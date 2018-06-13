22:27 13 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Французский ПТРК на испытаниях превысил заявленные характеристики

Французская армия провела испытания нового противотанкового ракетного комплекса MMP. В ходе испытаний ПТРК поразил мишени на граничной дальности ракет, тем самым превзойдя заявленные боевые возможности, передает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com.

Французский ПТРК на испытаниях превысил заявленные характеристики


Согласно сообщению французского военного ведомства, в ходе испытания две ракеты поразили мишени на дальности 5000 метров, хотя изначально дальность поражения данного ПТРК испытания заявлялась в 4100 метров. При тестировании ракет были созданы "максимально сложные условия".


MMP (Missile Moyenne Portee – ракеты средней дальности) разрабатываются компанией MBDA с 2011 года, а в 2013 году производитель и Минобороны Франции подписали контракт на поставку 2850 ракет и 400 пусковых установок для французской армии. Согласно техническому описанию, ракеты MMP относятся к боевым наземным комплексам пятого поколения с системой наведения комбинированного типа, включающей тепло- и телевизионную головку самонаведения, инерциальную систему и имеющей возможность наведения по волоконно-оптическому кабелю. Это позволит производить пуск с закрытых позиций, перенацеливать ракеты во время полёта, а также выполнять сложные манёвры во время полёта к цели.

Заявленная ранее дальность полёта ракет MMP составляет 4,1 км. На вооружении французской армии новые ракеты должны заменить ПТРК Milan (используются с 1972 года) и американские Javelin.

Использованы фотографии: MBDA Missile Systems / Mbda-systems.com
27

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 41

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Сергей иппон (Сергей) Сегодня, 18:37
    есть смысл от дальности только если цель подсвечивают.
    сколько летит по времени эти 5км?.
    Сергей иппон
    1. poquello (poquello) Сегодня, 20:58
      Цитата: Сергей иппон
      есть смысл от дальности только если цель подсвечивают.
      сколько летит по времени эти 5км?.

      я это неоднократно слышал про десятку- сирийцы довольны, а было "а где" "а как" "бугры" "изгиб" -работает и даёт преимущество
      poquello
      1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 21:35
        Цитата: poquello

        я это неоднократно слышал про десятку- сирийцы довольны, а было "а где" "а как" "бугры" "изгиб" -работает и даёт преимущество

        Что за "десятка" ? Китайская AFT-10 в Сирию не поставлялась.
        Shurik70
        1. poquello (poquello) Сегодня, 21:41
          Цитата: Shurik70
          Что за "десятка" ?

          10км, корнет
          poquello
          1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 21:58
            На десять км бьёт только ракета 9М133ФМ-3. Интересно, сколько она стоит?
            Другие ракеты "Корнета" бьют на 5 км и стоят порядка 20 тыс$ (выстрел Джавелина, летящий на 2,5 км, стоит 200 тыс$). А вот по этой ракете данных не нашёл.
            Французы упирают на то, что их комплекс позволяет стрелять с закрытых позиций. Полагаю, подсветку цели по любому кто-то должен делать. И такая навороченная ракета по любому будет дороже Джавелина.
            Shurik70
            1. poquello (poquello) Сегодня, 22:10
              Цитата: Shurik70
              На десять км бьёт только ракета 9М133ФМ-3. Интересно, сколько они стоят?

              а их небось на экспорт ещё не выложили
              Цитата: Shurik70
              Французы упирают на то, что их комплекс позволяет стрелять с закрытых позиций. Полагаю, подсветку цели по любому кто-то должен делать.

              дык в статье типа после вылета перенацелиться, вон и проводов клубочек, главное
              )))))))))))))))))))) быстро целиться и держать крепко монитор
              poquello
  2. рич (дмитрий) Сегодня, 18:38
    Заявленная ранее дальность полёта ракет MMP составляет 4,1 км. На вооружении французской армии новые ракеты должны заменить ПТРК Milan (используются с 1972 года) и американские Javelin.

    появление этого "француза" видимо и вынудило США побыстрее распихать свои Javelin, в том числе и на Украину. Чистый бизнес.
    рич
  3. Овсень (Иван) Сегодня, 18:39
    новые ракеты должны заменить ....................... и американские Javelin.

