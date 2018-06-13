22:29 13 июня
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Увеличение армии на 600 человек спасёт Литву от России. Размышления Грибаускайте

Президент Литвы Даля Грибаускайте поставила свою подпись под законом, предусматривающим «усиление» литовской армии в связи с «современными вызовами». Напомним, что литовские власти рассказывают своему населению о том, что главным вызовом для Литвы является соседство с Россией. И чтобы «потенциально возможной российской агрессии противостоять», официальный Вильнюс решил увеличить численность армии.

Увеличение будет осуществлено на 600 человек, из которых 100 – призывники, остальные – военнослужащие-контрактники. И тех, и других ещё предстоит «набрать».

Увеличение армии на 600 человек спасёт Литву от России. Размышления Грибаускайте



На реализацию планов по увеличению численности личного состава армии из государственного бюджета страны планируется выделять (на оборонные нужды) дополнительно около 36 млн евро. Таким образом, каждый новоиспечённый литовский военнослужащий, по плану Грибаускайте, будет обходиться примерно в 60 тыс. евро в год. А к 2024 году планируется нарастить дополнительные расходы уже на 108-109 млн евро.

Все эти потуги связаны с требованиями со стороны США увеличить военные расходы, чтобы соответствовать требованиям НАТО (как известно, требования – 2% ВВП). Ещё несколько лет назад в Литве на военные нужды едва тратили 1% ВВП. Теперь же – около 2-х процентов. К 2019 году планируется преодолеть психологическую планку, а к 2030-му и вовсе выйти на 2,5% от объёмов ВВП.
На данный момент Литвы тратит на военные цели примерно 0,82 млрд долларов в год.

Обычные граждане Литвы откровенно недоумевают по поводу того, что изменится в обороноспособности страны, если численность армии увеличить на 500-600 человек.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/D.Grybauskaite
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Комментарии 51

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  1. Alex_Rarog (Александр) Сегодня, 19:20
    Ну теперь то они точно в безопасности! А если еще мамка пару лодок и старый танк подарит так вообще жир весь мир спасут!
    Alex_Rarog
    1. MPN (Павел) Сегодня, 19:23
      Смешные они... smile
      MPN
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:27
        Тёзка , привет ! hi Они себе таковыми не кажутся . А вообще : чем меньше собачонка - тем больше от неё лая и пакостей .
        bouncyhunter
        1. MPN (Павел) Сегодня, 19:31
          Привет Паша! hi Они не дураки, их же со стороны кормят..., Какое там ВВП? Вот и вьются, чтобы вроде и с вами мы и на жизнь осталось... yes У них как с Украиной, мы вам милиард выделим, а вы сразу долги отдавать начнете...:))
          MPN
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:41
            Если Даля ставит Россию на первое место в списке угроз , то этими 600 зольдатиками надо укреплять границу с Калининградской областью . Это получается по 2 погранца на каждый из 300 (с округлением) км границы . Мощно , нечего сказать ... what
            bouncyhunter
            1. MPN (Павел) Сегодня, 19:45
              Ни чего она не собирается укреплять, из подачек ЕС себе урвать хочет, а если не воевать с Россией не "воевать" :)) Там же требуют от ввп 2% на НАТУ расходовать, то и не дадут ни чего...
              MPN
              1. Комментарий был удален.
                1. MPN (Павел) Сегодня, 19:48
                  Цитата: bouncyhunter
                  дальше по тексту .

                  Вот именно... winked
                  MPN
            2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 19:47
              Здравия тебе, Павел! drinks 300 спартанцев заменяет 600 шпротанцев wassat
              хрыч
              1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:51
                Привет , дружище ! hi drinks
                Литва - не Спарта , да и Сувалкский коридор - не Фермопилы . lol
                bouncyhunter
                1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 19:52
                  Цитата: bouncyhunter
                  не Фермопилы

                  Есть в Литве и фермы и пилы wassat
                  хрыч
                  1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:55
                    Цитата: хрыч
                    Есть в Литве и фермы и пилы

