Французский ПТРК на испытаниях превысил заявленные характеристики

Французская армия провела испытания нового противотанкового ракетного комплекса MMP. В ходе испытаний ПТРК поразил мишени на граничной дальности ракет, тем самым превзойдя заявленные боевые возможности, передает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com.Согласно сообщению французского военного ведомства, в ходе испытания две ракеты поразили мишени на дальности 5000 метров, хотя изначально дальность поражения данного ПТРК испытания заявлялась в 4100 метров. При тестировании ракет были созданы "максимально сложные условия".MMP (Missile Moyenne Portee – ракеты средней дальности) разрабатываются компанией MBDA с 2011 года, а в 2013 году производитель и Минобороны Франции подписали контракт на поставку 2850 ракет и 400 пусковых установок для французской армии. Согласно техническому описанию, ракеты MMP относятся к боевым наземным комплексам пятого поколения с системой наведения комбинированного типа, включающей тепло- и телевизионную головку самонаведения, инерциальную систему и имеющей возможность наведения по волоконно-оптическому кабелю. Это позволит производить пуск с закрытых позиций, перенацеливать ракеты во время полёта, а также выполнять сложные манёвры во время полёта к цели.Заявленная ранее дальность полёта ракет MMP составляет 4,1 км. На вооружении французской армии новые ракеты должны заменить ПТРК Milan (используются с 1972 года) и американские Javelin.