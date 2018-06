Противотанковые средства британской пехоты (часть 2)

Британские морские пехотинцы с гранатомётом M20 Mk II

Учебная винтовочная граната HEAT-RFL-75N ENERGA

Британские солдаты с гранатомётом 84 mm L14A1 MAW



120-мм безоткатное орудие L1 BAT на огневой позиции

Безоткатное орудие L4 MОBAT

Безоткатное орудие L6 WOMBAT

Расчёт орудия L6 WOMBAT на огневой позиции

ПТУР Malkara на пусковой установке

Пусковые установки ПТРК Malkara на огневой позиции

Истребитель танков Hornet FV1620

Пульт управления ПТРК Vigilant

ПТУР Тype 891 на пусковой установке

ПТУР Тype 897 в транспортно-пусковом контейнере

ПТРК Python на огневой позиции

ПТУР Python

ПТУР Swingfire

ПТРК MILAN

ПТУР MILAN

Британский морской пехотинец с ПТРК MILAN

По материалам:

https://hatchfive.wordpress.com/2016/08/31/energa-anti-tank-rifle-grenade/

https://www.revolvy.com/main/index.php?s=Malkara+(missile)

http://www.forces80.com/infweap.htmhttp://www.milweb.net/webvert/74184

https://defenceforumindia.com/forum/threads/recoil-less-guns.35307/

http://weaponsystems.net/weaponsystem/BB05+-+BAT.html

https://www.globalsecurity.org/military/world/australia/malkara.htm

https://www.paradata.org.uk/article/vickers-vigilant-anti-tank-missile

http://careersdocbox.com/US_Military/66155587-Pean-missile-suc-strange-new-weapons-cess-story.html