                    Ну вот пусть и пилят свои фермы на дрова для НАТОвских "освободителей" - зима не за горами . laughing
                    bouncyhunter
                    1. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 20:44
                      О чем , Вы говорите, Уважаемый? hi wink wink
                      16 шт.учебно-боевых чешских L-39ZA, обеспечат Литве "абсолютное воздушное господство".... wink laughing
                      А уж 600 оборванцев, Простите! Новобранцев, просто усилят литовскую рать.. wassat
                      Соломон Кейн
      2. Черный_Ватник Сегодня, 19:36
        Даля Грибынеотпускайте ничем не отличается от многих других ЕСовцев, ибо такая нынче в Европах политическая элита. Бездетный Макрон с женой-бабушкой, бездетная Меркель, бездетная Мей, про которую в самой Англии говорят, что пик ее интеллектуальных способностей - игра в судоку и т.д. и т.п
        А конкретно Даля, как мне понимается, моет на этом денюжки, пока страна в буквальном смысле вымирает
        Черный_Ватник
      3. Злой543 Сегодня, 19:45
        Смешные... Это сколько надо сожрать на 5 штук евро belay
        Злой543
        1. MPN (Павел) Сегодня, 19:46
          Даля сожрет :)
          MPN
      4. тол100в (Игорь) Сегодня, 20:40
        Цитата: MPN
        Смешные они..

        Смешные или не смешные, не нам судить. А вот, что они хотят соорудить в очередной раз "химическую Ятаку" в Сирии? Доподлинно известно : кто , где и когда! Зачем это замалчивать? С такой информацией нужно "гавкать" в ООН на весь Мир и требовать от страны "ЛГБТ" доказательств, а не резиновой емкости кое-какого отставного полу-генерала! (не то белый, не то черный)
        тол100в
    2. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 19:32
      Цитата: Alex_Rarog
      А если еще мамка пару лодок и старый танк подари

      А что? Мамка такая вся милитаризованная?! Тогда это не мамка,а стервоза Мама-Роза.
      Владимир Тер-Одиянц
      1. рич (дмитрий) Сегодня, 19:36
        Увеличение армии на 600 человек спасёт Литву от России. Размышления Грибаускайте

        По ее мнению, это как раз тот случай, когда количество переходит в качество yes
        рич
        1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 19:42
          Увеличение армии на 600 человек спасёт Литву от России. Размышления Грибаускайте
          я.точно не пойду на литву,шпроты не люблю,да и вообще,лень идти далеко...лучше за окушками на речку.
          Дедкастарый
          1. рич (дмитрий) Сегодня, 19:49
            Так, оккупационное войско еще не успев собраться уже начинает разваливаться laughing
            Эх, нет с нами доблестного комиссара Михана, и его зажигательных речей laughing Ну ничего выдет Виталий из бана и соберет новую рать yes
            рич
      2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 19:58
        Цитата: Владимир Тер-Одиянц
        А что? Мамка такая вся милитаризованная?! Тогда это не мамка,а стервоза Мама-Роза.

        Судя по вашей аватарке с флагами Армении и США, вы сейчас наверное погорячились назвав "милитаризованную" Маму Розу стервозой. lol Мне просто интересно, вы что, реально верите в равноправный союз Армении и США?
        Ныробский
        1. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 20:17
          Цитата: Ныробский
          Судя по вашей аватарке с флагами Армении и США,

          В лице,Вас обращаюсь ко все Форумчанам!!! Пожалста,прежде чем отписывать,будьте столь Любезны!!!!!!!Просмотреть мои данные(место моего нынешнего) "прозябания"!
          Цитата: Ныробский
          , вы сейчас наверное погорячились назвав "милитаризованную" Маму Розу стервозой.

          Дмитрий! Я спокоен как Удав!
          Цитата: Ныробский
          lol Мне просто интересно

          Всегда готов помочь,Вам преодолеть Ваше любопытство!
          Цитата: Ныробский
          вы что, реально верите в равноправный союз Армении и США?

          Нет! Не верю! Скорее поверю в Дружбу,Армении и Турции laughing !
          П.С.Вынужден,так обозначать "свои берега" !Сайт ВО,сослал меня в Содомистскую Клоаку голандию(Модераторы!,не дождётесь от меня,что бы сборище дырявых, под названием галандия писал с Большой Буковки)!
          Владимир Тер-Одиянц
    3. тол100в (Игорь) Сегодня, 19:48
      Цитата: Alex_Rarog
      А если еще мамка

      А если еще она вспомнит , что 600 клиентов не победит, то тогда совсем беда!
      тол100в
    4. майор147 Сегодня, 20:25


      И как с ними после ЭТОГО воевать!?
      (фото не фейк)
      майор147
    5. сибиралт (Олег) Сегодня, 20:26
      Даля, увеличить до 600 - это уже не серьезно. Ну, хотя бы до 605. И будет мировой рекорд! lol
      сибиралт
    6. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 21:20
      Цитата: Alex_Rarog
      Ну теперь то они точно в безопасности! А если еще мамка пару лодок и старый танк подарит так вообще жир весь мир спасут!

