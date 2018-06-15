Panzerkampfwagen II, Т-60, БМПТ «Терминатор» и принцип хорошо забытого старого

Натолкнулись в бездне на одну статью, в которой БМПТ «Терминатор» весьма своеобразно сравнивали с танком Т-35. Дескать, «Терминатор» — это хреновина, годная только для парадов. Призадумались, если честно.На самом деле БМПТ эту на сайте уже обсудили до не могу. Разобрали по косточкам вооружение, высказали свое мнение. Однако мы предлагаем посмотреть на эту неведомую доселе игрушку с несколько иной точки зрения. С точки исторической.Наверное, это будет выглядеть странновато, но на самом деле у «Терминатора» есть исторические прообразы. И это никак не Т-35, штука устрашающая, но напрочь непригодная для боя. К счастью.Но для начала мы позволим себе высказать свое мнение насчет того, как мы понимаем идею БМПТ «Терминатор».А понимаем мы ее с большим трудом. Несмотря на образования и академии. Что само по себе странно.Но в самой БМПТ странностей не меньше, чем у нас в башнях, а даже больше. И самая главная странность, о которой почти не говорилось, это фактически отсутствие назначения БМПТ или БМОП, неважно, как ее обозвать.Заявлена поддержка то ли танков, то ли пехоты. Вот это и настораживает. По полной программе.«…предназначена для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника: для эффективного подавления живой силы противника, оснащённой гранатомётами, противотанковыми комплексами, стрелковым оружием; есть также возможность поражать на ходу и с места танки, БМП, дот, дзот и другие высокозащищённые цели».Наверное, стоит уделить внимание истории создания. Как вообще «Термик» получился? Как нам понимается, взяли танк, благо в запасниках этого добра – как грязи, сняли с танка пушку и стали думать, чего бы такое влепить вместо нее. Не менее эффективное и смертоносное, но другое.Видимо, не нашлось на складах ничего, поэтому стали впихивать исходя из принципа, что есть.Ага, вот на полках валяются довольно неплохие 30-мм автоматические пушки. Дайте две! Не «Шилка», но «Панцирь» или «Тунгуска». Возникает вопрос: а зачем? Как система ПВО это БМОП не работает. Совсем не работает, радара нет, станции наведения и слежения нет, ничего нет. Попасть в вертолет, бузующий на скорости 350 км/ч можно, если на небесах все сойдется прямо. То есть – по воле случая.Бронетехнику ковырять? А это смотря какую. Танк – чисто пощекотать, современные тяжелые БТР и БМП типа «Боксера» 30-мм снаряд в лоб точно держат, в борт — как повезет. Плюс у них скорость на 30-40% выше, могут просто тривиально свалить. И не догонишь.Пушки, ПТУРы, доты, дзоты… Тоже как бы сомнительно. Особенно доты и дзоты. А до артпозиций или минометов еще и добраться надо. В условиях современного боя, да позади танков своих.Остается ниша военного старья типа БМП-1, БТР-70, пикапов с пулеметами в кузове. Тут тогда вообще не понятно, мы что, на экспорт в третий-четвертый мир собираемся на постоянке армию гонять? «Сдается внаем»?К пушкам вообще вопросов гора была у всех. Главный — а зачем их две-то? Если можно поразить цель одной 30-мм пушкой, то зачем вторая? Хорошо, в одной ОФ-снаряды, в другой ББ. Например. Но если решить проблему 30-мм снарядом невозможно, то и вторая пушка не поможет. И количество боезапаса для двух стволов больше не станет, чем для одного. Меньше – да, станет. Вторая пушка как бы место занимает.Мы, собственно, горячо поддерживаем тех, кто считает, что этим тарахтелкам на такой машине делать нечего. И даже поясним, почему. Чуть ниже.Есть еще моральный эффект. Два ствола выглядят страшнее. Эффективный маркетинг в действии. Но красота красотой, а по делу если: мы противника хотим уничтожить или напугать?