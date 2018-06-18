Известные копии пистолетов и неизвестные оригиналы

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modernfirearms.net

guns.ru

sayga12.ru

militaryarticle.ru

Рынок оружия нередко удивляет своей реакцией на появление новых моделей. Часто можно встретить случаи, когда популярность получают явно не самые удачные конструкции, в то время как оружие с высокой надежностью и не менее высокими характеристиками часто остается незамеченным. Еще одно интересное явление встречается не так часто, но тоже присутствует. Отдельные модели оружия остаются незамеченными потребителем до тех пор, пока за их производство не берется другой производитель, то есть, по сути, можно говорить о копиях, которые становятся популярнее оригиналов, завоевывают гражданский рынок, принимаются на вооружение армией и полицией.Известность копий объясняется сразу несколькими факторами. В первую очередь, нужно учитывать размеры рынков оружия в разных странах, само собой, если конструкция какого-нибудь венгерского пистолета будет повторена американским производителем, то большую популярность получит американский вариант, в виду своего большего распространения. Вторым ключевым моментом в таком явлении можно назвать более высокое качество у скопированных моделей оружия, что хоть и редко, но тоже встречается. Ну и, наконец, третьим пунктом можно выделить более правильное ценообразование и позиционирование копий оружия для определенных задач производителем. Скажем, если оригинальная конструкция имеет ствол длиной более 150 миллиметров и массу около килограмма, при этом производитель заявляет о том, что это идеальное средство самообороны, то навряд ли такой пистолет станет пользоваться спросом. Но если ту же конструкцию обозначить спортивной, то оружием могут заинтересоваться.Дополнительно можно еще назвать более громкое и запоминающееся имя, масштабные рекламные кампании и так далее, но в последнее время на эти хитрости потребитель обращает все меньше внимания, отдавая предпочтение отзывам владельцев тех или иных моделей оружия, их независимым тестам и опыту эксплуатации.Одним из самых ярких примеров среди современного оружия, когда копия стала популярнее оригинала, является хорватский пистолет HS2000 и его американская копия Springfield XD. Последний известен и среди отечественных любителей огнестрельного оружия, в частности среди спортсменов IPSC, которые не редко выбирают этот американский пистолет, несмотря на то, что Хорватия ближе, а копия ничем значительно не отличается от оригинала. То есть имеет место быть ситуация, когда более обширный рынок сбыта сделал копию популярнее оригинального пистолета.Пистолет HS2000 был разработан в 1999 году для вооружения армии и полиции Хорватии. В армейской среде оружие прижилось практически сразу, а вот правоохранительные органы до сих пор отдают предпочтение оружию чешского производства. Практически сразу после принятия HS2000 на вооружение армии, пистолет был предложен на экспорт. Так, оружие было замечено американской оружейной компанией Springfield Armory, которая сначала занялась распространением этого оружия на территории США привозя его из Хорватии, а в последующем и вовсе наладила выпуск оружия на месте под именем Springfield XD.Несмотря на то, что пистолет HS2000 кажется не самым интересным с точки зрения решений, которые используются в его конструкции, он получил популярность в первую очередь из-за своего качества, а также благодаря тому, что конструктор (Марко Вукович) использовал уже проверенные временем решения, которые в своей совокупности дали весьма неплохой результат.Автоматика пистолета построена по схеме использования энергии отдачи при коротком ходе ствола, запирание канала ствола происходит благодаря сцеплению прилива над патронником и окном для выброса стреляных гильз. Ударно-спусковой механизм пистолета ударниковый одинарного действия, то есть самовзвод при нажатии на спусковой крючок отсутствует.Для того чтобы обеспечить безопасное обращение с оружием в конструкции применены несколько решений, касающиеся «автоматического» предохранения от случайного выстрела. Внешне можно заметить только два таких решения. На спусковом крючке можно заметить клавишу, которая в своем нормальном положении препятствует движению спускового крючка назад. Правда с недавнего времени на некоторых вариантах этого пистолета данный элемент может отсутствовать. С тыльной стороны рукояти есть клавиша, которая блокирует шептало оружия. Помимо этого, дополнительно ударник остается заблокированным до того, как спусковой крючок будет выжат полностью. То есть, даже при выработке рабочей поверхности шептала, срыв ударника маловероятен, так как он остается заблокированным автоматическим предохранителем. Также присутствует блокировка ударника при незапертом канале ствола оружия.