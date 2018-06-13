18:15 13 июня
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Сирийская армия перебросила комплексы "Панцирь" в район Голанских высот

Сирийская правительственная армия разместила ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» в районе оккупированных Израилем Голанских высот, сообщает издание Al-Watan.

Сирийская армия перебросила комплексы "Панцирь" в район Голанских высот


По информации, полученной из источников в шиитских подразделениях, сражающихся на стороне правительственной армии, комплексы российского производства были переброшены в данный район в преддверии готовящегося наступления сирийской армии на позиции боевиков на юге страны. При этом комплексы "Панцирь-С1" приведены в состояние боевой готовности на случай, если Израиль попытается помешать проведению операции правительственных сил. Сколько именно "Панцирей" размещено в районе не уточняется.


В настоящее время в районе сосредоточены крупные воинские формирования сирийской правительственной армии. Ведется подготовительная работа к наступлению, разбрасываются листовки с призывом боевикам сложить оружие, готовятся гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей с территории боевых действий.

В тоже время израильские компании IMS (Israel Military Industries) и IAI (Israel Aerospace Industries) заявили о создании сверхзвуковой ракеты класса «воздух-поверхность» под названием Rampage, предназначенной для самолетов 4 поколения и выше, сообщает Ynetnews. Ракета предназначена для поражения зенитных ракетных комплексов и материальных объектов противника на дальности 150 км. Длина ракеты — 4,7 метра, масса боевой части - 150 килограммов. Принятие на вооружение планируется в 2019 году.

Использованы фотографии: https://www.day.az/
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Комментарии 49

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  1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 16:58
    Есть и лучше фото


    Владыка Ситх
  2. Опер (Игорь) Сегодня, 17:00
    Ну очень правильное решение сирийцев! Неужели кто то им подсказал?)
    Опер
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 17:14
      Цитата: Опер
      Ну очень правильное решение сирийцев! Неужели кто то им подсказал?)


      В чем правильное?
      Чем ближе к Израилю, тем Израилю их проще вынести wassat
      Tiras
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 18:08
        Ну так зачем дело стало?! Что медлите, Тирас? Гранаты не той системы?)))
        Опер
    2. рич (дмитрий) Сегодня, 17:16
      Сирийская армия перебросила комплексы "Панцирь" в район Голанских высот

      Сирия восстанавливает свою государственную систему ПВО. Эшелонированную
      рич
  3. Siegen (Валентин) Сегодня, 17:00
    На последнем саммите «Большой двадцатки», когда Путин шел по коридору,
    к нему с криком «Мне только спросить!» пытались прорваться лидеры нескольких стран.
    Их интересовала возможность приобретения у России профилактических противоинфекционных средств С-400, «Бук» и «Панцирь» для предотвращения опасного переноса самолетно-ракетным путем
    вируса демократии из западных стран. am
    Siegen
  4. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 17:00
    Теперь будут, точно, сбивать Израильские самолёты и ракеты.
    Вадим237
    1. KAV (Александр) Сегодня, 17:03
      Цитата: Вадим237
      Теперь будут сбивать Израильские самолёты и ракеты.

      Самолеты - вряд ли... Ракеты - да.
      KAV
    2. Гранит96 (Игорь) Сегодня, 17:15
      Интересно патом посмотреть на эту груду металлолома
      Гранит96
      1. басмач (Константин) Сегодня, 17:19
        В виде израильских самолётов. Эт да, очень интересно
        басмач
      2. Неплохой (Виталий) Сегодня, 17:20
        А "патом" суп с котом, берите стул и занимайте места, интересующийся Вы мой. hi
        Неплохой
    3. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 17:23
      У ракет Панциря есть достоинства: они очень быстрые (можно стрелять вслед цели) и дешевые.
      И недостатки: у них отсутствует ГСН (поэтому они дешевые), радар комплекса
      должен вести ракету дп самой цели.
      На практике, Панцирь может сбить низко пролетающий Ф-16 или пролетающую крылатую ракету, или планирующую бомбу.
      Но сам комплекс очень уязвим для атак с воздуха.
      voyaka uh
      1. Ivan12345 (Иван) Сегодня, 17:29
        Панцырь и не должен стрелять по самолётам, это послелний рубеж эшелонированной ПВО
        Ivan12345
  5. Грица (Александр) Сегодня, 17:01
    Опять евреи раздолбят раздолбаев?
    Грица
    1. Ncplc (Alex) Сегодня, 17:05
      А вы сомневаетесь? Если хоть одна стрельнет то точно раздолбают.
      Ncplc
      1. Ivan12345 (Иван) Сегодня, 17:12
        Когда приземлили ф-16 раздолбали только рунет... Русскоязычные евреии своей болью...
        Ivan12345
        1. Tiras (Виктор) Сегодня, 17:20
          Цитата: Ivan12345
          Русскоязычные евреии своей болью...


          Какая боль... Выпущено более 20 ракет из С200 и Бук и то, пилот и штурман остались живы.
          И то судя по всему задели из-за ошибки пилота.

