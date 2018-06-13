ЕС решил осчастливить Порошенко 1 миллиардом евро







Только что абсолютное большинство депутатов поддержали предложение Еврокомиссии о выделении новой программы макрофинансовой помощи ЕС для Украины в объёме 1 млрд. евро.



Спасибо всем друзьям Украины в Европарламенте и европейских институтах за единство в поддержке Украины! Это ещё одно свидетельство нашего реального прогресса на пути реформ.



Жду одобрения в ближайшее время окончательного решения со стороны Совета ЕС. Хорошие новости из Европарламента!Только что абсолютное большинство депутатов поддержали предложение Еврокомиссии о выделении новой программы макрофинансовой помощи ЕС для Украины в объёме 1 млрд. евро.Спасибо всем друзьям Украины в Европарламенте и европейских институтах за единство в поддержке Украины! Это ещё одно свидетельство нашего реального прогресса на пути реформ.Жду одобрения в ближайшее время окончательного решения со стороны Совета ЕС.

Пётр Порошенко не мог оставить без комментария голосование Европейского парламента, который сегодня большинством голосов решил всё-таки выделить Украине очередной кредитный транш. Речь идёт о сумме в 1 млрд евро, которую Украина сможет получить не ранее чем через 3 месяца – осенью текущего года. Таким образом, задержка в программе кредитования Украины Евросоюзом составит около 9-10 месяцев, так как этот транш должен был оказаться на Украине ещё к декабрю прошлого года.За выделение средств Украине проголосовали 527 депутатов Европарламента, а 124 идею не поддержали. 29 решили воздержаться.Комментируя решение ЕП, Пётр Порошенко на украинском и английском языках в Фейсбуке пишет:При этом Порошенко ничего не пишет о том, что основная доля этого миллиарда евро должна пойти на погашение процентов по ранее полученным от Запада кредитов.Однако эти игры с кредитами не мешают украинской власти оставаться на своём месте. Ранее глава Нацбанка Украины объявил, что не уйдёт в отпуск, пока не увидит кредит от МВФ, но Международный валютный фонд молчит, а в НБУ никто особенно не расстраивается. Мало того, было заявлено, что если транша не будет летом (от МВФ или ЕС), то придётся менять экономическую политику и затягивать пояса. Но кредита нет, а о смене экономической политики уже никто не говорит. Значит, украинское население (то самое, которое «не рабы») либо вполне платёжеспособно, либо уже успело смириться с настигшими его реалиями.