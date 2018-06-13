22:32 13 июня
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Резкое обострение в Идлибе: маневр для спасения террористов у границ Иордании и Израиля?

Ливанская информационная служба AMN сообщает о том, что боевики осуществляют попытки контратаковать силы САА и проправительственные отряды в провинции Идлиб. Атаки также нацелены на осаждённые населённые пункты Аль-Фуа и Кафрайя с преимущественно шиитским населением. В материале утверждается, что костяк боевиков, действующих в этом районе, составляют этнические узбеки, которые прибыли в Идлиб из-за пределов Сирии.

Резкое обострение в Идлибе: маневр для спасения террористов у границ Иордании и Израиля?


Для справки:
Узбеки проживают не только в Узбекистане, где их около 27 млн, но также в десятках стран мира. Наибольшее распространение за пределами Узбекистана эта нация имеет в Афганистане (4 млн человек), Таджикистане (свыше 1,2 млн) и Киргизии (до 1 млн).


Основной удар боевики направили на территорию сельской местности в районе ферм Барума. Сообщается, что проправительственным силам всё сложнее удерживать свои позиции, так как интенсивность атак со стороны боевиков не ослабевает.

Напомним, что Идлиб является одной из зон деэскалации. Ответственной за эту зону формально является Турция по так называемым Астанинским договорённостям. При этом нужно учитывать, что именно в этой сирийской провинции сосредоточено наибольшее число боевиков различных группировок и национальностей. В том числе и те боевики, которых вывозили на теперь прекрасно известных зелёных автобусах.

Одно из мест боя в районе Кафрайи - на снимке от Ivan Sidorenko:


По некоторым данным? боевики специально подожгли траву, чтобы дующий в сторону населённого пункта ветер перенёс пламя именно туда, и Кафрайя бы попросту выгорела вместе с гражданским населением.

Сообщается о боях на востоке провинции Дейр-эз-Зор и Хомс.

Судя по всему, боевики получили задание от главных спонсоров сирийского хаоса любыми способами отвлечь внимание САА от группировок в Дараа и Кунейтре, срок выдвинутого в отношении которых ультиматума истекает уже завтра.

Использованы фотографии: Ivan Sidorenko, http://www.globallookpress.com
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Комментарии 53

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  1. рич (дмитрий) Сегодня, 18:42
    вступила в бой узбекская гвардия ИГ. Видимо плохи у них дела
    рич
    1. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 18:53
      Цитата: рич
      вступила в бой узбекская гвардия ИГ. Видимо плохи у них дела

      Зря ерничаете, узбеки в партизанской войне очень боеспособны. Басмачество на территории СССР вывели только в 50-е годы прошлого века, и в Афгане узбекские племена показали себя воинами. Тут шапками не закидаешь и лозунгами не заболтаешь, серьезный противник.
      предки с Дона
      1. рич (дмитрий) Сегодня, 18:58
        Я на полном серьезе. ИГ берег "узбекские" отряды на крайний случай.
        P.S. А ирония подчеркивается смайлом, или ))))
        рич
      2. SSR (Roman) Сегодня, 21:35
        Цитата: предки с Дона
        Цитата: рич
        вступила в бой узбекская гвардия ИГ. Видимо плохи у них дела

        Зря ерничаете, узбеки в партизанской войне очень боеспособны. Басмачество на территории СССР вывели только в 50-е годы прошлого века, и в Афгане узбекские племена показали себя воинами. Тут шапками не закидаешь и лозунгами не заболтаешь, серьезный противник.

        Ага.... вообще слово узбек, относительно новое, например Ибрагим бек был из кипчакского племени локай, другой известный басмач был туркменом, или например как на Арале каракалпаков к узбекам отписали, Советы Туркестан покромсали как захотели, такое намесили Тельманы, Калинины....
        А там и персы и таджики, и пуштуне и теперь уже новоиспечёные казахи с киргизами.
        Хотя ещё в Капитанской дочке казахов небыло.