http://www.dogswar.ru/artilleriia/raketnoe-oryjie/4087-protivotankovyi-rake.html

https://www.flightglobal.com/pdfarchive/view/1960/1960%20-%200815.html

https://www.globalsecurity.org/military/world/europe/swingfire.htm

http://www.military-today.com/missiles/swingfire.htm

http://www.military-today.com/missiles/milan.htm

В послевоенное время противотанковое вооружение британской пехоты подверглось тотальной ревизии. Без всякого сожаления были списаны и утилизированы ручные противотанковые гранаты, бутылкомёты и штоковые мортиры. После снятия с вооружения в середине 50-х противотанкового гранатомёта PIAT его место в британской армии занял американский 88,9-мм гранатомёт М20 Super Bazooka, получивший в Великобритании обозначение M20 Mk II 3.5 inch rocket launcher. Первые образцы «Супер Базук» британцы получили в 1950 году, а с 1951 года началось лицензионное производство гранатомета.Британский вариант M20 Mk II в целом соответствовал американскому 88,9-мм гранатомёту М20В1 и имел те же характеристики. Его служба в британских вооруженных силах продолжалось до конца 60-х. После снятия с вооружения «Бритиш Базуки» продали в страны, которые в большинстве своём являлись бывшими британскими колониями. По отзывам пользователей, по сравнению с американским прототипом это были более добротно выполненные и надёжные изделия.Так как «Супер Базука» была слишком тяжелым и громоздким оружием, для использования в звене «отделение-взвод» англичане в 1952 году приняли на вооружение винтовочную гранату HEAT-RFL-75N ENERGA, производство которой в 1950 году началось в Бельгии.В британской армии ENERGA получила обозначение No.94. Граната выстреливалась с дульной 22-мм насадки Mark 5 холостым патроном. Граната калибром 395-мм весила 645 г и содержала 180 г взрывчатого вещества Composition B (смесь гексогена с тротилом).Для стрельбы первоначально использовались 7,7-мм винтовки Lee-Enfield No.4, а с 1955 года самозарядные винтовки L1A1. С каждой гранатой, поставляемой в войска, в специальном футляре шел холостой патрон и складной пластмассовый рамочный прицел, рассчитанный на дальность от 25 до 100 м. При транспортировке чувствительный пьезоэлектрический взрыватель прикрывался съёмным пластиковым колпачком.Согласно инструкции по применению, винтовочная граната No.94 по нормали могла пробить 200 мм гомогенную броню. Но как показали боевые действия в Корее, заброневой поражающий эффект гранаты оказался небольшим. Даже не самые новые советские средние танки Т-34-85 в ряде случаев не теряли боеспособности при попадании кумулятивных гранат, а рассчитывать, что No.94 окажутся действенным средством против Т-54 или ИС-3, было сложно. Для большего эффекта винтовочная граната, запущенная по навесной траектории, должна была поразить танк сверху, пробив относительно тонкую верхнюю броню. Однако вероятность попадания в движущуюся бронированную машину навесным выстрелом была невысока. Тем не менее, гранаты No.94 имелись в подразделениях британской Рейнской армии до начала 70-х. По штату в каждом стрелковом взводе имелся стрелок, вооруженный винтовкой с 22-мм дульным адаптером для отстрела противотанковых винтовочных гранат. Футляры с тремя гранатами переносились на поясе в специальных подсумках.В начале 70-х гранату No.94 в Рейнской армии заменили одноразовым 66-мм гранатомётом М72 LAW, который получил британское обозначение L1A1 LAW66. Данных о том, что англичане использовали их против вражеской бронетехники, найти не удалось. Но достоверно известно, что королевская морская пехота выстрелами из 66-мм гранатомётов подавляла огневые точки аргентинцев на Фолклендах.В британской армии 88,9-мм M20 Mk II уступили место шведскому 84-мм реактивному гранатомёту Carl Gustaf M2. Британские военные начали использовать это оружие с конца 60-х под обозначением 84 mm L14A1 MAW. По сравнению с «Супер Базукой» нарезной «Карл Густав» был более точным и надёжным оружием, а также обладал лучшей бронепробиваемостью и мог вести огонь осколочными снарядами.84-мм гранатомёты активно использовались для огневой поддержки морского десанта на Фолклендских островах. 3 апреля 1982 года удачным выстрелом из L14A1 гранатомётный расчёт британской морской пехоты повредил аргентинский корвет «Гуэррико».Однако после окончания «холодной войны» британское командование решило списать большую часть имеющихся 84-мм гранатомётов L14A1 и отказаться от закупки современных модификаций. Примечательно, что британская армия начала массово использовать «Карл Густав» раньше, чем американцы, и к тому моменту, когда в США приняли на вооружение Carl Gustaf M3, британцы уже расстались со своими 84 mm L14A1 MAW.