11:28 14 июня
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Турецкие ВВС должны получить первый F-35 через неделю. Конгресс США против

В конгрессе США обсуждают вопрос о том, «что делать с Эрдоганом», который упорно не желает отказываться от приобретения у России ЗРК С-400, а теперь ещё и предлагает Москве кооперацию по С-500. А пока в конгрессе ищут методы давления, в компании Lockheed Martin заявили о том, что уже 21 июня будет реализована программа первого самолёта 5-го поколения F-35 для ВВС Турции.

Из интервью пресс-секретаря американской компании порталу Defense News:
В программе F-35 традиционно проводится церемония закрепления каждого самолёта для США или международного заказчика. Церемония закрепления первого самолета F-35 за Турцией запланирована на 21 июня. Затем самолёт отправится на авиабазу Люк, штат Аризона, где турецкие летчики присоединятся к учебной команде F-35A.





В то же время американские сенаторы на этой неделе готовятся проголосовать за меры, которые бы запретили передавать Турции право собственности на F-35. При этом рассматривается и вопрос по исключению Турции из программы F-35. В Вашингтоне опасаются того, что Россия через Турцию получит технологии американского истребителя пятого поколения и будет их использовать для создания собственных аналогов истребителей и для совершенствования зенитных ракетных комплексов.

В то же время в Пентагоне заявили, что понимают желание Анкары купить и F-35, и С-400.

Представитель департамента обороны Европы и НАТО Томас Гоффус:
Наше предпочтение заключается в том, чтобы они не приобретали у России С-400, но Турция – суверенная страна, и она рассматривает все возможности для повышения своей безопасности.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/thef35
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Комментарии 31

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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 06:55
    Трамп выкрутится, методом шантажа и уговоров, будет и ф35, и С400 у турок! !!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Vard Сегодня, 07:27
      Жду с нетерпением когда турки проведут учебный бой между С-400 и F-35...
      Vard
      1. Комментарий был удален.
      2. Вендиго (Андрей) Сегодня, 07:39
        Цитата: Vard
        Жду с нетерпением когда турки проведут учебный бой между С-400 и F-35...

        Ну "учебный бой" f-16 v/s су-24 они уже провели... может и тут чего замутят hi
        Хотя думаю вряд ли... по своему стрелять не то что по чужому..
        Вендиго
        1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 07:54
          Цитата: Вендиго
          Хотя думаю вряд ли... по своему стрелять не то что по чужому..

          Зачем стрелять? Отработать захват и ведение цели вполне достаточно.
          Alex-a832
          1. Вендиго (Андрей) Сегодня, 09:04
            Цитата: Alex-a832
            ачем стрелять?

            Возможно я просто не понял смысл его комента... Предположил самый злобный вариант.
            Вендиго
      3. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 07:54
        Провести то проведут, только потом торговля начнется с Россией и США, - кого же победителем объявить?
        Кто больше заплатит, того и система круче. hi
        Но все эти придумки из пальца высосаны. У Греции давно С300 есть и что-то не слышно, чтобы натовцы на этом комплексе "невидимость" своиз самолетов тестировали.
        Rostislav
      4. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:56
        С языка снял!
        Плюс, однозначно. good
        сибиралт
    2. MPN (Павел) Сегодня, 10:33
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Трамп выкрутится, методом шантажа и уговоров, будет и ф35, и С400 у турок! !!

      Вот через недельку и поглядим... yes
      MPN
  2. Комментарий был удален.
    1. Вендиго (Андрей) Сегодня, 07:46
      Угу..Я сам офигеваю...Как только его тут на сайте местные "эксперты" не поносили , мол и не стреляет и не летает.... да и вообще скоро вся Америка развалится из за этого самолета (да было и такое), сколько раз смерть всему проекту предрекали - а его берут все больше и больше... Что то не котируется в мире мнение патриотов из России, но это конечно же с миром что то не так...... wassat
      Вендиго
  3. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 07:01
    Нам бы тоже такой самолет не помешал. ПАК ФА массово мы увидим в войсках только в 2030-х, если вообще увидим.
    Гаргантюа
    1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 07:11
      "Не падайте духом, поручик Голицын,
      Корнет Оболенский, налейте вина." hi
      Неплохой
    2. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 07:58
      Цитата: Гаргантюа
      Нам бы тоже такой самолет не помешал.

      Только для того, чтобы изучить вражеские технологии и разработать меры противодействия, а также взять полезное для своих, более продвинутых разработок. И только для этого.
      Alex-a832
      1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 08:13
        Не знаю как на экспортных вариантах, но на родных Ф-35, поставляющихся в армию США, стоит оочень продвинутое программное обеспечение, позволяющее уже сегодня реализовать концепцию сетецентрической войны, о котором наша армия может только мечтать. А, между тем,за такими системами - будущее. И тот, у которого их не будет, будет обречен на поражение в войнах будущего.
        Гаргантюа
      2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:21
        Рассуждаеш как ракетчик!
        Привет Алексей soldier
        В принципе, эт всё правильно, изучать технику заглавного противника. Они ж наш Миг 25 изучали, когда получили его в лапки загребущие! Да и потом, всё что смогли у наших бывших "друзей" закупали! Только такая беда, этот самолёт, эт прежде всего система в связке много чего ещё, что вокруг него организовано, понастроено должно будет! Так что инфа в очень усечённом виде может получиться .... хотя, скорее всего, эт будут не исполнимые хотелки и с нашей стороны тож!
        Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 08:13
        концепцию сетецентрической войны И тот, у которого их не будет, будет обречен на поражение в войнах будущего.

