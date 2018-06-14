Эрдоган: Я предложил русским совместное производство С-500

А почему в таком случае интегрировать в систему ПВО НАТО в своё время смогли комплексы С-300 в Греции? Почему они молчат по этому поводу. У нашей промышленности есть свои потребности, и мы будем делать всё, чтобы их удовлетворить.

Президент Турции дал интервью телеканалу TV24, в котором сообщил об ожиданиях от военно-технического сотрудничества с Москвой. Напомним, что накануне Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция «устала ждать» одобрения со стороны США поставок их систем ПВО-ПРО, а потому решила подписать выгодный контракт с Россией на российские кредитные средства. По словам главы Турции, Россия могла бы организовать кооперацию с турецкими компаниями по производству новейших зенитных ракетных комплексов.Теперь Эрдоган уточняет, о каких комплексах идёт речь. По его словам, он предложил Российской Федерации начать совместную работу по сборке С-500 («Прометей»). О возможных параметрах такой кооперации президент Турции не сообщает.При этом Эрдоган сделал заявление относительно угроз со стороны США. Речь идёт об американском санкционном пакете CAATSA, который предполагает введение санкций против тех компаний, которые осуществляют военно-техническое взаимодействие с Российской Федерацией. Также Эрдоган отметил, что в НАТО пытаются убедить Турцию в том, что приобретаемые у РФ ЗРК С-400 не смогут интегрироваться в натовскую систему ПВО-ПРО.Эрдоган:Напомним, что Греция является единственной страной НАТО, у которой есть российские ЗРК С-300. Турция может стать единственной страной НАТО, у которой будут ЗРК С-400.В США на это заявляют, что это фактически равносильно тому, если бы Казахстан приобрёл американские Patriot, имея в виду партнёрство в НАТО и партнёрство в ОДКБ, которая (ОДКБ) , судя по всему, рассматривают как определённый противовес.