    Ну французы, ну вы даете., как вы только смогли На СВЯТОЕ же покусились.......
    А с другой стороны, снимут Javelinы и загонят шумерам. Вот плясок то у куеве будет.....
    Овсень
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 18:57
      Иван soldier Совсем французы распоясались . lol А если серьёзно : перешёл по ссылке к новости - там тоже никакой конкретики , кроме заявлений что новая ракета пробивает 1000 мм гомогенной брони и 2000 мм бетона . Калибр - 140 мм , масса 15 кг , длина 1,3 м . Ни видео испытаний , ни ссылок на таковое . request
      З . Ы . В оригинале статьи сказано что разработка ММР велась с 2009 года .
      bouncyhunter
      1. Овсень (Иван) Сегодня, 19:05
        Цитата: bouncyhunter
        Совсем французы распоясались

        Ой, Павел и не говори. Распоясались wassat А Трамп Макрону перхоть с плеч стряхивал. Видать не помогло lol .
        Цитата: bouncyhunter
        Ни видео испытаний , ни ссылок на таковое

        Дык думаю, это страшная буржуинская тайна.... request
        Овсень
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:08
          Цитата: Овсень
          А Трамп Макрону перхоть с плеч стряхивал. Видать не помогло

          Да , лучше бы отцовского "леща" выписал . wassat
          Цитата: Овсень
          это страшная буржуинская тайна....

          Ну так у них же принято на слово верить . Это русским всё доказательства подавай . lol
          bouncyhunter
          1. Овсень (Иван) Сегодня, 19:16
            Цитата: bouncyhunter
            лучше бы отцовского "леща" выписал

            Так еще не вечер yes
            Цитата: bouncyhunter
            Ну так у них же принято на слово верить

            Это да. Слово джентльмена. Сам дал, сам взял. А так, да. Верить надо.
            Всякому ежу.....
            Овсень
        2. Пленник (Айрат) Сегодня, 20:22
          Плохо стряхивал. Недостаточно нежно. no
          Пленник
      2. poquello (poquello) Сегодня, 21:03
        Цитата: bouncyhunter
        пробивает 1000 мм

        маловато, привет Паш
        poquello
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 18:55
    Развивается техника. Это очевидный факт, что скоро такие ракеты будут "умнеть", и сами обнаруживать и атаковать цели - короче, появится гибрид Дрона - камикадзе и такого ПТРК.
    Горный стрелок
    1. poquello (poquello) Сегодня, 21:05
      Цитата: Горный стрелок
      Развивается техника. Это очевидный факт, что скоро такие ракеты будут "умнеть", и сами обнаруживать и атаковать цели - короче, появится гибрид Дрона - камикадзе и такого ПТРК.

      в общем ничего сложного, вопрос цены
      poquello
  5. san4es Сегодня, 18:57
    ...разрабатываются компанией MBDA с 2011 года
    san4es
  6. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 19:12
    У Французов уже пятое поколение ПТРК, а Российские конструкторы ни как третье сделать не могут - такими темпами можно и рынок ПТРК потерять.
    Вадим237
    1. Андрей158 (Андрей) Сегодня, 19:27
      5 поколение? Если например Javelin или spike это 3 поколение в котором реализован принцип выстрелил забыл , что по сути и требует данное поколение птрк , то какие требования у птрк 4 поколения и тем более 5?
      Андрей158
      1. Victor_B (Виктор) Сегодня, 20:06
        Вот что сделали - то и есть! Пятое и все!
        Как Ф-22. Посмотрели, что получилось, да и назвали - пятое поколение.
        Victor_B
        1. Андрей158 (Андрей) Сегодня, 20:22
          по сути из значимых характеристик они повысили дальность и возможно помехозащищенность , вот и все 2 усовершенствования = +2 поколения laughing
          Андрей158
          1. poquello (poquello) Сегодня, 21:18
            Цитата: Андрей158
            по сути из значимых характеристик они повысили дальность и возможно помехозащищенность , вот и все 2 усовершенствования = +2 поколения laughing

            дык из-за бугра :( ) +1, а потом ещё и целятся :( ) +1, с телетеплоиневопным наведением :( ) +1, получилось это шестое поколение, но до 5км с метром брони дотянули респект конечно, и главный вопрос пока -скока эта будет стоить
            poquello
      2. NordOst16 (Владислав) Сегодня, 20:31
        Т.е. наши корнеты - 2 поколение?
        NordOst16
        1. Rader Сегодня, 20:58
          Цитата: NordOst16
          Т.е. наши корнеты - 2 поколение?