      Ну ведь 600 человек - это ЦЕЛЫХ 2 батальона!
      дополнительно около 36 млн евро. Таким образом, каждый новоиспечённый литовский военнослужащий, по плану Грибаускайте, будет обходиться примерно в 60 тыс. евро в год. А к 2024 году планируется нарастить дополнительные расходы уже на 108-109 млн евро.

      Дороговато что-то. belay Могли бы наших попросить, мы за те же деньги больше солдат к ним отправили. feel
      ALEXXX1983
  2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 19:21
    Увеличение армии на 600 человек спасёт Литву от России. Размышления Грибаускайте
    Кто о чём а Даля ох как полюбляет с мужиками в форме попозировать bully Или выбора уже не хватает среди прежнего состава belay Ну, бывает.Вот спорить готов у неё любимая песня "Императрица" в исполнении Алегровой laughing wassat
    P/S Фото к статье на счёт мужиков не о чём не говорит. Времена такие ,что на фото справа может быть вообще кто угодно laughing
    Наблюдатель2014
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 19:41
      как она сама заявляла в прессе её любимая песня - Soka Basos Raganaites.
      Я ради интереса нашел в инете и послушал - музыка вроде ничего, а о чем эта песня понятия не имею.
      рич
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 20:33
        Страшно подумать, что было бы если увеличили бы на 632 ?!
        Опер
        1. рич (дмитрий) Сегодня, 21:09
          Приветствую, Игорь hi
          А тогда бы уже была литовская угроза целостности РФ. А Грибаускайте, как миролюбивый и ответственный руководитель государства этого допустить естественно не может recourse
          А может просто средства не позволяют. Не потянет Литва еще 32 юнитов. Как говорится - по Хуану и сомбреро laughing
          рич
  3. Овсень (Иван) Сегодня, 19:21
    А 200 человек не спасет литву от России?????
    Чет напомнило-
    Овсень
  4. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 19:25
    Потешное войско при НАТО. Москитная армия... lol
    Alex-a832
    1. тол100в (Игорь) Сегодня, 19:54
      Цитата: Alex-a832
      Потешное войско при НАТО. Москитная армия..

      Но, почему-то, каждый год, то удваивается, то учетворяется! Может пора что-то в консерватории менять?!
      тол100в
  5. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 19:32
    Все лягушки в болотах Литвы перестанут квакать, когда это бородавочно-лимитрофное государство увеличит мощь своей "армии" на 600 человек. laughing
    Egorovich
    1. тол100в (Игорь) Сегодня, 19:59
      Цитата: Egorovich
      Новый
      Все лягушки в болотах Литвы перестанут квакать,

      Когда туда зайдут !!! И сразу перестанут, квакать и вопить за лужей, Т.К. платить за русофобию ОНИ не обещали!
      тол100в
  6. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 19:33
    600 человек ,грозно звучит.Так их еще и набрать надо.Последние литовцы из Литвы уедут...
    parusnik
  7. Симон (Вячеслав) Сегодня, 19:35
    Цитата: Alex_Rarog
    Ну теперь то они точно в безопасности! А если еще мамка пару лодок и старый танк подарит так вообще жир весь мир спасут!