Помимо индивидуального противотанкового оружия, которое могло использоваться отдельными пехотинцами, в послевоенное время в Великобритании создавались тяжелые безоткатные орудия и управляемые противотанковые ракетные комплексы.Первой британской безоткаткой стало орудие, принятое на вооружение в 1954 году под наименованием QF 120 мм L1 BAT (англ. Battalion Anti-Tank – Батальонное противотанковое орудие). Оно внешне напоминало обычную противотанковую пушку, имело низкий силуэт и щитовое прикрытие. Орудие было разработано в качестве недорогой альтернативы 76,2-мм QF 17 pounder, кроме того, безоткатка была намного легче. 120-мм безоткатное орудие создавалось на базе 88-мм 3.45 inch RCL, сконструированного в 1944 году. 88-мм орудие RCL с нарезным стволом имело массу 34 кг и вело огонь 7,37 кг снарядами с начальной скоростью 180 м/с. Эффективная дальность стрельбы по бронетехнике составляла 300 м, максимальная – 1000 м.Как и во многих других случаях, в деле создания противотанковых боеприпасов англичане пошли своим собственным оригинальным путём. В качестве единственного боеприпаса для 88-мм безоткатки был принят бронебойно-фугасный снаряд типа HESH (англ. High-explosive squash head - бронебойно-фугасный снаряд), снаряженный мощной пластической взрывчаткой. При попадании в броню танка ослабленная головная часть такого снаряда расплющивается, взрывчатое вещество как бы размазывается по броне и в этот момент подрывается донным инерционным взрывателем. После взрыва в броне танка возникают волны напряжения, приводящие к отрыву от ее внутренней поверхности осколков, летящих с огромной скоростью, поражающих экипаж и оборудование. Создание таких снарядов во многом было связано с желанием создать единый унифицированный многоцелевой боеприпас, одинаково пригодный для борьбы с бронетехникой, разрушения полевых укреплений и уничтожения живой силы противника. Впрочем, как показала практика, лучшие результаты применения снарядов типа HESH были продемонстрированы при стрельбе по бетонным ДОТам и танкам с гомогенной бронёй. Ввиду того, что корпус бронебойно-фугасного снаряда имеет относительно небольшую толщину, осколочное действие у него слабое.Из-за затянувшегося процесса доводки 88-мм орудия оно достигло приемлемого эксплуатационного уровня уже в послевоенное время, и по причине снижения оборонных расходов военные не спешили принимать его на вооружение. В связи с резким повышением защищённости перспективных танков стало очевидно, что 88-мм бронебойно-фугасный снаряд не сможет обеспечить их надёжного поражения и калибр орудия увеличили до 120-мм, а масса выстрела составила 27,2 кг.120-мм бронебойно-фугасный снаряд массой 12,8 кг покидал ствол с начальной скоростью 465 м/с, что было достаточно высоким показателем для безоткатного орудия. Прицельная дальность стрельбы составляла 1000 м, максимальная – 1600 м. По британским данным, бронебойно-фугасный снаряд был эффективен по броне толщиной до 400 мм. Боевая скорострельность орудия – 4 выстр/мин.После выпуска некоторого количества 120-мм безоткатных орудий британское армейское командование потребовало снижения массы. Если с такими недостатками, как небольшая эффективная дальность стрельбы, невысокая точность при ведении стрельбы по маневрирующим целям, наличие опасной зоны позади орудия из-за истечения пороховых газов при стрельбе, ещё можно было мириться, то вес орудия в боевом положении более 1000 кг затруднял его использование в качестве противотанкового средства батальонного звена. В связи с этим в конце 50-х на вооружение было принято модернизированное орудие L4 MОBAT (англ. Mobile Battalion Anti-Tank - Мобильное батальонное противотанковое орудие).За счёт демонтажа броневого щита масса орудия была снижена до 740 кг. Кроме того, модернизированный вариант получил возможность вести огонь в секторе 360° с углами вертикальной наводки от -8 до + 17 °. Для облегчения процесса наведения орудия на цель, параллельно стволу монтировался пристрелочный 7,62-мм пулемёт Bren, стрельба из которого производилась трассирующими пулями. При необходимости пулемёт мог быть снят с орудия и использоваться отдельно.Считалось, что расчёт из трёх человек может перекатывать орудие на небольшое расстояние. Для буксировки L4 MОBAT использовался армейский автомобиль Land Rover. Однако мобильность 120-мм безоткатки по-прежнему не удовлетворяла британских военных, и в 1962 году появился новый вариант - L6 Wombat (англ. Weapon Of Magnesium, Battalion, Anti Tank – Противотанковое орудие из магниевых сплавов).