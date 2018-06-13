Работа с молодёжью: экскурсии по военным объектам для Юнармии

День России прошел для юнармейцев ЗВО активно и познавательно. Ребятам довелось исследовать настоящие боевые корабли и посидеть за штурвалом тренажеров, имитирующих боевые средства авиации.Юнармейцам из Западного военного округа в выходные, приуроченные ко Дню России, устроили масштабные экскурсии по военным объектам. Более 15 тысяч ребят познакомились с новейшей военной техникой – самолётами, бронемашинами и кораблями.Юнармейская форма, которая по качеству не уступает лучшим образцам экипировки российской армии, способствовала еще большему погружению в захватывающий мир военных. Доказала форма и свою универсальность: по словам подростков, двигаться в ней в таком активном экскурсионном режиме не составляло труда. А двигаться, и правда, пришлось не мало. Ребятам разрешили посидеть на месте водителей бронемашин и пилотов истребителей, а также изучить все потаенные уголки крупных военных кораблей.В Петербурге и Калининградской области воспитанникам продемонстрировали самые разнообразные объекты Балтийского флота – гидрографический и патрульный катера, малый ракетный корабль, корвет и даже подводную лодку. Состоялась и экскурсия на легендарный крейсер «Аврора».Школьники из Псковской области изучали сухопутные образцы техники. Наиболее впечатлили подростков бронеавтомобили «Тайфун», «Тигр» и «Рысь». А вот в Тверской, Курской и Воронежской областях юнармейцы получили урок лётного мастерства от пилотов на специальных тренажерах для экипажа. Также им удалось попасть в кабины боевых истребителей и вертолётов, где они с удовольствием посидели в удобных креслах и рассмотрели приборные панели.Но в патриотическом воспитании нельзя забывать, что российская молодёжь - это не только те парни и девушки, которые носят юнармейскую форму.