    О, да! А прокормить всю эту свою армию, плюс 600 человек, из которых 100 – призывники, сможет ли Литва прокормить?! recourse laughing
    Симон
  8. DEZINTO (Николай) Сегодня, 19:40
    А вот без этих шестисот им бы точно хана была-бы. А теперь всё! Теперь страна которая нафиг болт забила на Литву точно не нападёт. !
    Гениально! Грибакусайте - мощщный союзник нато! для Литвы - выгода....наверное ещё восемь танков и пару сотен тысяч зелёной бумаги. Ну и конечно в комплекте срущие повсюду наглые пехотинцы, которые бухие устраивают ДТП на улицах. Литва молодцы! так и хочется добавить - здобулы! )) good
    DEZINTO
  9. Громобой Сегодня, 19:44
    Обычные граждане Литвы откровенно недоумевают по поводу того, что изменится в обороноспособности страны, если численность армии увеличить на 500-600 человек.
    Объясняю,у НАТО там появится ещё один батальон.В деле "обороны страны" 600 штыков на фоне мощной России перевеса конечно не создадут,но многонациональный контингент натовцев в Прибалтике с такой прибавкой будет чувствовать себя увереннее чем раньше и наглее.
    Дело в том,что они медленно,но планомерно наращивают свои возможности и вовсе не обороняться собираются,а атаковать.Но здесь модно "захихикивать" такие проблемки,такова уж психология страусов,что поделаешь...
    Громобой
    1. KCA Сегодня, 20:02
      В чём увереннее? В том что если раньше на них просто не обратили-бы внимания в случае гипотетической войны, то теперь на эту грозную силу точно запланируют пару заходов звена СУ-25? МО РФ проводит тренировки по переброске из региона в регион десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники, причём когда в Калининградскую область первый раз на такой тренировке доставили "Искандеры", НАТО об этом узнало только когда их по нашему ТВ показали, какой там в Прибалтике контингент, я-б назвал его комендантским взводом, от силы
      KCA
      1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 20:22
        Но здесь модно "захихикивать" такие проблемки,такова уж психология страусов,что поделаешь...

        К чему этот менторский тон?. Все всё прекрасно понимают. Но вот я люблю поржать, ну или "хихикнуть". А фигли делать? Ныть о том какой жудкий очередной кошмар надвигается?

        Потому что расписывать длинные опусы о том какой глобальный капец скучно. Таких статей уже полно...задолбали хмурые лица. Везде надо сказать фирменнле - "вот вы смеётесь".

        А я ко всему прочему в эпицентре "их" прицелов. И ни-чё плохого против литовских жителей сказать не могу, акромя их продавшейся сша "президенту" которая ну русофобеей некуда просто!...
        Если бы был чемпионат по русофобии на первом и втором месте стояли-бы Польша и Литва...смотря кто лизнул лучше. laughing

        Литва бы с удовольствием купила пару Ф-35, но денег нет...
        DEZINTO
  10. Пленник (Айрат) Сегодня, 19:54
    На целых 600! Тогда они будут у Бога за пазухой. До чего умная баба эта Диля! laughing
    Пленник
  11. костя1 (константин) Сегодня, 19:57
    Наберут еще 600 рыл и успокоятся? бояться перестанут? laughing
    костя1
  12. Скип (Сергей) Сегодня, 20:08
    Одно но, зарплата будет в гривнах)))
    Скип
  13. Victor_B (Виктор) Сегодня, 20:17
    Ну и ещё пару танков прикупить.
    И велосипедов, бронированных. Да побольше!
    Чтоб, значить, всех 600 человеков обеспечить!
    Victor_B
  14. Стас Снежин (Станислав) Сегодня, 20:18
    . Ну, в следующий раз, не поеду на их "экспрессе".. мне по хрен,а им небольшой убыток..
    Стас Снежин
  15. farik68 (Фархад) Сегодня, 20:19
    Литву не спасут Да не только Литва Прибалтика в целом не 600 не 600.000 человек если вдруг Россия захочет их завоевать
    farik68
  16. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 20:46
    Целых два батальона? Без усиления... Могучая сила... Дрожите "Искандеры"...
    Горный стрелок
  17. Теренин (Геннадий) Сегодня, 21:29
    Обычные граждане Литвы откровенно недоумевают по поводу того, что изменится в обороноспособности страны, если численность армии увеличить на 500-600 человек.. И вас и вашу Далю уже давно не спрашивают сколько млн евро нужно выделить из вашей казны в интересах реальных хозяев всех прибалтов. fool
    Теренин
  18. Metallurg_2 (Михаил) Сегодня, 21:46
    Что-то напоминает фон Бока под Москвой и его "последний батальон"...
    Metallurg_2
  19. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 22:13
    я так понимаю ГрибыИскайте таки нашла грибы и съела
    Василенко Владимир
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