Благодаря использованию более качественной стали удалось снизить толщину стенок нарезного ствола. Колёса меньшего диаметра позволили сделать орудие приземистым, но его буксировка на значительное расстояние больше не предусматривалась, и новая безоткатка должна была перевозиться в кузове грузовика. Но самое главное, широкое использование в конструкции магниевых сплавов дало возможность уменьшить вес более чем в два раза – до рекордных 295 кг.Ещё одной особенностью стало внедрение 12,7-мм пристрелочной полуавтоматической винтовки М8С, баллистические характеристики которой совпадали с траекторией полёта 120-мм бронебойно-фугасного снаряда. Это позволяло существенно повысить вероятность попадания в движущийся танк с первого выстрела, так как наводчик мог ориентироваться по дальности и выбирать упреждение по траектории полёта трассирующих пуль. При попадании пристрелочно-трассирующей пули в цель она взрывалась, образуя облачко белого дыма. Пристрелочная полуавтоматическая винтовка М8С под специальный патрон 12,7 × 76, используемая на L6 WOMBAT, была заимствована с американского 106-мм безоткатного орудия М40А1, но отличалась длиной ствола.В середине 60-х годов в боекомплект 120-мм безоткаток ввели зажигательные и осветительные снаряды, что должно было расширить боевые возможности. Для отражения атак вражеской пехоты на расстоянии до 300 м предназначался выстрел с готовыми убойными элементами в виде стрелок. Также для обучения и тренировки расчётов использовался инертный снаряд, снаряженный синькой, который было можно отстреливать по собственным танкам, без риска их повреждения.Одновременно с принятием на вооружение L6 WOMBAT модернизации подвергли часть имеющихся L4 MОBAT. После чего они получили обозначение L7 CONBAT (англ. Converted Battalion Anti-Tank – Переоборудованное батальонное противотанковое орудие). Модернизация заключалась в установке новых прицельных приспособлений и замене пристрелочного пулемёта Bren полуавтоматической 12,7-мм винтовкой.Впрочем, новые L6 WOMBAT достаточно быстро вытеснили орудия ранних модификаций. Несмотря на широкое распространение ПТРК немало безоткатных орудий было в Рейнской армии, дислоцированной в ФРГ. Британское командование считало, что в ходе боевых действий в городской черте безоткатки могут быть более полезны, чем ПТУР. Но ко второй половине 70-х на фоне стремительного перевооружения советских танковых дивизий, развёрнутых на западном направлении, стало очевидно, что 120-мм бронебойно-фугасные снаряды будут малоэффективны против танков нового поколения с многослойной комбинированной бронёй. Впрочем, мгновенного снятия 120-мм безоткатных орудий с вооружения британской армии не произошло. Они по-прежнему были способны уничтожать лёгкую бронетехнику, разрушать укрепления и оказывать огневую поддержку. L6 WOMBAT сохранились на вооружении парашютистов и морских пехотинцев до конца 80-х годов. Для повышения мобильности 120-мм безоткатные орудия часто ставились на автомобили повышенной проходимости.По соотношению массы, габаритов, дальности и точности ведения огня, британские L6 WOMBAT являются самыми совершенными в своём классе и представляют эволюционную вершину развития безоткатных орудий. После снятия с вооружения в Великобритании значительная часть 120-мм безоткаток была поставлена на экспорт. Иностранные пользователи в странах «третьего мира» ценили их за неприхотливость и достаточно сильный снаряд. В локальных войнах безоткатные орудия британского производства по бронетехнике применялись очень редко. Обычно они вели обстрел вражеских позиций, оказывали огневую поддержку своей пехоте и уничтожали огневые точки.Первым образцом управляемого противотанкового вооружения, принятым в британской армии, стал ПТРК Malkara (Шит – на языке австралийских аборигенов), созданный в Австралии в 1953 году. Сейчас это может показаться странным, но в 50-60-е годы австралийские инженеры активно разрабатывали различные типы ракет, и в австралийской пустыне функционировал ракетный полигон.В ПТРК Malkara были реализованы типичные для комплексов первого поколения технические решения. Управление ПТУР осуществлялось оператором наведения в ручном режиме с помощью джойстика, визуальное сопровождение ракеты, летящей со скоростью 145 м/с, происходило по двум трассерам, установленным на законцовках крыла, а передача команд наведения – по проводной линии. Первый вариант имел дальность пуска всего 1800 м, но впоследствии этот показатель довели до 4000 м.Первый британо-австралийский управляемый противотанковый комплекс получился очень громоздким и тяжелым. Так как заказчик изначально планировал использовать ПТУР не только против бронетехники, но и для разрушения укреплений противника и применения в системе береговой обороны, для австралийской ракеты приняли беспрецедентно большой калибр – 203 мм, а бронебойно-фугасная боевая часть типа HESH весом 26 кг снаряжалась пластиковой взрывчаткой.