Помимо этих решений в конструкции оружия предусмотрены и другие, которые обеспечивают безопасность обращения с пистолетом. Так с тыльной стороны пистолета имеется небольшая деталь, которая выступает за пределы оружия, в случае если ударник взведен. Выбрасыватель пистолета также является индикатором патрона в патроннике.Совокупность таких решений кажется недостаточной для ношения оружия с патронном в патроннике, тем не менее, практика такого ношения оружия далеко не самая распространенная. Автоматических предохранителей, которые применены в конструкции оружия, вполне достаточно, чтобы пистолет оставался безопасным в тот короткий период времени, когда оружие готово к выстрелу или же в случае, когда владелец забыл освободить патронник от патрона.Отдельно стоит упомянуть и другие положительные качества конструкции оружия. Очень часто владельцами данного пистолета упоминается такая его черта, как весьма удобная рукоять, причем удобная как для рук с малым размером, так и с большим. Очевидно, что сделать рукоять универсальной явно невозможно, но конструкторам удалось найти такую форму, которая бы была удобна максимальному количеству людей, иначе эту особенность владельцы оружия не отметили бы. Также отмечают более мягкое восприятие отдачи при стрельбе, в сравнении с многими другими моделями. Объяснить это можно низкой посадкой ствола по отношению к рукояти пистолета, но в этом плане HS2000 не является рекордсменом, так что все относительно.Оригинальный пистолет HS2000 можно встретить в 4 вариантах, отличающихся только вместимостью магазина и используемым боеприпасом. Для варианта пистолета под патрон 9х19, вместимость магазина составляет 16 патронов. Для вариантов под боеприпасы .40S&W и .357SIG, благодаря идентичным диаметрам гильзы, вместимость магазинов одинакова и составляет 12 патронов. Достаточно интересным моментом в данном пистолете является то, что его вариант под патроны .45АСР имеет магазин в 13 патронов, при этом он удлиняет рукоять для удержания, видимо по вместимости магазина под данный боеприпас были какие-то отдельные требования.Для всех вариантов пистолета HS2000 можно привести следующие цифры. Общая длина пистолета равна 180 миллиметров, при длине ствола 102 миллиметра. Высота оружия 144 миллиметра, кроме варианта под патроны .45АСР. Толщина пистолета – 28,3 миллиметров. Масса оружия без патронов около 650 грамм.После того как производство оружия было налажено на территории США, компанией Springfield Armory, за работу взялись местные конструкторы. Из исходного оружия, которое сразу же было переименовано в Springfield XD, были сделаны варианты пистолетов с различными габаритами, но с идентичной конструкцией. Таким образом, спортсмены получили пистолет с удлиненным стволом, а так же появились компактные модели, которые производитель стал позиционировать, как оружие для самообороны. Можно с уверенностью говорить, что благодаря более обширному рынку сбыта конструкторы получили возможность незначительно модифицировать конструкцию оружия, что на территории Хорватии было бы бессмысленно, так как рынок оружия был бы значительно меньше. На данный момент американские конструкторы продолжают работу над пистолетом, в частности изменениям подвергается ударно-спусковой механизм, однако основа все равно остается хорватской.Второй конструкцией, которую рассмотрим и которая стала известной после ее повторения другим производителем, является чешский пистолет G2000, более известный под именем Zamorana. В данном случае, высокую популярность копии можно объяснить более запоминающимся именем, но, как мне видится, объясняется это совсем другой причиной. Обилие различных вариантов оружия от чешских производителей привело к тому, что многие модели оружия остаются неизвестными широкому кругу обывателей, в то время как о современном венесуэльском пистолете слышали все, так как оружие из Венесуэлы весьма редкое явление.Как понятно из названия, оружие обратно же было разработано в самом конце прошлого столетия, нужно сказать, что даже по нынешним меркам конструкция вполне конкурентоспособна, однако на рынке, в чешском варианте, она почему-то не прижилась, возможно, причина кроется в массивном внешнем виде пистолета, что не совсем соответствует действительности. Так или иначе, но из-за незначительного уровня продаж производство этого оружия было свернуто, а лицензия на производство была продана компании Cavim. Данный пистолет до сих пор стоит на вооружении армии и полиции Венесуэлы, помимо этого компания Cavim предлагает его на экспорт, но при обилии других более совершенных конструкций, особой популярностью это оружие не пользуется.