18:11 13 июня
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Индия закупает в США вооружение и запчасти для вертолетов Apache

Госдеп США одобрил планируемую продажу Индии ракет, двигателей, радаров, другого оборудования для вертолетов AH-64E Apache, передает ТАСС.



Как уточнили в Минобороны США, правительство Индии намерено приобрести для шести вертолетов 470 ракет различного типа, патроны для авиационных пулеметов, 14 двигателей, 4 радара для систем управления огнем, 7 приборов ночного видения, 14 навигационных систем и другое оборудования. Общая стоимость заказа - $930 млн.


В Пентагоне отметили, что потенциальная сделка будет способствовать нацбезопасности Соединенных Штатов, позволит укрепить стратегические отношения с Индией и усилить безопасность важного партнера, отстаивающего мир, экономический прогресс и политическую стабильность в Южной Азии.

В ведомстве добавили, что поступление данной техники улучшит способность ВС Индии атаковать защищенные наземные объекты, однако не изменит баланс сил в южно-азиатском регионе.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис на слушаниях в Конгрессе выразил обеспокоенность в связи с тем, что ряд стран Азии, включая Индию и Вьетнам, могут столкнуться с американскими вторичными санкциями за сотрудничество с российскими военно-промышленными предприятиями в рамках закона «О противодействии противникам Америки». Конгрессмены вникли в проблемы, изложенные министром, и предложили механизм временного блокирования данной меры в отдельных и конкретных случаях. Указанный механизм на законодательном уровне пока не утвержден.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 5

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  1. igorra (Игорь) Сегодня, 17:01
    А как же: сделано в Индии?
    igorra
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 17:12
      Ну покупают и что? Это чисто индийское дело - чего тут обсуждать.
      Тем более была несколько дней назад подобная статья на ВО
      рич
    2. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 17:30
      Так они же Апачи в Индии собирают.
      Чича сквад
    3. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 17:42
      Цитата: igorra
      А как же: сделано в Индии?

      В индии локализована сборка корпусов вертолётов. А оборудование покупают в штатах.
      Нормаль ок
  2. Ivan12345 (Иван) Сегодня, 17:07
    Методичка ура-идиота:
    США даёт кредит на покупку своих вооружений - молодцы, грамотно действуют, делают зависимыми от своих технологий ещё и на процентах заработают!

    Россия даёт кредит на покупку своих вооружений - ПУТИН СЛИЛ!
    Ivan12345
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