Александр) Сегодня, 17:27
              консерватор.Меньше текст,дешевлее телеграмма..


              утечка триллионов за бугор не деньги для таких... fool


              я кстати предлагал скинуться тебе на макрофинансовую помощь. мы обсуждали с парнями ваши проблемы и решили вам помочь. Тебе, Гардамиру, Дедкистарому - ну вас тут неполживцев хватает. Так что если нужна гречка там или хлеб - давай номер своей пенсионной карты. Мы, форумчане, заменим тебе внуков и детей и государство сразу.

              С кастрюлеголовыми и у нас дефицита не наблюдается


              шаришь. поэтому протирай свою кастрюлю, как бляху в армии тер - скоро твое выступление. Хотя конечно вопрос со #скоро. А то ваш гнев весь в форум утекает - а на митЕнги выходят школьники и просто ... как жаль что есть цензура. Почитал бы ты сейчас про себя

              Урряяя!!!!


              как странно что вас таких, коверкающих клич боевой по форумам да вконтактам с твиторами - как грязи. А вот в армии был не один год и не два - не видел даже 1 клоуна - который бы себе позволил в ироничной форме так крякать

              Хотя вы тут в интернете и Грудинина президентом выбрали. У вас тут своя шиза)



              консерватор
      2. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 16:50
        Цитата: Александр романов
        Цитата: ALEXXX1983
        Выпросили-таки. Ух, теперь заживут!

        На украинском коре,новость звучит немного по другому. Что то вроде,дадут,если всё будет хорошо. Но свинарник ( форум) уже похрюкивает от удовольствия.

        ЕС перекредитнулся за хохлосчёт, сами себе проценты предыдущих долгов отдают. Ну шумерской свиноферме это как космос,главное хавки в корыто плеснули, а то что корыто подальше отодвинули, чтоб не дотянулись до него рыльцами это фигня! fool
        майор Юрик
      3. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 17:53
        Цитата: Александр романов
        На украинском коре

        "Корр" до сих пор принадлежит друзьям Януковича. Соответственно всё, что там публикуют, нужно делить на 10.
        Нормаль ок
    3. ник7 (Евгений) Сегодня, 16:42
      Кредит то к осени будет, ну а пока, российские банки кредитуют, да и торговый оборот растёт.
      Украина не против что РФ, спонсирует, финансирует и вооружает Украину против РФ.
      ник7
      1. консерватор (Александр) Сегодня, 16:44
        Украина не против что РФ, спонсирует, финансирует и вооружает Украину против РФ.


        грузия тоже ловко так все придумала - и потом -30% территории или сколько там. Наш весь ЮВО фоткался вокруг их указателей на дорогах

        ну а если ты думаешь что украинец в вышиванке умнее Путина - то твое право думать так.

        P.S. У Казахстана будут такие же проблемы с РФ и будете так же ощущать свое преимущество над Иваном и смотреть на его вялую реакцию на события. Ну потому что только в такой логике могут развиваться бывшие осколки империи. На противопоставлении России

        Ну и жизнь сделает точно так же как с грузинами и украинцами.

        P.S. к тебе вообще претензий нет и к государству твоему - вы еще не начали делать так, как делали грузины украинцы или белорусы.

        Но печально то - что сама жизнь заставит вашу элиту вести себя так. Я когда пишу - белорусы - я представляю Лукашенко со своим аппаратом - а не конкретно какого-то белоруса или украинца или казаха

        P.S. на РФ слишком много завязано и не вариант рвать связи ни с украиной из-за порошенко и компании, ни с белорусами - из-за лукашенко или с казахами из-за вашей элиты. РФ не стреляет себе в ноги. РФ делает умнее. Она забирает территорию у тех, кто на нее лает.

        Или вот у прибалтов забрали мы их хлеб грузопотока - и шпроты им оставили. Рычагов хватает. Наивно думать что в РФ сидят глупые ребята в Кремле и сдают интересы национальные

        у украины вот забираем транзит из трубы и 2 миллиарда в год.

        Каждому своё.
        консерватор
    4. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 17:47
      Цитата: ALEXXX1983
      Выпросили-таки. Ух, теперь заживут!

      Придётся им пенсионный возраст поднимать. Прям как в России будет.
      Нормаль ок
      1. консерватор (Александр) Сегодня, 17:48
        Прям как в России будет.


        еще бы пенсию поднять до уровня Российской. Ну чтоб Ваша шутка удалась. С 1200 (2400 рублей?) гривен хотя бы до 4 000.

        Хотя сейчас в России пенсия и в 35 000 р. не удивительна. Бывает больше. Но средняя думаю в районе 6000 - 7 000 гривен.

        Это нереально крутой уровень для украины. Думаю непостижимый, со всеми теми удачами майдана
        консерватор
  2. ded100 (Сергей) Сегодня, 16:03
    Возглавил гей парад и плюшечка прилетела! wassat
    ded100
    1. Siegen (Валентин) Сегодня, 17:06
      Возглавил гей парад

      Евродепутаты призвали Порошенко и министров возглавить гей-парад в Киеве.
      Возмущенные геи не хотят идти рядом с этими ...дарасами tongue
      Siegen
  3. Sovpadenie (Алексей Про) Сегодня, 16:13
    "задержка... составит около 9-10 месяцев"... Ой, чтой то родится
    Sovpadenie
    1. тол100в (Игорь) Сегодня, 16:17
      Цитата: Sovpadenie
      задержка... составит около 9-10 месяцев"... Ой, чтой то родится