Так если пугать, то вот не дадут сведущие люди соврать: танковое 125-мм – где бы ты ни находился рядом во время выстрела, полная деморализация от грохота и пламени. И «Чванг!!!» по мозгам ни в какое сравнение с «тр-тр-тр» не идет.Есть, говорят, одно место, где «Терминатора» удобно применять. Город. Там, дескать, танкам тяжело (это действительно так), а вот БМПТ вполне справится со стрелками и гранатометчиками в зданиях.Спорно, однако. Этот БМОП ничем от танка особо не отличается. 48 тонн – привет! Где там маневренность и скорость БМП/БТР? Не завезли. Ковырять стены, говорите? Сложно сказать, но вот нам кажется, что 57-мм снарядик несколько лучше справился бы, чем 30-мм.Но его величество РПГ-7 в городе как решал проблему брони, так и будет решать дальше. А в случае с БМОП, будет решать не менее натурально и со спецэффектами.Хорошо, что пулемет есть. Для совсем небронированных аллаявбарных целей с РПГ-7. Пока – первое (и последнее) вменяемое оружие.А ведь есть еще АГС! Два! Один стреляет на правую сторону, второй – на левую.Дурь несусветная. Зачем вообще АГМ придумали? Да для того, чтобы пехота в обороне могла маленькими фугасиками осколочными по площадям работать. С целью гнобления такой же пехоты противника.Он, АГС, потому так и скачет, как майдаун на сходняке. Отдача используется именно для того, чтобы гранатометик скакал и рассыпал гранатки в почти что шахматном порядке. Бонус АГС — возможность навесной стрельбы с закрытых позиций или через препятствие. Однако, и тут вопрос возникает: БМПТ ведь не должна прятаться на поле боя, а наоборот — ехать в атаку с танками.Ну и плюс жесткое крепление АГС приведет к двум вещам. Первая: ни о какой точности ведения огня речь не будет идти, особенно в движении. Вторая: дополнительный износ всех частей крепления из-за отдачи.Плюс ко всем минусам — это то, что АГС не автоматизирован. Говоря по-простому – требует стрелка. Два АГС – двух стрелков. Как бы решаемо, однако не сильно ли расточительно? Ведь если АГС в бою не потребовался, это просто два члена экипажа не пойми чем занимаются. Под ногами у остальных путаются. Плюс два потенциальных трупа в случае чего неприятного. Типа ПТУРа в ответ.О! Точно! Еще же ПТУРы есть!Да, ПТУРы установлены. И не самые плохие в общем. «Атака». Однако по нашему скромному мнению, лучшей конфеткой для танка является урановый лом, завернутый в легированную сталь. И против такого лома калибра 125-мм, приемов все еще маловато. В отличие от того же ПТУРа.Современному танку есть что противопоставить ракете. Ослепить, закрыться дымом, сбить наводку оператору, заглушить радиоканал. КДЗ в конце концов никто не отменял. Кроме того, если говорить об этом БМОП, то что такое его 4 ПТУРа? В сравнении с теми 45-ю снарядами, что в карусельке АЗ у Т-72? И которые вылетают со скоростью до 8 в минуту?А ведь есть еще и управляемые кумулятивные игрушки для танков по типу «Инвар», «Инвар-М», «Рефлекс» и им подобные, которые в принципе те же ПТУРы, только калибром меньше.4 ПТУРа – это не есть четыре подбитых танка, увы. Не панацея.Лучший пример из свежих – многострадальный Донбасс, кстати. Размеренная война по образу и подобию Первой Мировой, только еще и без авиации. Огромное количество боев заканчивались победой той стороны, у которой был хотя бы один боеспособный танк.Далеко за примером ходить не станем, тот вошедший в историю бой под Ульяновкой, где у ополченцев был ИС-3 с двумя пулеметами. Только через месяц ВСУ смогло отбить все обратно. А если бы у танка еще и снаряды были…Танк – это страшно. Это можно сказать хором, в разное время, разными моделями, но нас обкатывали.И не стоит про эти ПТУРы так уж вещать упорно, ПТУР хорош из засады. Без шансов, если что, на повтор. Не зря ко всем «Корнетам»-«Фаготам» боекомплект три выстрела. Не пульнешь больше, как ни старайся. К «Тоу» то же самое относится.