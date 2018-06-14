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Против повышения пенсионного возраста подавляющее большинство граждан

Исследовательский центр «Ромир», как сообщает информационная служба РИА Новости, провёл социологический опрос на предмет изучения отношения россиян к возможности повышения пенсионного возраста. Данные публикуются сегодня – когда российское правительство собралось обсуждать конкретные параметры возможной пенсионной реформы.

В итоге оказалось, что инициатива о повышении пенсионного возраста оказалась самой непопулярной инициативой властей за последние годы. По данным «Ромира», инициативу о повышении пенсионного возраста не одобряют 92% россиян. Речь идёт об озвученных ранее параметрах пенсионной реформы, когда мужчинам возраст предложили повысить до 65 лет, женщинам – до 63-х.

Соответственно поддержали инициативу лишь 8% опрошенных.


Против повышения пенсионного возраста подавляющее большинство граждан


Обращает на себя внимание тот факт, что наибольшее число «понимающих необходимость повышения планки пенсионного возраста» - среди молодёжи в возрасте до 24 лет. Однако и в этой возрастной группе таковых откровенно не много: около 12 процентов.

По данным «Ромира», около трети опрошенных россиян считают, что правительству стоит задуматься о снижении пенсионного возраста для мужского населения России. Усреднённое предложение – 57-58 лет. С предложением по повышению пенсионного возраста для мужчин согласны лишь 5 процентов респондентов.

За сохранение нынешних планок возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин в России выступили 58% и 61% участников опроса соответственно.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:24
    А то разве волнует "наше" правительство?Воровать не надо,и в пенсионном фонде будут деньги.
    210окв
    1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 06:29
      Передышку хотят себе устроить, устали. Ох, тяжёлая это работа из болота тянуть бегемота.
      Неплохой
  2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:26
    Сегодня медведевское правительство увеличит пенсионный возраст, дума утвердит единоглассно, а вот что скажет добрый царь ?
    Uncle Lee
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:29
      Владимир,"добрый царь" уже ответил на тот вопрос,полностью убрав из своего ответа термин "повышение пенсионного возраста".."Необходимо повысить благосостояние народа"
      Цитата: Uncle Lee
      Сегодня медведевское правительство увеличит пенсионный возраст, дума утвердит единоглассно, а вот что скажет добрый царь ?
      210окв
      1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:35
        Дмитрий ! Вы не один такой зоркий ! Я это тож засёк. И остальной наблюдательный народ ! hi
        Uncle Lee
    2. Шурале (Шурале) Сегодня, 06:42
      Добрый царь скажет что доволен работой правительства, уже проходили...
      Шурале
  3. aristok (Павел) Сегодня, 06:36
    Обещал баклан ставриде, что устроит в лучшем виде.
    aristok
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 06:42
      Цитата: aristok
      Обещал баклан ставриде, что устроит в лучшем виде.

      сравните продолжительность жизни в РФ в 2005 и в 2018гг. Это "две большие разницы". Например у нас пенсия начинается у мужчин с 67, а у женщин с 64 лет.
      Арон Заави
      1. aristok (Павел) Сегодня, 06:44
        Цитата: Арон Заави
        сравните продолжительность жизни в РФ в 2005 и в 2018гг. Это "две большие разницы". Например у нас пенсия начинается у мужчин с 67, а у женщин с 64 лет.

        О, религиозные мракобесы с ближнего востока подтянулись своих поддержать
        aristok
      2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 06:52
        Арон hi перефразируя слова кличко "лишь немногие доживают до этого времени "!!!То есть, проблема не в пенсии, а возможности до нее дожить, ибо власти делают многое, чтобы нас стало меньше в мире этом! !!
        ДРЕВНЕЙШИЙ
  4. Шурале (Шурале) Сегодня, 06:41
    При повышении лет выхода на пенсию не до 65 будут работать мужчины а их будут увольнять в 55 и они остальные 10 лет будут влачить нищенское существование и, если кто доживет, получат такую же нищенское пенсию, так как десять лет не работали, ВОТ ГДЕ КРОЕТСЯ ЭКОНОМИЯ!!!
    Шурале
  5. sxfRipper (Александр) Сегодня, 06:43
    По факту - а работать-то некому! Не скажу за всю Россию, московский я, сорри... Так вот мало кто хочет идти в токари-слесари-водители, в основном мечтают о сытой жизни офисного планктона, который, как известно, прибавочную собственность жрёт, а не создаёт. Причины - разные. В том числе и зарплата. И престиж (понты - если своим именем назвать). И ещё много чего.
    Судя по СМИ в остальной России (за вычетом городов-миллионников) с рабочими местами большие проблемы. А повысить пенсионный возраст намного проще, чем "создать 25 миллионов новых высокотехнологичных рабочих мест "(ЕМНИП Медведев сказал именно так).
    И проблема гастарбайтеров - не толераст я. Пока не возьмут за задницы работодателей, нанимающих гастов за копейки и делающих на этом хорошие бабки за счёт экономии фонда зарплаты, толку не будет, как ни парься. А чтобы взять их за пятые точки необходимо реально действующее законодательство прямого действия, а не словоблудия, кои пачками выпекает госдума с подачи соответствующих заинтересованных лиц.
    sxfRipper
    1. Я русский (Евгений Валерьевич) Сегодня, 06:55
      Цитата: sxfRipper
      Пока не возьмут за задницы работодателей, нанимающих гастов за копейки и делающих на этом хорошие бабки за счёт экономии фонда зарплаты,