          Да. Однако это не перечеркивает их отличные ТТХ.
          И да, ММР на сегодняшний момент является самым передовым ПТРК, и именно возможности противодействия ему и должны закладываться в современные бронемашины (хоть в ту же Т-14 и Т-15).
          Rader
          1. NordOst16 (Владислав) Сегодня, 21:08
            Интересно, а когда уже наши перейдут на более современные птрк или допилят уже этого несчастного Гермеса. Или это проект закрыт уже?
            NordOst16
          2. poquello (poquello) Сегодня, 21:44
            Цитата: Rader
            именно возможности противодействия ему и должны закладываться в современные бронемашины (хоть в ту же Т-14 и Т-15).

            и шо? армата больше метра, оно её по ДЗ не пробьёт
            poquello
          3. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 22:10
            ТТХ то у ни х отличные, но учитывая массовое внедрение комплексов КАЗ и систем обнаружения источника лазерного излучения, эффективность второго поколения ПТРК со временем будет сходить на нет.
            Вадим237
      3. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 21:56
        Третье поколение это пустил и забыл, четвёртое уже комбинация - пустил забыл или пустил и перенацелил, пятое поколение пустил и забыл - пустил и перенацелил, поиск и поражение. И самое главное у этого ПТРК - можно менять траекторию полёта к цели, что сделает малоэффективным против него существующих КАЗ.
        Вадим237
    2. poquello (poquello) Сегодня, 21:06
      Цитата: Вадим237
      У Французов уже пятое поколение ПТРК, а Российские конструкторы ни как третье сделать не могут - такими темпами можно и рынок ПТРК потерять.

      )))))))) да ладно
      poquello
  7. APASUS (Pavo) Сегодня, 19:12
    На вооружении французской армии новые ракеты должны заменить ПТРК Milan (используются с 1972 года) и американские Javelin

    Не,ну что французы творят! lol
    Скоро можно предвидеть что во Франции найдут нефть и ее надо срочно демократизировать ? yes
    APASUS
  8. Ледоруб (ВИКТОР) Сегодня, 19:21
    С 4.1 до 5км., а почему сразу не в космос, как СС500. Мелковато как то.
    Ледоруб
  9. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 19:33
    Что ни скажи, а умеют франзуцы оружие делать, одна из немногих стран, которая может производить абсолютно все виды вооружений. Штучка покруче Джавелина будет.
    Появление таких ПТРК все остреет ставит вопрос о КАЗ.
    Vadim851
    1. IS-80_RVGK2 (Макар) Сегодня, 21:08
      Цитата: Vadim851
      одна из немногих стран, которая может производить абсолютно все виды вооружений.

      Видимо поэтому они автоматы заказали для армии у бошей. laughing
      IS-80_RVGK2
    2. AUL (Александр) Сегодня, 21:27
      Кстати, ПТУРСы - французское изобретение. Наша Малютка слизана с их снаряда.
      AUL
  10. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 19:38
    Одному мне кажется, что ребятки на фото, которые типа готовы к боевому применению комплекса, сидят аккурат у стеночки? Реактивным выхлопом в такой позиции в реальной обстановке им окорока точно прожарило бы laughing
    Похоже они так понимают "пуск с закрытых позиций" laughing
    Alex-a832
    1. Victor_B (Виктор) Сегодня, 20:08
      Опередил, паршивец!
      Прямо мои мысли озвучил!
      Victor_B
      1. NordOst16 (Владислав) Сегодня, 20:34
        Если не ошибаюсь, то ещё джавелины оборудованы системой выброса ракеты из тпк которая позволяет использовать эти птрк даже в замкнутых пространствах
        NordOst16
    2. NordOst16 (Владислав) Сегодня, 20:33
      Если не ошибаюсь, то ещё джавелины оборудованы системой выброса ракеты из тпк которая позволяет использовать эти птрк даже в замкнутых пространствах
      NordOst16
    3. region58 Сегодня, 21:30
      Цитата: Alex-a832
      окорока точно прожарило бы

      Мягкий запуск системы позволяет вести огонь с закрытых боевых позиций или из помещений.

      https://topwar.ru/35953-srednyaya-broneboynaya-or
      uzheynaya-sistema-javelin.html
      region58
    4. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 21:59
      Плюс этого ПТРК - из него можно стрелять с закрытых позиций.
      Вадим237
  11. танк66 Сегодня, 20:21
    Чё- та развелось энтих жавелинщиков разных поколений sad В пору группу спутников вешать специализированных.С алгоритмом - где увидят "толстый тубус"- дают целеуказание для "шрапнельных" Градов ,расставленных "на подсосе", або Пионов каких ,чё там по-дешевше будет. laughing
    танк66
Картина дня