          Если выпускать по 20 ракет на каждый самолёт, да ещё и без гарантии попадания, то это круто конечно good
          Tiras
          1. Ivan12345 (Иван) Сегодня, 17:39
            Какая боль...
            Примерно такая laughing

            И то судя по всему задели из-за ошибки пилота
            Надо было слушать тётю Соню и идти работать к деде Фиме в магазин
            Ivan12345
            1. Tiras (Виктор) Сегодня, 17:58
              Цитата: Ivan12345
              Примерно такая


              Как будто подобных комментариев с "другой стороны" нет. request




              Цитата: Ivan12345
              Надо было слушать тётю Соню и идти работать к деде Фиме в магазин


              Я думаю урок они выучили и Асаду понадобиться гораздо больше ракет wink


              . Согласно выводам членов комиссии, пилот и штурман совершили ряд профессиональных ошибок, отступив от сценария действий, предусмотренных на случай ракетной атаки на самолет. Вместо того, чтобы уклониться от ракетного обстрела, они сосредоточились на выполнении боевого задания и на уничтожении наземной цели.
              Tiras
        2. Комментарий был удален.
          1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 17:38
            Мы даже одного интернет-"Хрыч"-а с трудом переживаем, не то что Посейдона... fellow
            voyaka uh
            1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 17:42
              А что там с Хезбаллой? Не можете справиться? Какая досада, вы же там суперсолдаты. Справиться не можете с маленькой боевой ячейкой wassat А вас послушать так можете России вызов бросать wassat
              хрыч
          2. Tiras (Виктор) Сегодня, 17:42
            Ох уж эти сказочники laughing
            хрыч, как всегда с фантазиями о Хизбалле и удивительным образов забывая плачь (реальный) премьер министра Ливана и его просьбы о помощи и главу Хизбаллы в бункере laughing

            От Хизбаллы вообще ничего не зависило, все зависило от решений Израиля и конечно попыток давления на Израиль от международного сообщества.
            Tiras
            1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 17:45
              Цитата: Tiras
              От Хизбаллы вообще ничего не зависило, все зависило от решений Израиля

              Да, да, конечно, могли, но решили не делать. laughing А в реальности, пожгли вам Меркавы и бежали, только пятки сверкали у храбрых цахаловцев. Воителя Ольмерта-Ливанского с позором отставили почему-то wassat
              хрыч
              1. Tiras (Виктор) Сегодня, 17:56
                Цитата: хрыч
                Да, да, конечно, могли, но решили не делать


                Да, именно так.
                Не было решения захватывать часть Ливана итд.


                Цитата: хрыч
                пожгли вам Меркавы и бежали, только пятки сверкали у храбрых цахаловцев. Воителя Ольмерта-Ливанского с позором отставили почему-то


                Ну смешно ей богу. Бежали.. Ага laughing
                Ну хочется вам выдавать желанное за действителеное, но уж совсем чушь то не пишите lol
                Tiras
                1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 18:02
                  Цитата: Tiras
                  Ну смешно ей богу. Бежали.. Ага

                  Хорошо, бежали с достоинством wassat С гордо поднятой головой laughing
                  хрыч
                  1. Tiras (Виктор) Сегодня, 18:04
                    Если вы реально полагаете, что Израиль при желании не смог бы справится с Хизбаллой, то вы ошиблись сайтом - кружки любителей фантастических рассказов о Хизбалле в другом месте laughing
                    Tiras
    2. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
        1. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 17:16
          Цитата: solzh
          А русский перевод можно?

          Да там ничего особо интересного. Просто новую ракету упомянутую в статье нахваливают, которая только в следующем году на вооружение поступит.
          ALEXXX1983
    3. Арон Заави (Арон) Сегодня, 17:21
      Цитата: Грица
      Опять евреи раздолбят раздолбаев?

      Сирийцы не раздолбаи. Они воюют как могут и тем что у нех есть на вооружении . Кстати зачастую очень не плохо. А упомянутая ракета точно не нужна для поражении цели в районах ,которые простреливаются израильской артиллерий.
      Например Азербайджан нашими системами вполне доволен.

      А ракета Rampage предназначена для атак ЗРК в большой глубине.

      В первую очередь ЗРК С-300/400 . Атака осуществляется по балистической траектории со скоростью до 5М. Для чего их использовать против Панцирей?
      Арон Заави
  6. solzh (Сергей) Сегодня, 17:07
    Израиль походу нанесет удар по сирийской армии, чтобы помешать сирийской армии выйти в район оккупированных Израилем Голанских высот. Было бы лучше объявить России зону предстоящей операции сирийской армии беспилотной.
    комплексы "Панцирь-С1" приведены в состояние боевой готовности на случай, если Израиль попытается помешать проведению операции правительственных сил
    solzh
    1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 17:12
      Цитата: solzh
      Израиль походу нанесет удар по сирийской армии,

      конечно нанесёт,Израиль никогда не бросает своих союзников-террористов...
      taiga2018
  7. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 17:08
    Главное, чтоб сирийские ПВОшники пили кофе не ближе, чем 20 м
    от боевого отделения комплекса.
    Тогда они благополучно вернутся домой, к женам и детям. fellow
    voyaka uh
    1. neri73-r Сегодня, 17:12
      Главное - не быть таким уверенным! А то разочарование будет очень большим. Так бывает, когда некоторые зарываются, надеясь на старших братьев и друзей!
      neri73-r
      1. Tiras (Виктор) Сегодня, 17:14
        Цитата: neri73-r
        Так бывает, когда некоторые зарываются, надеясь на старших братьев и друзей!