Автоматика пистолета построена обратно же по схеме с использованием энергии отдачи при коротком ходе ствола оружия, запирание канала ствола осуществляется при взаимодействии прилива над патронником и окном для выброса стреляных гильз. Ударно-спусковой механизм пистолета курковый двойного действия.Безопасность обращения с оружием обеспечивается наружным переключателем предохранителя, который при включении разобщает шептало и курок, а помимо этого производит безопасный спуск курка. Дополнительно к этому имеется также автоматический предохранитель, который блокирует ударник пистолета до тех пор пока спусковой крючок не будет выжат до конца. В результате оружие получилось достаточно безопасным, даже при наличии патрона в патроннике при спущенном курке. Тем не менее, нельзя не отметить, что при значительном износе отдельных деталей ударно-спускового механизма нередки случаи случайных выстрелов при падении оружия. То есть пистолет остается безопасным только при условии постоянного контроля его износа. Плохо это или нет сказать однозначно сложно, так как такие же проблемы можно наблюдать у многих моделей оружия, а своевременное обслуживание и замена изношенных деталей вроде бы как само собой разумеющиеся процедуры. С другой стороны ресурс ударно-спускового механизма невелик, по современным меркам, и при частой ежедневной эксплуатации можно просто упустить момент, когда оружие станет небезопасным. В отдельных запущенных случаях можно также наблюдать и подобие автоматического огня вместо одиночных выстрелов, что хоть и редко, но присутствует.Именно небольшой ресурс ударно-спускового механизма (5-7 тысяч выстрелов) и его проблемы с надежностью при износе, быстрее всего, стали главными причинами почему пистолет не получил популярности в своем чешском исполнении, хотя сложно поверить в то, что чешские конструкторы изначально закладывали жесткую экономию на качестве материалов. Так или иначе, дешевизна и простота конструкции пистолета сделали его весьма подходящим для армии и полиции Венесуэлы с точки зрения экономии. Несмотря на постоянные отрицательные отзывы на это оружие такую же дешевую замену данному пистолету не нашли, хотя и были попытки перейти на продукцию бразильской компании Taurus, которые не увенчались успехом.В цифрах характеристики данного пистолета следующие. Общая длина пистолета 188 миллиметров, при этом длина ствола 102 миллиметра. Высота оружия 135 миллиметров при использовании магазина вместимостью 15 патронов 9х19, имеется информация о наличии магазинов вместимостью 21 патрон, что увеличивает высоту оружия. Толщина пистолета 33 миллиметра. Вес равняется 750 граммам без патронов.Если быть объективным, то при достаточно редком использовании такого оружия как пистолет в армии и полиции, Zamorana можно простить его небольшой рабочий ресурс и падение безопасности по мере эксплуатации. При условии контроля состояния оружия всех неприятностей можно избежать, однако, в армии или правоохранительных органах такой контроль очень редкое явление.Данные пистолеты несколько выделяются на общем фоне, так как они не совсем подходят под выбранную тему для статьи. Тем не менее, кое что в приведенных пистолетах можно с натяжкой подвести под превосходство копии над оригиналом.Изначально швейцарская компания ITM наладила выпуск копий чешских пистолетов CZ-75. В процессе производства в оружии менялись отдельные детали, которые, по мнению швейцарских оружейников, устарели. Так появились пистолеты ITM-84 и ITM-88. Эти пистолеты выпускались в нескольких калибрах и с разными длинами стволов, большой известности они не получили в виду своей не самой малой стоимости, в сравнении с другими пистолетами того времени. Однако высокая стоимость обуславливалась не менее высоким качеством данным пистолетов, вплоть до того, что оружие могло легко заткнуть за пояс всем известные CZ-75, что само по себе говорит о многом.В конце 80-х годов производством этого пистолета и его последующей модернизацией занялась другая швейцарская компания – Sphinx Systems Ltd. В процессе работы над пистолетом новым производителем оружие появилось несколько новых моделей, и был расширен список используемых в оружии боеприпасов, однако можно проследить практически полную схожесть, как минимум, между пистолетами ITM-88S и Sphinx 2000S.