22:27 13 июня
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Ну кто, если не он? Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

В Норвегии решили выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Свое решение представители норвежской Партии прогресса, входящей в коалиционное правительство страны, объясняют тем, что Трамп нашел мирное решение ядерной проблемы Северной Кореи, сообщает телерадиокомпания NRK.

Ну кто, если не он? Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира


Один из соавторов данной инициативы Пер-Вилли Амундсен завил, что Трамп начал процесс, который "обеспечит мирное будущее нашему миру. Все происходящее сейчас имеет историческое значение и в знак того, что мы поддерживаем позицию американского президента, необходимо наградить Трампа премией мира". При этом в Норвегии пояснили, что выдвигают президента США на Нобелевскую премию мира 2019 года, так как срок подачи заявок на 2018 год уже истек.


Ранее Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира выдвинула группа конгрессменов-республиканцев, которые в мае официально обратились в Нобелевский комитет с предложением удостоить президента США премии мира "за его неустанную работу по достижению мира во всем мире".

Напомним, что предыдущий 44-й президент США Барак Обама также является лауреатом Нобелевской премии мира за 2009 год. Награда присуждена ему с формулировкой "за его усилия по созданию мира без ядерного оружия и сотрудничество между людьми".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 50

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  1. Стас Снежин (Станислав) Сегодня, 20:50
    Ну, кто бы сомневался.. а шавки на поводке, поддержат..
    Стас Снежин
    1. Logall (Александр) Сегодня, 20:52
      Цитата: Стас Снежин
      Ну, кто бы сомневался.. а шавки поддержат..

      ...Трамп нашел мирное решение ядерной проблемы Северной Кореи...
      Вот и славно, трампампам...
      Но с этим трудно поспорить, додавили адепта учения "Чучхе"...
      Logall
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 20:54
        Вообще если серьезно то все ужасно несерьезно! Какой то сплошной театр абсурда!
        Опер
        1. Logall (Александр) Сегодня, 21:03
          Цитата: Опер
          Какой то сплошной театр абсурда!

          Им было нужно найти повод для номинации, а Трамп его любезно предоставил...
          Если бы президентом США был бы судья Линч, то его бы тоже номинировали в связи с недопущением мировой революции негров!
          Logall
          1. KAV (Александр) Сегодня, 21:42
            А у них, на сколько я понимаю, сейчас модно быть лауреатом премии мира? Каждый новый презик матрасии стремится достичь этого рубежа? Иначе, презик не презик? Как смешно... Реально, смешно! Как быдловатые пацаны во дворе, у кого есть кулек семок - тот и крутой... Тьфу...
            Ну что, товарищи, намечено засевание дермократии в Северную Корею аккурат после вручения данной премии, данному кандидату... Или же, изменят своему привычному плану действий?
            KAV
          2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 21:43
            Цитата: Logall
            недопущением мировой революции негров

            Ну, одного афроамериканца уже наградили потому, что афроамериканец. Дали бы Трампу премию, потому, что рыжий и все были бы довольны laughing
            хрыч
            1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 21:47
              Цитата: хрыч
              Цитата: Logall
              недопущением мировой революции негров

              Ну, одного афроамериканца уже наградили потому, что афроамериканец. Дали бы Трампу премию, потому, что рыжий и все были бы довольны laughing

              Не всем афроамериканцам везло с премией. Основателя уличной преступной группировки Crips. Стэнли «Туки» Уильямса номинировали на получение Нобелевской премии 9 раз! 5 раз как писателя, четыре — на премию мира. Ни одну из них он так и не получил. Уильямс родился в бедном «чёрном» квартале Лос-Анджелеса. Создал уличную группировку для противостояния незаконным действиям полиции, однако, помимо этой благородной цели, Crips, которые насчитывали около 40 000 членов, вели войну за лидерство со всеми бандами города, ограбили банк и убили четырёх человек. Стэнли попался и был приговорён к смерти. От приговора до самой казни прошло 24 года — всё это время Уильямс писал книги для детей, говорил о своём глубоком раскаянии. Вырученные деньги он отдавал в центры борьбы с преступностью. Получил премию президента США. Но губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер так и не подписал прошение о помиловании «Туки». В 2006 году Уильямса казнили. crying
              Аристарх Людвигович
              1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 21:53
                Цитата: Аристарх Людвигович
                Но губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер так и не подписал прошение о помиловании «Туки». В 2006 году Уильямса казнили.

                Арни не помиловал Туки. Пячаль. crying
                хрыч
            2. poquello (poquello) Сегодня, 21:50
              Цитата: хрыч
              Цитата: Logall
              недопущением мировой революции негров

              Ну, одного афроамериканца уже наградили потому, что афроамериканец. Дали бы Трампу премию, потому, что рыжий и все были бы довольны laughing

              нефиг, в конце срока пусть дают, макак потом на премию по милитаризьму претендовал а нет такой
              poquello
        2. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 21:07
          Премию мира превратили в фейк.
          Аристарх Людвигович
          1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 21:51
            Цитата: Аристарх Людвигович
            Премию мира превратили в фейк.

