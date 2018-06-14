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Украинский генерал: Путин не уступит Донбасс до президентских выборов на Украине

Издание «Апостроф» публикует интервью с украинским генерал-лейтенантом (ветераном службы внешней разведки) Василием Богданом, выступающим сегодня в качестве эксперта по вопросам безопасности. Интервью, как нетрудно догадаться, посвящено вопросу Донбасса и «действиям России». По словам украинского генерала, в конечном итоге Владимиру Путину «придётся идти на уступки по Донбассу». При этом Богдан уверен, что уступок не будет ни к парламентским, ни к президентским выборам на Украине.

Богдан:
Механизмы выполнения решений международных судов существуют. Это мы видим на примере энергетической ситуации. В нескольких странах суды уже арестовали собственность" Газпрома ". Тому есть правовые механизмы, чтобы поставить на место страну, которая плюет на нормы международного права. В России существует верховенство её законодательства над международным правом, но санкции возвращают путинский режим в рамки.


Украинский генерал: Путин не уступит Донбасс до президентских выборов на Украине



По словам г-на Богдана, в конечном итоге эти санкции и заставят Россию вернуться в международное правовое поле.

Странно, что украинский генерал ничего не вспомнил о недавнем заявлении главных «друзей» майданной Украины – властей США. А в заявление высказывалась мысль о том, что американские законы превыше законов международных. Собирается ли г-н Богдан возвращать США в международное правовое поле?

На этом фоне стало известно, что министры иностранных дел Нормандской четвёрки не нашли точек соприкосновения в вопросе формата введения миротворческой миссии на Донбасс.

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль:
Концепта в Нормандском формате по миротворческой миссии нет, конечно, понятно, что нет и консенсуса по этому вопросу.

Использованы фотографии: gazeta-margust.ru
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Комментарии 8

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  1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 06:10
    Почему у всех украинских политиков, депутатов и министров рыла дегенератов и слабоумных? Взять что этого хенерала, что Турчинова, что Порошенко, что Чугункина, что Шкиряка, что Геращенко, что Руслана, что Савченко.
    Кот_Кузя
    1. Vard Сегодня, 06:12
      Видно в понедельник их мама родила... Что бы они не делали... Не идут дела...
      Vard
      1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 06:18
        Лысый мелит чепуху, успокаивают себя как могут.
        Неплохой
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:18
    А ведь верно-национальные законы выше международных...На заметку некоторым...А то что говорят "бывшие"...Да какая разница.Лавры Ванги не дают покоя.
    210окв
  3. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:32
    Путин не уступит Донбасс
    Хоть это до них дошло !
    Uncle Lee
  4. Ванёк (Иван) Сегодня, 06:36
    Путин не уступит Донбасс до президентских выборов на Украине

    А это смотря кого выберут.

    hi
    Ванёк
  5. inkass_98 (Юрий) Сегодня, 06:47
    Х-хоспидя, экспертов этих развелось как собак. В кого ни плюнь - эксперт. Т.е., если у человека нет конкретного дела, то он в иксперды подается сразу. И тут же становится огромным авторитетом в колбасных обрезках и прочих занимательных вещах, к нему бегут журнализды-корреспонденты с целью выяснить его единственно верное мнение по высосанному из пальца вопросу.
    З.Ы. И чо я не иксперд-то? Я же всего 20 лет своим делом занимаюсь, что я могу в нем понимать...
    inkass_98
  6. ibn.shamai (Ваня и медведь.) Сегодня, 06:54
    Так и после выборов не уступит!
    tongue
    ibn.shamai
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