Отечественным любителям огнестрельного оружия пистолеты Sphinx стали хорошо известны благодаря своей популярности среди спортсменов IPSC. Помимо того, что оригинальные швейцарские пистолеты быстро завоевали себе место среди спортсменов, существует и отечественная версия этого оружия. Обозначили их именем Сфинкс, однако полностью отечественным данное оружие считать не следует, так как в России производится только сборка пистолетов из швейцарских комплектующих.Основой пистолета является система автоматики, построенная на принципе использования энергии отдачи при коротком ходе ствола оружия. Запирание канала ствола происходит при входе прилива над патронником в окно для выброса стреляных гильз. Ударно-спусковой механизм пистолета курковый, двойного действия. Помимо того, что существует несколько вариантов пистолетов Sphinx 2000, отличающихся своими габаритами и используемым боеприпасом, каждая модель еще может иметь несколько вариантов исполнения элементов управления оружием. Так, в первую очередь, нужно заметить, что есть полностью двухсторонние модели оружия, в которых даже рычаг затворной задержки продублирован с обеих сторон, что достаточно редкое явление. Оружие может быть оснащено переключателем неавтоматического предохранителя, который при включении блокирует шептало и курок, причем блокировка происходит как при взведенном курке, так и спущенном. Этот же переключатель может присутствовать в версии пистолета без неавтоматического предохранителя, в этом случае он отвечает за плавный спуск курка. Вне зависимости от варианта пистолета, в оружии всегда присутствует автоматический предохранитель, который блокирует ударник до того момента пока не будет нажат спусковой крючок, что исключает выстрел при срыве курка или при падении оружия.Главной же особенностью пистолета, которая может понравиться многим посетителям Военного обозрения, это то, что оружие полностью стальное, что негативно сказывается на его весе, который даже у компактной модели очень близок к отметке в 1000 граммов. Чтобы не приводить весь обширный список пистолетов с их массой и габаритами, просто отмечу, что существует компактная версия пистолета, компактная версия для использования магазинов от полноразмерной модели. стандартный вариант оружия и пистолет с удлиненным стволом и кожухом-затвором. Отдельно имеется вариант оружия под патрон .380АСР, в то время как все остальные выполнены под боеприпасы 9х19 или .40S&W.В начале двадцать первого века сложно представить себе оружие, которое бы производилось серийно, но при этом имело бы ресурс в десять раз меньше, чем у самых дешевых и низкокачественных конкурентов. Тем не менее, такое оружие существовало и что более странно до сих пор есть люди, которые с фанатичностью сектантов доказывают гениальность конструктора и его поделки. Речь идет о пистолете малоизвестном отечественному обывателю – Rohrbaugh R9. Этот малогабаритный пистолет спроектирован любителем оружия в частном порядке, а благодаря личному благосостоянию и знакомым, конструктору-самоучке удалось наладить выпуск этого оружия.Несмотря на то, что пистолет «провалился» практически сразу после демонстрации на одной из выставок оружия, его создатель не хотел прислушиваться ни к здравому смыслу, ни к советам со стороны, в том числе и пожеланиям потребителей. Как бы это смешно не звучало, но главной проблемой в оружии стала возвратная пружина, которая очень быстро теряла свой свойства, что приводило к задержкам при стрельбе в виде разорванных гильз, так как гильза слишком рано покидала патронник при выстреле. Изначально ресурс оружия был заявлен в 500 (да, именно в пятьсот, я не забыл нолик) выстрелов, после чего следовало заменить возвратную пружину для восстановления нормальной работы пистолета. Опыт эксплуатации оружия немногими владельцами показал, что даже 500 выстрелов это очень оптимистичный прогноз, на деле ресурс возвратной пружины заканчивался задолго до этой отметки. Пришлось снизить отметку до 200 выстрелов. То есть в пистолете после 200 выстрелов приходила в негодность одна из деталей.Можно предположить, что расчет был такой же, как у производителей недорогих принтеров, когда стоимость картриджа равняется половине стоимости принтера, только вот ни пистолет, ни возвратные пружины не были дешевыми. Так или иначе, но затея с производством этого оружия прогорела достаточно скоро, а права на производство пистолета были проданы компании Remington.Когда за дело взялись профессиональные оружейники, этот малогабаритный пистолет очень быстро был доработан и лишился всех недостатков. Новое оружие получило имя Remington RM380 и изначально не пользовалось спросом, что можно объяснить как недоверием к предшествующему пистолету, так и чередой неудачных моделей оружия от самой компании Remington. На данный момент оружие «распробовали» и пистолет занял свою нишу среди других моделей, позиционируемых как оружие для самообороны.