Ладно, ракетки уже прилепили. Ничего уже не сделаешь. Может, и пригодятся когда. Весь вопрос – в возможности. На армейском форуме видели это чудо — мегаджип «Тигр», из крыши которого может вылезти пусковая. Кстати, логично, он маневренный, маленький и в танке три раза (если успеют) подумают, стоит ли на него вообще снаряд тратить.Но «Терминатору» это добро зачем? Это разве средство противотанковой обороны? Вроде бы это боевая машина поддержки танков, как многие пишут. Она идет вместе с танками, куда-то стреляет… А должна ли БМОП/БМПТ быть еще и противотанковым средством?Вроде бы для этого есть штатные средства ПТО, авиация, да и сами танки могут, при случае.Вот, еще про авиацию буквально пару слов.Там, выше, мы говорили, что «Чебуратор» как ПВО никак. Не умеет. Ну если очень сильно повезет, в вертолет зависший всем БК пушек может и попадет.Вот этих букв, ПВО, их и в танке нет. Да, зенитный пулемет на танке вроде бы имеется, но не в качестве средства ПВО. Это так, имитация наличия защиты, чтобы не сильно нервничать, когда вдруг вражеские вертолеты увидишь.Сами мы не особо знающие, потому спросили известного на сайте танкиста АлексаТВ. Так вот, товарищ Алексей авторитетно заявил, что хрен ты куда попадешь из него вообще, и в летящую цель в частности.К тому же на наших танках для стрельбы из горе-зенитки надо так высунуться из башни, что крик «… акбар!» прилетит одновременно с пулей вам в голову.Наблюдая различные военные шоу типа «Авиадартс», можно сделать вывод, что когда по тебе кидаются хотя бы НУРСами – дело пахнет керосином и горелой задницей.А ведь у потенциальных есть еще чудо-швабра «Хеллфайер», которой можно стрелять по танкам аж с 4-5 км. Говорят, с попаданием все не так прекрасно, равно как и с реальной эффективностью, но они есть. Значит, надо что-то делать.И тут вот начинается прозрение по этой БМПТ.ПВО. Нет. Для этого есть «Шилки», «Тунгуски», «Панцири» на дальних подступах. В принципе, «Тунгуска» настолько серьезный аппарат, что способна любой «Апач» пораскинуть плоскостями.ПТО. Нет. Для этого есть авиация, «Корнеты» и прочие. Да, если из засады, то, наверное, можно.Прикрывать танки в полях. Слабовато. Эту дуровину заметят раньше танков, даже если «Терминаторов» за ними поставить. И отстрелят раньше. На всякий случай, а почему бы нет, чтобы под ногами не мешались. Благо, с защитой там все не совсем как у танков.Условия города. Некоторые утверждают, что БМОП прямо создано для города. Вот только танки в города принято засылать только для того, чтобы их побыстрее списать. Доказано. Но в городе чудовище размером с танк, с его же скоростью, маневренностью, правда, обладающее возможностью плеваться во все стороны чем-то, особенно вверх, пригодится. Возможно, вместо танков.У танкиста вообще одна мечта – отсутствие в округе этих, с гранатометами и кумулятивными ручными гранатами и прочими удовольствиями. Для этого дела БМПТ однозначно представляют ценность.Здесь вопрос приоритета целей. Если речь идет о нанесении максимального ущерба противнику, конечно, танк предпочтительнее. И в классической войне, армия против армии, и в партизанской. И что решит командующий стороны, атакующей город. Устроить Грозный или же Сталинград.Самое интересное во всем этом то, что мы никоим образом не оспариваем мнение АлексаТВ о том, что БМПТ нужная машина для танковых войск. В конце концов, тут танкисту виднее. Мы, будучи людьми по другую сторону брони, можем лишь только планировать, как вернее устроить файер-шоу из любой БМПТ.Мнение Алексея мы специально приберегли на конец всего повествования и размышления. Вот что получилось у нас в итоге, так сказать, скомпилированное мнение танкиста.1. Машина типа БМПТ весьма нужна танковым войскам.2. БМПТ, главной особенностью которой является танковая броня и автоматическая мелкокалиберная пушка более весомая поддержка для танка, чем БМП.3. «Терминатор» необходим, но с доработками. Я бы убрал сразу АГС и чуть позже – ПТУРы. За ненадобностью полной – первые и по соображениям – вторые. Вместо ПТУРов лучше поставить термобарические заряды. Нельзя – убрать.4. Для автоматической пушки калибром от 23 до 75-мм на современном поле боя просто огромное количество целей.