        Ага, Асаду не стоит рассчитывать на Россию в данном случае hi
        Tiras
    2. solzh (Сергей) Сегодня, 17:13
      Главное, чтобы Израиль не мешал законному правительству Сирии наводить порядок на своей земле.
      solzh
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 17:26
        Так Израиль и не мешает. Хоть один сирийский танк Израиль
        тронул за все время Гражданской войны в Сирии?
        voyaka uh
    3. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 17:16
      Похвальный гуманизм, уважаемый. Собак и кошек наверно больше любите. hi
      ul_vitalii
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 17:31
        Я в свое время на сирийцев насмотрелся в 25-кратный турельный бинокль
        с Голан. Никакой вражды к ним не испытывал. Спали солдатики в жару в тени
        казарм, маялись бездельем.
        voyaka uh
        1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 17:45
          Только с территории Ливана Сирию бомбили, да и летали над Сирией ракеты по объектам пускали, и КСИР на территории Сирии бомбили, так что не нужно врать. Здесь все телек смотрят...
          Black Sniper
    4. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 17:20
      Цитата: voyaka uh
      чтоб сирийские ПВОшники пили кофе не ближе, чем 20 м

      Они дымовую завесу поставят от Ваших ракет.
      Аристарх Людвигович
    5. басмач (Константин) Сегодня, 17:22
      Главное, чтоб вы летать перестали, тогда точно все ваши домой вернутся. Ведь говорено было нашими предками-" Не похвалялся на бой едучи, похвалялся с битвы идучи!".
      басмач
  8. Tiras (Виктор) Сегодня, 17:12
    Ну раз не жалко feel
    Tiras
  9. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 17:24
    При таком уровне "профессионализма" который нам недавно продемонстрировали сирийцы при использовании этих комплексов, как бы не появилось очередное видео. На этот раз с уезжающим в сторону Израиля "Панцирем" и бегущим за ним незадачливым экипажем.
    Servisinzhener
  10. q75agent (.......) Сегодня, 17:31
    Цитата: Tiras
    В чем правильное?
    Чем ближе к Израилю, тем Израилю их проще вынести

    В чем ваша радость ? если и будут уничтожены ЗРК Панцырь , то произведенные в России ,а не Российские !!! Ф -16 ваш был уничтожен Советским ЗРК С-200 , ваши танки Меркава уничтожались в том числе Российскими ПТРК «Корнет-Э» .....инфа к размышлению ....... wink bully
    q75agent
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 17:49
      Цитата: q75agent
      !!! Ф -16 ваш был уничтожен Советским ЗРК С-200


      Подбит, пилот и штурман живы и судя по всему из-за ошибки пилота.
      Больше 20 ракет выпустили по самолёту.
      Жизнь она такая штука - если их пушки стрелять по воробьям, можно случайно и в воробья попасть.


      Цитата: q75agent
      ваши танки Меркава уничтожались в том числе Российскими ПТРК «Корнет-Э»


      Это, когда без активной защиты.


      А с активной как-то так :




      Это вам инфа к размышлению bully
      Tiras
  11. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 17:35
    Не.
    Ну хлам конечно.
    И сирийцы раздолбаи.
    Нечего бояться соколам Израиля.
    Уперед орлы!
    Livonetc
  12. Слон Сегодня, 17:49
    Поставили бесплатные мишени для испытания новых израильских ракет?
    Слон
  13. Shahno (Павел) Сегодня, 18:00
    Кто нибудь может пояснить в чем причина удаления коммента на англ. языке? Не политкорректно? Или не политкорректно выставлять какие либо технические новинки произведенные конкурентами РФ? Или кто то считает, что средства которые будет применять Израиль при защите границ в случае не правомерного применения комплексов, описанных в статье, не относятся к теме? Что это за мышиная возня. Не я опубликую, так другой...
    Shahno
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 18:06
      Я полагаю из-за того, что она на английском и/или очень длинная. Нельзя делать комментарий большую - цитату. Вроде..
      Tiras
  14. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 18:02
    При всем уважении к летчикам, танкистам и т.д. АОИ, главная вундервафля Израиля - "осел с грузом золота". Я не могу представить себе офицера АОИ, который возьмет взятку от араба. Точно так же я плохо представляю генерала-араба, который откажется от "дипломата" с долларами. Если купят- то и "панцирь" не поможет. А если не смогут - тогда посмотрим.
    Дилетант
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