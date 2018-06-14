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Украинский генерал: Путин не уступит Донбасс до президентских выборов на Украине
Издание «Апостроф» публикует интервью с украинским генерал-лейтенантом (ветераном службы внешней разведки) Василием Богданом, выступающим сегодня в качестве эксперта по вопросам безопасности. Интервью, как нетрудно догадаться, посвящено вопросу Донбасса и «действиям России». По словам украинского генерала, в конечном итоге Владимиру Путину «придётся идти на уступки по Донбассу». При этом Богдан уверен, что уступок не будет ни к парламентским, ни к президентским выборам на Украине.
Богдан:
По словам г-на Богдана, в конечном итоге эти санкции и заставят Россию вернуться в международное правовое поле.
Странно, что украинский генерал ничего не вспомнил о недавнем заявлении главных «друзей» майданной Украины – властей США. А в заявление высказывалась мысль о том, что американские законы превыше законов международных. Собирается ли г-н Богдан возвращать США в международное правовое поле?
На этом фоне стало известно, что министры иностранных дел Нормандской четвёрки не нашли точек соприкосновения в вопросе формата введения миротворческой миссии на Донбасс.
Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль:
Богдан:
Механизмы выполнения решений международных судов существуют. Это мы видим на примере энергетической ситуации. В нескольких странах суды уже арестовали собственность" Газпрома ". Тому есть правовые механизмы, чтобы поставить на место страну, которая плюет на нормы международного права. В России существует верховенство её законодательства над международным правом, но санкции возвращают путинский режим в рамки.
По словам г-на Богдана, в конечном итоге эти санкции и заставят Россию вернуться в международное правовое поле.
Странно, что украинский генерал ничего не вспомнил о недавнем заявлении главных «друзей» майданной Украины – властей США. А в заявление высказывалась мысль о том, что американские законы превыше законов международных. Собирается ли г-н Богдан возвращать США в международное правовое поле?
На этом фоне стало известно, что министры иностранных дел Нормандской четвёрки не нашли точек соприкосновения в вопросе формата введения миротворческой миссии на Донбасс.
Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль:
Концепта в Нормандском формате по миротворческой миссии нет, конечно, понятно, что нет и консенсуса по этому вопросу.
Использованы фотографии: gazeta-margust.ru
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