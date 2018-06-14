07:03 14 июня
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Эрдоган: Я предложил русским совместное производство С-500

Президент Турции дал интервью телеканалу TV24, в котором сообщил об ожиданиях от военно-технического сотрудничества с Москвой. Напомним, что накануне Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция «устала ждать» одобрения со стороны США поставок их систем ПВО-ПРО, а потому решила подписать выгодный контракт с Россией на российские кредитные средства. По словам главы Турции, Россия могла бы организовать кооперацию с турецкими компаниями по производству новейших зенитных ракетных комплексов.

Теперь Эрдоган уточняет, о каких комплексах идёт речь. По его словам, он предложил Российской Федерации начать совместную работу по сборке С-500 («Прометей»). О возможных параметрах такой кооперации президент Турции не сообщает.

Эрдоган: Я предложил русским совместное производство С-500



При этом Эрдоган сделал заявление относительно угроз со стороны США. Речь идёт об американском санкционном пакете CAATSA, который предполагает введение санкций против тех компаний, которые осуществляют военно-техническое взаимодействие с Российской Федерацией. Также Эрдоган отметил, что в НАТО пытаются убедить Турцию в том, что приобретаемые у РФ ЗРК С-400 не смогут интегрироваться в натовскую систему ПВО-ПРО.

Эрдоган:
А почему в таком случае интегрировать в систему ПВО НАТО в своё время смогли комплексы С-300 в Греции? Почему они молчат по этому поводу. У нашей промышленности есть свои потребности, и мы будем делать всё, чтобы их удовлетворить.


Напомним, что Греция является единственной страной НАТО, у которой есть российские ЗРК С-300. Турция может стать единственной страной НАТО, у которой будут ЗРК С-400.

В США на это заявляют, что это фактически равносильно тому, если бы Казахстан приобрёл американские Patriot, имея в виду партнёрство в НАТО и партнёрство в ОДКБ, которая (ОДКБ) , судя по всему, рассматривают как определённый противовес.

Использованы фотографии: MilitaryRussia.Ru
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Комментарии 21

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  1. Михаил177 (Михаил) Сегодня, 05:50
    Пускай янычар для начала Крым русским признает.
    Михаил177
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 05:54
      Ради вкусняшак он все признает, а потом резко даст заднюю -это же турки, они торгаши как и арабы! Пообещают с три короба, получат выгоду, и не сдержат своего слова. Либо вообще скажут "нас не так поняли "-и сьедут с базара! !!!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. Чертков Олег (Олег) Сегодня, 05:55
        Вот губы то раскатал турок
        Чертков Олег
        1. Овсень (Иван) Сегодня, 06:02
          А может уж сразу Звезду Смерти на паях сваяем? А чего мелочиться то? Так что да, раскатал губы не по детски султаша.,
          Овсень
          1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 06:21
            Игра на американских нервах, красная черта ещё далеко, можно и не такие кульбиты выкидывать.
            Неплохой
            1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 06:24
              Это заявление не для русских.
              Это для внутреннего употребления в НАТО laughing
              Shurik70
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 05:51
    Этого нам еще не хватило! !!А С600, когда разработаем, вообще, на халяву, в обмен на помидоры подарим туркам??? belay
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Я русский (Евгений Валерьевич) Сегодня, 05:57
      А вы сомневаетесь в кремлёвском либеральном режиме? Все на благо партнёров, лишь бы угодить и присесть за краешек их стола.
      Я русский
      1. demo (Ван) Сегодня, 07:03
        Не стоит смотреть на вещи с точки зрения белое-черное, холодное-горячее.
        Стоит посмотреть как ваше отношение к предмету (или к теме) отражается на самой теме.
        Что сказал Эрдоган?
        Что он предложил русским выпускать С 500 Прометей совместно.
        А Прометей готов в окончательном варианте?
        И каков он окончательный вариант?
        А закон запрещающий передавать технологии новейших разработок пока в России не отменили?
        И любая система, хоть наступательная, хоть оборонительная, у нас выпускается в двух вариантах - для себя и на продажу.
        Техническая мысль в принципе идет в одном направлении.
        И сказать что мы изготовили вооружение, которое в принципе не похоже на образцы конкурентов и врагов - это расписаться в собственном невежестве.
        Все и у всех однотипно.
        Любая система через 3-5-7 лет становиться устаревшей.
        Таковы темпы прогресса.