      КАБАЛА - роды приняты, акушерка МВФ!
      тол100в
      1. рич (дмитрий) Сегодня, 17:31
        ЕС решил приняла решение выдать Украине 1 миллиард евро

        Порошенко для получения этого кредита использовал крайний шанс - уведомил Ес, что Россия сосредоточила на украинской границе свои ядерные силы. Что теперь будет говорить Петр Алексеевич для получения последующего транша? Наверное, что летающие тарелки с Альфа Центавра по приказу Путина зависли в космосе(!?) над территорией Украины sad
        рич
  4. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 16:13
    Признайся, что тоже на секунду захотел дать ему немного денег laughing
    Сармат Саныч
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 16:30
      Может он наконец-то утюг купит, или пиджак новый. request
      Хотя вряд-ли. Можно сделать из рагуля президента, но вытащить из президента рагуля невозможно.
      DEZINTO
      1. консерватор (Александр) Сегодня, 16:35
        самое странное что это вот - как и половина из украинских военов - прошли армию СССР с военными училищами и сдавали далеко не ЕГЭ.

        P.S. фляга у президента украины на месте, смотрите. Как родная. Влита. Вжилась. Вросла в композицию

        консерватор
        1. kit88 (Александр) Сегодня, 17:04
          Александр, время идет. Кому было 18 в 1991 уже 45 лет. Если только полковники остались.
          kit88
      2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:51
        Цитата: DEZINTO
        Может он наконец-то утюг купит

        Да толку от утюга,если он в нем спит
        Александр романов
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 16:58
          Причем спит на гладильной доске. У них вообще проблемы с этими костюмами, ходил бы уж в трико и футболке, вопросов бы меньше было.
          ul_vitalii
      3. рич (дмитрий) Сегодня, 17:36
        DEZINTO :Может он наконец-то утюг купит, или пиджак новый. request
        Хотя вряд-ли.

        Приветствую, Коля hi
        Ничего он покупать не будет - это у него "рабочий" костюм, в таком удобней деньги по миру просить. А дома он переодевается в хорошую одежду yes
        рич
  5. NF68 (Николай.) Сегодня, 16:15
    И сколько же Украина должна платить проценты по ранее полученным кредитам? Пару-тройку миллиардов евро/долларов?
    NF68
    1. Касым (Даурен) Сегодня, 17:17
      В ближайшие три года Киеву надо отдать за 23млрд. дол. по долгам, на сколько я помню. Не учитывая 3 млрд. российских. В этом году надо 7 млрд. отдавать. Парочку они "нарыли", осталось еще 5 млрд.. В следующем надо будет отдавать до 8-9 млрд...
      Я предполагал, что до 23г. Киев вынужден будет идти на поклон в Кремль. Но похоже все произойдет раньше.
      Касым
      1. NF68 (Николай.) Сегодня, 17:35
        Цитата: Касым
        В ближайшие три года Киеву надо отдать за 23млрд. дол. по долгам, на сколько я помню. Не учитывая 3 млрд. российских. В этом году надо 7 млрд. отдавать. Парочку они "нарыли", осталось еще 5 млрд.. В следующем надо будет отдавать до 8-9 млрд...
        Я предполагал, что до 23г. Киев вынужден будет идти на поклон в Кремль. Но похоже все произойдет раньше.


        Пойти на поклон в Кремль скакуны может быть и решатся, да кому они там сильно нужны. ЕС они тоже надоели. Для США они служат чем то на подобии туалетной бумаги.
        NF68
        1. Касым (Даурен) Сегодня, 17:52
          Я думаю, что Кремлю невыгодно иметь такие же отношения с Киевом, как с Варшавой.
          Пойдут по той причине, что Вы указали - больше не к кому обращаться за помощью. Без халявы они уже никак не могут. laughing
          Касым
      2. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 17:57
        Цитата: Касым
        Я предполагал, что до 23г. Киев вынужден будет идти на поклон в Кремль

        Всё будет проще, - объявят дефолт и скажут кредиторам (России в т.ч.) "давай до свиданья".
        Нормаль ок
        1. Касым (Даурен) Сегодня, 18:08
          Речь не об этом, а о том, что Украине без РФ (ТС и ЕАЭС) не выжить. Она не может жить без ресурсов и рынка Востока - Запад этого дать не может и заплатить за них тем более. hi
          Касым
  6. МВГ (Валерий) Сегодня, 16:21
    Ух сейчас у них в правительстве и Раде руки потирают: будет что осваивать
    МВГ
  7. Weyland (Константин) Сегодня, 16:29
    Порошенко ничего не пишет о том, что основная доля этого миллиарда евро должна пойти на погашение процентов по ранее полученным от Запада кредитов.

    Для того и выделили - чтобы было чем предыдущие кредиты погашать! laughing
    Weyland
  8. Sonet (Сергей) Сегодня, 16:48
    Как говорится-полудохлая лошадь лучше чем мертвая.Тем более если ты сам взялся за ней ,,ухаживать,,.
    Sonet
  9. костя1 (константин) Сегодня, 17:53
    Европа сама в долгах как в шелках, а кредиты дает, да и кому Хохляндии-да они в жизни не вернут, что у ЕС деньги лишние?
    костя1
  10. faterdom (Андрей) Сегодня, 17:55
    Ну, на погашение-то предыдущих кредитов - тут грех не выделить! Чревато тем, что просто не отдадут... А так - лепота, и гетьману приятно, и Евросоюз сам себе денюжки выделил, в счет будущего ярма Нэньке.
    faterdom
  11. МЮД (МЮД) Сегодня, 17:56
    Так все таки кто одобрил помощь Европарламент или МВФ? Помойму это разные вещи.
    МЮД
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