Согласно британским данным ПТУР Malkara могла поразить бронеобъект, прикрытый 650 мм гомогенной бронёй, чего в 50-е годы было более чем достаточно для уничтожения любого серийного танка. Однако масса и размеры ракеты оказались очень значительными: вес 93,5 кг при длине 1,9 м и размахе крыла 800 мм. При таких массогабаритных данных речь о переноске комплекса не шла, и все его элементы могли быть доставлены на стартовую позицию только на транспортных средствах. После выпуска небольшого количества ПТРК с пусковыми установками, устанавливаемыми на грунт, разработали самоходный вариант на шасси бронеавтомобиля Hornet FV1620.На бронеавтомобиле монтировалась пусковая установка на две ракеты, ещё две ПТУР входили в возимый с собой боекомплект. От наземных пусковых установок британская армия отказалась уже в конце 50-х, но броневики с ПТРК Malkara стояли на вооружении до середины 70-х, хотя данный комплекс никогда не пользовался популярностью из-за сложности наведения ракеты на цель и необходимости постоянного поддержания натренированности операторов.В 1956 году компания Vickers-Armstrong начала разработку лёгкого противотанкового ракетного комплекса, который бы можно было бы использовать в переносном варианте. Помимо снижения массы и габаритов военные желали получить простое в применении оружие, не предъявляющее высоких требований к навыкам оператора наведения. Первый вариант ПТРК Vigilant (в переводе с английского - Бдительный) с ПТУР Тype 891 принят на вооружение в 1959 году. Как и у большинства противотанковых комплексов того времени, в «Бдительном» использовалась передача команд наведения по проводам. Расчёт из трёх человек переносил шесть ракет и батарею питания, а также простой и удобный в обращении пульт управления, выполненный в виде ружейного приклада с монокулярным оптическим прицелом и джойстиком управления под большой палец. Длины кабеля, соединявшего пульт управления с пусковыми установками, хватало для того, чтобы вынести пусковую позицию от оператора на 63 м.Благодаря более совершенной системе управления, наличию гироскопа и автопилота управление ракетой Тype 891 было намного более плавным и предсказуемым, чем на ПТРК Malkara. Так же и более высокой оказалась вероятность попадания. На полигоне опытный оператор на дальности до 1400 м поражал в среднем 8 целей из 10. Ракета массой 14 кг имела длину 0,95 м и размах крыла 270 мм. Средняя скорость полёта составляла 155 м/с. Сведения о бронепробиваемости и типе боевой части, используемой на первой модификации ПТУР, достаточно противоречивы. В ряде источников указывается, что на ракете Тype 891 использовалась 6 кг бронебойно-фугасная БЧ типа HESH.В 1962 году в войска начала поступать усовершенствованный вариант ПТРК Vigilantс ракетой Тype 897. Благодаря использованию кумулятивного заряда и специальной штанги с пьезоэлектрическим взрывателем удалось повысить бронепробиваемость. Кумулятивная боевая часть массой 5,4 кг по нормали пробивала 500 мм гомогенную броню, что для начала 60-х было очень неплохо. Длина ракеты Тype 897 увеличилась до 1070 мм, а дальность пуска находилась в диапазоне 200-1350 м.Основываясь на технических решениях, реализованных для запуска французских ПТУР SS.10 и ENTAC, инженеры компании Vickers-Armstrongs также применили одноразовые жестяные пусковые установки. Перед запуском ракеты удалялась передняя крышка, а прямоугольный контейнер ориентировался в сторону цели и соединялся с пультом управления электрическим кабелем. Таким образом, удалось не только сократить время оборудования огневой позиции, но и повысить удобство транспортировки ракет и обеспечить им дополнительную защиту от механических воздействий.Несмотря на скромную дальность пуска, ПТРК Vigilant нравился боевым расчётам и являлся для своего времени достаточно грозным оружием. Британские источники утверждают, что некоторое количество противотанковых комплексов закупил Корпус морской пехоты США, и до конца 60-х «Виджилент» приобрели ещё девять государств.Практически одновременно с ПТРК Vigilant компания Pye Ltd, специализирующаяся на производстве электроники и электротехники, которая до этого не имела опыта авиа и ракетостроения, разрабатывала более дальнобойный комплекс управляемого противотанкового вооружения. В ПТРК, известном как Python, использовалась очень оригинальная ракета с реактивно-сопловой системой управления тягой и стабилизацией методом вращения. Для снижения погрешности наведения было разработано специальное устройство стабилизации сигнала, которое компенсировало чересчур резкие усилия оператора на манипулятор джойстика и преобразовывало их в более плавные сигналы на рулевую машинку ракеты. Это помимо прочего позволяло свести к минимуму влияние вибрации и других факторов, отрицательно сказывающиеся на точности наведения.