Собственно, во многом АлексТВ нам подтвердил наши соображения.Теперь про историю. А то многие, глядя на заголовок, уже, наверное, локти сгрызли. А все очень просто.Для начала, отправим всех желающих к статье про легкий танк Т-60. Там рассказано, как он появился, и в какие сжатые сроки. И как не очень долга и впечатляюща была его служба.Напомним, что, в принципе, Т-60 был фактически братом у немецкого PzKw-II или Т-2. Все похоже. Размеры, броня, скорость. Даже 20-мм авиапушка в качестве вооружения.Вопрос: а почему?А вот потому. Несмотря на имевшиеся Т-35, Т-28, Т-26, БТ-7, Т-34, КВ-2 вдруг понадобился такой танк. Фактически копия Т-2. Здесь надо вспомнить, что наличие тысяч вышеперечисленных советских танков, РККА терпела одно поражение за другим. Монструозные Т-35 и КВ-2 оказались вдруг фактически бесполезными. А легкие Т-26 и БТ-7 вдруг в один момент стали слабыми и устаревшими.Хотя против них были еще более слабые танки, НО:Тут и кроется отгадка на главный вопрос.У немцев не было танков, равных нашим. Но была четко отлаженная концепция применения танков, выращенная гением Гудериана.Немцам было проще. Они знали, КАК надо применять свои танки. И они их клепали, исходя из требований доктрины «блицкрига» и возможностей промышленности.У нас было хуже. Танки были, и танки были весьма неплохие. Особенно БТ-7 и Т-34. Но с концепцией было хуже до совершено. Ее просто не было, как не было командиров, способных четко представлять, как надо воевать танковыми частями.Тупой мозг Тухачевского смог осилить одну-единственную мысль за свою карьеру. Таранный удар. Сперва пехотными массами, потом танковыми. Все, на этом точка. Потому-то и потребовались десятки тысяч танков, обреченных просто сгореть в лобовых атаках.Что, собственно, и произошло в 1941 году. Сгорели или были брошены.А сегодня мы имеем все то же самое.Кто-то умный донес до минобороны идею БМПТ. Хорошо. Вот если бы этот полковник за генералов еще и концепцию их применения написал, было бы шедеврально.Увы, в этой стране чудес не бывает. Идею боевой машины поддержки танков или огневой поддержки приняли. И даже задание выдали. Но вот вопрос, как ее применять, никто продумывать не бросился. Как обычно, впрочем. Что дадим, тем и будете воевать.Отсюда и полная тишина в СМИ, особенно в тех телеканалах, которые захлебываясь от восторга повествовали, как сейчас «Терминатор» порвет бородатых в Сирии.Отчеты были более чем скромные. Да, что-то там было промямлено в стиле «ну вы понимаете, БМПТ использовалась в несколько иных условиях, в несвойственной ей манере…»А какого черта, господа генералы, вы ее не в тех условиях тестировали? И как БМПТ вообще в них оказалась?Опять Тухачевские…Кстати, появление в 1941 году легкого танка Т-60 ничем не облегчило сложившуюся ситуацию. Точнее, он был полезен там, где его правильно применяли. А это, как всем известно, до 1943 года было в ранге исключений.Вот когда поняли, осознали, отработали, кровью оплатили, тогда и появилась некая концепция. Вменяемая. И танки под нее появились. Те же ИСы. Не просто тяжелый танк, краса и гордость, как Т-35. А тяжелый убийца, проламывающий любую оборону.Так же и в нашем случае, пусть и через 75 лет. Сгондобить очередную вундервафлю «не имеющую аналогов в мире» (да кому он нужен, этот на 70% бесполезный аппарат?) из того, что оказалось под рукой – это просто глупость.А по уму – сперва продумать, как она будет использоваться, эта БМПТ, потом ее все-таки спроектировать, и только потом строить. И никак не наоборот.Выражаем огромную благодарность Алексею (АлексТВ) за танковые консультации.