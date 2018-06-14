Украинский генерал: Путин не уступит Донбасс до президентских выборов на Украине

Механизмы выполнения решений международных судов существуют. Это мы видим на примере энергетической ситуации. В нескольких странах суды уже арестовали собственность" Газпрома ". Тому есть правовые механизмы, чтобы поставить на место страну, которая плюет на нормы международного права. В России существует верховенство её законодательства над международным правом, но санкции возвращают путинский режим в рамки.

Концепта в Нормандском формате по миротворческой миссии нет, конечно, понятно, что нет и консенсуса по этому вопросу.