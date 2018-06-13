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Индия закупает в США вооружение и запчасти для вертолетов Apache
Госдеп США одобрил планируемую продажу Индии ракет, двигателей, радаров, другого оборудования для вертолетов AH-64E Apache, передает ТАСС.
Как уточнили в Минобороны США, правительство Индии намерено приобрести для шести вертолетов 470 ракет различного типа, патроны для авиационных пулеметов, 14 двигателей, 4 радара для систем управления огнем, 7 приборов ночного видения, 14 навигационных систем и другое оборудования. Общая стоимость заказа - $930 млн.
В Пентагоне отметили, что потенциальная сделка будет способствовать нацбезопасности Соединенных Штатов, позволит укрепить стратегические отношения с Индией и усилить безопасность важного партнера, отстаивающего мир, экономический прогресс и политическую стабильность в Южной Азии.
В ведомстве добавили, что поступление данной техники улучшит способность ВС Индии атаковать защищенные наземные объекты, однако не изменит баланс сил в южно-азиатском регионе.
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис на слушаниях в Конгрессе выразил обеспокоенность в связи с тем, что ряд стран Азии, включая Индию и Вьетнам, могут столкнуться с американскими вторичными санкциями за сотрудничество с российскими военно-промышленными предприятиями в рамках закона «О противодействии противникам Америки». Конгрессмены вникли в проблемы, изложенные министром, и предложили механизм временного блокирования данной меры в отдельных и конкретных случаях. Указанный механизм на законодательном уровне пока не утвержден.
Как уточнили в Минобороны США, правительство Индии намерено приобрести для шести вертолетов 470 ракет различного типа, патроны для авиационных пулеметов, 14 двигателей, 4 радара для систем управления огнем, 7 приборов ночного видения, 14 навигационных систем и другое оборудования. Общая стоимость заказа - $930 млн.
В Пентагоне отметили, что потенциальная сделка будет способствовать нацбезопасности Соединенных Штатов, позволит укрепить стратегические отношения с Индией и усилить безопасность важного партнера, отстаивающего мир, экономический прогресс и политическую стабильность в Южной Азии.
В ведомстве добавили, что поступление данной техники улучшит способность ВС Индии атаковать защищенные наземные объекты, однако не изменит баланс сил в южно-азиатском регионе.
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис на слушаниях в Конгрессе выразил обеспокоенность в связи с тем, что ряд стран Азии, включая Индию и Вьетнам, могут столкнуться с американскими вторичными санкциями за сотрудничество с российскими военно-промышленными предприятиями в рамках закона «О противодействии противникам Америки». Конгрессмены вникли в проблемы, изложенные министром, и предложили механизм временного блокирования данной меры в отдельных и конкретных случаях. Указанный механизм на законодательном уровне пока не утвержден.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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