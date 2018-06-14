Турецкие ВВС должны получить первый F-35 через неделю. Конгресс США против

В программе F-35 традиционно проводится церемония закрепления каждого самолёта для США или международного заказчика. Церемония закрепления первого самолета F-35 за Турцией запланирована на 21 июня. Затем самолёт отправится на авиабазу Люк, штат Аризона, где турецкие летчики присоединятся к учебной команде F-35A.

Наше предпочтение заключается в том, чтобы они не приобретали у России С-400, но Турция – суверенная страна, и она рассматривает все возможности для повышения своей безопасности.