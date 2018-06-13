18:13 13 июня
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Германия представила гусеничную плавающую бронемашину

На выставке Eurosatory 2018 в Париже немецкая компания KMW (входит в объединение KNDS) представила прототип плавающей гусеничной бронемашины Amphibious Protected Vehicle Tracked (APVT), сообщает bmpd.



Особенностью конструкции машины является ее передвижение по воде кормой вперед, что позволило придать комовой части выгодные обводы с точки зрения гидродинамики и мореходности. При этом передняя часть машины сохранила «нормальные» очертания с точки зрения защищенности и обзорности. В задней части также находится откидная рампа для высадки и посадки десанта.




По данным представителей компании, машина уже прошла заводские испытания на Дунае. Она разработана за счет личных средств KMW и предназначена для поставки зарубежным заказчикам (в первую очередь для стран Юго-Восточной Азии).

В материалах компании сообщается, что боевой вес APVT – около 30 т, масса полезной нагрузки – до 5 т, вместимость – 8 десантников и 2 члена экипажа. Длина – 9,4 м, ширина – 3 м, высота (без модуля) – 2,7 м.



На бронемашину установлен дизельный двигатель мощностью 816 л.с. Максимальная скорость – 70 км/час (на плаву – чуть более 13 км/час, используются 2 водомета), запас хода – до 550 км (на воде – до 54 км). Десантное отделение выполнено в виде бронекапсулы. Вооружение – дистанционно-управляемый модуль с автоматической пушкой (20 мм). По желанию заказчика может быть установлена башня с более мощным оружием.


Использованы фотографии: Shephard Media
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Комментарии 7

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  1. Старый анекдот (Викентий) Сегодня, 17:49
    Дорогая, должно быть, игрушка. Немцы продолжают баловаться вундервафлями. Обзор на плаву осуществляется, видимо, с помощью видеокамер. 8 человек должны чувствовать себя вольготно в этом "гробике".
    Старый анекдот
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 17:59
      Обзор на плаву осуществляется, видимо, с помощью видеокамер

      Не, ну почему-же, экран то со стёклами, а за ним два люка.
      А вообще интересная идея, - "плыть-сюда, ехать-туда! )))
      DEZINTO
      1. san4es Сегодня, 18:08
        Цитата: DEZINTO
        ..."плыть-сюда, ехать-туда! )))
        san4es
  2. МЮД (МЮД) Сегодня, 18:04
    Подход к противнику сразу в позе раком, что бы отымели как хотели.
    Чувствуются современные увлечения европейцев гомосексуализмом.
    МЮД
  3. zyzx (Костик) Сегодня, 18:06
    Кларксон такую тарантайку в Топ Гире из машины и палок делал...она утонула...
    zyzx
  4. akims (Андрей) Сегодня, 18:06
    Бронированный дупоплав! Особенно умиляют надписи для тех, кто по-Лаврову.
    akims
  5. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:08
    Такое интересное решение ,а через борт кувыркаться в воде может ? Что то немцы похоже ставили задачу конструкторам и хотели больше удивить ,чем произвести что то новое.Скорость на плаву 13 км/ч впечатляет !
    У американцев было задумана экспедиционная боевая машина (EFV) со скоростью на воде до 46 км /ч и для этого борта не гнули и к "морде хвост не пришивали"
    APASUS
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