      надо "за задницы брать" не работодателей, а банки, ЦБ и того кто определяет кредитно-денежную политику, потому что работодатель нуждается в дешевых деньгах(кредитах) для своей работы. А так работодатель стоит перед выбором - платить % в банк или официально платить з/п и все отчисления. Что получается на практике, я думаю, вы сами знаете.
      Я русский
  6. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 06:43
    Увеличение пенсионного возраста вещь весьма не популярная, поэтому ее и перенесли на после президентских выборов. Но это неизбежное зло. Последствия отношения граждан в 90-х и 00-х к необходимости обеспечить рождение 2-х и более детей в семье. Появился провал между поколениями среди молодых и работоспособных. Вопрос подняли чуть заранее. Максимальная "отдача" от эгоизма наших граждан, тех самых пенсионеров, которым срок ухода на пенсию увеличат, наступит лет через 5. Увеличение пенсионного возраста на 3 года - фигня. Другой вопрос, что государство должно будет гарантировать гражданам трудоустройство в предпенсионный возраст с зарплатой, перекрывающей пенсию по старости. А этого нет и не вижу движения в этом направлении - вот это очень плохо.
    Alex-a832
    1. Шурале (Шурале) Сегодня, 06:49
      Они должны были обеспечить рост экономики России за прошедшие 20 лет, срок огромный, могли уложиться, но они нахрена этим не занимались и теперь предлагают экономить, но любой бизнесмен тебе скажет, если фирма начинает экономить, то это начало конца...
      И ещё, в любой фирме, если директор и его команда за год дали отрицательные показатели роста - его выгоняют с треском, это правило распространяется на все - кроме российского правительства, эти могут не развивать страну десятилетиями и глава страны ИМИ ПО ПРЕЖНЕМУ ДОВОЛЕН!!!!!!!!!!!!!!
      Шурале
  7. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 06:45
    Самый удобный вариант для государства, чтобы рабочий отработал до пенсии и сдох.И не надо ему ничего платить,не надо лечить.
    Yak28
  8. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 06:49
    Пенсию и так платят формально 150-200 долларов - это скорее нищенское пособие. Хотят лишить и этого.
    Получается, что Королевство Саудовская Аравия более "демократическое" и "социальное" государство. Остается гордится, что формально мы ещё пока "республика".
    samarin1969
    1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 07:00
      "Российская Федерация - социальное государство" - Статья 7, Конституции России.
      Uncle Lee
  9. Герман 4223 (Александр) Сегодня, 06:54
    Это просто финиш ,22% от суммы заработной платы, каждый месяц на мероприятие до которого и так дожить трудно,а станет просто невозможно, лутше дайте мне эту сумму в зарплату.
    Герман 4223
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 06:57
    Цитата: Арон Заави
    сравните продолжительность жизни в РФ в 2005 и в 2018гг.

    -------------------
    А что там сравнивать? Вот заслать ваших с теплых морей в солнечный Магадан и начнем сравнивать. Это Скворцова взяла небольшой отрезок, полгода, где случайно продолжительность жизни оказалась 72,5 года и стала делать оглушительные выводы. Впрочем, все это специально делается,пока народ "болеет за сборную". На кол надо гаранта и его так называемое правительство, которое озабочено спасением еврейско-кипрских олигархов, а не народом российским.
    Altona
  11. Nix1986 (Никита) Сегодня, 07:00
    Все мы понимаем, что проблема то не в том, что работать дольше, а в том, что до этого возраста с нашей медициной доживет лишь малая часть, и на работу уже за 50 проблема устроиться, соответственно будешь без работы. Ну а в угоды гос. пропаганды статистика если надо нарисует и средний срок жизни в 90-80 и что работы за 50+ валом.
    Nix1986
  12. bsk_mna54 (Ник) Сегодня, 07:00
    Не с того начал Путин. То, что он далек от экономики-не делает ему чести. Люди поверили в его предвыборные обещания поднять уровень экономики и соответственно жизни, но либерастическая жила президента не способна на прогресс. Опять идут словоблудия, опять угода олигархату, как прежде Путин будет усыплять народ своими личными "победами", "полупобедами", тем, как он заботится о народе. А все делает обратное: грабит экономику, недра (чем будет жить молодое поколение?), свои прожекты на 8-ли 10 триллионов рублей берет из пенсий народа, из доходов трудящихся, а вот олигархат, который живет за бугром, который и не является даже гражданином России (официально может и имеет паспорт РФ), не трогает, себя любимого жалко, вдруг кто-то из типа абрамовичей плохо скажет о Путине, тогда ему "позора" не обобратся от олигархов.
    Вывод: Путин слил страну (представляю, как будут радоваться над словом "слил") перед олигархатами, не пора ли ему вообще стать министром иностранных дел, это у него хорошо получается, а вот президентом должен быть человек, способный развивать страну в таких сложных условиях, при которых все государства отказываются сотрудничать с Россией из-за ненадежного партнера в экономике (продажа сырья- это разбазаривание богатств страны).
    bsk_mna54
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