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Германия представила гусеничную плавающую бронемашину
На выставке Eurosatory 2018 в Париже немецкая компания KMW (входит в объединение KNDS) представила прототип плавающей гусеничной бронемашины Amphibious Protected Vehicle Tracked (APVT), сообщает bmpd.
Особенностью конструкции машины является ее передвижение по воде кормой вперед, что позволило придать комовой части выгодные обводы с точки зрения гидродинамики и мореходности. При этом передняя часть машины сохранила «нормальные» очертания с точки зрения защищенности и обзорности. В задней части также находится откидная рампа для высадки и посадки десанта.
По данным представителей компании, машина уже прошла заводские испытания на Дунае. Она разработана за счет личных средств KMW и предназначена для поставки зарубежным заказчикам (в первую очередь для стран Юго-Восточной Азии).
В материалах компании сообщается, что боевой вес APVT – около 30 т, масса полезной нагрузки – до 5 т, вместимость – 8 десантников и 2 члена экипажа. Длина – 9,4 м, ширина – 3 м, высота (без модуля) – 2,7 м.
На бронемашину установлен дизельный двигатель мощностью 816 л.с. Максимальная скорость – 70 км/час (на плаву – чуть более 13 км/час, используются 2 водомета), запас хода – до 550 км (на воде – до 54 км). Десантное отделение выполнено в виде бронекапсулы. Вооружение – дистанционно-управляемый модуль с автоматической пушкой (20 мм). По желанию заказчика может быть установлена башня с более мощным оружием.
Особенностью конструкции машины является ее передвижение по воде кормой вперед, что позволило придать комовой части выгодные обводы с точки зрения гидродинамики и мореходности. При этом передняя часть машины сохранила «нормальные» очертания с точки зрения защищенности и обзорности. В задней части также находится откидная рампа для высадки и посадки десанта.
По данным представителей компании, машина уже прошла заводские испытания на Дунае. Она разработана за счет личных средств KMW и предназначена для поставки зарубежным заказчикам (в первую очередь для стран Юго-Восточной Азии).
В материалах компании сообщается, что боевой вес APVT – около 30 т, масса полезной нагрузки – до 5 т, вместимость – 8 десантников и 2 члена экипажа. Длина – 9,4 м, ширина – 3 м, высота (без модуля) – 2,7 м.
На бронемашину установлен дизельный двигатель мощностью 816 л.с. Максимальная скорость – 70 км/час (на плаву – чуть более 13 км/час, используются 2 водомета), запас хода – до 550 км (на воде – до 54 км). Десантное отделение выполнено в виде бронекапсулы. Вооружение – дистанционно-управляемый модуль с автоматической пушкой (20 мм). По желанию заказчика может быть установлена башня с более мощным оружием.
Использованы фотографии: Shephard Media
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