18:15 13 июня
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Крым пережил блэкаут. Электроснабжение восстановлено на большей площади полуострова

Из Крыма поступают сообщения о том, что примерно в 15:04 (мск) в целом ряде населённых пунктов полуострова было осуществлено отключение электроэнергии. Без электроснабжения остался административный центр Республики Крым – Симферополь, а также Севастополь, города курортной зоны: Феодосия, Алупка, Ялта. Электроснабжение «исчезло» в Сакском и Кировском районах, Керчи, Бахчисарае и Алуште.

Фактически без «света» остались около трёх миллионов человек, включая прибывших к этому моменту на полуостров туристов. Перестала работать мобильная связь, остановился электротранспорт.

Сводки из крымских городов напоминают о периодах так называемого блэкаута, когда отключению электроэнергии способствовали действия майданного Киева.


По сообщению главы Республики Крым Сергея Аксёнова, полностью электроснабжение будет восстановлено в течение трёх часов.

Крым пережил блэкаут. Электроснабжение восстановлено на большей площади полуострова


О причинах отключения Аксёнов рассказал в Фейсбуке:
На подстанции «Тамань» из-за скачков напряжения сработала противоаварийная автоматика и отключение линий. Весь Крым остался без света. В течение трёх часов энергоснабжение будет восстановлено. Просим соблюдать спокойствие.


Кто мог встретить информацию о проблемах с электроснабжения Крыма с радостью? Конечно же, майданная украинская свора, уже начавшая привычный лай.

На данную минуту электроснабжение Крыма на большей площади его территории восстановлено. Работают бригады по обе стороны Керченского пролива, устраняя проблемы в сетях.

Использованы фотографии: http://fresh.org.ua
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Комментарии 13

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  1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 17:41
    ну хоть какая то радость для шумеров...
    taiga2018
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 17:48
      Лишнее подтверждение, что надо вводить в строй ТЭС в Крыму. Станции, по сообщениям КрымЭнерго, готовы к пуску. Но еще не готова инфраструктура. ТЭС строили федералы — они всё сделали в срок… Подводка газовых линий и отводка ЛЭП + подстанции и местные электрические сети — делают крымчане. Так вот — местные (по устоявшейся украинской привычке) пролюбили все сроки. Многое даже еще не начинали делать. Кстати, гендиректор «Черноморнефтегаз» ушел в отставку еще в конце марта…
      Аристарх Людвигович
      1. Orkraider (Я) Сегодня, 18:14
        ТЭС Симферопольская, к сожалению, еще не готова. Хотя на синхронизацию выйдет уже скоро. ОРУ кстати смонтировали давно.
        Orkraider
  2. x.andvlad (Андрей) Сегодня, 17:44
    Майданутым только дай повод для "веселья"... Смешные они.
    x.andvlad
    1. фрезер (александр) Сегодня, 17:56
      Цитата: x.andvlad
      Майданутым только дай повод для "веселья"... Смешные они.

      Ой, да ладно. Здесь же, на форуме под новостями о проблемах в Украине, устраивают точно такой же шабаш и свистопляску.
      Чем вы лучше то?
      фрезер
      1. консерватор (Александр) Сегодня, 18:03
        Чем вы лучше то?


        я не бендеровец. Я русский. Считаю это славно.
        И намного лучше =]
        Дякую тобi Божи шо я не бендеровец. как говорят наши братья

        З.Ы. Твои предки знали чем мы лучше, цэ факт.
        консерватор
        1. фрезер (александр) Сегодня, 18:10
          Цитата: консерватор
          Чем вы лучше то?


          я не бендеровец. Я русский. Считаю это славно.
          И намного лучше =]
          Дякую тобi Божи шо я не бендеровец. как говорят наши братья

          З.Ы. Твои предки знали чем мы лучше, цэ факт.

          Я не специалист по истории, но хотелось бы знать: в чем отличие бандеры от Ленина?
          (уверен на 99%, что сейчас начал гуглить про этих людей)
          фрезер
  3. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 17:51
    Блэкаут??? Авторы - а по русски можно? am
    Ингвар 72
    1. консерватор (Александр) Сегодня, 18:02
      тут забанят если описать это одним простым словом laughing

      решили завуалировать американщиной.
      консерватор
      1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 18:04
        Лайфхак моддинг фиксит этот баг laughing
        DEZINTO
  4. Фил77 (Сергей) Сегодня, 18:11
    Ну бывает,ну авария." hi Неприятность эту мы переживём!"
    Фил77
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 18:13
    Станции построены, а сети под них - не готовы? И никто за это не ответит? Это же саботаж откровенный!
    Горный стрелок
  6. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:14
    Я что то не понял,где знаменитые ТЭС на турбинах Siemens ,из за которых тут давеча был скандал ? Какую роль сыграли или они еще с строительных лесах стоят
    APASUS
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