        Сравнительно с «Капитанской дочкой» ... — Пустяки! у нас давно ничего не слыхать. Башкиры — народ напуганный, да и киргизы проучены.
        SSR
  2. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 18:43
    Пока сирийцы не будут контролировать государственную границу этот шабаш будет вечно am , еще свою долю раздора добавляет не однородность населения Сирии, повторю это на долго.
    предки с Дона
    1. ополченец2 (Александр) Сегодня, 18:54
      Что значит - "надолго"? Американцы во Вьетнаме были, если не ошибаюсь, с 1961 по 1973 год, оставили там около 60 тыс. трупов (часть вывезли). Это надолго или нет? За это время целое поколение вьетнамцев выросло, сыграло свадьбы, родило детей. Мы и китайцы Вьетнаму помогали. Сейчас мы послабее, чем СССР. Так что может все немножко и затянется.
      ополченец2
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 18:59
        Цитата: предки с Дона
        Пока сирийцы не будут контролировать государственную границу этот шабаш будет вечно .


        Похоже это наступит не скоро.
        cniza
      2. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 19:01
        Цитата: ополченец2
        Что значит - "надолго"? Американцы во Вьетнаме были, если не ошибаюсь, с 1961 по 1973 год, оставили там около 60 тыс. трупов (часть вывезли). Это надолго или нет? За это время целое поколение вьетнамцев выросло, сыграло свадьбы, родило детей. Мы и китайцы Вьетнаму помогали. Сейчас мы послабее, чем СССР. Так что может все немножко и затянется.

        Все так, при одном большом НО, корейцы и вьетнамцы очень уперты и сплоченные в опастности, про сирийцев такого не скажешь negative
        предки с Дона
        1. ополченец2 (Александр) Сегодня, 19:06
          А Вы помните, кто на Дону жил, когда сирийцы Дамаск строили? И я не помню. Тогда еще и евреев даже не было. Упертые эти сирийцы или нет, не знаю, но живууучие!
          ополченец2
          1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 19:14
            Дамаск появился еще в бронзовом веке.
            Тогда ни евреев, ни сирийцев, ни арабов - никого - еще не было.
            Были первобытные люди, только научившеся что-то
            сеять и приручать животных.
            voyaka uh
            1. ополченец2 (Александр) Сегодня, 19:33
              Уважаемый Алексей, ну если Вы даже это знаете, то неглупый же Вы человек! Ну разве не понятно, что жить в мире приятней. Жили же когда то, по Вашим словам, все в мире, строили города, когда еще не было ни арабов, ни евреев. Или Вы опять хотите наступления каменного века. Ну зачем Вы там российского медведя веточкой щекочите? Ведь можно его так расщекотать, что Россия применит, что ей оставили трижды Герой социалистического труда СССР Яков Борисович Зельдович и триждыГерой социалистического труда СССР Юлий Борисович Харитон. Вам ведь всем там мало не покажется.
              Ну угомонитесь вы все там, торгуйте, купайтесь в море, рассказывайте анекдоты в конце концов. Ну вот нет же!!!
              ополченец2
              1. Shahno (Павел) Сегодня, 19:38
                А могли бы репатриироваться, и нам оставить...
                Shahno
                1. ополченец2 (Александр) Сегодня, 19:47
                  Но-но, Павел, не зазнавайтесь! Работала команда, в т.ч. трижды Герой социалистического труда Игорь Васильевич Курчатов, трижды Герой социалистического труда Андрей Дмитриевич Сахаров и некоторые другие. Все упирались. Кстати руководил всем не всеми любимый Лаврентий Павлович Берия (у него, правда, одна Звезда, за 1943г.)
                  Ну а если серьезно, последствия будут необратимые. Даже камней не будет, из чего строить. Пыль будет, смешанная, арабо-еврейская. Надо всем вам это?
                  ополченец2
            2. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 21:19
              Расскажите нам Алексей,а кто строил египетские пирамиды?
              Yak28
            3. dolfi1 (Dolfina) Сегодня, 21:35
              да, но тогда города еще не было, были становища .
              dolfi1
          2. MPN (Павел) Сегодня, 19:19
            Цитата: ополченец2
            но живууучие!

