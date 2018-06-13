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Резкое обострение в Идлибе: маневр для спасения террористов у границ Иордании и Израиля?
Ливанская информационная служба AMN сообщает о том, что боевики осуществляют попытки контратаковать силы САА и проправительственные отряды в провинции Идлиб. Атаки также нацелены на осаждённые населённые пункты Аль-Фуа и Кафрайя с преимущественно шиитским населением. В материале утверждается, что костяк боевиков, действующих в этом районе, составляют этнические узбеки, которые прибыли в Идлиб из-за пределов Сирии.
Для справки:
Узбеки проживают не только в Узбекистане, где их около 27 млн, но также в десятках стран мира. Наибольшее распространение за пределами Узбекистана эта нация имеет в Афганистане (4 млн человек), Таджикистане (свыше 1,2 млн) и Киргизии (до 1 млн).
Основной удар боевики направили на территорию сельской местности в районе ферм Барума. Сообщается, что проправительственным силам всё сложнее удерживать свои позиции, так как интенсивность атак со стороны боевиков не ослабевает.
Напомним, что Идлиб является одной из зон деэскалации. Ответственной за эту зону формально является Турция по так называемым Астанинским договорённостям. При этом нужно учитывать, что именно в этой сирийской провинции сосредоточено наибольшее число боевиков различных группировок и национальностей. В том числе и те боевики, которых вывозили на теперь прекрасно известных зелёных автобусах.
Одно из мест боя в районе Кафрайи - на снимке от Ivan Sidorenko:
По некоторым данным? боевики специально подожгли траву, чтобы дующий в сторону населённого пункта ветер перенёс пламя именно туда, и Кафрайя бы попросту выгорела вместе с гражданским населением.
Сообщается о боях на востоке провинции Дейр-эз-Зор и Хомс.
Судя по всему, боевики получили задание от главных спонсоров сирийского хаоса любыми способами отвлечь внимание САА от группировок в Дараа и Кунейтре, срок выдвинутого в отношении которых ультиматума истекает уже завтра.
Для справки:
Узбеки проживают не только в Узбекистане, где их около 27 млн, но также в десятках стран мира. Наибольшее распространение за пределами Узбекистана эта нация имеет в Афганистане (4 млн человек), Таджикистане (свыше 1,2 млн) и Киргизии (до 1 млн).
Основной удар боевики направили на территорию сельской местности в районе ферм Барума. Сообщается, что проправительственным силам всё сложнее удерживать свои позиции, так как интенсивность атак со стороны боевиков не ослабевает.
Напомним, что Идлиб является одной из зон деэскалации. Ответственной за эту зону формально является Турция по так называемым Астанинским договорённостям. При этом нужно учитывать, что именно в этой сирийской провинции сосредоточено наибольшее число боевиков различных группировок и национальностей. В том числе и те боевики, которых вывозили на теперь прекрасно известных зелёных автобусах.
Одно из мест боя в районе Кафрайи - на снимке от Ivan Sidorenko:
По некоторым данным? боевики специально подожгли траву, чтобы дующий в сторону населённого пункта ветер перенёс пламя именно туда, и Кафрайя бы попросту выгорела вместе с гражданским населением.
Сообщается о боях на востоке провинции Дейр-эз-Зор и Хомс.
Судя по всему, боевики получили задание от главных спонсоров сирийского хаоса любыми способами отвлечь внимание САА от группировок в Дараа и Кунейтре, срок выдвинутого в отношении которых ультиматума истекает уже завтра.
Использованы фотографии: Ivan Sidorenko, http://www.globallookpress.com
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