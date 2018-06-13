18:12 13 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

В Норвегии создадут инфраструктуру для американских F-22

Пентагон представил норвежскому правительству план по созданию на аэродроме Рюгге в 60 км от Осло инфраструктуры для базирования четырех американских истребителей, передает ТАСС.



В ведомстве отметили, что этот проект является частью «европейской инициативы сдерживания» и будет способствовать развитию оборонной сотрудничества двух стран. При этом подчеркивается, что пока речь идет лишь о создании инфраструктуры (ангаров, рулежной дорожки, нескольких технических зданиях), а не о размещении самих самолетов. На эти цели Пентагон выделяет $12 млн.


Глава Минобороны Норвегии Франк Бакке-Енсен пояснил на пресс-конференции, что на базе предполагается разместить истребители F-22 Raptor. По крайней мере, это один из вариантов.

Он заявил, что в Осло считают позитивным фактором американские инвестиции в военную инфраструктуру страны – это даст дополнительные возможности для экстренной переброски сил НАТО в случае кризиса.

Предоставляя союзникам возможность тренироваться на норвежской земле и адаптируя под их нужды нашу военную инфраструктуру, мы показываем альянсу, что серьезно относимся к своей обязанности защищать территорию страны, сказал министр.

По данным норвежского эксперта Четиля Стурмарка, США заинтересованы в размещении на территории Норвегии гораздо большего количества самолетов: до 12 противолодочных P-8 Poseidon на авиабазе на острове Аннёйа и более 20 истребителей в Северной Норвегии.

Кроме того, во вторник Минобороны Норвегии объявило о намерении продлить на 5 лет программу военного сотрудничества, позволившую в начале прошлого года разместить на западе королевства 330 американских морпехов. Теперь их количество планируется увеличить до семисот.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
4

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 4

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Rusland (Rusland) Сегодня, 16:22
    Любовь в засос, Польша может приревновать. Ещё на одну гиену в Европе стало больше.
    Rusland
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 17:19
      В отличии от Польши, трудоголики норвежцы обычно доводят до конца то что начинают.
      Не очень хорошая для нас новость feel
      рич
  2. тол100в (Игорь) Сегодня, 16:22
    Каждая страна видит то, что ей хотят показать из-за ... А расхлебывать будут сами!
    тол100в
  3. taiga2018 (Макар) Сегодня, 17:06
    не надо их за это ругать,ну привыкли эти страны,чтобы на их территории находились иностранные войска,не могут они без этого,для них это как наркотик,от этого они испытывают эйфорию,даже счастье...
    taiga2018
Картина дня