            Это национальная особенность всех тех народов, они по скольку детей имеют?
            MPN
          3. farcop (Far Cop) Сегодня, 21:05
            Цитата: ополченец2
            когда сирийцы Дамаск строили?
            А по истории у вас явная двойка:
            "Первые исторические сведения о Дамаске относятся к XV веку до нашей эры, когда город находился под властью египетских фараонов. В X—VIII веках до н. э. — центр Дамасского царства. Затем входил в состав Ассирии, Нововавилонского царства, Израильского царства, державы Ахеменидов и империи Александра Македонского и последовавшего после его смерти эллинистического царства Селевкидов."
            Был еврейским раньше чем арабским. laughing laughing laughing
            farcop
            1. ополченец2 (Александр) Сегодня, 21:54
              Боже мой! Как Вы все это помните, а если даже и не помните, а просто глянули в справочнике, как Вы всему этому верите?
              К примеру, у меня были отец и мать, перед этим были уже четыре деда и бабки, перед ними были 8 прадедов и прабабушек. (Это без всяких двоюродных и пр. родственников). Идем дальше: пусть за сто лет меняется три поколения, тогда за тысячу - 30 поколений. Вы рассуждаете о XV веке до нашей эры - это 60 поколений от Рождества Христова и еще 90 до Р.Х. Вы представляете, скольким людям того времени именно я прямой родственник - это два в степени 150 - это ... То есть уже во времена Рождества Христова у меня было более миллиарда родственников - прямых моих предков! А еще раньше? Поэтому, уважаемый, Дамаск был раньше не еврейским и не арабским, а моим - русским. И не заводите рака за камень!
              И вот мы наконец возвращаемся на свою историческую Родину. Вам то можно, а нам почему нельзя?
              PS. Вот как обижать маленьких, а то "двойка, двойка"!
              ополченец2
          4. dolfi1 (Dolfina) Сегодня, 21:29
            Сирийцы могли только перестраивать Дамаск, строили его либо шумеры, либо убейдцы либо аккадцы. И кстати аккадцы - это семитские племена ☺️
            dolfi1
        2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 19:16
          Когда народ един,он не победим, увы сирийское национальное единство расколото по религиозному признаку...До них только доходит, что они сирийцы прежде всего, а потом уж суниты, алавиты,шииты и т.д.
          parusnik
          1. Ivan12345 (Иван) Сегодня, 19:45
            Каким боком бандитско-террористическая мразь совсего мира поддерживаемая западом имеет отношение к национальному единству Сирии?
            Ivan12345
    2. alta (Анатолий) Сегодня, 19:15
      Асада поддерживают 10% населения - клан Асада алавиты, которые составляют костяк армии.
      Когда, после военного переворота , к власти пришел Асад - периодически возникают вооруженные восстания населения против диктатуры Асада.
      Асад не в состоянии контролировать свои границы, не хватает сирийских вооруженных сил, для населения Сирии - Асад диктатор.
      alta
      1. Володин (Алексей) Сегодня, 19:21
        Цитата: alta
        Асада поддерживают 10% населения

        10% населения Израиля? Так это уже победа...
        Володин
      2. рич (дмитрий) Сегодня, 20:03
        Асад не в состоянии контролировать свои границы, не хватает сирийских вооруженных сил, для населения Сирии - Асад диктатор.

        Да к тому же еще и офтальмолог ---- доктор Зло!!! sad fellow belay
        рич
      3. ополченец2 (Александр) Сегодня, 20:08
        Ну, диктатор и что? Кстати, его жена, тоже Алавитка?
        Вон Кадафи тоже был диктатор.Убили, изнасиловали, выставили на холодильную витрину магазина. И что дальше? Похорошело без диктатора? Или Садам в Ираке, чем не диктатор был, убили. А как сейчас там люди живут. Хорошо?
        ополченец2
      4. Ivan12345 (Иван) Сегодня, 21:24
        После 7 лет западной демократизации Асада поддерживает 100% населения Сирии, Люди в Сирии как и везде хотят мира и порядка и поддержат хоть сатаниста, если он прекратит террор и бандитизм.
        Ivan12345
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 19:19
    костяк боевиков, действующих в этом районе, составляют этнические узбеки, которые прибыли в Идлиб из-за пределов Сирии
    .Видимо ротация идет, бармалеи в Сирии, помогают бармалеям Афгана и наоборот...
    parusnik
    1. donavi49 Сегодня, 20:53
      Нет. Эти узбеки там еще с 2014 воюют. Плюс еще есть ТавхидДжиход тоже с узбеками и уйгурами во главе (но после того, как Уйгуров проредили, группировкой руководят узбеки по факту).


      Из еще запакованных групп Валь Ансар и еще пару фактически влившихся в ХТШ группировок поменьше, из Кавказких и среднеазиатских бабахов.
      donavi49
  4. faterdom (Андрей) Сегодня, 19:19
    Цитата: ополченец2
    А Вы помните, кто на Дону жил, когда сирийцы Дамаск строили? И я не помню. Тогда еще и евреев даже не было. Упертые эти сирийцы или нет, не знаю, но живууучие!

