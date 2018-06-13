Сирийская армия перебросила комплексы "Панцирь" в район Голанских высот

Сирийская правительственная армия разместила ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» в районе оккупированных Израилем Голанских высот, сообщает издание Al-Watan.По информации, полученной из источников в шиитских подразделениях, сражающихся на стороне правительственной армии, комплексы российского производства были переброшены в данный район в преддверии готовящегося наступления сирийской армии на позиции боевиков на юге страны. При этом комплексы "Панцирь-С1" приведены в состояние боевой готовности на случай, если Израиль попытается помешать проведению операции правительственных сил. Сколько именно "Панцирей" размещено в районе не уточняется.В настоящее время в районе сосредоточены крупные воинские формирования сирийской правительственной армии. Ведется подготовительная работа к наступлению, разбрасываются листовки с призывом боевикам сложить оружие, готовятся гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей с территории боевых действий.В тоже время израильские компании IMS (Israel Military Industries) и IAI (Israel Aerospace Industries) заявили о создании сверхзвуковой ракеты класса «воздух-поверхность» под названием Rampage, предназначенной для самолетов 4 поколения и выше, сообщает Ynetnews. Ракета предназначена для поражения зенитных ракетных комплексов и материальных объектов противника на дальности 150 км. Длина ракеты — 4,7 метра, масса боевой части - 150 килограммов. Принятие на вооружение планируется в 2019 году.