Блок управления, полностью выполненный на полупроводниковой элементной базе, устанавливался на треноге и с аккумуляторной батареей весил 49 кг. Для наблюдения за целью использовался призматический бинокль с переменной кратностью, который мог применяться отдельно от командного блока в качестве прибора наблюдения.В конструкции ПТУР Python широко использовались лёгкие сплавы и пластмассы. Рулевых поверхностей ракета не имела, оперение предназначалось сугубо для стабилизации и придания устойчивости ракете в полёте. Изменение направления полёта происходило при помощи системы управления тягой. Передача команд происходила по проводу. Для облегчения процесса сопровождения ракеты на крыльях устанавливались два трассера. ПТУР массой 36,3 кг несла мощную 13,6 кг боевую часть. Длина ракеты составляла 1524 мм, размах крыла – 610 мм. Дальность и скорость полёта не разглашались, но согласно экспертным оценкам ракета могла поражать цель на дистанции до 4000 м.ПТРК Python выглядел очень многообещающе, но его доводка затянулась. Британские военные в итоге предпочли пусть не такой дальнобойный и навороченный, но относительно простой Vigilant. Одной из причин неудачи очень продвинутого «Питона» стал критически высокий коэффициент новизны используемых технических решений. После того как британское военное ведомство официально объявило об отказе от закупок ПТРК Python, его в ходе 20-й выставки в Фарнборо в сентябре 1959 года предложили иностранным покупателям. Но заказчиков, способных профинансировать запуск нового ПТРК в серийное производство, так и не нашлось и все работы по данному комплексу свернули в 1962 году.Одновременно с завершением работ по ПТРК Python Министр обороны Великобритании Питер Торникрофт объявил о начале разработки дальнобойного по меркам того времени противотанкового комплекса, который позже получил обозначение Swingfire (Блуждающий огонь). Такое название комплекс получил за способность ракеты менять направление полёта под углом до 90 °.Новый противотанковый комплекс создавался не на пустом месте, при его разработке компания Fairey Engineering Ltd использовала задел по опытному ПТРК Orange William. Испытательные пуски ракет начались в 1963 году, а в 1966 серийная сборка партии, предназначенной для войсковых испытаний. Тем не менее, до 1969 года проект находился под угрозой закрытия, из-за интриг в военном ведомстве. Проект подвергался нападкам критиков из-за чрезмерной стоимости и отставания от графика.Первоначально ПТРК Swingfire имел систему управления такого же типа, как и других британских противотанковых комплексах первого поколения. Команды на ракету передавались по проводной линии связи, а наведение на цель происходило вручную при помощи джойстика. В середине 70-х для нового ПТРК создали полуавтоматическую систему наведения, что сразу вывело его во второе поколение и позволило полностью раскрыть имеющийся потенциал. Комплекс с полуавтоматической системой наведения известен как Swingfire SWIG (англ. Swingfire With Improved Guidance - Блуждающий огонь с улучшенной ориентацией).ПТУР Swingfire запускается из герметичного транспортно-пускового контейнера. Ракета со стартовой массой 27 кг имеет длину 1070 м и несёт 7 кг боевую часть с заявленной бронепробиваемостью до 550 мм. Скорость полёта – 185 м/с. Дальность пуска – от 150 до 4000 м. Раскладывающиеся после пуска подпружиненные стабилизаторы неподвижны, корректировка курса ракеты происходит за счёт изменения угла наклона сопла, благодаря чему обеспечивается отличная манёвренность.В начале 80-х на вооружение британской армии начал поступать усовершенствованный вариант — Swingfire Mk.2 с электронным оборудованием на новой элементной базе (меньшей массы), с усиленной БЧ и упрощённой пусковой установкой. Согласно рекламным данным модернизированная ракета способна пробить 800 мм гомогенную броню. В состав ПТРК для действия в дневных и ночных условиях был введён комбинированный тепловизионно-оптический прицел фирмы Barr & Stroud, работающий в диапазоне длин волн 8-14 мкм.Ввиду значительной массы большая часть комплексов Swingfire устанавливалась на различные бронированные шасси или джипы. Однако существуют и чисто пехотные варианты. В британской армии эксплуатировалась буксируемая пусковая установка Golfswing, весившая 61 кг. Также известна модификация Bisving, пригодная для переноски расчётом. При размещении на боевой позиции пульт управления может быть вынесен на 100 м от пусковой установки. Боевой расчёт переносной установки 2-3 человека.