Несмотря на то, что в оружии используется относительно слабый боеприпас .380АСР, при котором нормальную работу оружия можно было бы организовать и при свободном затворе, система автоматики построена по схеме с использованием энергии отдачи при коротком ходе ствола. Сделано это очевидно для того, чтобы максимально облегчить кожух-затвор, а следовательно и уменьшить общую массу оружия. Запирание канала ствола осуществляется при сцеплении выступа над патронником с окном для выброса стреляных гильз.Масса пистолета составляет 345 грамм без патронов. Его длина равняется 133 миллиметрам при длине ствола 73 миллиметра. Высота оружия – 93 миллиметра. Питается пистолет из отъемного однорядного магазина вместимостью 6 патронов .380АСР.Продолжить список пистолетов, копии которых стали известнее оригинального оружия, хочется весьма спорным утверждением для отечественного любителя огнестрельного оружия, однако против фактов не попрешь. Несмотря на то, что мы с вами уверены в том, что ТТ это один из самых известных пистолетов, в последнее время можно заметить что этот пистолет ассоциируют с оружием из Китая, Вьетнамом и так далее. Появились варианты оружия под более распространенный на западе патрон 9х19, что в значительной степени повлияло на популярность копий пистолета. Кроме того, в том же Вьетнаме копия ТТ до сих пор стоит на вооружении и предлагается на экспорт, правда особым спросом эта копия не пользуется, вернее сказать вообще не пользуется спросом. Так или иначе, но даже в США, где культ оружия в отдельных штатах можно выделять в отдельную религию, начали забывать советские корни ТТ, что можно наблюдать в видеороликах от молодых любителей оружия, говорящих о копии китайских пистолетов, в то время как в руках держат очередную копию ТТ. Так что, такими темпами, о советских корнях ТТ могут очень скоро забыть.Писать об особенностях конструкции пистолета Токарева занятие бессмысленное, так как что что, а эта конструкция известна всем, кто хоть немного интересуется огнестрельным оружием. Копии же пистолета ничем особенным не выделяются кроме большой разбежки по качеству и используемому боеприпасу.О чем действительно стоит сказать так это о том, что сам ТТ НЕ является копией никакого другого пистолета, с чем часто не соглашаются люди, которые не хотят до конца разбираться в вопросе, а ограничиваются только внешним осмотром и сравнением. Так что чуть-чуть повоюю с ветряными мельницами.Очень часто можно встретить неверное мнение о полной схожести ТТ и пистолета Браунинга М1903. Да действительно снаружи пистолеты весьма похожи, также похожи как два человека: две руки, две ноги, одна голова – полная идентичность! Однако даже без разборки оружия можно заметить ряд отличительных черт. В первую очередь нужно обратить внимание на элементы управления. У пистолета Браунинга имеется рычаг предохранителя с тыльной стороны рукояти. Стоит обратить внимание еще и на наличие переключателя предохранителя с левой стороны оружия, который также совмещает в себе и функцию затворной задержки, что весьма интересное решение, на мой взгляд.У пистолета М1903 нельзя без разборки оружия увидеть курок пистолета, так как он скрыт. Ударно-спусковые механизмы у обоих пистолетов одинарного действия, но их устройство совершенно отлично. Ну и главное, система автоматики оружия совершенно не схожа. В ТТ используется энергия отдачи при коротком ходе ствола, а у М1903 запирание канала ствола осуществляется только массой кожуха-затвора, то есть автоматика построена на свободном затворе.На своем собственном опыте убедился, что даже на такую аргументацию у сторонников того, что отечественного оружия не существует и все скопировано, есть свой ответ. Так в моем случае спор продолжился с упором на то, что существовал вариант другой вариант М1903, правда, даже упоминаний о таком варианте оружия никто нигде найти не мог.Как уже было отмечено ранее, в большинстве случаев популярность той ли иной модели пистолета обусловлена количеством выпускаемого оружия и его распространением. Нередко встречаются и ситуации, когда при воспроизведении той же конструкции благодаря более тщательному подбору материалов результат получается значительно лучше, что положительно сказывается на популярности того или иного пистолета. Громкое имя, время выхода на рынок — все это может сказаться на том, что копия оружия затмит оригинальную конструкцию, а иногда ситуацию в свои руки берет просто случайность.Разумеется, помимо пистолетов, существует масса примеров оружия, копии которого широко известны, а об оригинальных моделях мало кто слышал. Если эта тема интересна, то можно пройтись и по другим классам.