        А Реджеп Таипович режет подметки вместе со стельками сразу же и у в всех.
        Попугать НАТО. Понервировать США.
        Показать собственному электорату свою крутость и независимость.
        А нам надо поддерживать в нем уверенность в том, что мы сирые и убогие его кульбиты во внешней политике за чистую политику воспринимаем.
        Такие эквилибристы все равно совершают один роковой шаг.
        Проверено временем.
        Постоянный риск притупляет чувство опасности.
        Вчера все сложные трюки проходили под аплодисменты, а сегодня уже лежит груда мяса, костей в луже собственной крови.
        Занавес.
        demo
  3. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 06:01
    решила подписать выгодный контракт с Россией на российские кредитные средства
    feel Как это всё знакомо.Ну теперь ещё С-500 готовы на наши деньги у себя производить wassat А в замен совместно наверное у них на наши деньги помидоры по видимому выращивать предложат. laughing
    Наблюдатель2014
    1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ (ЛЕВ) Сегодня, 06:35
      А почему бы сразу не предложить совместное пользование ядерной кнопкой?
      ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
  4. Vard Сегодня, 06:11
    А чего вы хотите... Пора бы уже понять просто так с нами дел ни кто иметь не будет... Тем более турки... С которыми Россия ... Вспомните историю... Воевала несколько сот лет...
    Vard
  5. SarS ( Руслан) Сегодня, 06:18
    Новые друзья России что Турция, что Израиль - веселые ребята, логике не поддаются, какой фокус вытворят - не извенстно.
    SarS
  6. Mimohod (Михаил) Сегодня, 06:24
    турецкие аппетиты безграничны,не успели С-400 еще закупить,подавай уже С-500,да и вообще в два горла едят,еще и F-35 хотят...,пора определится а то жадность султана погубит....
    Mimohod
    1. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 06:37
      А давайте туркам S-700 "Nakosy Vikusy" по-обещаем !? На выгодных условиях: "Как только,так сразу" !
      Nikolaevich I
  7. top_war_shit (Евлампий) Сегодня, 06:25
    Губу раскатал все покупает в кредит еще и выпендривается, пусть бабки в перед платит за АЭС
    top_war_shit
  8. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 06:41
    Пусть Эрдоган из НАТО выйдет,проведёт референдум и в состав России войдёт,а там и ядерной державой станет.А вообще туркам верить нельзя,я бы им и с 400 не продавал,100% отдадут один комплекс на изучение американцам.
    Yak28
    1. Я русский (Евгений Валерьевич) Сегодня, 06:44
      Цитата: Yak28
      проведёт референдум и в состав России войдёт

      нет уж, спасибо! 80,1 млн. мусульман с их единством.....что - то вы погорячились с таким предложением.
      Я русский
  9. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 06:48
    Народ, пора бы уж перестать обращать внимания на этого турецкого массовика-затейника, ну ляпнул предложил, он может предложить и новый "Буран" вместе выпускать и дай Бог ему здоровье. Заметил особенность - у нас русских обострённое чувство справедливости и ранимости. Комрады, нынче политика мировая такая что все друг друга на понт проверяют, а мы прислушиваемся до сих пор и единственные слово держим. Сейчас ничего не имеет значения, кроме денег, а деньги(аванс) Эрдогашка за урезанные четырёхсотки Рособоронэкспорту перечислил ещё в начале года(при этом первые с-400 получит в лучшем случае в середине 2019-го) - вот и всё, остальное вода. Кредит краткосрочный, фактически последний комплекс поставят когда и оставшиеся бабки заплатит, а дальше пусть катится ко всем шайтанам.
    Сармат Саныч
  10. lopvlad (rr) Сегодня, 07:00
    Я предложил русским совместное производство С-500


    а также ракет "Сармат".С-500 это система ПРО а дальность его такова что продажа его как впрочем и С-400 в неурезанном по дальности варианте на международном рынке под запретом.
    lopvlad
  11. Nix1986 (Никита) Сегодня, 07:03
    Если этот фейк сбудется, то мы ничем не лучше украинцев, продававших технологии Китаю по дешевке.
    Nix1986
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