С 1966 по 1993 год в Великобритании было произведено более 46 тыс. противотанковых ракет Swingfire. Несмотря на то, что британский ПТРК стоил примерно на 30% дороже, чем американский BGM-71 ТOW, он пользовался определённым успехом на внешнем рынке вооружений. Лицензионное производство Swingfire налажено в Египте, комплекс также официально экспортировался в 10 государств. В самой Великобритании эксплуатация всех модификаций Swingfire официально завершена в 2005 году. После долгих споров британское военное руководство решило заменить устаревший противотанковый комплекс американским FGM-148 Javelin, лицензия на производство которого передана британской аэрокосмической корпорации British Aerospace Dynamics Limited. Хотя противотанковый комплекс Swingfire на протяжении всего жизненного цикла критиковали за высокую стоимость, оказалось, что его цена примерно в 5 раз ниже, чем у Javelin.Рассказывая об управляемых противотанковых комплексах, использовавшихся британской армией, нельзя не упомянуть о ПТРК MILAN (франц. Missile d´infanterie léger antichar – Лёгкий пехотный противотанковый комплекс). Производство комплекса, разработанного франко-германским консорциумом Euromissile, началось в 1972 году. В связи с достаточно высокими боевыми и служебно-эксплуатационными характеристиками, MILAN получил широкое распространение и был принят на вооружение более чем в 40 странах, в том числе и в Великобритании. Это был достаточно компактный ПТРК второго поколения с типичной для своего времени полуавтоматической системой наведения по линии визирования с передачей команд с пусковой установки на ракету по проводной линии связи. Аппаратура наведения комплекса совмещена с оптическим прицелом, а для ведения стрельбы ночью применяется ночной прицел MIRA. Дальность применения ПТРК MILAN - от 75 м до 2000 м.В отличие от принятых ранее на вооружение в Великобритании комплексов управляемого противотанкового оружия, MILAN с самого начала разрабатывался с полуавтоматической системой наведения. После обнаружения цели и пуска ракеты, от оператора требуется только удерживать цель на линии визирования, а прибор наведения принимает инфракрасное излучение от трассера, который расположен в задней части ПТУР и определяет угловое рассогласование между линией визирования и направлением на трассер ракеты. В аппаратный блок поступает информация о положении ракеты относительно линии визирования, которую выдает прибор наведения. Положение газоструйного руля определяется гироскопом ракеты. На основе этой информации аппаратный блок вырабатывает команды, управляющие работой органов управления, и ракета остаётся на линии визирования.Согласно данным, опубликованным производителем, первый вариант ракеты массой 6,73 кг и длиной 918 мм оснащался 3 кг кумулятивной боевой частью с бронепробиваемостью до 400 мм. Максимальная скорость полёта ракеты – 200 м/с. Скорострельность – до 4 выстр/мин. Масса транспортно-пускового контейнера с готовой к применению ПТУР – около 9 кг. Масса пусковой установки с треногой – 16,5 кг. Вес блока управления с оптическим прицелом – 4,2 кг.В дальнейшем совершенствование ПТРК шло по пути увеличения бронепробиваемости и дальности пуска. В модификации MILAN 2, производимой с 1984 года, калибр ПТУР был увеличен со 103 до 115-мм, что дало возможность довести толщину пробиваемой брони до 800 мм. В ПТРК MILAN ER с калибром ракеты 125-мм дальность пуска доведена до 3000 м, а заявленная бронепробиваемость составляет до 1000 мм после преодоления динамической защиты.В британских вооруженных силах MILAN в начале 80-х окончательно вытеснил противотанковые комплексы первого поколения Vigilant и использовался параллельно с более тяжелым и дальнобойным Swingfire. Относительно небольшие масса и габариты ПТРК MILAN позволили сделать его противотанковым пехотным оружием ротного звена, пригодным для оснащения подразделений, действующих в отрыве от основных сил.ПТРК MILAN имеет очень богатую историю боевого применения и с успехом использовался во множестве локальных вооруженных конфликтах. Что касается британских вооруженных сил, то в первый раз в бою англичане использовали данный комплекс на Фолклендах для разрушения аргентинских оборонительных сооружений. В ходе антииракской кампании в 1991 году пусками ПТУР MILAN британцы уничтожили до 15 единиц иракской бронетехники. В настоящее время в британской армии ПТРК MILAN полностью заменён FGM-148 Javelin, функционирующем в режиме «выстрелил и забыл».