        Хотелки, мечталки ... так и до бредовых фантазий дойти недолго.
        Модное слово нашли и размазывают везде и всюду. Такое было уже не раз и прокатывало только когда конкистадоры с туземцами воевать зачинали! Так мир изменился, конкистадорами себя считать некоторые хотят, только за туземце уж совсем не многие до сих пор играют! Вот такой он мир теперь!
        rocket757
        1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 10:30
          Цитата: rocket757
          Рассуждаеш как ракетчик!

          Виктор, привет! hi
          Скорее просто, как здравомыслящий человек. Даже и не думаю, что мы могли бы выжать из образца хоть 50% технологий. Тут нужна КД в полном объеме, не только на планер, но и на начинку. Но однозначно был бы полезен.
          По поводу сетецентрической войны тоже позабавило. На каждый хитрый суперкомпьютер стоимостью многие миллионы баксов находится лом за 200 рублей и это аксиома.
          Alex-a832
          1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:39
            Лом это радикально, конечно, но в чём прикол большинства новомодной техники? На неё всегда найдётся противодействие из той же дистанционной категории, глюк заслать, который по затратам не дороже того же лома!
            Понятно, что спецы нужны, хакеры которые, на подготовку которых кучу денег и времени затратить нужно .... но ведь это не одноразовый продукт, много летнего и многоразового применения! Впрочем, лом тож при воздействии на любой суперкомпьютер не шибко пострадает!
            rocket757
            1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 10:55
              Цитата: rocket757
              Лом это радикально, конечно,

              laughing Ну, я под ломом имел в виду не предмет, как таковой, а принцип, в том числе и то, что ты указал, хотя и ломами мы работать умеем... lol
              Alex-a832
  4. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 07:20
    Интересно, турки дадут нашим в 35ом покопаться?
    WATCH_OFFICER
  5. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 07:21
    его будут ласково называть "Фу-Тур"..
    Злой 55
  6. паниковский (Михаил Самуэлевич Паниковский) Сегодня, 07:27
    А Эрдоган-то, наш Реджеп Тайипович, малый не промах! Ему и С-400, и Ф-35, на С-500 губу раскатал. А рожа не треснет от такого-то количества дефицитного добра? what
    паниковский
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:49
      Нет , не треснет . Эрдоган прекрасно понимает что независимо от того как закончится вся эта катавасия - Турция останется в плюсе . А уж кто останется в минусе ему глубоко фиолетово .
      bouncyhunter
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:54
        Думаю, нам то не должно быть фиолетово! В части, которая нас касается?
        Привет Паш soldier
        Вот такой он "друг", это Сэ-э-ултан Эрдоган!
        Восток дело тонкое, с чего то говорят .... а тут всё плоско и понятно, играет на конкуренции и тянет выгоду конкретно на себя, МОЛОДЕС!!!
        rocket757
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:07
          Салют , Витя ! soldier О том и речь веду , что России не пофигу . А Эрдоган - хитрый восточный коробейник . В идеале для него и Фу-35 и С-400 получить .
          bouncyhunter
          1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:02
            Всё очень логично!
            Любой правитель имеет право быть .... странным. Советники на что? Если он к таковым будет прислушиваться, хоть иногда, за мудреца сойдёт!
            Посмотрим, кто с нашей стороны за мудреца сойдёт? Очень бы хотелось такого видеть. дела его почувствовать!
            rocket757
  7. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 07:53
    Один самолет ничего не значит. Попробуют, покрутятся, осознают что это г...но редкостное и вернут в заокеанию..
    Корсар0304
  8. мерцание (Николай) Сегодня, 08:16
    Похоже, Эрдогану таки удалось нагнуть гегемона, хороший гегемон - это согнутый гегемон.
    Если у Турции появится Ф-35, то султан будет совершать разведывательные полеты над Израилем laughing , чтобы посмотреть чем там занимается его визави Нетаньяху.
    мерцание
  9. Spambox (Антон Буреев) Сегодня, 08:29
    Цитата: WATCH_OFFICER
    Интересно, турки дадут нашим в 35ом покопаться?

    Турки дадут нам от мертвого осла уши, Ну максимум в его гуано покапаться, тоже мне союзники и братья на век.
    Spambox
  10. izja (izja) Сегодня, 08:31
    Это уже решенный вопрос, турки наверняка эти самолеты не получат.
    izja
    1. TUFAN (Elnur) Сегодня, 09:05
      Получат Дружище, получат...
      TUFAN
  11. danan (p783232) Сегодня, 09:26
    Цитата: мерцание
    хороший - это согнутый гегемон.

    зря вы так!- ассоциации нехорошие про гегемона встающего с колен. smile
    danan
  12. net0103net (Евстегней) Сегодня, 10:21
    Пусть тогда свиноматрасный конгресс возвращает бабло ... в коробочке с ленточками. Турция сможет купить на него по настоящему хорошие самолёты.
    net0103net
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