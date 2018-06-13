Увеличение армии на 600 человек спасёт Литву от России. Размышления Грибаускайте

Президент Литвы Даля Грибаускайте поставила свою подпись под законом, предусматривающим «усиление» литовской армии в связи с «современными вызовами». Напомним, что литовские власти рассказывают своему населению о том, что главным вызовом для Литвы является соседство с Россией. И чтобы «потенциально возможной российской агрессии противостоять», официальный Вильнюс решил увеличить численность армии.Увеличение будет осуществлено на 600 человек, из которых 100 – призывники, остальные – военнослужащие-контрактники. И тех, и других ещё предстоит «набрать».На реализацию планов по увеличению численности личного состава армии из государственного бюджета страны планируется выделять (на оборонные нужды) дополнительно около 36 млн евро. Таким образом, каждый новоиспечённый литовский военнослужащий, по плану Грибаускайте, будет обходиться примерно в 60 тыс. евро в год. А к 2024 году планируется нарастить дополнительные расходы уже на 108-109 млн евро.Все эти потуги связаны с требованиями со стороны США увеличить военные расходы, чтобы соответствовать требованиям НАТО (как известно, требования – 2% ВВП). Ещё несколько лет назад в Литве на военные нужды едва тратили 1% ВВП. Теперь же – около 2-х процентов. К 2019 году планируется преодолеть психологическую планку, а к 2030-му и вовсе выйти на 2,5% от объёмов ВВП.На данный момент Литвы тратит на военные цели примерно 0,82 млрд долларов в год.Обычные граждане Литвы откровенно недоумевают по поводу того, что изменится в обороноспособности страны, если численность армии увеличить на 500-600 человек.