    Будете смеяться, но наиболее древняя известная цивилизация БВ - шумеры.
    faterdom
  5. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 19:21
    Американцы активизировали идлибских барбосов, что бы спасти других своих барбосов. Такую же шляпу они замутили с Пальмирой, когда надо было оттащить САА от Алеппо. Интересно, а что скажет "гарант" Эрдоган, в чьей зоне ответственности боевики "расшалились"?
    Ныробский
  6. Стас Снежин (Станислав) Сегодня, 19:43
    Ну, евреи, спасайте своих нашкодивших мразей..
    Стас Снежин
    1. Ivan12345 (Иван) Сегодня, 19:52
      Евреям кстати удобно, оправдываться ненадо, их наёмников и спецназевцев от арабов фиг отличишь, антропология одинаковая один ведь народ по сути.
      Ivan12345
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  7. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 20:02
    Цитата: alta
    Асада поддерживают 10% населения - клан Асада алавиты, которые составляют костяк армии.
    Когда, после военного переворота , к власти пришел Асад - периодически возникают вооруженные восстания населения против диктатуры Асада.
    Асад не в состоянии контролировать свои границы, не хватает сирийских вооруженных сил, для населения Сирии - Асад диктатор.

    Эта сионистско-матрасная чушь уже десятки раз опровергнута. Как и другие байки из разряда "у России после вмешательства в Сирию будет конфликт с суннитами", "Иран вам не союзник и вы рассоритесь", "Башар на самом деле сбежал в Россию" и прочая лабуда. Товарищи иудеи, вы и сами понимаете, что мы с Ираном дело в любом случае доведём до конца, а Асад в Сирии будет руководить ещё десятилетия. И вам это придётся признать, всё нормально будет, не волнуйтесь. Но то что наших "партнёров" так бомбит и корёжит именно перед уничтожением их последних питомцев на юге Республики - это симптоматично.
    Сармат Саныч
    1. Shahno (Павел) Сегодня, 20:08
      Вот ведь вас торкнуло.... И что г. Путин нарушит договоренности с лидером БВ. Опять иранских наемников начнем бомбить?
      Shahno
      1. Ivan12345 (Иван) Сегодня, 21:17
        с лидером БВ
        С Россией Путин договорёностей не нарушит. hi
        Ivan12345
    2. alta (Анатолий) Сегодня, 21:21
      Для чего этот бред??
      alta
  8. Стас Снежин (Станислав) Сегодня, 20:10
    Одновременный, заранее запланированный, массированный удар со всех сторон, по израилю, будет точкой в раздорах на ближнем востоке..
    Стас Снежин
    1. Маки Авелльевич (Дмитрий) Сегодня, 21:09
      Цитата: Стас Снежин
      Одновременный, заранее запланированный, массированный удар со всех сторон, по израилю, будет точкой в раздорах на ближнем востоке..

      мелко мыслите. мелко.
      вся вселенная будет как кот в масле
      Маки Авелльевич
      1. Стас Снежин (Станислав) Сегодня, 21:21
        Ну, почему же мелко? Конкретно, и по делу.. Примерно восемьдесят процентов населения Земли Вас ненавидят за мерзость, которую Вы распространяете..
        Стас Снежин
        1. Маки Авелльевич (Дмитрий) Сегодня, 22:30
          Цитата: Стас Снежин
          Ну, почему же мелко? Конкретно, и по делу.. Примерно восемьдесят процентов населения Земли Вас ненавидят за мерзость, которую Вы распространяете..


          выдумывать статистику это и есть мелко.
          а насчёт мерзости, так этим тдаёт от ваших строк. от примерно восмидесяти процентов строк.
          Маки Авелльевич
    2. mvg (Максим) Сегодня, 22:17
      Одновременный, заранее запланированный, массированный удар со всех сторон

      Это уже было... Израиль живее всех живых, а Ирака, Сирии, Ливана совсем не видно.. под обломками. И Ебипет еле вылез, после оранжевой революции..
      mvg
  9. Владыка-Вселенский (Вадим) Сегодня, 20:10
    [quote=Сармат Саныч][quote=alta]Но то что наших "партнёров" так бомбит и корёжит именно перед уничтожением их последних питомцев на юге Республики - это симптоматично.[/quote]
    И симпатично.
    Владыка-Вселенский
  10. TAMBU (tambu) Сегодня, 20:13
    с одним киргизом общался, так он проклинал узбеков еще в 2015-ом...типа устраивают настоящую резню в Киргизии и местные типа им отвечают тем же...кто в курсе где про их противостояние можно почитать из достоверных источников?
    TAMBU
  11. alta (Анатолий) Сегодня, 20:33
    Цитата: ополченец2
    Россия применит, что ей оставили трижды Герой социалистического труда СССР Яков Борисович Зельдович и триждыГерой социалистического труда СССР Юлий Борисович Харитон. Вам ведь всем там мало не покажется.