            А эта премия и была изначально фейк. Обама был номинирован на премию не позже, чем через две недели после того, как стал президентом. Типа авансом.
            хрыч
        3. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 21:09
          Цитата: Опер
          Вообще если серьезно то все ужасно несерьезно! Какой то сплошной театр абсурда!

          Алоизыч вот не дожил. А то бы 100% Нобелевку хапанул с такими-то критериями оценки. Хотя, чем черт не шутит. Не удивлюсь, если посмертно дадут.
          Вежливый Лось
          1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 21:19
            Цитата: Вежливый Лось
            Цитата: Опер
            Вообще если серьезно то все ужасно несерьезно! Какой то сплошной театр абсурда!

            Алоизыч вот не дожил. А то бы 100% Нобелевку хапанул с такими-то критериями оценки. Хотя, чем черт не шутит. Не удивлюсь, если посмертно дадут.

            Между прочии Б. Муссолини и А. Гитлер были номинированы на Нобелевскую премию мира в 1935 и 1939 гг. соответственно. Фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер был в списке номинантов премии 1939 года — за разделение Чехословакии после Мюнхенского сговора. Это решение было горячо одобрено европейскими политиками. Но уже в мае 1939 года Гитлера из списка номинантов вычеркнули. Премию 1939 года так никому и не вручили.
            Аристарх Людвигович
            1. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 21:22
              Интересная тенденция, однако! Неужто они всех самых "миролюбивых" отметили?
              kakvastam
            2. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 21:26
              Цитата: Аристарх Людвигович
              Но уже в мае 1939 года Гитлера из списка номинантов вычеркнули. Премию 1939 года так никому и не вручили.

              Спасибо за информацию. Как-то мимо этих фактов я проскочил. Получается - наблюдаем старую европейскую традицию премии мира агрессорам давать, чтобы своя шкура целее была.
              Вежливый Лось
        4. To be or not to be Сегодня, 22:25
          Опер (Игорь) Сегодня, 20:54 ↑

          Вообще если серьезно то все ужасно несерьезно! Какой то сплошной театр абсурда!"""

          почему театр?
          завтра коалиция во главе с юса снова разбомбят мирную деревню...
          To be or not to be
      2. Черный_Ватник Сегодня, 21:52
        Но с этим трудно поспорить, додавили адепта учения "Чучхе"...

        Додавили ли? Все начали всепропальничать, хотя кроме бумажек , обещаний и рукопожатий, ничего большего пока не случилось. Если даже мы понимаем, что без ЯО Ына, вероятно, ждет судьба Каддафи, думаете, разве это не понимают в Пхеньяне? Неужели Китай молча отдаст с.Корею на откуп?
        Черный_Ватник
    2. 30 вис (Юрий) Сегодня, 20:53
      Ещё один Обама ! Лауреат ... идрит мадрит .... имени Нобеля ..
      30 вис
      1. Logall (Александр) Сегодня, 20:56
        Цитата: 30 вис
        Лауреат ... идрит мадрит .... имени Нобеля ..

        Продолжатель дела Нобеля! Ведь именно Нобель придумал динамит...
        Logall
        1. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 21:01
          Цитата: Logall
          Ведь именно Нобель придумал динамит...

          Не факт, что он первый. Просто предыдущих изобретателей не удалось опознать.
          Вежливый Лось
          1. Logall (Александр) Сегодня, 21:05
            Цитата: Вежливый Лось
            Не факт, что он первый

            Заработал именно он! Из этих денег учредил премию... И обидел математиков, рогоносец.
            Logall
            1. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 21:20
              Цитата: Logall
              Logall (Александр) Сегодня, 21:05 ↑
              Цитата: Вежливый Лось
              Не факт, что он первый

              Это шутка.
              А вот то, что "размывается" само понятие "Нобелевская премия", это уже серьезно. Скоро ее будут давать по факту получения президентского кресла в США. Неужели Трампу самому не противно быть клоунским нобелевским лауреатом. А, если он будет всерьез считать, что он самый достойный, то это уже 100% клиника.
              Вежливый Лось
        2. 30 вис (Юрий) Сегодня, 21:49
          Цитата: Logall
          Цитата: 30 вис
          Лауреат ... идрит мадрит .... имени Нобеля ..

          Продолжатель дела Нобеля! Ведь именно Нобель придумал динамит...

          С Нобелем всё ясно -понятно . А ,чтотакого ценного -необходимого
          для человечества сделал- придумал Трамп ! Может книгу написал нужную , кровопролитие предотвратил остановил ! Так ...Трмп . hi пардоньте ,Трамп!
          30 вис
      2. Овсень (Иван) Сегодня, 21:45
        Цитата: 30 вис
        имени Нобеля ..

