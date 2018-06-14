Нормандская четвёрка: блеф вместо шантажа

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, считает сам факт встречи дипломатов впервые за 16 месяцев успехом, но признаёт, что позиции Москвы и Киева очень далеки друг от друга. Можно сказать, что для Киева, Берлина и Парижа это и есть единственный успех этой встречи. Все «домашние заготовки» к этому саммиту, сделанные украинской стороной с одобрения Запада, пошли насмарку.Никакого желательного для России прорыва предсказуемо не последовало. Зато Москва незыблемо стоит на своих позициях, и это в определенном смысле хоть и невеликий, но несомненный успех.То, что первая за полтора года встреча министров «нормандской четверки» произошла именно сейчас, накануне открытия ЧМ 2018, не случайно.По мнению Киева и Запада, это был один из самых подходящих моментов для того, чтобы заставить нашу страну пойти на уступки. Москва крайне заинтересована в том, чтобы мундиаль прошел как нельзя лучше, без малейших эксцессов, провокаций и скандалов. И это обстоятельство стремились использовать для шантажа (если называть вещи своими именами).О том, какие именно уступки хотели получить от России, прямо сказал накануне саммита глава МИД ФРГ Хайко Маас, заявив, что главы МИД «четверки» намерены обсудить прежде всего миссию ООН на Донбассе, чтобы создать для Минских договоренностей «новые рамочные условия».То есть, по сути дела, Запад пытался добиться через «нормандский формат» того, чего не сумел добиться от Владислава Суркова Курт Волкер. А именно фактически дезавуировать существующие Минские соглашения, включив в них положение о размещении миротворцев ООН на границе РФ и народных республик, что означало бы блокаду Донбасса силами контингента Объединенных наций.Собственно, об этих целях саммита довольно определенно сообщали эксперты, близкие к политическому ведомству ФРГ.DW приводит мнение эксперта Немецкого общества внешней политики Вильфрида Йильге, который говорит о том, что Берлин исходит из того, что, если «голубые каски», как того хочет Россия, будут размещены только вдоль линии противостояния, то «эта линия рискует стать неформальной границей между подконтрольной Киеву территорией и районами пророссийских сепаратистов». Что заморозило бы конфликт и стало бы «нарушением минских договоренностей, предусматривающих восстановление территориальной целостности и полного суверенитета Украины».Эксперт подчеркнул, что интересам Запада соответствует подход Киева, согласно которому миротворцы ООН должны быть размещены во всей зоне конфликта, включая отрезок не контролируемой Киевом украинско-российской границы. В этом случае, считает Йильге, «российским военным пришлось бы отойти на свою территорию, что лишило бы Кремль возможности проводить свою политику дестабилизации и повысило бы безопасность в регионе».Напомним, что киевская хунта не скрывает своего намерения в случае реализации этого плана осуществить на Донбассе под заслоном и защитой «голубых касок» карательную операцию и тотальную зачистку по «хорватскому сценарию».Чтобы добиться от России подвижек в сторону «киевского», или, вернее, американского варианта, украинские вооруженные формирования возобновили обстрелы населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры. Последовала серия провокаций в так называемой серой зоне. Киев всеми силами дает понять, что намерен предпринять широкомасштабное нападение на народные республики во время ЧМ. Такую, которая потребует серьезного вмешательства России, что, несомненно, будет использовано для обвинения нашей страны в «агрессии» и для срыва мундиаля.О том, что этот шантаж поддерживается странами-гарантами Украины в «нормандском формате», говорит тот факт, что и французский, и немецкий министр заявляли, что растущая напряженность (заметим, по вине Киева) требует скорейшего ввода миротворцев ООН, разумеется, по киевскому варианту.Собственно, и французский и немецкий министр не строили себе иллюзий относительно того, что им удастся максимально «прогнуть» российского коллегу. Они вполне бы удовольствовались хотя бы минимальными, на первый взгляд, незначительными отступлениями от существующего Минского протокола. Хотя бы даже согласием обсуждать возможные «корректировки» принятых и подписанных договоренностей.Но ничего этого не последовало. Глава российского МИДа заявил, что готов вести переговоры только и исключительно в рамках Минских соглашений, категорически отвергая даже гипотетическую возможность каких либо «новых рамочных условий».И его партнеры по «четверке», чтобы саммит не был сорван, просто вынуждены были принять в качестве его повестки то, что обозначил Лавров. А именно — обсуждать в рамках Минска-2 вопросы разведения сил и обмена пленных.Именно поэтому министр иностранных дел России заявил, что в целом встреча была полезна.Итак, Париж, Берлин и Киев не сумели добиться от Москвы того, чего они хотели. Приведет ли Киев в действия свои угрозы?Командование ВСУ и киевская хунта довольно трезво оценивает свои возможности в случае прямого столкновения с нашей страной, и поэтому широкомасштабного наступления, скорее всего, не последует. Шантаж был, ко всему прочему, еще и блефом. Однако в том, что будут провокации, нацеленные на дискредитацию России, сомневаться не приходиться.