    Харитон и Зельдович - это было очень давно.
    Сегодня забыли о родственнике Харитона, разработчике семейств Бук, С-200, С-300... дважды Герое Соцтруда, лауреате Ленинской, Сталинской и Государственных премий СССР - Льве Вениаминовиче Лю́льеве.
    Люльев создал новое поколение зенитно-ракетного оружия, которое поражает одновременно несколько целей, независимо от высоты, направления и скорости их полета.
    Таким оружием в середине 1980-х годов стали люльевские системы Бук, С-200 и С-300.
    Система С-300 стала принципиально новым видом зенитно-ракетного оружия, используемым и доныне. Она была создана в двух модификациях: С-300П и С-300В.
    https://zn.ua/SOCIETY/lev_lyuliev_na_strazhe_neba
    .html
    Увы, БУКом были сбиты в Украине пассажирский самолёт Сибирских авиалиний, летевший из Тель-Авива в Екатеринбург и авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines ...
    alta
    1. Беллерофонт (Василий) Сегодня, 21:13
      Самолет авиакомпании СИБИРЬ был сбит украинским С-200 на дальности около 150 км. Бук не может работать на такой дальности.
      Беллерофонт
      1. alta (Анатолий) Сегодня, 21:31
        Вы правы, самолёт был случайно сбит зенитной ракетой «С-200».
        alta
    2. ополченец2 (Александр) Сегодня, 21:38
      Ну, не обобщайте, не все забыли. Кстати зенитный ракетный комплекс 9К37 "Бук" делал в НИИП им. В.В, Тихомирова Главный конструктор Ардалион Ардалионович Растов, тоже Герой и пр.
      А вот Лев Вениаминович Люльев тоже много чего хорошего сделал для Родины (можете справиться в интернете, там часть его работ упомянута, в частности зенитная управляемая ракета ЗУР 9М38 для зенитного ракетного комплекса «Бук» ).
      Честь им всем и слава!
      Здесь ведь не то главное, что Лев он был или Иван. Здесь главное, что всю жизнь честно трудился там, куда поставила Родина, и светлую память о себе оставил.
      ополченец2
    3. mvg (Максим) Сегодня, 22:22
      Ни БУК, ни С-300, пока не сбивали военные самолеты, только гражданские "валят". А Ту-154 в 2000 году, результат работы С-200, а не БУКа
      mvg
  12. donavi49 Сегодня, 20:48
    Атакуют эти поселки. В принципе - сил задавить быстро их и устроить большую резню хватит легко. Они жили - исключительно из-за договоренностей различных. Даже гуманитарку порой удавалось пропускать и вывозить женщин и детей.
    donavi49
  13. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 21:49
    Цитата: Shahno
    Вот ведь вас торкнуло.... И что г. Путин нарушит договоренности с лидером БВ. Опять иранских наемников начнем бомбить?

    У меня всё ровно, а вот вас похоже разорвало. Могу посоветовать салфетку)
    Сармат Саныч
  14. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 21:54
    Цитата: Стас Снежин
    Ну, почему же мелко? Конкретно, и по делу.. Примерно восемьдесят процентов населения Земли Вас ненавидят за мерзость, которую Вы распространяете..

    Про 80% вы им польстили конечно. 91% - вернее будет. И то просто в джунглях Амазонки и дебрях Африки ещё информация не дошла.
    Сармат Саныч
  15. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 21:54
    Цитата: alta
    Для чего этот бред??

    Вы о своих мыслях?
    Сармат Саныч
  16. Drako (Сергей) Сегодня, 22:08
    Цитата: Стас Снежин
    Одновременный, заранее запланированный, массированный удар со всех сторон, по израилю, будет точкой в раздорах на ближнем востоке..

    Поддерживаю.. Тем более учитывая что к этому и идет. Да и по Святым Писаниям у них это прописано как Армагеддон)) Конец их мира)) но не нашего, слава Богу)
    Drako
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