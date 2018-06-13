Ну кто, если не он? Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

В Норвегии решили выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Свое решение представители норвежской Партии прогресса, входящей в коалиционное правительство страны, объясняют тем, что Трамп нашел мирное решение ядерной проблемы Северной Кореи, сообщает телерадиокомпания NRK.Один из соавторов данной инициативы Пер-Вилли Амундсен завил, что Трамп начал процесс, который "обеспечит мирное будущее нашему миру. Все происходящее сейчас имеет историческое значение и в знак того, что мы поддерживаем позицию американского президента, необходимо наградить Трампа премией мира". При этом в Норвегии пояснили, что выдвигают президента США на Нобелевскую премию мира 2019 года, так как срок подачи заявок на 2018 год уже истек.Ранее Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира выдвинула группа конгрессменов-республиканцев, которые в мае официально обратились в Нобелевский комитет с предложением удостоить президента США премии мира "за его неустанную работу по достижению мира во всем мире".Напомним, что предыдущий 44-й президент США Барак Обама также является лауреатом Нобелевской премии мира за 2009 год. Награда присуждена ему с формулировкой "за его усилия по созданию мира без ядерного оружия и сотрудничество между людьми".