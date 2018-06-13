Крым пережил блэкаут. Электроснабжение восстановлено на большей площади полуострова

На подстанции «Тамань» из-за скачков напряжения сработала противоаварийная автоматика и отключение линий. Весь Крым остался без света. В течение трёх часов энергоснабжение будет восстановлено. Просим соблюдать спокойствие.

Из Крыма поступают сообщения о том, что примерно в 15:04 (мск) в целом ряде населённых пунктов полуострова было осуществлено отключение электроэнергии. Без электроснабжения остался административный центр Республики Крым – Симферополь, а также Севастополь, города курортной зоны: Феодосия, Алупка, Ялта. Электроснабжение «исчезло» в Сакском и Кировском районах, Керчи, Бахчисарае и Алуште.Фактически без «света» остались около трёх миллионов человек, включая прибывших к этому моменту на полуостров туристов. Перестала работать мобильная связь, остановился электротранспорт.Сводки из крымских городов напоминают о периодах так называемого блэкаута, когда отключению электроэнергии способствовали действия майданного Киева.По сообщению главы Республики Крым Сергея Аксёнова, полностью электроснабжение будет восстановлено в течение трёх часов.О причинах отключения Аксёнов рассказал в Фейсбуке:Кто мог встретить информацию о проблемах с электроснабжения Крыма с радостью? Конечно же, майданная украинская свора, уже начавшая привычный лай.На данную минуту электроснабжение Крыма на большей площади его территории восстановлено. Работают бригады по обе стороны Керченского пролива, устраняя проблемы в сетях.