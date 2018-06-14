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Против повышения пенсионного возраста подавляющее большинство граждан
Исследовательский центр «Ромир», как сообщает информационная служба РИА Новости, провёл социологический опрос на предмет изучения отношения россиян к возможности повышения пенсионного возраста. Данные публикуются сегодня – когда российское правительство собралось обсуждать конкретные параметры возможной пенсионной реформы.
В итоге оказалось, что инициатива о повышении пенсионного возраста оказалась самой непопулярной инициативой властей за последние годы. По данным «Ромира», инициативу о повышении пенсионного возраста не одобряют 92% россиян. Речь идёт об озвученных ранее параметрах пенсионной реформы, когда мужчинам возраст предложили повысить до 65 лет, женщинам – до 63-х.
Соответственно поддержали инициативу лишь 8% опрошенных.
Обращает на себя внимание тот факт, что наибольшее число «понимающих необходимость повышения планки пенсионного возраста» - среди молодёжи в возрасте до 24 лет. Однако и в этой возрастной группе таковых откровенно не много: около 12 процентов.
По данным «Ромира», около трети опрошенных россиян считают, что правительству стоит задуматься о снижении пенсионного возраста для мужского населения России. Усреднённое предложение – 57-58 лет. С предложением по повышению пенсионного возраста для мужчин согласны лишь 5 процентов респондентов.
За сохранение нынешних планок возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин в России выступили 58% и 61% участников опроса соответственно.
В итоге оказалось, что инициатива о повышении пенсионного возраста оказалась самой непопулярной инициативой властей за последние годы. По данным «Ромира», инициативу о повышении пенсионного возраста не одобряют 92% россиян. Речь идёт об озвученных ранее параметрах пенсионной реформы, когда мужчинам возраст предложили повысить до 65 лет, женщинам – до 63-х.
Соответственно поддержали инициативу лишь 8% опрошенных.
Обращает на себя внимание тот факт, что наибольшее число «понимающих необходимость повышения планки пенсионного возраста» - среди молодёжи в возрасте до 24 лет. Однако и в этой возрастной группе таковых откровенно не много: около 12 процентов.
По данным «Ромира», около трети опрошенных россиян считают, что правительству стоит задуматься о снижении пенсионного возраста для мужского населения России. Усреднённое предложение – 57-58 лет. С предложением по повышению пенсионного возраста для мужчин согласны лишь 5 процентов респондентов.
За сохранение нынешних планок возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин в России выступили 58% и 61% участников опроса соответственно.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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