        Старина Альфред в трансе



        recourse request no
        Овсень
    3. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 20:55
      Если быть справедливыми, то соавтором премии мира по "решению ядерной проблемы Кореи" обязан быть и Ын, пусть так и напишут в наградном листе, награждается коллектив авторов.
      предки с Дона
      1. рич (дмитрий) Сегодня, 21:02
        Опять двадцать пять.Старая история о главном. Еще, как говорится ни ложки, ни чем ее наполняют - а уже нобелевская премия.
        рич
        1. рич (дмитрий) Сегодня, 21:15
          предки с Дона (Джедай) : Если быть справедливыми, то соавтором премии мира по "решению ядерной проблемы Кореи" обязан быть и Ын, пусть так и напишут в наградном листе, награждается коллектив авторов.

          Если уж совсем быть справедливым - то это целиком китайская заслуга
          рич
  2. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 20:53
    Пральна,все условия для выдвижения выполнены! Разбомблены с его подачи масса городов,убито большое число мирного населения и отпестовано большое колличество террористов, все лауреат готов! Лижите его начиная с задницы "цивилизованный мир", тьфу,блин! am
    майор Юрик
    1. собаковод Сегодня, 21:00
      Плохо, что одну в год дают. Так бы можно ещё бы Пятру Ляксеичу, "за неустанную заботу" о нуждах угнетённых народов Крыма и Донбасса.
      собаковод
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 21:36
        Цитата: собаковод
        Плохо, что одну в год дают. Так бы можно ещё бы Пятру Ляксеичу, "за неустанную заботу" о нуждах угнетённых народов Крыма и Донбасса.

        Кстати у Ляксеича папка то Герой Советского Союза оказывается.
        Аристарх Людвигович
        1. Овсень (Иван) Сегодня, 21:51
          Цитата: Аристарх Людвигович
          у Ляксеича папка то Герой Советского Союза оказывается.

          Не, до Союза не дотянул. Херой окраины .с 2009 года. Прыщавый наградил.
          Овсень
          1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 21:57
            На пиджаке у Вальцмана рядом с орденом Герой Украины медаль золотая звезда с красной колодкой.
            Аристарх Людвигович
  3. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 20:58
    Что бывший президент матрасии, что нынешний - два сапога, пара. wassat Что левый, что правый fool . Норвежцы дуркуют!!!
    Egorovich
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 21:01
    А что, теперь всем "рыжим коверным" нобелевку дают?
    Горный стрелок
  5. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 21:04
    В Норвегии решили выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

    Василенко Владимир
  6. Victor_B (Виктор) Сегодня, 21:07
    И дадут!
    Традиционно уж.
    И следующему презику США тоже дадут. Иначе обидится!
    Нобелевская премия ДОЛЖНА прилагаться к должности президента Юнайтед стэйтя оф-таки америки!
    И надо будет очень постараться чтоб ее не получить.
    Victor_B
    1. sxfRipper (Александр) Сегодня, 21:16
      В регламент премии мира пора ввести, что награждаться ей может только президент США. Авансом. Ещё до избрания.
      sxfRipper
      1. Victor_B (Виктор) Сегодня, 21:44
        Судя по Трампу - через год.
        Victor_B
  7. igorra (Игорь) Сегодня, 21:13
    Такими темпами скоро появятся дважды лауреаты сей премии мира.
    igorra
  8. viralig (Петр) Сегодня, 21:16
    С таким успехом и Гитлера на тот же грант рассматривать в свое время можно было.
    viralig
    1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 21:55
      в 1939 был номнирован
      Василенко Владимир
  9. Пленник (Айрат) Сегодня, 21:19
    Девальвировалась премия капитально. Скоро на лауреатов начнут коситься с подозрением, а в последствии возможно отлавливать и оскорблять действием. Особенно тех, кто премии за мир получил. p.s. А по справедливости Ына в долю-то надо взять. Как- никак на пару дельце провернули.
    Пленник
  10. Комментарий был удален.
  11. Стас Снежин (Станислав) Сегодня, 21:24
    Эй, евреи! А ну-ка, Быстро принялись нахваливать Трампа!
    Посмотрим на Вас, подхалимов..
    Стас Снежин
  12. solzh (Сергей) Сегодня, 21:28
    Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

    Ха-ха-ха-ха-ха. Не могу удержаться от ржача. Трамп нобелевский лауреат премии мира! Ха-ха-ха-ха-ха.
    solzh
  13. Теренин (Геннадий) Сегодня, 21:33
    Нобелевскую премию по экономике получили два американца и англичанин, предложившие сэкономить на выплатах Нобелевских премий. yes
    Теренин
  14. demo (Ван) Сегодня, 21:40

    А я что говорил?
    1:0 в мою пользу.
    Я раньше Дональда выдвинул.
    demo
    1. Овсень (Иван) Сегодня, 21:53
      Цитата: demo
      Я раньше Дональда выдвинул.

      Ну так пусть поделится.
      Овсень
  15. General70 (Станислав) Сегодня, 21:41
    Интересно,кого кандидат на Нобелевскую премию,собирается бомбить? wink
    General70
  16. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 22:14
    Ахаха это фиаско братан (с) Нобелевская премия окончательно себя дискредитировала
    Vol4ara
  17. -ш- (Саша) Сегодня, 22:21
    а по логике премию Ыну надо дать а не этому рыжему парику
    -ш-
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