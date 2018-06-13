18:15 13 июня
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Работа с молодёжью: экскурсии по военным объектам для Юнармии

День России прошел для юнармейцев ЗВО активно и познавательно. Ребятам довелось исследовать настоящие боевые корабли и посидеть за штурвалом тренажеров, имитирующих боевые средства авиации.



Юнармейцам из Западного военного округа в выходные, приуроченные ко Дню России, устроили масштабные экскурсии по военным объектам. Более 15 тысяч ребят познакомились с новейшей военной техникой – самолётами, бронемашинами и кораблями.


Юнармейская форма, которая по качеству не уступает лучшим образцам экипировки российской армии, способствовала еще большему погружению в захватывающий мир военных. Доказала форма и свою универсальность: по словам подростков, двигаться в ней в таком активном экскурсионном режиме не составляло труда. А двигаться, и правда, пришлось не мало. Ребятам разрешили посидеть на месте водителей бронемашин и пилотов истребителей, а также изучить все потаенные уголки крупных военных кораблей.



В Петербурге и Калининградской области воспитанникам продемонстрировали самые разнообразные объекты Балтийского флота – гидрографический и патрульный катера, малый ракетный корабль, корвет и даже подводную лодку. Состоялась и экскурсия на легендарный крейсер «Аврора».

Школьники из Псковской области изучали сухопутные образцы техники. Наиболее впечатлили подростков бронеавтомобили «Тайфун», «Тигр» и «Рысь». А вот в Тверской, Курской и Воронежской областях юнармейцы получили урок лётного мастерства от пилотов на специальных тренажерах для экипажа. Также им удалось попасть в кабины боевых истребителей и вертолётов, где они с удовольствием посидели в удобных креслах и рассмотрели приборные панели.

Но в патриотическом воспитании нельзя забывать, что российская молодёжь - это не только те парни и девушки, которые носят юнармейскую форму.

Использованы фотографии: http://мультимедиа.минобороны.рф/
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Комментарии 18

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  1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 17:06
    Самых послушных набрали, а остальные в подворотнях остались, как всегда.
    Дело нужное, но всё это какое-то чужое, нетрадиционное и отдалённое.
    ul_vitalii
    1. Logall (Александр) Сегодня, 17:16
      Цитата: ul_vitalii
      Самых послушных набрали, а остальные в подворотнях остались, как всегда.

      Но в патриотическом воспитании нельзя забывать, что российская молодёжь - это не только те парни и девушки, которые носят юнармейскую форму.

      Как-то так... В подворотне воспитывается национализм и, извините, нацизм! Те ребята, что любят родину, но про них забыли...
      Logall
      1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 17:33
        Эко Вы хватили: национализм, нацизм. Сами ребята до этого доходят или учителя в таком количестве объявились? hi
        Неплохой
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:30
      Вот именно..Но дело все в том ещё Виталий,что многим молодым ребятам это все до фонаря...Кто то бездельничает,кто то дома за компом "живёт",а кто то уже и на тюрьму готовится..Но вот хоть разок этим неприкаянным дать посидеть на месте оператора в танке,или зайти на боевой корабль...И это можно сказать-другими людьми себя почувствуют..
      Цитата: ul_vitalii
      Самых послушных набрали, а остальные в подворотнях остались, как всегда.
      Дело нужное, но всё это какое-то чужое, нетрадиционное и отдалённое.
      210окв
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 17:46
        Дима, добрый вечер hi Всё правильно сказал и добавить нечего. Как всех охватить даже и не знаю.
        ul_vitalii
  2. рич (дмитрий) Сегодня, 17:07
    Проигрывает современная юнармия доброй старой советской "Зарнице".
    Слишком политизирована, откровенные переборы и формализм
    рич
    1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 17:18
      Цитата: рич
      Проигрывает современная юнармия

      ну хоть что то,сравнительно недавно и этого не было...
      taiga2018
    2. Семен1972 (Семен) Сегодня, 17:42
      Цитата: рич
      Проигрывает современная юнармия доброй старой советской "Зарнице"

      Это по каким пунктам, интересно знать????
      Семен1972
      1. рич (дмитрий) Сегодня, 17:53
        Цитата Рич: Слишком политизирована, откровенные переборы и формализм

        А разве Вы это не прочитали, если задаете такие вопросы , интересно знать???
        рич
        1. _Сергей_ (Сергей) Сегодня, 18:11
          В школе был комиссаром в "Зарнице". Один день в год игра, а остальное политическое воспитание. Вплоть до ленинских чтений. А военного обучения было ноль.
          _Сергей_
  3. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 17:22
    Это здорово! А вот про форму, экипировку это уже совсем смешно
    Black Sniper
    1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 17:29
      Почему? Форма дисциплинирует и объединяет, а также привлекает.
      Неплохой
      1. Семен1972 (Семен) Сегодня, 17:41
        Цитата: Неплохой
        Почему? Форма дисциплинирует и объединяет, а также привлекает.

        А мои в поход пошли на 21 день по Карелии...будут выживать в лесу, рыбачить, плавать на катамаранах и тд.... Это все ерунда по сравнению с патриотическим воспитанием, ношение военной формы и освоением танков!!!
        Семен1972
        1. рич (дмитрий) Сегодня, 18:00
          Семен1972 (Семен) :А мои в поход пошли на 21 день по Карелии...будут выживать в лесу, рыбачить, плавать на катамаранах и тд...

          Вот это действительно настоящее военно-патриотическое обучение и хорошая школа жизни good Абсолютно ни какой иронии. Это - НАСТОЯЩЕЕ!
          рич
  4. toha124 (Антон) Сегодня, 17:25
    Ну как всегда... Не было работы подростками - плохо. Стали заниматься - тоже плохо. Показуха и формализм, а раньше трава была более зеленая.
    Нашему человеку не угодить. Без формализма могут только энтузиасты на местах. И такие есть. Им помогать надо. Но это другой вопрос. А государство без шаблона работать не умеет. Не только наше. Ни одно.
    toha124
  5. Комментарий был удален.
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 18:02
      А почему нет? Если отбросить идеологию у него тоже есть чему поучиться.
      рич
  6. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 17:37
    А что это за "день России" такой?
    Празднование крупнейшей за всю историю одномоментной сдачи собственных территорий? Да уж, радость, куда там...
    Воистину - День Неизвестного Праздника!
    kakvastam
  7. Семен1972 (Семен) Сегодня, 17:39
    Нужно так же в школах проводить уроки, на которых объяснять, что любить Родину- это значит любить Президента, его команду, чиновников и тд. А то молодежь начинает смотреть альтернативные каналы официальной точки зрения, верить нашим врагам, что во власти только о деньгах думают...это опасная тенденция. В столь опасное время мы все должны быть сплочены как никогда вокруг Путина, а далее его приемника, что бы и тень сомнения не пробежала в головах юных парней и девушек!!! Любой школьник за гордость должен воспринимать командировку в "отпуск" в Украину, Сирию, Ливию, если надо Грузию и Прибалтику, для защиты русского мира от западного империализма!!
    Семен1972
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